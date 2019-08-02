Новости

АЛРОСА ожидает роста цен на бриллианты в течение семи лет - СМИ

В течение семи лет предложение на алмазном рынке снизится на 10%, что составляет около 15 млн каратов, тем самым способствуя росту цен на бриллианты.

02 августа 2019

Цены на розовые бриллианты выросли больше, чем на голубые и желтые во втором квартале 2019 года

Фонд исследования бриллиантов фантазийных цветов объявил результаты индекса цен на фантазийные цветные бриллианты.

02 августа 2019

Star Diamond объявила неаудированные результаты операционной деятельности за второй квартал

Star Diamond Corporation объявила неаудированные результаты операционной деятельности за квартал, закончившийся 30 июня 2019 года.

02 августа 2019

Всемирный совет по золоту: мировой спрос на золото в первом полугодии вырос на 8%

В последнем отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) говорится, что мировой спрос на золото вырос до 1 123 тонн во втором квартале 2019 года, увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

02 августа 2019

AGD Diamonds дала имена своим трем крупным алмазам

AGD Diamonds сообщила, что присвоила имена сразу трем крупным алмазам, добытым в период с мая по июль 2019 года на алмазном месторождении имени В. Гриба в Архангельской области.

01 августа 2019

Правильная настройка рекламы - это главный вызов

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andrey_yanchevsky_xx.pngНа недавно прошедшем в прибалтийском Светлогорске Янтарном форуме (Amberforum) руководитель представительства ювелирной компании LA VIVION Андрей Янчевский поделился с корреспондентом Rough&Polished своими мыслями о состоянии и перспективах ювелирного и бриллиантового рынков. Андрей Янчевский прошел в ювелирной сфере путь от программиста до генерального директора представительства бренда LA VIVION.

Ваше выступление на Янтарном форуме в Калининграде было ярким. Что дало вам участие в нем, какие-то новые идеи, полезные уроки?

Я впервые посетил Янтарный форум, и меня приятно удивил высочайший уровень организации мероприятия и внимание организаторов к деталям. Было очень интересно познакомиться со спикерами, которые затронули большой пласт проблем, связанных с маркетингом ювелирных изделий, и заставили аудиторию задуматься о том, что необходимо поменять в своем бизнесе. Для себя я открыл янтарную отрасль и переосмыслил собственные подходы к маркетингу.

Есть ли общее и в чем различие между янтарным рынком и бриллиантовым, между двумя этими продуктами?

На мой взгляд, у янтаря очень высокий потенциал. Безусловно, янтарный и бриллиантовый рынки объединяет природа происхождения камня и ограниченность запасов. Если удастся создать понятную потребителю систему стандартов качества и сертификации, то при соответствующем маркетинге янтарь может достаточно сильно вырасти в цене. Схожая проблема рынков - синтетика, и пока действия игроков бриллиантового рынка в разграничении продуктов выглядят для меня более убедительными.

В чем специфика онлайн-продаж янтаря и бриллианта?

Если бриллианты это понятный продукт для потребителей всех возрастов, то, на мой взгляд, чтобы завоевать сердца потребителей, украшениям с янтарем очень нужен интересный, современный дизайн и достаточно большие затраты на маркетинг.

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                                                                                                                                                                  Фото: LA VIVION

Что нового происходит сейчас на рынке бриллиантов, динамика продаж, какие категории пользуются спросом?

Значительно изменилась картина потребления бриллиантов от +0,70 карата в различных регионах России - если раньше регионы демонстрировали спад спроса, то сейчас в большинстве случаев украшения с такими бриллиантами магазины заказывают производителю только при наличии клиента, оставившего предоплату. Если говорить про Москву и несколько городов миллионников, то мы наблюдаем стабильный спрос на украшения с сертифицированными бриллиантами. Общий тренд - покупатель становится более подготовленным к покупке, больше погружается в тему выбора и, безусловно, сравнивает десятки вариантов, прежде чем совершить покупку. Срок принятия решения о покупке растет по сравнению с предыдущими годами.

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                                                                                                                                     Фото: LAVIVION

Меняется ли что-то в области бриллиантового маркетинга, как работает реклама этого продукта в условиях кризиса и падения спроса?

Мы находимся в сегменте рынка выше среднего, здесь не работают скидки, распродажи и тому подобное. Сегодняшние инструменты маркетинга позволяют направлять рекламу продукции на достаточно узкие сегменты целевой аудитории, и правильная настройка рекламы - это главный вызов.

Что мешает Гильдии ювелиров России в достижении понимания своих проблем со стороны властных структур и в создании благоприятных условий для производств и продажи ювелирной продукции?

Предположу, что государство и Гильдия ювелиров видят рынок по-разному. В динамике государство не видит роста налоговых поступлений и в то же время видит использование схем по уходу от налогов, поток контрабанды, отсутствие желания соблюдать нормы законодательства и поэтому создает условия, которые должны обелить рынок. Гильдия ювелиров отстаивает права и интересы той части рынка, к которой, по сути, у государства нет претензии, а на остальную часть рынка гильдия никакого влияния оказать не может, и до тех пор, пока значительно не уменьшится доля серого рынка, полноценного диалога и реального решения проблем ювелиров я бы не ждал.

Галина Семенова для Rough&Polished

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