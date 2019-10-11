Спрос будет расти, как только начнется сезон

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Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Будучи поистине дальновидным мыслителем, он испытывает огромную надежду и уверенность в отношении индийского ювелирного сектора. Его девиз – «убедиться, что после рабочего дня ритейлер отправится домой с улыбкой на лице. Потому что, если розничный продавец доволен, то и оптовик, и производитель бриллиантов тоже довольны, что также делает счастливыми старателей и укрепляет всю цепочку создания стоимости».

Падманабан, член-основатель и действующий председатель GJC, который ранее был известен как Всеиндийская федерация торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями (All India Gems & Jewellery Trade Federation, GJF). Падманабан, дальновидный бизнесмен, проживающий в Ченнаи, имеет многолетний опыт работы в индийском ювелирном секторе. Его розничный бренд NAC Jewelers хорошо известен в Индии.

В этом интервью информационному агентству Rough&Polished Ананта Падманабан с оптимизмом смотрит на ювелирный сектор Индии и уверен в его дальнейшем росте и вкладе в ВВП страны.

Некоторые выдержки из беседы:

Какие шаги были предприняты вами, как председателем и даже ранее как членом GJC, чтобы инициировать представление интересов в центральном правительстве с целью поиска решения проблем, с которыми сталкивается ювелирная отрасль? Могли бы рассказать нашим читателям о работе, проделанной GJC?

Я являюсь членом-учредителем GJC с 2004 года. Мы решили проблемы с акцизами в 2005, 2012 и налогом на товары и услуги (GST) в 2015 году. Опять же, в 2017 году мы решили вопрос о Законе о предотвращении отмывания денег (PMLA). Кроме этого, мы провели серьезные обсуждения с Бюро индийских стандартов (BIS) по вопросам клеймения и находимся в контакте с Советом о налоге на товары и услуги (GST) по поводу различных трудностей, с которыми сталкивается сектор драгоценных камней и ювелирных изделий.

Как ювелир, я вижу много изменений за 30 лет. Изначально у нас обычно были ограниченные запасы, и мы показывали им дизайны, но теперь нужно все готовое и в огромных количествах. Сегодня большая часть неорганизованного сектора движется в сторону организованного сектора, и GJC через свои программы LABHAM & MANTHAN учит ювелиров лучше соблюдать требования. Сегодня от 30 до 40% относятся к организованному сектору, занимающему 60% всего бизнеса.

Будучи сам признанным ювелиром, какие преобразования вы наблюдали в индийском ювелирном секторе за эти годы ... с точки зрения ведения бизнеса ювелирами; спроса на ювелирные изделия в целом; содержания алмаза/цветного камня, содержания золота, дизайна и т. д.?

Я видел огромные преобразования в ювелирном секторе, например, был один магазин, а сегодня у людей более 150 магазинов. У нас никогда не было выставок, сегодня каждый месяц у нас проводятся выставки, и мы можем на одной выставке пройтись и купить разные вещи со всей страны.

Бриллианты используются повсеместно, дизайны играют главную роль в бриллиантах и ​​цветных камнях. Во вкусе покупателей наблюдается сдвиг от чисто золотых украшений к украшениям со вставками.

Как вы думаете, какой процент некогда неорганизованного ювелирного сектора страны хорошо организован сейчас? GJC предпринял много шагов для обучения отечественных ювелиров по вопросам, связанным с налогом на товары и услуги, чтобы помочь ювелирам лучше соблюдать требования и стать организованными. Как вы думаете, участники отрасли используют знания в своих компаниях?

Да, конечно, они максимально используют наши программы LABHAM, проводимые по всей стране и получившие высокую оценку.

Как правительство отреагировало на проблемы ювелирного сектора, связанные с централизованными акцизными сборами, пробирным клеймением, выпуском Pan Card (карточки постоянного личного номера налогоплательщика) и другими вопросами? На каких проблемах правительство должно сосредоточиться, чтобы искоренить их или исправить на приоритетной основе?

Правительство очень хорошо реагирует на все проблемы, которые мы перед ними поднимаем, но мы ожидаем, что они будут связываться с нами и проводить обсуждения, прежде чем формировать правила, будь то финансы, торговля или вопросы, связанные с потребителями. Это принесет большое облегчения для отрасли.

Считаете ли вы, что сообщения о том, что синтетические алмазы и кубический цирконий используются вместо настоящих бриллиантов, сильно повлияют на спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в Индии? Какие шаги вы предлагаете для того, чтобы вернуть доверие потребителей в стране?

Мошенничество случается везде, но ювелирам не следует поощрять подобные вещи. Нам нужно установить устройства для обнаружения, чтобы вернуть доверие клиентов.

Высокие цены на золото привели к снижению спроса на ювелирные изделия в стране в последнее время. Принимая во внимание то, что приближается праздник Дивали, каковы ваши ожидания? Расскажите.

Цены выросли на 25% в течение 45 дней, поэтому в настоящее время люди воздерживаются от покупок, но как только сезон начнется, люди привыкнут к новым ценам и вернутся к покупкам. Как долго они могут сопротивляться, свадьбы же должны состояться и должны быть подарки.

Бюджет страны на 2019-2020 годы был разочарованием для ювелирного сектора. Дало ли представление интересов советом GJC перед правительством какие-либо положительные результаты на сегодняшний день?

Это большое разочарование, но мы встречались с министром финансов дважды за 39 дней, и мы представляли интересы отрасли, и мы уверены, что власти сделают шаг назад в ближайшее время.

Каково ваше мнение о текущей ситуации в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий страны? Сообщалось, что спрос на ювелирные украшения сам по себе является неутешительным даже во время праздничных сезонов. Каково ваше мнение?

Я уже ответил на этот вопрос, но все же я хотел бы сказать, что спрос начнет расти, как только начнется сезон.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



