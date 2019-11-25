Кангалассы 2.0: поднять уровень жизни, создать новые рабочие места

25 ноября 2019

На прошедшем в начале сентября во Владивостоке V Восточном экономическом форуме якутская компания «SAYBM» подписала трехстороннее соглашение с двумя агентствами по привлечению инвестиций и поддержке экспорта – дальневосточным и региональным. Документ подписан в целях привлечения инвестиций в рамках реализации проекта «Ювелирно-гранильный кластер на территории опережающего социально-экономического развития «Индустриальный парк «Кангалассы».

О том, какие перспективы открываются перед молодым, но уже зарекомендовавшим себя предприятием, информационному агентству Rough&Polished рассказала генеральный директор компании SAYBM Анна Иванова.

Вы представляете SAYBM - консалтинговую компанию, которая проводит в жизнь проекты, связанные с развитием АБК. Расскажите о компании, ее задачах и проектах.

Проект по созданию Ювелирно-гранильного кластера был разработан региональным банком «Алмазэргиэнбанк» и в числе 24 инвестиционных проектов был включен в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Соответствующее соглашение с Минвостокразвития России было подписано на ВЭФ-2018. Сегодня мы возлагаем большие надежды на документ, подписанный на нынешнем Форуме.

Наша деятельность направлена на оказание консалтинговых услуг, проведение маркетинговых исследований, создание и продвижение брендов, которые нацелены на внешний рынок. По проекту Ювелирно-гранильного кластера перед нами поставлена задача создать качественно новые условия для ведения ювелирно-гранильного бизнеса.

Мы должны сформировать такие условия и механизмы работы, такую бизнес-модель, при которых местные производители, занятые в ювелирно-гранильной отрасли, могли бы консолидироваться и совместно продвигать свои товары и услуги на внешние рынки. В том числе планируем применение модели «единого окна» для крупных участников отрасли – таких, как Алроса, Rio Tinto, Rosy Blue, Hari Krishna Exports, Almod Diamonds и другие.

Уже сейчас работаем с участниками рынка из США, Турции, Бельгии, Израиля, Польши, Южной Кореи. В планах - расширить сотрудничество с Индией, Италией, Японией, Китаем, Бахрейном, Гонконгом.

На каком этапе сейчас проект создания кластера, как продвигается?

С 2017 года мы являемся действующими резидентами индустриального парка «Кангалассы», входящего в территорию опережающего развития. В прошлом году приступили к реализации первого этапа проекта, сейчас завершаем его инвестиционную фазу.

В команду проекта привлечены эксперты из отрасли с многолетним опытом работы в производстве, торговле на международных рынках, специалисты финансово-экономического блока. В кластер входят предприятия, имеющие опыт работы в алмазогранильной и ювелирной отраслях.

Конкурентоспособность в нашем понимании обеспечивается четырьмя факторами: низкая себестоимость, высокая чистота алмазного сырья, отличное качество огранки и надежность, авторитет производителя.

Снижения себестоимости добиваемся благодаря таким факторам, как преференции режима ТОСЭР (в том числе налоговые), минимальные CAPEX (капитальные вложения), оптимизация OPEX (операционные расходы); льготные процентные ставки; ускоренное возмещение НДС; возмещение расходов на транспортировку готовой продукции. Дополнительное преимущество в снижении производственных затрат дают снижение курса российской валюты к доллару, относительно сохранившиеся позиции национальных валют Индии, Израиля и КНР.

Гарантия чистоты и этичности бриллиантов обеспечивается тем, что предприятия кластера работают только с алмазами, добытыми цивилизованным, щадящим путем в самой Якутии. Обработка, огранка тоже производятся в самой республике. Впоследствии на бриллианты будет внедрен технологический «цифровой след», содержащей исчерпывающую информацию о происхождении камней. Думается, это особенно актуально сегодня, когда мировой бриллиантовый рынок столкнулся с проблемой бесконтрольной торговли бриллиантами, произведенными из выращенных – синтетических - алмазов.

В чем суть проекта «Кангалассы.2.0»? Почему кластер создается в одноимённом пригородном поселке?

Основная суть в том, чтобы за счет объединения производственных предприятий поднять уровень жизни в самом поселке, создать в нем новые рабочие места. Проще говоря, «вдохнуть» новую жизнь в поселок, находящийся в некотором отдалении от столицы Республики Саха. В этом мы видим свою определённую социальную ответственность.

Стратегия развития территории «Кангалассы 2.0» направлена на воплощение в жизнь уникального проекта — северного поселка, экономически эффективного и социально успешного. Территория должна объединить производственный блок, креативную и образовательную составляющую, а также создать новую модель развития городской среды на принципах «умного города».

В проекте предусмотрена и экологическая составляющая, раскрывающая потенциал уникальной северной природы. Мировой опыт показывает, что наибольшего уровня развития достигают территории, которые добились наилучшего взаимодействия между наукой, бизнесом и государством. Поэтому стратегия кластера предусматривает расширение сотрудничества с зарубежными компаниями, создание устойчивых экономических связей российских предприятий с Японией, Китаем, Южной Кореей и Сингапуром.

Мы уверены, что успешная модель развития поселка Кангалассы может стать показательным примером для масштабирования и тиражирования опыта не только в самой Якутии, на Дальнем востоке, но и среди других регионов России.

Вы недавно провели проект Летней школы дизайна - совместно с Британской высшей школой дизайна и Арктическим государственным институтом культуры и искусств. Расскажите об этом.

Это проект, инициированный советником председателя правления Акционерного коммерческого банка «Алмазэргиэнбанк» Людмилой Николаевой. Идея – во взаимодействии бизнеса и образовательных учреждений – Арктического государственного института культуры и искусств и Британской высшей школы дизайна. Он дает возможность консолидировать усилия дизайнеров и мастеров-ювелиров, представляющих целый пул предприятий.

Летняя школа дизайна должна внести свой вклад в процесс повышения экспорта готовой продукции. Сейчас важно подготовить профессиональных специалистов-дизайнеров, владеющих современными подходами к проектированию, знакомых с передовыми международными практиками, знающих производственный цикл.

Недавно прошла выставка, одним из организаторов которой выступила компания «SAYBM». Довольны ли Вы результатами?

Да, очень довольны! И планируем проводить аналогичные мероприятия и в будущем. Очень обрадовало, что на этой выставке были представлены дизайнерские ювелирные изделия – работы выпускников «Летней школы дизайна».

Отличило выставку то, что молодые выпускники Школы раскрыли свой творческий потенциал и представили на суд авторитетного жюри свои авторские изделия, выполненные в современном стиле. Акцент сделан на молодежную аудиторию. При этом работы отдельных дизайнеров можно отнести к экспериментальным. Помимо стандартных материалов – серебра 925-й пробы и золота 585-й пробы, они использовали органическое стекло, дерево и даже бивни якутского мамонта, тем самым, сломав традиционное представление о современном ювелирном дизайне.

В течение двух летних месяцев 19 учеников «Летней школы дизайна» с участием преподавателей программы «Ювелирный дизайн» Британской высшей школы дизайнапрошли первый этап обучения - курс теории - и буквально за месяц с небольшим им удалось воплотить свои дизайнерские замыслы в жизнь. Второй этап заключался в самостоятельном изготовлении ювелирного изделия по заданной концепции в течение шести недель на базе Ювелирно-гранильного кластера «SАYBM». Третий этап программы был посвящен аттестации и консультации проектов.

Почему именно Школа, молодежь, новые люди?..

Ответ, наверное, в том, что каждый человек сам по себе очень талантлив, нужно лишь помочь ему раскрыть свои таланты. Якутяне – очень творческие люди. И мы хотим, чтобы у жителей Якутии, у молодежи была возможность, не уезжая за пределы республики, раскрывать свой потенциал. Молодежи нужно учиться зарабатывать, занимаясь любимым делом. Поэтому мы сделали ставку на молодёжь. Это люди другого - свободного - поколения. У них нет ограничений для полёта фантазии, они не боятся экспериментировать и быть непонятыми в обществе. На мой взгляд, эта выставка должна совершить небольшую «перезагрузку» в ювелирной отрасли Якутии, где десятилетиями установился акцент на классический национальный стиль украшений.

Наша главная задача - развитие ювелирного дизайна другого уровня, чтобы коллекции якутских ювелиров-дизайнеров могли распространяться по всему миру. Сейчас можно с уверенностью сказать, что начало положено.

У вас есть линия «Lucky Laika», где используются бриллианты и фианиты. Насколько он успешен? Собираетесь ли Вы как креативный директор развивать это направление?

В основе проекта лежит история маленькой якутской девочки - Карины Чикитовой - и ее собаки Найды. В августе 2014 года, в возрасте 3,5 лет, Карина потерялась в тайге вместе со своим четвероногим другом и, пробыв там 12 дней, смогла выжить. «Lucky Laika» - это история не только дружбы девочки и собаки. Это, скорее, история дружбы человека с природой, об их взаимосвязи.

Проект оказался успешным. Мы не ожидали, но покупают изделия эксклюзивной коллекции «Lucky Laika» не только в России, но и за ее пределами. Скоро проекту будет два года. Изделия этой марки очень любят дарить в качестве сувениров. Наверное, это из-за того, что людям близки и история, и форма. Например, в Японии «Lucky Laika» приняли за акита-ину, в Корее - за свою чиндо. Несомненно, мы будем развивать эту линию.

Как считаете, насколько в целом в Якутии перспективен ювелирно-гранильный бизнес?

Якутия – родина чистейших, редчайших бриллиантов, а также талантливых мастеров. За последние 25 лет у нас в республике накоплен уникальный опыт в обработке алмазного сырья, уровень качества продукции – бриллиантов - высоко оценивается участниками рынка в Бельгии, Израиле, США.

Обороты ведущих компаний, поставляющих на рынок ювелирную продукцию, сравнимы с оборотами крупных алмазодобывающих компаний. При этом совершенно очевидно, что затраты на изготовление ювелирной продукции, содержание торговой сети и маркетинг существенно меньше, чем производственные затраты добывающих компаний.

Разумеется, ювелирно-гранильное направление в бизнесе актуально и перспективно в Якутии. Надежды, вдохновение нам добавляет тот факт, что новое руководство республики уделяет особое внимание вопросам повышения инвестиционной привлекательности региона и создания условий как для местного бизнеса, так и для потенциальных инвесторов.

Галина Семенова для Rough&Polished