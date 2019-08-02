Правильная настройка рекламы - это главный вызов

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На недавно прошедшем в прибалтийском Светлогорске Янтарном форуме (Amberforum) руководитель представительства ювелирной компании LA VIVION Андрей Янчевский поделился с корреспондентом Rough&Polished своими мыслями о состоянии и перспективах ювелирного и бриллиантового рынков. Андрей Янчевский прошел в ювелирной сфере путь от программиста до генерального директора представительства бренда LA VIVION.

Ваше выступление на Янтарном форуме в Калининграде было ярким. Что дало вам участие в нем, какие-то новые идеи, полезные уроки?

Я впервые посетил Янтарный форум, и меня приятно удивил высочайший уровень организации мероприятия и внимание организаторов к деталям. Было очень интересно познакомиться со спикерами, которые затронули большой пласт проблем, связанных с маркетингом ювелирных изделий, и заставили аудиторию задуматься о том, что необходимо поменять в своем бизнесе. Для себя я открыл янтарную отрасль и переосмыслил собственные подходы к маркетингу.

Есть ли общее и в чем различие между янтарным рынком и бриллиантовым, между двумя этими продуктами?

На мой взгляд, у янтаря очень высокий потенциал. Безусловно, янтарный и бриллиантовый рынки объединяет природа происхождения камня и ограниченность запасов. Если удастся создать понятную потребителю систему стандартов качества и сертификации, то при соответствующем маркетинге янтарь может достаточно сильно вырасти в цене. Схожая проблема рынков - синтетика, и пока действия игроков бриллиантового рынка в разграничении продуктов выглядят для меня более убедительными.

В чем специфика онлайн-продаж янтаря и бриллианта?

Если бриллианты это понятный продукт для потребителей всех возрастов, то, на мой взгляд, чтобы завоевать сердца потребителей, украшениям с янтарем очень нужен интересный, современный дизайн и достаточно большие затраты на маркетинг.





Фото: LA VIVION



Что нового происходит сейчас на рынке бриллиантов, динамика продаж, какие категории пользуются спросом?

Значительно изменилась картина потребления бриллиантов от +0,70 карата в различных регионах России - если раньше регионы демонстрировали спад спроса, то сейчас в большинстве случаев украшения с такими бриллиантами магазины заказывают производителю только при наличии клиента, оставившего предоплату. Если говорить про Москву и несколько городов миллионников, то мы наблюдаем стабильный спрос на украшения с сертифицированными бриллиантами. Общий тренд - покупатель становится более подготовленным к покупке, больше погружается в тему выбора и, безусловно, сравнивает десятки вариантов, прежде чем совершить покупку. Срок принятия решения о покупке растет по сравнению с предыдущими годами.





Фото: LAVIVION



Меняется ли что-то в области бриллиантового маркетинга, как работает реклама этого продукта в условиях кризиса и падения спроса?

Мы находимся в сегменте рынка выше среднего, здесь не работают скидки, распродажи и тому подобное. Сегодняшние инструменты маркетинга позволяют направлять рекламу продукции на достаточно узкие сегменты целевой аудитории, и правильная настройка рекламы - это главный вызов.

Что мешает Гильдии ювелиров России в достижении понимания своих проблем со стороны властных структур и в создании благоприятных условий для производств и продажи ювелирной продукции?

Предположу, что государство и Гильдия ювелиров видят рынок по-разному. В динамике государство не видит роста налоговых поступлений и в то же время видит использование схем по уходу от налогов, поток контрабанды, отсутствие желания соблюдать нормы законодательства и поэтому создает условия, которые должны обелить рынок. Гильдия ювелиров отстаивает права и интересы той части рынка, к которой, по сути, у государства нет претензии, а на остальную часть рынка гильдия никакого влияния оказать не может, и до тех пор, пока значительно не уменьшится доля серого рынка, полноценного диалога и реального решения проблем ювелиров я бы не ждал.

Галина Семенова для Rough&Polished