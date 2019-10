«Отрасль находится под некоторым давлением, да ведь и сами алмазы, как известно, образуются под огромным давлением!» - говорит д-р Мартин Лик

09 сентября 2019

Д-р Мартин Лик (Martin Leake), ветеран в области драгоценных камней, доктор геологии, проработал 22 года в BHP Billiton, а также создал маркетинговое подразделение мирового класса для компании Grib Diamonds в Антверпене.

Позже, будучи независимым консультантом, д-р Мартин Лик принимал участие во многих проектах, включая разработку вопроса прозрачности на товарных рынках, стратегии, продаж, маркетинга, анализ цепочки создания стоимости, выявление цен, улучшение бизнеса (является специалистом высокого класса по методу управления производством «шесть сигм»), оптимизацию процессов/ технологическую дисциплину, управление реорганизациями и трансформацию продаж и т. д. …

В настоящее время д-р Мартин Лик является секретарем Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange) и отвечает за драгоценные камни в Дубайском центре биржевых товаров (DMCC).

В интервью агентству Rough & Polished д-р Мартин Лик рассказывает о давно ожидаемой Дубайской алмазной конференции (Dubai Diamond Conference), которая состоится в конце этого месяца, а также выражает уверенность в том, что мировая алмазная отрасль очень скоро окрепнет.

Ниже приводятся выдержки из беседы:

Не могли бы вы рассказать подробнее нашим читателям о проводимой раз в два года Дубайской алмазной конференции (DDC), намеченной на 26 сентября?

Сентябрь будет для нас в DMCC исключительно насыщенным месяцем. С 23 по 25 сентября мы будем проводить Встречи президентов Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses) и Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association). Встречи на высоком уровне дают возможность отраслевым экспертам обсудить некоторые из наиболее неотложных вопросов отрасли, включая регулирование и выращенные в лаборатории бриллианты (ВЛБ). 25 сентября мы представим нашу полностью обновленную аукционную площадку на Дубайской алмазной бирже (DDE) - крупнейшую в мире специально построенную тендерную площадку для алмазов и бриллиантов. 26 сентября мы будем проводить нашу основную Дубайскую алмазную конференцию, которую мы проводим каждые два года для обсуждения и рассмотрения наиболее насущных и важных вопросов алмазной отрасли.

За последние два десятилетия алмазная отрасль пережила период невиданных ранее изменений на всех уровнях цепочки поставок. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что алмазная отрасль находится на переломном этапе, принимая во внимание такие события, как развитие автоматизированного производства и появление выращенных в лаборатории алмазов.

Основная цель конференции - обсуждение и исследование, как эти силы прорывного инновационного развития могут повлиять на алмазную отрасль, о чем нам сегодня известно, и какие существуют возможности для создания позитивных изменений в нашем секторе. Короче говоря, как мы можем использовать эти прорывные инновации для позитивных изменений в секторе природных алмазов.

Мы понимаем, что эта конференция не сможет дать ответы на все вопросы. Но если мы хотя бы сможем лучше понять проблемы и открыть новые возможности для размышлений и дискуссий, у нас будет больше возможностей для разработки дорожной карты для позитивного и более перспективного будущего.

Какова будет повестка дня и будут ли ВЛБ фигурировать на специальной сессии помимо и других вопросов?

Конференция начнется с выступлений некоторых основных докладчиков, которые зададут тон и тему конференции.

Первое панельное обсуждение будет посвящено влиянию растущей автоматизации и технологических достижений на цепочку поставок. В частности, мы хотим посмотреть, как может развиваться процесс производства бриллиантов. Может ли он стать менее трудоемким процессом? Какие уроки извлечены из работы других секторов, а также из других частей нашей цепочки поставок? Технология будет в центре внимания этой группы, которая со всей серьезностью будет изучать последствия, связанные с этими достижениями.

Второе панельное обсуждение будет посвящено появлению выращенных в лаборатории алмазов. В настоящее время технология позволяет производить алмазы ювелирного качества в лабораторных условиях таким образом, что они считаются физически эквивалентными добываемым аналогам. Технологии, используемые для создания выращенных в лаборатории алмазов, а именно химическое осаждение в паровой фазе (CVD) и метод высокого давления при высокой температуре (HPHT), продолжают совершенствоваться и становятся высокорентабельными, в то время как стоимость добычи увеличивается. Ключевой вопрос, который необходимо обсудить, заключается в том, как природные алмазы и выращенные в лаборатории алмазы влияют на алмазную отрасль в целом и взаимодействуют на потребительских рынках.

На заключительном панельном обсуждении будет рассматриваться состояние рынка - с учетом всех этих прорывов. Мы будем использовать мнения известных банкиров и алмазодобытчиков, которые помогут нам связать эти прорывные достижения с общим делом.

Мы ожидаем, что все панельные обсуждения будут очень интерактивными, и у аудитории будет много возможностей принять участие.

Поскольку Встреча президентов, которая состоится 24-25 сентября, будет проходить в преддверии DDC, есть ли вероятность того, что темы будут совпадать и растворятся во время обсуждения в DDC? Участвуют ли участники Встречи президентов в DDC? Как программа и дискуссии будут организованы для участников?

Для нас большая честь проводить Встречи президентов как WFDB, так и IDMA.

Основанная в 1947 году, WFDB в настоящее время насчитывает 29 аффилированных членов биржи и является головной организацией для всех аккредитованных алмазных бирж в мире. WFDB существует для того, чтобы представлять членов своей биржи и международную алмазную торговлю, защищать имидж и подлинность алмазов, защищать юридическую и коммерческую торговую среду средней части алмазопровода и ответственно взаимодействовать от имени отрасли с внешними заинтересованными кругами.

IDMA стремится поддерживать и продвигать самые высокие идеалы честности и лучших методов работы во всей алмазной отрасли во всем мире, а также способствовать полному соблюдению всех соответствующих национальных и международных законов. IDMA выступает за эффективную информационную и образовательную кампанию по всему каналу поставок, от алмазодобытчика до потребителя, чтобы обеспечить четкое различие между алмазами и их синтетическими аналогами ювелирного качества.

Мы тесно сотрудничаем с этими организациями для того, чтобы совместные церемонии открытия дополняли Дубайскую алмазную конференцию.

Хотя акцент, сделанный DDC на «Прорывные инновации в области бриллиантов» (Disruptions in Diamonds), очень подходит для текущей ситуации, какие основные темы будут обсуждаться? Планируется ли во время конференции выработать стратегию и найти пути управления «прорывными инновациями» в ходе поиска? Объясните, пожалуйста.

Повестка дня конференции была тщательно разработана для решения наиболее актуальных проблем, оказывающих влияние на алмазную отрасль в настоящее время. Чтобы рассмотреть все в контексте, мы начнем с обзора рынка, а затем обсудим два основных источника прорывных инноваций - технологию и автоматизацию, а также выращенные в лаборатории алмазы. На заключительном групповом обсуждении будет сделана попытка разобраться во всем этом, сосредоточившись на банковском финансировании и исследуя способы предложения стратегий реагирования, которые повысят шансы на процветание и успех.

На мой взгляд, цель этой конференции - не дать ответы на все вопросы, а скорее задать и обсудить ключевые вопросы, которые приведут нас к совместному поиску решений.

Что из них - быстрорастущий сектор выращенных в лаборатории алмазов, потребительский спрос со стороны цепочки поставок, финансирование, избыточные складские запасы или любые другие проблемы - на ваш взгляд, является наиболее насущными проблемами, которые необходимо решить немедленно в целях роста отрасли природных алмазов?

Я думаю, что мы должны отступить на шаг назад и посмотреть на каждый этап развития и его потенциальные последствия для всей цепочки поставок. В настоящее время в отрасли происходит многое, включая высокие уровни складских запасов, волатильные рыночные цены, дополнительные требования по соответствию и проблемы, связанные с традиционным банковским финансированием. Цепочка поставок алмазов очень сложна, и поэтому мы приглашаем мировых экспертов для обсуждения и рассмотрения каждого из этих вопросов на Дубайской алмазной конференции.

Я сохраняю оптимизм и думаю, что отрасль и цепочка поставок через 5 лет будут совершенно другими. Отрасль находится под некоторым давлением, да ведь и сами алмазы, как известно, образуются под огромным давлением!

Сегодня Дубай является самым быстроразвивающимся центром алмазной торговли в мире. Какие шаги предпринимаются с точки зрения расширения, упрощения ведения бизнеса, налоговой структуры и т. д., чтобы сделать его самым лучшим торговым центром в мире? Предлагает ли DDC новые схемы для иностранных предпринимателей по открытию магазинов в Дубае?

ОАЭ и Дубай находятся на стратегическом географическом перекрестке, соединяющем Восток и Запад, Север и Юг, образуя естественный мост между производителями алмазов, производителями бриллиантов и потребителями.

Кроме того, ОАЭ имеет привлекательную бизнес-среду, занимая 11-е место, согласно данным Отчета Всемирного банка по легкости ведения бизнеса (World Bank’s 2019 ease of doing the business), опубликованному в 2019 году. Страна также стала центром торговли сырьевыми товарами номер один, опередив другие известные страны, такие как США и Великобритания (* согласно Индексу товарной торговли (Commodity Trading Index), выпущенному в 2018 году в рамках Отчета о будущем торговли (Future of Trade Report)). В 2016 году ОАЭ были выбраны в качестве первой и единственной арабской страны, которая возглавила Кимберлийский процесс (КП) (Kimberley Process) - совместную инициативу правительств, отрасли и гражданского общества по регулированию и поддержанию потока алмазов из зон конфликтов. В результате, Дубай сегодня известен как самый быстроразвивающийся центр алмазной торговли в мире и как ворота на один из самых быстрорастущих потребительских рынков предметов роскоши.

Инфраструктура и регулирование также сыграли важную роль в привлечении новых компаний для работы и создания фирм в Дубае. Мы создали современную инфраструктуру, разработали уникальные продукты и услуги, а также приняли гибкие правила для привлечения компаний с целью создания фирм и налаживания торговли через Дубай.

С учетом темпов развития, которые за последние несколько лет набрали алмазные тендеры, наша текущая цель - дальнейшее увеличение количества аукционов в будущем. Таким образом, мы постоянно инвестируем в нашу инфраструктуру, чтобы гарантировать продавцам предоставление лучших в своем классе средств и инструментов, позволяющих им максимально использовать возможности своего тендера/аукциона. В преддверии нашей долгожданной Дубайской алмазной конференции мы представим новый ультрасовременный аукционный центр DDE, который позволит производителям драгоценных камней демонстрировать свои товары широкому кругу клиентов. Мы также создаем усовершенствованную модель для отрасли торговли цветными драгоценными камнями, чтобы они могли торговать через DDE. Таким образом, мы гарантируем, что Башня Алмас (Almas Tower) продолжает оставаться в центре алмазной отрасли Дубая.

Как ветеран во всех вопросах, связанных с добычей алмазов, что вы думаете о Lucara Diamonds, Karowe Mines в Ботсване, а недавно и AGD Diamonds JSC, выпускающих «Отчеты об устойчивом развитии» (Sustainability Reports) для общественности, что повышает прозрачность методов работы компаний? Должны ли все горнодобывающие компании, большие, средние или малые, следовать этой тенденции ради успешного будущего алмазной отрасли? Каково ваше мнение?

В рамках нашей приверженности Глобальному договору ООН (ГД ООН) мы опубликовали наш второй отчет DMCC об устойчивом развитии (DMCC Sustainability report) в мае 2019 года, в котором описывается достигнутый нами прогресс в реализации нашей долгосрочной стратегии устойчивого развития. В 2018 году DMCC стал первой свободной зоной в ОАЭ, подписавшей Принципы ООН о расширении прав и возможностей женщин (Women’s Empowerment Principles). Кроме того, DMCC учредил свой Руководящий комитет по достижению ЦУР (целей устойчивого развития), в котором представлены все организации, для руководства стратегией свободной зоны и обеспечения устойчивости по всей ее цепочке поставок. Можно сказать, что DMCC является активным сторонником устойчивого развития, как для горнодобывающих компаний, так и для других ключевых заинтересованных сторон по всей цепочке поставок.

Мы считаем, что Ассоциация производителей алмазов (DPA) является отличным примером того, как мы можем обеспечить, чтобы отрасль торговли алмазами работала под пристальным вниманием - ответственно и устойчиво. Ассоциация была создана основными мировыми производителями алмазов для того, чтобы компании, связанные с алмазами, могли обеспечить безопасность своих сотрудников, поддерживать партнерские отношения с местным населением и защищать окружающую среду, в которой они работают.

Сегодня более 10 миллионов человек зависят от алмазной отрасли в том, что касается средств к их существованию. Поэтому для алмазодобывающих компаний очень важно показать пользу, которую приносит их деятельность для местного населения там, где они работают.

Происхождение их алмазов, влияние методов производства на окружающую среду, конфликтные алмазы и т. д. в последнее время оставили большой след в умах конечных потребителей. Тем не менее, до сих пор не достигнуто никакого прогресса в расширении определения «конфликтных алмазов». Председатели КП и сотрудники тоже внесли свой вклад в формализацию сектора старательской добычи, но этого недостаточно. После недавнего межсессионного заседания КП в Мумбае ожидаете ли вы каких-либо положительных результатов в ближайшее время? Ваши комментарии?

В DMCC мы постоянно работаем над тем, чтобы алмазная отрасль работала с максимальной безопасностью, честностью и прозрачностью. Таким образом, мы выполняем свою роль, поддерживая и участвуя в инициативах, которые поддерживают наше видение отрасли, например, в Дубайской алмазной инициативе (DDI). В июле Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель DMCC и главный исполнительный директор, который также является бывшим председателем КП, посетил Демократическую Республику Конго (ДРК), чтобы воочию убедиться в положительном влиянии работы DDI в этой стране.

DDI помогает объединять зарегистрированных старателей в ассоциации и помогает им стать демократическими и финансово независимыми организациями. Инициатива также направлена ​​на улучшение стандартов безопасности на рудниках, где добычу ведут старатели, и ​​помогает обучать женщин и детей горняков.

Мировая алмазная отрасль пережила много неудачных этапов в прошлом и снова стала устойчивым и здоровым сектором. Но на этот раз, кажется, есть слишком много «прорывных инноваций», которыми нужно заниматься. Из того, что вы видели в прошлом, видите ли вы возможность повторения на этот раз? Или это тоже требует усилий, которые могут не дать результат? Ваши прогнозы?

Я лично с оптимизмом смотрю в будущее алмазной отрасли. Алмазы редки и являются чудом природы - они образовались в глубине земной мантии и были вынесены на поверхность во время извержений вулканов лишь в нескольких местах, что делает их очень редкими. Как геолог, я могу рассказать вам, как трудно найти новые алмазные месторождения.

Бриллианты очень часто считаются предметом роскоши. По мере роста мирового ВВП увеличиваются располагаемые доходы миллионов людей, которые хотят присоединиться к алмазной мечте. Несмотря на то, что выращенные в лаборатории алмазы находятся на подъеме, я рассматриваю их как краткосрочное явление, предназначенное для нишевого целевого рынка.

Как я уже сказал ранее, отрасль действительно находится под некоторым давлением, да ведь и сами алмазы, как известно, образуются под огромным давлением. Поэтому я не сомневаюсь, что отрасль ждет такое же блестящее будущее, какое ждет и мой любимый драгоценный камень!

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished