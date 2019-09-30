Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл

30 сентября 2019

Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения разрешения на горную добычу для последнего.

Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) заявил в эксклюзивном интервью, которое он дал корреспонденту информационного агентства Rough&Polished Мэтью Няунгуа, что интеграция обусловлена ​​общей геологией и смежными в настоящее время границами.

На выработанном алмазном руднике Марсфонтейн находилось элювиальное месторождение алмазов с содержанием 1 433 карата на сто тонн руды.

В июне прошлого года Botswana Diamonds заявила, что власти приняли заявку Vutomi на получение разрешения на добычу на части участка Марсфонтейн.

Компания также недавно подписала соглашение с Eurafrican Diamond Corporation о заключении контракта на добычу алмазоносного гравия и разработку хвостохранилищ рудника Марсфонтейн.

Ниже приведены выдержки из интервью.

Botswana Diamonds недавно определила пять целевых участков в рамках проекта Торни Ривер. Это ваш момент озарения?

Мы долго искали метод, который позволил бы нам обнаружить кимберлитовые трубки, которые могли быть частично или полностью замаскированы фоновым роем долеритовых даек. Знаменитый рудник Марсфонтейн, окупаемость которого составила [около четырех] дней, частично замаскирован долеритовой дайкой и непосредственно примыкает к проекту Торни Ривер нашей компании в точно такой же геологической обстановке.

Мы уверены, что нашли подход с нашими партнерами, компанией Subterrane, разработавшей свою собственную запатентованную технологию для обнаружения кимберлитовых трубок, которые могут быть полностью или частично скрыты долеритовыми дайками.

Как далеко вы продвинулись с вашим проектом отбора валовых проб на Торни Ривер?

Проходка траншей, проведенная компанией, выявила «горячую точку» на Торни Ривер с большим пересечением кимберлита шириной четыре метра, что свидетельствует о «кимберлитовом выходе пласта». Уже извлечено 256 каратов алмазов при повторном вводе в эксплуатацию установки по переработке.

Вы все еще собираетесь задействовать в промышленном производстве отвалы и гравий рудника Марсфонтейн в четвертом квартале 2019 года?

С промышленной точки зрения, акцент сместился на детальное планирование для промышленного использования отвалов и гравия Марсфонтейна, которые, согласно обычному разрешению регулирующих органов, будут запущены в производство в четвертом квартале этого года. Как только мы достигнем устойчивой работы, мы ускорим нашу программу отбора валовых проб на существующем участке проекта Торни Ривер.

Компания подписала соглашение о добыче полезных ископаемых с Eurafrican Diamond Corporation (EDC), чтобы заключить контракт на добычу алмазоносного гравия и остаточных хвостов на части территории Марсфонтейн. Соглашение дает EDC контракт на добычу и переработку выявленных месторождений, указанных в разрешении на добычу в районе Марсфонтейн, в рамках которого 25% дохода до вычета налогов за крупные или дорогостоящие специальные камни (любые камни весом 10,8 карата или более или стоимостью более 8 000 долларов США за карат) и 15% дохода от рядового алмазного сырья отходят компании Vutomi. Проект Торни Ривер также будет расширен за счет включения Марсфонтейна после получения разрешения на добычу на Марсфонтейне с учетом общей геологии и смежных в настоящее время границ.

Какой интерес проявляется к вашим проектам в Южной Африке со стороны местных управляющих фондами?

Интереса к любому проекту по геологоразведке или разработке (который находится на стадии до разработки технико-экономического обоснования), к сожалению, почти не существует у управляющих фондами в Южной Африке. Тем не менее, мы по-прежнему получаем надежную поддержку со стороны наших акционеров, а также тех лондонских учреждений, которые специализируются на инвестициях в компании, занимающиеся геологоразведкой и разработкой.

Каково состояние ваших проектов по геологоразведке в Ботсване?

Недавно мы объявили, что лицензии на разведку месторождений PL232 и PL235, принадлежащие дочерней фирме Sunland Minerals (Pty) Limited в Ботсване, полностью находящейся в собственности компании, были продлены еще на два года до 30 сентября 2021 года.

Эти ключевые лицензии, охватывающие чуть более 500 кв. км, стратегически расположены в центральной части пустыни Калахари к западу от алмазного рудника Гхагху (Ghaghoo) и там, где компания уже определила предполагаемые целевые участки для бурения. Интенсивная работа включала аэромагнитные исследования, наземные магнитные исследования, отбор проб почвы и выбор цели.

Анализ концентраций минералов-индикаторов кимберлита (KIM) на участках, на которые распространяются лицензии, показывает близость к кимберлитовым трубам, что, как показывает геология района, может быть привлекательным, что касается размера и качества.

Компания уже ведет расширенные переговоры с крупным международным производителем алмазов о создании совместного предприятия на следующем этапе работы по этим стратегическим лицензиям.

Каков ваш интерес к проекту Маранге (Marange), в котором участвует ваш партнер Vast Resources?

Как было объявлено ранее, Vast имеет эксклюзивный доступ к основным алмазным концессиям - концессия в районе общины Чиадзва (Chiadzwa), ранее известная как концессия Херитидж (Heritage) - на алмазных месторождениях Маранге в районе Чиадзва в восточной части Зимбабве по соглашению с местной организацией. Условия соглашения следующие:

• Специальное транспортное средство между Botswana Diamonds (BOD) и Vast для разработки алмазных ресурсов на алмазном месторождении Маранге (MDF). • Первоначальное распределение акций: BOD - 13,33% и Vast - 86,67%. • Vast внесет до US$1 миллиона в качестве первоначального финансирования. • Если требуются какие-либо дополнительные средства, это будет сделано путем увеличения капитала. • В будущем BOD и Vast могут участвовать в любом увеличении капитала на пропорциональной основе. Если одна из сторон не воспользуется выделенной ей квотой, ею может воспользоваться другая.

Концессия… составляет по площади 6 913 га. Это владение содержит несколько участков современных аллювиальных россыпных месторождений алмазов. Содержание известных современных аллювиальных россыпей, которые распространяются на алмазные месторождения Маранге, варьируются в пределах от 50 до 500 каратов на сто тонн руды, чаще всего 100–200 каратов на сто тонн руды. Существует также потенциал для добычи оставшихся алмазов на базальном конгломерате Умкхонто (Umkhonto) в концессии, которая имеет содержание алмазов, равное 100-3000 каратов на сто тонн руды на других участках алмазного месторождения Маранге.

За восточной границей участка находится самый близкий известный алмазный рудник на алмазном месторождении Маранге. Месторождение, расположенное на блоке E2, было открыто и эксплуатировалось с конца 2010 года до 2016 года. Данные показывают, что средний размер камней на этом блоке составлял около 5 каратов, а средняя стоимость алмаза - около US$80/карат. По общей оценке, на сегодняшний день со всех месторождений в Маранге было добыто более 60 миллионов каратов алмазов.

Следующими шагами будет изучение потенциала современных аллювиальных месторождений алмазов и более старых конгломератов на участке. В случае положительных результатов за полевыми работами сразу последует бурение, шурфование и отбор проб, что составит часть предварительного технико-экономического обоснования, и это может повлечь за собой дополнительное финансирование сверх первоначального в US$1 млн, выделенного для программы компанией Vast.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



