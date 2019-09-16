Дидье Жиар: жесткая конкуренция среди диамантеров - один из факторов ценовой войны

16 сентября 2019

Девятого сентября Французская ассоциация геммологии (Association Française de Gemmologie, AFG) провела свое очередное Парижское геммологическое рандеву. В преддверии этого мероприятия его организатор, руководитель AFG Дидье Жиар (Didier Giar) любезно согласился ответить на вопросы отраслевого информационного агентства Rough&Polished.

Расскажите, пожалуйста, нашим читателям о Французской ассоциации геммологии.

Французская ассоциация геммологии была создана в 1961 году и через два года отметит свое 60-летие. Мы приветствуем и собираем у себя всех любителей драгоценных камней; добытчиков алмазов; огранщиков, производителей, торговцев драгоценными камнями и жемчугом; оптовых и розничных торговцев; членов крупных компаний с торговыми марками; ученых из университетов и лабораторий по драгоценным камням; студентов и всех любителей драгоценных камней, прошедших геммологические курсы.

Мы выпускаем ежеквартальный французский обзор геммологии от AFG, организуем различные мероприятия, такие как курсы, занятия по изучению камней, конференции, посещения представляющих геммологический интерес объектов и геммологические путешествия по миру, что позволяет нашим членам иметь доступ к конкретным рудникам и районам залегания драгоценных камней, а также фабричному производству или встречам со значимыми личностями. Мы также редактируем книги по геммологии, такие как наша знаменитая «Gemmes» - уникальная книга с геммологической информацией о 240 драгоценных камнях, или «Emerald». Не в меньшей степени значимо наше знаменитое Парижское геммологическое рандеву.

Какова главная цель Парижского геммологического рандеву как такового?

Мы организовали первое Парижское геммологическое рандеву в 1998 году, в нынешнем году оно проводится уже в 18-й раз. Одиннадцать сессий были организованы в сенате Франции, две – в торгово-промышленной палате Парижа и региона Иль-де-Франс, а с 2015 года - в конференц-зале рядом с резиденцией ЮНЕСКО, Музеем инвалидов и Эйфелевой башней.

Первоначально мы хотели использовать волшебный образ парижских драгоценностей, но нашей целью было приветствовать в Париже самых значимых личностей в нашей области. Это длится уже 21 год. Мы уже приняли более 60 национальностей в ходе наших различных сессий. По 2019 году мы действительно считаем, что переживаем стратегически важный временной период для обсуждения ситуации с бриллиантами. Именно по этой причине мы решили посвятить наше рандеву исключительно бриллиантам, до этого мы делали это только два раза.

Название, которое мы выбрали, выражает наш подход к ситуации: «Бриллианты: время больших проблем и возможностей».

Как вы объясняете нестабильность и сложность ситуации на рынке огранки?

Уже на протяжении многих лет значимые голоса в бизнесе объясняют, что огранка алмазов - не очень прибыльное занятие. Очень часто цена на сырье оказывалась слишком высокой по сравнению с реальными возможностями рынка. Это повторялось год за годом, и теперь рынок огранки находится в большой беде.

Разделяете ли вы мнение, что тендерная система создала жесткую конкуренцию среди диамантеров, что привело к ценовой войне за необработанные алмазы в последние годы?

Есть основание говорить, что тендерная система направлена на максимальное увеличение цены на продукцию, продаваемую производителями. Поэтому существует жесткая конкуренция среди диамантеров, и это является одним из факторов ценовой войны.

Многие считают, что именно новое издание руководства Федеральной торговой комиссии США по ювелирным изделиям изменило отношение к лабораторным алмазам. Что вы об этом думаете?

Слова, включенные в руководство Федеральной торговой комиссии США по ювелирным изделиям, позволяют двум сторонам - тем, кто выступает в поддержку синтетических алмазов, и тем, кто хочет четко разграничить, что является природным, а что синтетическим, - утверждать, что данный регламент в пользу их идей. Но, если я правильно понял, это было сделано администрацией президента США Дональда Трампа для продвижения американского экспорта синтетических алмазов.

В данном случае, конечно, в силу сохраняющейся важности американского рынка и влияния это изменило отношение, что и было целью!

Насколько высок интерес потребителей к алмазам, выращенным в лабораторных условиях? Вы ожидаете, что доля синтетических камней будет продолжать расти?

Я считаю, что доля синтетических камней будет очень разной в зависимости от стран. Здесь я имею в виду дебаты о золотых украшениях, которые ведутся уже 50 лет, после большого повышения цены на золото, между сторонниками 9-ти, 14-ти и 18-ти каратного золота. Во Франции, например, 9-ти каратное золото никогда не занимало большую долю рынка в отличие от Англии.

Будет ли цена на синтетику падать или нет, особенно на небольшие камни – вот что является ключевым моментом. Опросы показывают, что суммарный рынок синтетических алмазов вырастет в течение 15 лет с 4 млрд долларов до 30 млрд и более. Это возможно, но не гарантировано. Битва началась, и следует проявлять осторожность, чтобы не делать резких суждений.

В моем случае я буду бороться за лучшее знание того, что на самом деле представляют собой природные алмазы, а также различия между природными и синтетическими алмазами.

Каковы ваши планы на ближайшее будущее?

Для участия в 18-м Парижском геммологическом рандеву уже зарегистрировались 280 участников, поэтому мы надеемся, что 9 сентября станет для них отличным днем.

Затем, со следующего дня, мы приступим к подготовке 19-й сессии, которая будет весьма отличной от сегодняшней.

Мы выпустим новое издание нашей книги «Gems» и организуем новое геммологическое путешествие для наших членов. Как минимум, мы увеличим наше участие в социальных сетях и постараемся еще больше присутствовать в международной деятельности.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished



