Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

15 июля 2019

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России. Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях в международной и российской геммологии, а также о состоянии отечественного ювелирного рынка.

В последние годы созданная по вашей инициативе НГА активно организует минералогические путешествия, проводит международные геммологические и ювелирные конференции и семинары. Насколько успешно реализуются ваши планы?

Геммологические путешествия начались ещё со студенческих практик в МГУ в 1999 – 2004 годах на Урал, когда студенты-геммологи знакомились с месторождениями цветных камней. Постепенно интерес к поездкам вырос, расширилась их география, появились разные форматы. Есть страны, где камни добываются, есть рынки неоправленных камней, торговые центры, международные выставки, есть страны с развитой культурой потребления, наконец, есть геммологические конференции. Если выпускник наших курсов поедет с нами в несколько поездок, то все они будут полезны ему, поскольку все они - разной тематики. В 2018 году с нами ездили сто человек. Возрастающая популярность этих поездок обусловлена тем, что страсть к камням в них сочетается со страстью к путешествиям.

Какие темы и вопросы рассматривались на прошедшей недавно на Кипре Международной средиземноморской геммологической и ювелирной конференции? Что нового там прозвучало?

Конференция на Кипре была уже пятой по счету средиземноморской и была в первую очередь посвящена вопросам обработки драгоценных камней - алмазов и цветных камней. Как обычно, много внимания уделялось синтетическим алмазам и связанной с ними серьезной проблематике. Важная особенность: практические семинары - по самым разным темам, работа с коллекциями камней и, конечно, неформальное общение с коллегами из других стран. Практически сразу после возвращения с конференции, через несколько дней, мы могли осветить наиболее интересные темы на собрании нашей геммологической ассоциации, НГА. Будем стараться, чтобы в будущем году международная конференция прошла в России, хотя мы и не средиземноморская страна.

Обсуждалось ли состояние ювелирной торговли в России, нынешние тенденции?

Состояние ювелирной индустрии в России и торговли украшениями - увы, не самая позитивная тема. Уже несколько лет в стране наблюдается спад. Это не связано с падением интереса к ювелирным украшениям, а напрямую с падением покупательной способности населения и возможностью россиян покупать предметы роскоши. В массовом сегменте, на фабриках, есть предельная стоимость камня, или, как говорят ювелиры, «вставки». Она так невелика, что дорогие камни в принципе не закупаются. Большинство ювелирных изделий сейчас именно такие. И еще важный тренд – покупатели уходят от спонтанных покупок, они тщательнее выбирают и выказывают большее понимание товара.

В лабораторной геммологической практике должно происходит немало интересного. Не расскажете об этом?

Случаев всегда много, и мы можем рассказать, что в геммологическую лабораторию несут самые разные камни - вплоть до найденных в огороде при вспахивании земли. Часто можно видеть, что для людей имеют ценность такие камни, которые могут вообще не иметь рыночной стоимости. Для этих людей конкретные камни означают что-то личное, связанные с ними воспоминания. То есть их сентиментальная стоимость, вовсе не связанная с рыночной.

Можно говорить о двух трендах. Во-первых, синтетика становится все более сложной для диагностики, в первую очередь синтетические бриллианты. Появляются камни, ограненные под старинную огранку, бриллианты, которые способны «обдурить» портативные детекторы малоазотных алмазов, камни – «сэндвичи», половина такого камня природная, половина – слой наращённой синтетики. Второй тренд: население пытается продать камни и украшения, приобретенные ранее - то есть постепенно структурируется вторичный рынок, где главную роль играют ломбарды. Люди думают, что могут продать эти камни и выручить много денег, проверяют подлинность камней в лаборатории, и выясняется, что не все так радужно, и брендовая надбавка не вернется при вторичной продаже изделия, потому что ряд камней был облагорожен и были завышены характеристики бриллиантов. Так падает доверие покупателей по отношению к ювелирам, когда приходит понимание, что их инвестиции в драгоценности не всегда были удачными.

Расскажите о новых учебных программах ГемАкадемии - каковы ваши планы на будущее?

ГемАкадемия – формат коротких учебных программ, которые менее продолжительны, чем курсы в МГУ. Люди сегодня больше ценят свое время, хотят получать знания быстрее и в концентрированном виде. Мы делаем тренинги для продавцов брендовых ювелирных магазинов, краткие курсы по изумрудам, рубинам и сапфирам. Набирают популярность курсы по дизайну ювелирных украшений. Есть проекты по созданию курсов на английском языке для иностранных слушателей, а также совместный проект курса с компанией «Октонус» по оценке оптики и красоты ограненных бриллиантов.

В Национальной геммологической ассоциации сейчас 550 участников. Объединительная роль, построение профессионального сообщества – это главная цель НГА, и мы успешно продвигаемся в этом направлении. Во время последней выставки Junwex в Москве мы провели мини-конференцию НГА, и еще одна планируется осенью. Презентации исследований, учебных программ, новых приборов – это все позволяет членам НГА непрерывно повышать профессиональный уровень.

Кстати, как прошла презентация портативного детектора Diamond Inspector компании АЛРОСА? Оценили ли геммологи его эффективность и перспективы?

Прибор, созданный специалистами компании АЛРОСА, активно промотируется компанией - в первую очередь, как способ защиты на рынке природных бриллиантов. Он занимает промежуточное положение между совсем примитивными детекторами и дорогими приборами для лабораторного скрининга. В МГУ проводились испытания этого прибора, в том числе на сложных камнях, и могу сказать, что он ни разу не ошибся. Есть, впрочем, и недостаток: малоазотные камни требуют всё же дальнейшей диагностики.

Галина Семенова для Rough&Polished