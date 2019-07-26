«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

22 июля 2019

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем группы компаний «Израильский институт алмазов» (Israel Diamond Institute, IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии компании и в переговорах по всем важным сделкам компании. Он отвечал за многие аспекты корпоративного и оперативного управления, включая бюджеты, деятельность по регулированию и внедрению, и представлял этот институт в работе с правительством и официальными органами.

Авиэль Элиа имеет степень бакалавра гуманитарных наук по бизнес-администрированию и бакалавра по юриспруденции, полученную в Междисциплинарном центре в Херцлии (Interdisciplinary Center Herzliya), и учится по программе МВА для руководителей в Иерусалимском университете. Будучи экспертом по безопасности, он занимал ряд руководящих должностей в Государственной службе безопасности и в Системе безопасности управления аэропортов. Сейчас в качестве управляющего директора IDI Авиэль Элиа прилагает все усилия для того, чтобы организация развивалась с использованием своего полного потенциала.

В этом интервью агентству Rough&Polished Авиэль Элиа рассказывает об инициативах IDI и планах на будущее.

Ниже приводятся выдержки из беседы:

За много лет в каких областях работал IDI вместе с другими участками отрасли по укреплению израильского алмазного сектора? Работая на разных должностях в IDI, можете ли вы назвать несколько главных инициатив IDI, которые способствовали бурному развитию израильской отрасли в последние годы?

Одной из основных функций IDI является международный маркетинг отрасли. Со временем мы наработали опыт в продвижении бизнеса, маркетинговых инициативах и связях с общественностью. Например, мы несем ответственность за Израильский алмазный павильон на крупных торговых выставках в мире, и мы всегда используем новые способы оказания помощи нашим участникам выставок и привлечения большего числа покупателей в павильон. Еще одной областью является электронная торговля: мы начали и продолжаем разрабатывать Get-Diamonds - платформу интернет-торговли B2B (бизнес-бизнесу) - для израильской отрасли. Мы также разработали соглашение по сотрудничеству для израильской отрасли с James Allen, сайтом электронной торговли B2C (бизнес-покупателям), который является одним из самых крупных на рынке Соединенных Штатов.

Существует много других областей, в которых мы принимаем участие, например, мы строим новую установку для полировки крупных камней, которая будет расположена внутри комплекса алмазной биржи. Мы являемся партнерами инновационного центра Diamond Tech и принимаем активное участие в ежегодной Международной алмазной неделе (International Diamond Weeks) в Израиле.

Кроме того, статус IDI как квази-правительственной некоммерческой организации (правительство имеет представителя в нашем правлении) позволяет нам функционировать как инструмент, с помощью которого правительство может предоставить поддержку израильской алмазной отрасли.

В этот последний год вашего пребывания в должности управляющего директора какие новые проекты были инициированы, и какую помощь предоставила IDI диамантерам? Какие новые миссии и виды деятельности IDI есть в алмазопроводе на следующие несколько лет для дальнейшего роста израильской алмазной отрасли?

Этот прошедший год был решающим во взаимоотношениях отрасли с израильским правительством, и мы были основными участниками этой деятельности. Это было впервые, чтобы израильское правительство предоставляло прямую поддержку алмазной отрасли по продвижению экспорта, что обычно делается для других отраслей. Мы работали с правительством по переговорам по заключению этого соглашения, получили финансирование и работали с другими секторами отрасли по наилучшему его использованию.

IDI также приложил много усилий по укреплению площадок электронной торговли. Например, наши усилия по расширению James Allen привели к достижению объема продаж бриллиантов в Израиле в размере $30 млн в 2018 году, что является ростом более чем на 100% по сравнению с 2017 годом и на 250% по сравнению с 2016 годом.

В 2019 году мы будем укреплять свою маркетинговую деятельность по продвижению экспорта бриллиантов через специальные кампании на наших основных рынках Соединенных Штатов и Гонконга, и мы изучаем возможности для вхождения на рынки.

Израиль сегодня является одним из ведущих алмазных центров в мире. В то время как другие производственные центры, например, Китай, Индия и т. д., быстро адаптируются к более новым технологиям, какие меры предпринимаются Израилем по совершенствованию технологических инноваций и какие из них являются самыми последними?

Я уверен, вы знаете, что Израиль известен как страна старт-апов из-за большого числа высокотехнологичных компаний здесь. В алмазной отрасли почти все технологические инновации, используемые в мировой отрасли, зародились в Израиле: лазерная резка, автоматизированные станки для огранки, компьютеризированная система Sarine для сканирования и планирования огранки алмазов, - все они были созданы в Израиле, а в большинстве случаев - в Технологическом центре IDI. Сейчас мы больше не занимаемся этим в самой компании, а приняли модель, которая довольно популярна у старт-апов. Вместе с Израильской алмазной биржей (IDE) мы разработали инновационный центр Diamond Tech, который функционирует как технологический инкубатор и в котором на ранней стадии находятся старт-апы, которые каким-то образом связаны с алмазной отраслью. Кроме предоставления им офисного пространства и услуг, мы помогаем им получить выгоду от их положения в алмазном комплексе и предоставляемого им доступа. Например, одна из компаний, Inova, которая использует дополненную реальность для виртуальной примерки колец и других ювелирных украшений, принимает участие с нами в выставке JCK Las Vegas.

Помогает ли IDI отрасли с поставками алмазов? Если да, то как? Насколько важными являются законные источники поставок для израильской алмазной отрасли? Какие меры сдерживания были введены в систему во избежание поступления «кровавых алмазов» в страну?

Прежде всего, законные источники поставок имеют существенное значение для глобальной алмазной отрасли, включая Израиль. С 2000 года, когда был создан Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР), в настоящее время конфликтные алмазы практически устранены с рынка. КП, в котором Израиль был одним из самых первых участников, обеспечивает, чтобы каждый алмаз, поступающий в любую страну-участника КП, имел сертификат Кимберлийского процесса, в котором ясно указано происхождение алмаза.

Источники поставок алмазов – один из самых важных вопросов, с которыми сталкивается любой центр производства бриллиантов. В Израиле мы решили создать Международный тендерный центр (International Tender Center), принимающий производителей алмазов и компании, торгующие алмазами, чтобы обеспечить поступление большего количества алмазов в Израиль. Этот центр, созданный в 2016 году, оказался крайне успешным в привлечении новых алмазных компаний в Израиль, намного облегчая производителям бриллиантов и трейдерам доступ к алмазам, которые им нужны. Основываясь на успехе, мы запустили Алмазный аукционный центр, который будет проводить реальные аукционы в дополнение к тендерам по интернету.

В последнее время банковское финансирование был главной проблемой во многих странах, и кредитные банки или уходят из отрасли или становятся прижимистыми по очевидным причинам, например, безнадежным кредитам. Какова ситуация в Израиле? Помогает ли IDI заемщикам в ведении дел с кредитными банками?

Это, конечно было проблемой также и в Израиле. Вместе с Израильской алмазной биржей мы инициировали откровенные переговоры с правительствами и банками в попытке исправить эту ситуацию. К счастью, правительство оказало очень большую поддержку и предоставило кредитные гарантии для банковских займов алмазным компаниям.

Какие новые программы были инициированы в маркетинге и продвижении в местном производственном секторе? В последнее время на сколько крупных «ярмарок» вы возили делегации экспортеров для участия в них и насколько успешными они были? Какая страна, на ваш взгляд, является потенциально растущим рынком для бриллиантов и ювелирных изделий?

Каждый год мы организуем Израильские алмазные павильоны на 4 торговых выставках в Гонконге для десятков израильских участников на каждой выставке. Мы также в значительной степени присутствуем на выставке JCK Las Vegas в составе десятков участников. На каждой выставке мы предлагаем зал для покупателей с бесплатными освежающими напитками в течение всего дня, терминалы Get-Diamond для поиска алмазов, предлагаемых в павильоне, и специальные мероприятия по продвижению, например, специальные аукционы на выставках и лотереи с призами. Мы также помогаем организовать Международную алмазную неделю в Израиле, которая каждый год привлекает сотни покупателей со всего мира. Она такая успешная благодаря тому, что ориентирована на покупателей алмазов, и благодаря низкой стоимости участия.

Потенциальный растущий рынок для израильских алмазов, вероятнее всего, находится в Азии. В этом году IDE организует выставку в Шеньчжэне вместе с Шанхайской алмазной биржей (Shanghai Diamond Exchange). Мы считаем, что Китай представляет собой огромный потенциал по мере того, как потребители там становятся все более состоятельными и заинтересованными в приобретении предметов роскоши.

Алмазные биржи в Дубае, Китае уже начали торговать ВЛБ. Каково состояние ВЛБ в израильской алмазной отрасли сейчас? И как вы думаете будут торговаться ВЛБ в будущем?

До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против выращенных в лаборатории бриллиантов. ВЛБ были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи. Принимая во внимание весь ажиотаж и сообщения о синтетических бриллиантах и вступление самой De Beers в эту область, в отрасли появилась потребность пересмотреть позицию IDE. Этот вопрос все еще обсуждается, и решение еще не принято.

Вообще, мы считаем, что ВЛБ не заменят природные бриллианты и что значение, которое придают бриллианту – любовь, преданность, вечность – нельзя придать изготовленным человеком бриллиантам. Они являются другим продуктом и должны четко помечаться как таковые во избежание путаницы.

Деятельность по производству бриллиантов в Израиле, как сообщают, сократилась в последние несколько лет из-за высокой стоимости рабочей силы, а объем импорта бриллиантов и торговля ими растут. Если это так, какой вы видите отрасль в следующие 10 лет?

Израиль останется центром производства крупных и специальных бриллиантов, в чем мы приобрели опыт и имеем определенное преимущество. Именно поэтому IDI инвестирует в новые производственные мощности особенно для таких камней, которые мы строим сейчас в комплексе IDE. Фабрика будет полностью безопасной, мы предложим самые передовые технологии, и это создаст очень привлекательную и приятную обстановку для полировщиков, основанную на концепции WeWork. Китайские алмазные компании уже рассматривают вопрос об отправке своих крупных камней в Израиль для полировки на этой фабрике. Мы уверены, что эта фабрика будет очень загружена, и уже планируется строительство дополнительной фабрики.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished