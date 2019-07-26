«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

08 июля 2019

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью было развитие группы из 4 000 розничных магазинов, которые составляли общую картину сделок, применяемых для получения подробных аналитических данных по первоначальным продажам розничным торговцам и розничной продаже товара для внутреннего алмазного рынка США.

До работы в NPD, Крис был вице-президентом Nielsen Jewelry Group, возглавляя средства массовой информации National Jeweler и Europa Star, а также руководя торговыми выставками Couture и JA New York Trade Shows. До начала работы в алмазной отрасли Крис управлял средствами массовой информации и организацией по исследованию торговли в отрасли одежды и строительства.

В этом интервью агентству Rough&Polished Крис, помимо объяснения целей недавно организованной LGDC, говорит о своей уверенности в том, что ясность поможет расти рынку ВЛБ, а также пойдет на пользу всем участникам, занимающимся выращенными в лаборатории бриллиантами.

Ниже приводятся выдержки из беседы:

Можете ли вы сначала вкратце просветить наших читателей по вопросу ВЛБ … И какова причина создания Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам (Lab Grown Diamond Council, LGDC) сейчас, когда выращенные в лаборатории бриллианты существуют много лет?

Для выращенных в лаборатории бриллиантов наступил поворотный момент на рынке. Многие годы движущей силой рынка служили постоянные усовершенствования на двух фронтах. Первое - усилия предпринимателей по выращиванию товара более высокого качества. Второе - усилия по популяризации с целью роста осведомленности потребителей о товаре и принятии его. Рынок сейчас принял выращенные в лаборатории бриллианты. Свидетельством этому является и разнообразие компаний, которые начали предлагать их, а также ритейлеры, как крупные, так и мелкие, предлагающие сейчас выращенные в лаборатории бриллианты. Наступило время получить выгоду от этой динамики развития.

И опять же, расскажите читателям все о программе LGDC, планируемой деятельности, ее целях и планах на будущее.

Планы работы LGDC определены нашим Консультативным комитетом. Мы будем сосредоточивать свое внимание на нескольких ключевых областях. Первое – работа по образованию. Сюда входит и создание общего словаря для выращенных в лаборатории бриллиантов, и разработка средств для распространения точной информации о выращенных в лаборатории бриллиантах как в розничные каналы, так и до потребителей. Второе – исследовательская работа с целью определения фактических показателей розничных продаж выращенных в лаборатории бриллиантов, а также отношение потребителей к ним. Мы также рады объявить о новой инициативе, сконцентрированной на создании Стандарта устойчивости для выращенных в лаборатории бриллиантов (Sustainability Standard for Lab Grown Diamonds). Мы привлекли SCS Global Services, международно признанную стороннюю организацию по сертификации и разработке стандартов, для создания Метки устойчивости (Sustainability Mark). Эта метка, ориентированная на потребителя, будет направлена на передачу сообщений и рекламы в месте продажи.

Сколько участников уже присоединились к Совету в настоящее время? Будет ли весь алмазопровод в числе участников …, например, производители, трейдеры, оптовики, ритейлеры и т. д.? Кроме того, будет ли Совет ограничен только США или это будет глобальная организация?

Членство в LGDC открытое для всего алмазопровода, от тех, кто выращивает, до ритейлеров. Мы новая организация и начинаем набор членов на предстоящих выставках в Лас-Вегасе.

Мы собираемся обслуживать международный рынок. Наш план развития предусматривает обеспечение местного присутствия на ключевых рынках с целью отражения индивидуальных потребностей тех рынков.

Как у президента LGDC, какой будет основной вопрос, которым вы займетесь в первую очередь? Учитывая алмазные биржи в Китае, Дубае и т. д., которые собираются начать торговлю ВЛБ, получит ли ваша работа по продвижению ВЛБ тоже импульс развития? Каковы планы?

Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов. Эта ясность начинается с выработки посыла, касающегося выращенных в лаборатории бриллиантов, который будет кратким, исчерпывающим и прозрачным. Мы считаем, что именно такая ясность поможет увеличить рынок и пойдет на пользу всем участникам, занимающимся выращенными в лаборатории бриллиантами.

Каков план действий LGDC в долгосрочной перспективе? Будет ли Совет работать независимо как уже работает Международная ассоциация выращенных бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA)? Как он будет действовать на самом деле …, с точки зрения рекламной просветительской деятельности для общего роста ВЛБ?

У нас полная ясность в отношении миссии LGDC. Будучи новой организацией, мы будем устанавливать наши рабочие взаимоотношения с другими организациями на рынке.

Какова реакция LGDC на первоначальное руководство Федеральной торговой комиссии США (FTC) и последующие изменения относительно ВЛБ? Итак, все ли ясно и урегулировано, что касается вопросов, связанных с сектором природных бриллиантов? Или есть еще вопросы, которые необходимо урегулировать для бесперебойной работы обоих секторов?

Рынок выращенных в лаборатории бриллиантов испытывает значительный рост. Одним из побочных результатов этого роста является необходимость заниматься вопросами, которые возникают в процессе нашего роста. Примером может служить разъяснение по поводу ожиданий, касающихся сертификации. Являются ли «обработки» частью процесса выращивания или они являются модификациями после производства? Мы собираем комиссию из числа всех сегментов рынка для обсуждения и выработки позиции?

Учитывая вновь появившийся интерес к ВЛБ со стороны потребителей, особенно миллениалов во все мире, чувствуете ли вы, что сектор ВЛБ пришел всерьез и надолго? Каким вы видите будущее ВЛБ в дальнейшем?

Выращенные в лаборатории бриллианты пришли всерьез и надолго. Мы продолжим оставаться силой на рынке в двух областях:



а. они продолжат рост как альтернатива добываемым из недр алмазам;

б. они создадут новые категории ювелирных изделий по соотношению цена/качество, которые должны расширить весь алмазный рынок.

Рассматриваете ли вы будущий сценарий, при котором ВЛБ, а также и природные бриллианты будут иметь разные и четкие рынки для себя и оба эти сектора выживут и будут процветать без каких-либо столкновений? Как вы думаете?

На рынке есть место как для добываемых из недр, так и для выращенных в лаборатории бриллиантов. Наша миссия – обеспечить максимальное место для выращенных в лаборатории бриллиантов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished