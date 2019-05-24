Павел Соколов: «В любом камне есть своя красота»

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Торговая марка компании «САМОЦВЕТЫ ОТ СОКОЛОВА» известна более 25 лет. Цель деятельности этой фирмы – поставка на российский рынок любых самоцветных вставок, в том числе уникальных, за исключением алмазов всех видов огранки. Ассортимент товара компании «СОКОЛОВ» очень широк, и в этом она является лидером на российском ювелирном рынке.

Компания «СОКОЛОВ» прошла непростой путь поиска оптимальной бизнес-модели. На этом пути было многое: организация собственного ограночного производства, и создание рекламной службы, создание креативной фото-дизайнерской студии. Ранее большое значение уделялась сайту компании (www.gemstone.ru), однако сейчас основной акцент перенесен на работу в интерактивных соцсетях.

Головной офис фирмы находится в Санкт-Петербурге, с 2005 г. работает офис и шоурум в Москве, в 2008 г. открыт офис и магазин в Костроме.

Руководитель и основатель компании Павел Соколов рассказал R&P о том, как сложно, но интересно заниматься предпринимательской деятельностью в сфере ювелирного бизнеса.

Вы один из немногих профессиональных минерологов пришедших из научной среды в ювелирное производство. Как это произошло?

Я - действительный член Российского минералогического общества, более 20 лет занимался научной деятельностью и преподавал на кафедре минералогии геологического факультета СПбГУ. В 1988 году мы с друзьями создали дочернюю фирму при ЦЭНДИСИ – Центре Экспериментальной Научной Деятельности, Исследовании и Социальных инициатив – при Академии наук СССР. Эта фирма в последствии и была преобразована в компанию «СОКОЛОВ». С 1994 года мы работаем только в сфере ювелирного бизнеса.

У вас всегда была тяга к красоте?

С детства: я полировал камни еще со школы – занимался в Клубе Юных Геологов при Дворце пионеров, что в Аничковом Дворце. Полюбил минералогию и работу руками с камнем – агатом, малахитом.... Клуб геологов там был создан еще в 1948 году. После окончания Университета я потом восемь лет там преподавал. У нас был камнерезный кружок – он и сейчас есть, и я ему с удовольствием помогаю материалами. В свое время были всесоюзные слеты юных геологов, в середине 60-х годов, и я был участником двух первых слетов. Теперь прошло уже восемь всемирных слетов юных геологов, проводятся всероссийские олимпиады, где половину призов, кстати, выигрывают уральцы.

Сейчас компания «Самоцветы от Соколова», покупает, гранит и продает калиброванные и эксклюзивные ювелирные вставки из натурального изумруда, сапфира, рубина и из всех других видов ювелирных камней, из морского и речного жемчуга различных оттенков, камеи на агате. Продаем и покупаем ограночное сырье натуральных камней, синтетическое сырье - малахит, бирюза, коралл, лазурит.

Количество штатных сотрудников фирмы насчитывает 30 человек, из которых профессиональных геммологов 5 человек. У нас 5 огранщиков - они занимаются огранкой всю жизнь и гранят только уникальные камни. Таких профессионалов мало. В России огранщиков вообще мало: в Индии их – около 300 тысяч, в Китае – несколько десятков тысяч, у нас если полтысячи огранщиков наберется, то это хорошо. Я не считаю огранщиков бриллиантов – там своя специфика.

Интересная особенность. В России 3 центра огранки цветных камней: Большой Урал (от Екатеринбурга до Челябинска), Москва и Санкт-Петербург. Очень сильная школа огранщиков в Киеве (Украина). Везде огранщики в основном мужчины и только в Санкт-Петербурге преобладают женщины. Так уж исторически сложилось.

Десять лет назад мои дети со своими партнерами создали ювелирную производственную компанию полного цикла – от дизайна до упаковки - «MOUSSON ATELIER».

«САМОЦВЕТЫ ОТ СОКОЛОВА» обеспечивают «MOUSSON ATELIER» ювелирными вставками любой сложности.

Какие в вашем бизнесе основные «вызовы»?

Всегда было сложно на таможне – это больное место для всех, могло бы быть и попроще. Мировой экономический кризис тоже постоянно подбрасывает новые «вводные». Так что скучать не приходится.

Вы участвуете в JUNWEX’ах – считаете это полезным?

Наше участие в них считаю вполне удачным. Показать покупателям и коллегам свои новые коллекции, посмотреть, что делают другие, пообщаться с коллегами – считаю это важным для дела.

Кстати, название нашей компании родилось на одном из JUNWEX’ов. Как-то раздумывая над названием своей фирмы, поделился с Валерием Будным, а тот мгновенно ответил: «Что тут думать? Самоцветы от Соколова». Так и получилось.

Расскажите о своей коллекции камней.

Ну, это как-то насобиралось ещё со школьных и студенческих времен. Но это не была коллекция, просто памятные камни. И лишь недавно я реализовал свою мечту. У меня теперь есть уникальная коллекция казахстанских пейзажных агатов (спасибо Феликсу Ибрагимову).

А самый любимый камень?

Наверное, сейчас это шпинель.

Вы дарите драгоценности своей жене, дочери.

Дарю с удовольствием всем женщинам нашей большой семьи, жене, конечно, чаще.

Какие планы на будущее?

Планы на будущее я связываю с компанией «MOUSSON ATELIER».

Что касается меня лично, то я много езжу по миру. Четыре года назад друзья из Монреаля организовали геммологический тур в Мьянму (Бирму). Теперь часто езжу туда и во Вьетнам на месторождения ювелирных шпинелей и корундов. Здесь я снова вернулся в геологию, но уже имея опыт ювелирного бизнеса. Со мной вместе работает группа сотрудников СПбГУ. И мы уже открыли новые, не известные ранее особенности формирования этих месторождений.

В 2007 году наша компания стала членом Международной ассоциации по цветным камням (ICA - International Colored Gemstone Association), объединяющей мировых лидеров добычи, обработки и торговли самоцветами. Последние 6 лет я член Совета директоров ICA.

Расскажите об этой ассоциации – чем она занимается, как работает?

Она существует с 1980-х годов. Принцип работы - бизнес со скоростью мысли, как говорил Билл Гейтс. Я вступил в эту ассоциацию в 2007 году, был в свое время послом по России. В ассоциации порядка 700 членов из 48 стран. Если мне надо что-то, предположим, в Уругвае, где я никого не знаю, я нахожу директора по Уругваю, посла, или просто члена ICA в этой стране, звоню туда, представляюсь и говорю, что мне нужно – и я точно знаю, что этот не знакомый мне лично человек незамедлительно постарается мне помочь. Либо он это сделает сам, либо найдет мне партнера.

Наверное, надо очень любить камни, чтобы связать с ними всю жизнь?

Я их люблю, практически все. В любом камне есть своя красота. И ограненные, и неограненные хрустали, сапфиры, шпинели… - в любом можно найти что-то удивительное.

А в алмазе - что в нем удивительного?

Это безумно красивый камень, к которому я отношусь с пиететом.

Ограненный алмаз приобретает столь привлекательную «бриллиантовую игру» за счет высокого значения такой оптической характеристики, как дисперсия показателя преломления - 0,044. Правда, у демантоида она еще выше - 0,057. Есть еще цветной аналог бриллианта – сфен, редкий камень желтого и зеленого цветов, здесь дисперсия показателя преломления 0,051…

Но ни одно ювелирное украшение, как правило, не обходится без бриллиантов. По двум причинам: во-первых, можно вставить любой цветной камень в изделие, но, если поблизости не будет бриллиантов, оно в цене сразу теряет. Во-вторых, они его украшают. Если посмотреть на бриллиант при пасмурной погоде - это стекло стеклом. Но при определенном свете, особенно при множестве точечных источников, это будет калейдоскоп цветов.