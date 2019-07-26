Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

01 июля 2019

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся на научных исследованиях бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга.

Расскажите, пожалуйста, что представляет собой SSEF.

Швейцарский геммологический институт SSEF является одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся на научных исследованиях бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга.

Мы являемся частью Швейцарского фонда исследований драгоценных камней (SSEF: Schweizerische Stiftung für Edelstein-Forschung), который был основан торговыми организациями в 1974 году и осуществляет свою деятельность на независимой и научной основе. В качестве фонда он был создан под эгидой Федерального министерства внутренних дел Швейцарии. Функция лаборатории заключается в анализе драгоценных камней и подготовке отчетов о тестировании бриллиантов, цветных камней и жемчуга.

Миссия SSEF как швейцарского некоммерческого фонда заключается в проведении геммологических исследований, организации геммологических курсов, охватывающих последние разработки в нашей области, а также в предоставлении независимых услуг по тестированию драгоценных камней для субъектов международной торговли.

В чем секрет вашего успеха?

Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы и гарантией надежности при тестировании бриллианта, драгоценного камня и жемчуга. С 1974 года мы неоднократно содействовали своей работой развитию геммологической науки и играли важную роль в разрешении угрожающих торговле проблем (таких как: бриллианты, выращенные по технологии HPHT, синтетическое «меле», корунды, облагороженные методом диффузии бериллия). Все это стало составной частью нашей репутации в глобальном масштабе.

Мы остаемся привержены проведению исследовательских проектов в сотрудничестве с университетами, лабораториями и компаниями для продвижения геммологических знаний. Результаты исследований обогащают геммологические курсы, которые мы предлагаем, и в значительной степени способствовали развитию нашего опыта как одной из ведущих мировых геммологических лабораторий.

Какие услуги предлагает SSEF?

Наши услуги сосредоточены на тестировании высококачественных цветных драгоценных камней, бриллиантов и жемчуга. SSEF предоставляет независимые экспертные консультации в области анализа драгоценных камней для широкой международной клиентуры. Это включает в себя обнаружение синтетических и обработанных бриллиантов и создание инструментов для тестирования бриллиантов «меле», используемых швейцарской часовой промышленностью. Мы предлагаем услуги по раскрытию методов обработки и определению происхождения цветных драгоценных камней как неоправленных, так и оправленных в ювелирные изделия - для клиентов-непрофессионалов, ювелиров, продавцов и аукционных домов. Мы также обладаем передовым опытом в области исследований и тестирования природного жемчуга. По мере того, как количество добываемых и обработанных драгоценных камней увеличивается, а цены на драгоценные камни продолжают расти, со стороны субъектов торговли повышается спрос на независимое научное тестирование драгоценных камней. Благодаря нашим непрерывным исследованиям в сотрудничестве с ведущими международными исследовательскими институтами мы уверены в том, что остаемся на переднем крае исследовательских работ по бриллиантам, драгоценным камням и жемчугу.

Какие стандарты используются вашими лабораториями для оценки бриллиантов? Они национальные или международные? Какие сертификаты выдает SSEF?

Швейцарский геммологический институт SSEF проверяет природные характеристики и устанавливает методы обработки бриллиантов, но не производит оценку их стоимости. SSEF был основан UBOS, Швейцарской ассоциацией по торговле ювелирными изделиями (Swiss Jewellery Trade Association), которая является членом Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO. SSEF классифицирует бесцветные бриллианты (отчет о бриллиантах) в соответствии со стандартом CIBJO.

Этот международный стандарт классификации бриллиантов является нормативным документом, ссылки на который содержаться в «синей книге» CIBJO по бриллиантам, которая опубликована в полном объеме в качестве общедоступной спецификации PAS 1048 (см.: http://www.natdiamond.com/pas1048 ). Также важно отметить, что CIBJO предоставила SSEF право распространения прибора Diamond C1 master set, которым алмазные лаборатории пользуются для определения цветовой гаммы.

Для фантазийных цветных бриллиантов мы готовим отчет о драгоценном камне. Он содержит данные о подлинности цвета бриллианта, его цветовой классификации и при необходимости – его степени прозрачности. SSEF не занимается классификацией синтетических бриллиантов. Мы также предлагаем отчеты о драгоценных камнях и отчеты по тестированию драгоценных камней, жемчуга и драгоценных камней, оправленных в ювелирные украшения.

Какое оборудование использует SSEF?

SSEF использует широкий спектр научного оборудования для тестирования. Многие из этих приборов мы разработали или усовершенствовали с тем, чтобы гарантировать наш передовой опыт в области тестирования бриллиантов и драгоценных камней. Приведем несколько примеров работы с бриллиантами. В 2000 году мы стали первой лабораторией, которая идентифицировала синтетические бриллианты типа II, выращенные по технологии HPHT. В 2014 году SSEF представил прибор ASDI для автоматизированной спектральной алмазной инспекции, что стало первым в промышленных масштабах автоматизированным решением для вывода синтетических бриллиантов «меле» из цепочки поставок.







ASDI – это прибор для а атоматической спектральной проверки алмазов», который может анализировать и аутентифицировать очень большое количество бесцветных алмазов малого размера по низкой цене. Это - первое промышленное автоматизированное решение, представленное на рынке в 2013 году. Фото: SSEF

С тех пор наше новаторское устройство вдохновило многих других производителей оборудования. Сегодня алмазной торговле требуется помощь в принятии решения относительно того, какой прибор надежен, эффективен и соответствует ее потребностям и финансовым средствам. Для решения этой проблемы Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) решила провести оценку этих приборов - инструментов проверки алмазов – на основе их надежности, точности и эффективности. Кампания получила название «DPA-Project Assure». Участвующие производители получают награды и полные отчеты по результатам испытаний каждого инструмента, которые публикуются на веб-сайте DPA-Project Assure. Стоит отметить, что испытания и отчеты проводятся и предоставляются сторонней компанией, которая полностью независима от алмазной торговли. В апреле 2019 года эта компания протестировала в SSEF прибор ASDI (отчет будет загружен на веб-сайте DPA-Project Assure в ближайшие недели). Мы гордимся тем, что являемся партнером проекта DPA.







ASDI может обнаруживать бесцветные синтетические алмазы, выращенные методами HPHT и CVD, а также бесцветные облагороженные алмазы, выращенные методом HPHT, с высокой скоростью и надежностью. Фото: SSEF

Совсем недавно мы использовали усовершенствованную вторичную ионную спектрометрию массы (SIMS) для выделения природных бриллиантов, синтетических бриллиантов, созданных с использованием метода химического осаждения из паровой фазы (CVD) и выращенных по технологии HPHT, что позволяет лучше понять механизмы их создания. По мере достижения дальнейшего прогресса в тестировании природных и синтетических камней мы стремимся развивать технологию, которая позволяет нам гарантировать, что мы можем идентифицировать бриллианты, драгоценные камни и жемчуг, которые проходят через нашу лабораторию, и тем самым поддержать торговлю и укрепить доверие потребителей к нашей отрасли.

Какие камни предпочитают клиенты - маленькие, но качественные, или большие, но более низкого качества?

Швейцарский рынок и наши клиенты ориентированы на высококачественные камни. Это также относится к значительным количествам бриллиантов «меле», которые использует швейцарская часовая промышленность.

Насколько высок интерес потребителей к бриллиантам, выращенным в лабораторных условиях?

Потребительский интерес к синтетическим алмазам в Швейцарии, похоже, более низкий по сравнению с рынками США или других стран. SSEF не классифицирует синтетические бриллианты, но мы проводим много исследований по бриллиантам CVD и HPHT.

Многие считают, что именно новая редакция руководства Федеральной торговой комиссии США для ювелирной отрасли изменила отношение к лабораторным бриллиантам. Что Вы думаете на этот счет?

Последнее издание руководства FTC и то, как об этом сообщал Комитет по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee, JVC), было источником большого интереса со стороны отраслевых СМИ. Мы активно участвуем в работе международных комиссий Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO и Комитета по гармонизации руководств для лабораторий (Laboratory Manual Harmonisation Committee, LMHC), и убеждены, что наличие правильной номенклатуры и раскрытие информации необходимы отрасли для поддержания доверия потребителей.

Каковы ваши планы на ближайшее будущее?

Мы активно работаем над рядом исследовательских проектов, которые включают раскрытие синтетических бриллиантов и методов их обработки. Мы также развиваем технологии для оказания помощи в классификации бриллиантов. Мы были первой лабораторией, которая провела радиоуглеродное датирование возраста и ДНК-отпечатки жемчуга и кораллов, и мы хотим расширять этот опыт.

Наконец, мы продолжаем нашу исследовательскую работу по определению происхождения цветных драгоценных камней, используя передовые методы, такие как прибор нашего производства GemTOF. Мы стремимся делиться результатами наших исследований с субъектами торговли, и приглашаем всех, кто заинтересован в получении дополнительной информации, читать наш ежегодный журнал Facette, посетить наш веб-сайт www.ssef.ch и пройти курс в SSEF.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished в Брюсселе



