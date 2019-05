«Мы создаем новую современную площадку для тендеров», - говорит Ахмед Бин Сулайем, председатель правления и генеральный директор DMCC

Вчера

Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), конечно-же, не нуждается в представлении, будучи широко известным во всем мире как один из руководителей современного Дубая. Как председатель правления и генеральный директор Дубайского центра биржевых товаров (DMCC), Ахмед Бин Сулайем сыграл и продолжает играть ключевую роль в создании и позиционировании DMCC как крупного международного центра торговли товарами.

Ахмед Бин Сулайем присоединился к DMCC в 2001 году в качестве директора центра еще до официального открытия его правительством Дубая в 2002 году, и в зону его ответственности входил контроль за деятельностью организации. В настоящее время он является председателем правления и генеральным директором DMCC, а также директором по трудовым ресурсам Дубайского шариатского управления активами (Dubai Shariah Asset Management, DSAM) и Дубайского управления товарными активами (Dubai Commodity Asset Management, DCAM). Бин Сулайем является также председателем правления Дубайской биржи золота и товаров (Dubai Gold and Commodities Exchange, DGCX) – инициативы DMCC, Financial Technologies (India) Limited и Биржи сырьевых товаров Индии (Multi Commodity Exchange of India Limited, MCX).

Он также сыграл ведущую роль в восстановлении дубайской традиционной жемчужной отрасли, запустив Дубайскую биржу жемчуга (Dubai Pearl Exchange, DPE) в 2007 году, и сформировал концепцию идеи по созданию Башни Алмас (Almas Tower), самого высокого коммерческого здания на Ближнем Востоке, где располагается Дубайская алмазная биржа (Dubai Diamond Exchange, DDE), крупнейшее хранилище в ОАЭ, и штаб-квартира DMCC. В апреле 2011 DMCC принимал ежегодную Встречу президентов, организованную Всемирной федерацией алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), – инициативы, которую предложил Бин Сулайем. Это мероприятие было первым такого рода, проведенным в арабском мире. Кроме того, 15 августа 2011 года Бин Сулайем представил прототип первой монеты из слиткового золота ОАЭ … и можно перечислять еще многое.

В июне 2012 года Бин Сулайем был аккредитован ООН для представительства Западной Азии от имени CIBJO, международной ювелирной конфедерации национальных торговых организаций. В июне 2013 года он получил награду Crowe Horwath за звание «Государственного деятеля года».

В мае 2006 года Ахмед Бин Сулайем был удостоен награды Клуба алмазных дилеров (Diamond Dealer’s Club) Нью-Йорка, США, во время празднования 75-летия клуба, за свой вклад в международную алмазную торговлю. До прихода в DMCC он был директором компании Asteco, ведущей компании по недвижимости в Дубае.

Удостоенный многочисленных наград за свой различный вклад, Бин Сулайем был отмечен наградой Клуба алмазных дилеров в 2006 году; наградой за выдающиеся достижения и инновации, наградой руководства Фонда MENA в 2012 году; наградой Jewellery News Asia года за выдающийся вклад, врученной 14 сентября, - это лишь некоторые из них.

В этом интервью агентству Rough&Polished Ахмед Бин Сулайем рассказывает о DMCC, DDE, DPE и о многом другом, в том числе о современном Дубае, самом быстрорастущем алмазном хабе в мире.

Ниже приводятся выдержки из беседы:

Пожалуйста, расскажите нашим читателям о всей деятельности DMCC с самого его начала до сегодняшнего дня. Дайте нам также некоторую информацию о золотом и алмазном бизнесе.

Перед DMCC, cозданным в 2002 году, стояла задача, которую он выполнил с успехом, по созданию и укреплению глобального рынка для товаров, при этом направляя торговые потоки через Дубай. С годами мы разработали и создали некоторые из самых динамичных, инновационных рыночных условий и инфраструктуру для обеспечения торговли через эмират – Свободную зону, создали товарные биржи и платформы онлайновой торговли наряду со здоровыми юридическими и регуляторными рамками. Сейчас в DMCC расположены более 16 000 компаний и находятся свыше 100 000 человек, которые создают более чем 10% ВВП Дубая.

Дубай находится в числе мировых ведущих рынков физического золота и алмазных торговых центров, и темпы роста этой отрасли впечатляющие. DMCC сыграл основную роль в этом благодаря запуску Дубайской биржи золота и товаров (Dubai Gold & Commodities Exchange, DGCX), бирже производных финансовых инструментов мирового класса, и Дубайской алмазной бирже, единственной бирже на Ближнем Востоке, связанной со Всемирной федерацией алмазных бирж.

В октябре 2017 года была открыта первая в ОАЭ современная фабрика по огранке бриллиантов. Инвестиции способствуют дальнейшему развитию торговли в регионе, предоставляя доступ алмазной отрасли к услугам по хранению, полировке, кипячению, огранке, сертификации, транспортировке и логистике – все под одной крышей в Башне Алмас.

Существующий тренд в алмазной отрасли связан с тендерами и аукционами, и мы в настоящее время инвестируем в переоснащение всей площадки DDE. Мы собираемся создать новую современную площадку для тендеров, которая будет самой крупной и первой такого рода в регионе.

В конце этого года мы будем проводить свою ведущую отраслевую Дубайскую алмазную конференцию (Dubai Diamond Conference), которая организуется раз в два года и собирает мировых экспертов для обсуждения самых последних трендов и достижений в секторе.

Дубайская биржа золота и товаров, созданная по инициативе DMCC, побила свой рекорд по годовым объемам в 2018 году, осуществив торговлю по 22,26 млн контрактам, что на 28% выше, чем в предыдущем году. Общая сумма контрактов составила USD 474,94 млрд, побив свой предыдущий рекорд в размере USD 448 млрд в 2013 году. Средние дневные объемы (ADV) также по результатам года самые высокие за все времена и достигли 86 615 лотов. Совсем недавно DGCX получила новую шариатскую сертификацию для своего спотового контракта на золото, соответствующего требованиям шариата. Они также подписали соглашение о стратегическом партнерстве с RAKBANK, согласно которому в свое время будет запущен продукт - Mini-Gold Futures (мини-фьючерсы на золото).

Что касается других товаров, в 2005 году мы запустили Чайный центр DMCC для укрепления торговли чаем в Дубае путем введения комплексов на уровне мировых стандартов и наилучших международных методов работы. В настоящее время только в этом Центре обрабатывается свыше 50 млн килограммов чая ежегодно, а ОАЭ являются крупнейшими в мире ре-экспортерами чая, занимая 60-процентную долю на мировом рынке. Основываясь на этом успехе, мы недавно запустили Кофейный центр DMCC, современный комплекс с температурным контролем площадью 7 500 кв. метров, предлагающий инфраструктуру и услуги мирового класса. Этот первый такого рода Центр на Ближнем Востоке позволит хранить зеленый кофе в регионе, принося выгоду большому числу участников отрасли, включая фермеров, экспортеров, трейдеров, тех, кто занимается обжаркой, и ритейлеров. В результате, планируется, что Дубай станет новым глобальным хабом кофейной отрасли в дополнение к Роттердаму, и это добавит еще один значительный, не связанный с нефтью поток поступлений в экономику ОАЭ.

DMCC является ведущей в мире Свободной зоной – в октябре 2018 года мы имели честь четвертый раз подряд получить звание «Глобальной свободной зоны года» (Global Free Zone of the Year) по номинации fDi Magazine (Журнала прямых иностранных инвестиций) издания Financial Times. DMCC был также первым из Свободных зон в странах Персидского залива, кто присоединился к крупнейшей в мире инициативе корпоративной устойчивости Global Compact, предложенной Организацией объединенных наций, и первым в ОАЭ, кто подписал Принципы расширения прав и возможностей женщин (Women’s Empowerment Principles), предложенные ООН.

Флагманская международная выездная презентации DMCC «Made for Trade Live» («Содействие развитию торговли») собирает руководителей международных компаний, заинтересованных в ведении бизнеса в регионе через DMCC, внося вклад в нашу миссию продвижения, содействия и увеличения потока торговли товарами через Дубай. С самого своего начала выездные презентации DMCC были уже проведены в 17 городах по всему миру, приняв свыше 3 000 фирм. Наша первая выездная презентация в 2019 году привела нас в Великобританию, а в течение года мы посетим также Китай, Индию, Германию, Испанию и Швецию.

DMCC также является авторитетным экспертом. В мае 2018 года мы выпустили второе издание нашего отчета о Будущем торговли (Future of Trade) в Лондоне, основанного на углубленном анализе, сделанном 250 руководителями отрасли, учеными и экспертами из 6 ведущих центров торговли товарами - Лондона, Цюриха, Дубая, Сингапура, Йоханнесбурга и Гонконга. Исследователи подчеркивают растущее влияние цифровых преобразований для импортеров и экспортеров, а также для десяти мировых ведущих центров торговли товарами, наряду с происходящими переменами в глобальном экономическом влиянии. За первые несколько часов после его опубликования этот отчет скачали свыше 10 000 раз.

DMCC был генеральным застройщиком делового комплекса Jumeirah Lakes Towers (JLT, Башни на озерах Джумейры), жилого района с населением свыше 100 000 человек, живущим и работающим в Свободной зоне, а также 600 предприятий питания. В 2017 году мы также заложили площадку под новое строительство комплекса Uptown Dubai («Пригород Дубая»), красивого района на уровне мировых стандартов с инновационным дизайном, чтобы предоставить новый городской комплекс для проживания, работы и процветания людей в районе JLT. В этом новом комплексе будет свыше 10 млн кв. футов коммерческих и жилых помещений Класса А, свыше 200 розничных магазинов и предприятий питания, примерно 3 000 квартир и ряд люксовых отелей. Uptown Dubai будут украшать две визитные карточки – супер-высокие небоскребы, спроектированные всемирно признанными архитекторами Adrian Smith & Gordon Gill.

Среди множества инициатив в DMCC можете ли вы назвать несколько из тех, которые вы помните, и те, которые принесли вам полное удовлетворение? Будут ли еще какие-то инициативы проведены в будущем?

Существует так много инициатив, но я бы сказал, что тремя самыми интересными проектами для меня в настоящее время являются Кофейный центр DMCC, Uptown Dubai и приближающаяся Дубайская алмазная конференция.

Во всем мире кофе является одним из самых распространенных горячих напитков, а на Ближнем Востоке он составляет неотъемлемую часть нашей истории и культуры. Кофейный центр DMCC свяжет быстроразвивающиеся и дорогие потребительские рынки на Ближнем Востоке и в Европе с самыми крупными в мире странами-производителями кофе – Эфиопией, Индией, Индонезией, Угандой и Вьетнамом. В будущем мы планируем, что этот Центр будет обрабатывать до 20 000 тонн зеленых кофейных зерен ежегодно, это, по оценкам, составляет объем торговли на сумму примерно AED 367 млн (USD 100 млн) ежегодно. Создание этого нового хаба для региона и расширение возможностей для трейдеров всего мира является чрезвычайно интересным делом.

В Uptown Tower будет двухуровневая центральная торговая площадь размером с площадь Times Square в Нью-Йорке, будут предложены захватывающие дух виды города и моря. Мы также вступили в партнерские отношения с Accor Hotels, чтобы впервые на Ближнем Востоке внедрить их бренд «SO/» для отелей и курортов для люксового образа жизни и отдыха.

Планируется, что на Дубайской алмазной конференции в эмирате в конце этого года соберутся всемирно известные эксперты алмазной отрасли для обсуждения и рассмотрения вопросов, уделяя особое внимание стимулированию инноваций в алмазной отрасли и ее роста. Эта конференция предоставит возможность установить связи между компаниями и правительствами стран, занимающихся производством алмазов и их потреблением, еще раз подчеркивая решающую роль, которую играет Дубай в глобальной алмазной торговле алмазами и бриллиантами.

Я также хотел бы отметить, что в 2018 году DMCC имел честь успешно объявить о внесении его нового рекорда в Книгу мировых рекордов Гиннеса (Guinness World Records) за крупнейшую в мире головоломку по площади поверхности в ознаменование Года Заида (Year of Zayed). Деревянный пазл из свыше 12 000 элементов стал официальным логотипом национальной инициативы.

Мы постоянно стремимся к инновациям, поэтому, без сомнения, еще больше их появится в будущем.

И для тех, кто присоединился позже, пожалуйста, опишите вашу работу в качестве председателя КП и ваши многочисленные усилия для того, чтобы освободить глобальную алмазную отрасль от «конфликтных алмазов».

В 2016 году ОАЭ были выбраны в качестве первой и единственной арабской страны для председательства в Кимберлийском процессе (Kimberley Process, КР). Будучи председателем КП, я возглавлял «Африканскую инициативу» (Africa Initiative), которая привела меня в 14 стран этого континента в связи с необходимостью держать руку на пульсе событий в алмазодобывающих странах и предоставить Африке право голоса в торговле. Я также посетил Южную Корею с целью оказания поддержки Сеулу, становящемуся центром алмазной торговли.

Во время моего председательства КП также организовал три форума, направленных на согласование и введение наилучших методов работы по оценке алмазов, что является очень важным вопросом для отрасли. Первый форум был проведен с Организацией экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) по уточнению процесса оценки алмазов в попытке расширить дискуссию и достичь согласия по соответствию общеустановленным требованиям. Второй форум был проведен совместно с Антверпенским всемирным алмазным центром (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), и внимание было сосредоточено на методах оценки, используемых в глобальной алмазной отрасли. Третий состоялся вместе с Пленарной сессией КП.

Я предложил несколько инициатив, нацеленных на укрепление основ Кимберлийского процесса, включая необходимость иметь Постоянный секретариат в ООН и общий фонд для НПО, участвующих в глобальной инициативе, с чем согласились члены КП на Пленарной сессии, проведенной в Дубае в ноябре 2016 года. В начале этого года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к укреплению Кимберлийского процесса в соответствии с тем, что было поддержано членами КП и гражданским обществом. Приятно был видеть, что резолюция была единогласно принята всеми 193 странами-членами ООН.

Вы однажды сказали, что Дубай быстро стал одним из трех ведущих в мире алмазных центров, и вы всегда искали пути содействия этому влиянию и его росту, соединяя производителей алмазов с покупателями по оси Дубай – Африка и с другими местами. Каковы последние достижения Дубайской алмазной биржи в этом отношении?



В настоящее время самые перспективные и динамично развивающиеся рынки будущего находятся в Африке. Учитывая свою близость и инфраструктуру, Дубай предлагает рынкам в Африке уникальную возможность максимизировать их экономический потенциал через торговлю товарами, получая доступ к глобальным рынкам через DMCC. Мы постоянно стремимся способствовать установлению более прочных и более продуктивных взаимосвязей по всей цепочке стоимости товара в обоих регионах, потому что мы считаем, что именно эти рынки являются местом, где будут открыты по-настоящему новые возможности.

Наше стратегическое партнерство с Stargems по проведению алмазных тендеров в 2018 году позволило нам связать производителей алмазов, особенно из Африки, с покупателями по оси Дубай-Африка и далее.

В марте 2018 года мы также провели сетевое мероприятие, посвященное ведению бизнеса в Африке. Презентации объединяли анализ текущих глобальных трендов и цены на товары со структурными факторами, уникальными для африканских стран, с целью объяснения макроэкономических прогнозов для Африки.

Прямые авиарейсы между Шарджой, ОАЭ и Суратом, Индия, запущенные в начале этого года, открыли новые возможности для прогнозов цен DDE. Дубай идеально расположен с сообщениями между странами-производителям и крупным центром огранки – Суратом.

Алмазную торговую платформу DMCC часто сравнивают с антверпенским алмазным торговым хабом. Сколько алмазных компаний и трейдеров обычно обращаются на вашу платформу, чтобы предложить свои товары? Будет ли их число увеличиваться или уменьшаться в будущем?

Когда DMCC открыл Дубайскую алмазную биржу, общий объем импорта и экспорта алмазов и бриллиантов составлял $3,6 млрд (2002, 2003 г.г.). В 2017 году эта цифра выросла до $28 млрд – это увеличение в семь раз.

В 2018 году DDE провела 29 алмазных тендеров на сумму около $330 млн, что на 75% больше по сравнению с 2017 годом. Мы уверены, что в 2019 году мы побьем рекорд прошлого года.

В настоящее время численность DDE составляет около 1 100 членов, большинство из которых являются членами нашей Свободной зоны. Мы постоянно проводим обновление и совершенствование нашей структуры и комплексов, продуктов и услуг, чтобы Дубай оставался одним из крупнейших и самых влиятельных центров торговли драгоценными металлами в мире, предлагающим услуги, которые необходимы компаниям и трейдерам.

Будет ли Дубайская алмазная биржа заинтересована в торговле алмазами, добытыми AGD Diamonds на алмазном месторождении им. Гриба в Архангельской области в России?

Мы строим новый современный тендерный комплекс, который позволит алмазодобывающим компаниям, тендерным домам и членам DDE торговать алмазами и бриллиантами, а также драгоценными камнями. Многие компании уже проявили интерес к новому комплексу, и мы собираемся открыть его на Дубайской алмазной конференции и Встрече президентов, организованной WFDB, которые состоятся 24-26 сентября 2019 года.

В 2017 году, когда правительство ОАЭ объявило о 5-процентном НДС, который должен был взиматься с января 2018 года, индийская алмазная отрасль поколебалась. Как, на ваш взгляд, этот шаг повлиял на репутацию Дубая как гавани для иностранных компаний, особенно индийских алмазных компаний? Был ли этот НДС «палкой в колеса» на пути Дубая к тому, чтобы стать одним из крупнейших алмазных хабов в мире? Каково ваше мнение?

ОАЭ ввели НДС в рамках своей фискальной стратегии, что само по себе является естественным переходом к более сбалансированной и структурированной экономической политике, снижая зависимость от нефтяных поступлений.

Но спустя несколько месяцев правительство приняло решение отменить НДС для секторов оптовой торговли золотом и ювелирными изделиями, что является важной вехой для отрасли. Этот шаг пойдет на пользу в первую очередь мелким ювелирным ритейлерам и сделает оптовый сектор более конкурентоспособным.

Несмотря на то, что кредитные банки сворачивают свою деятельность и покидают отрасль, другие банки вошли на рынок финансирования алмазной отрасли, что помогло Дубаю сохранить свой рост как алмазного центра. Какова нынешняя ситуация, что касается доступности займов для алмазных компаний? Хотят ли новые банки войти на этот рынок?

Финансирование алмазной отрасли является очень специфичным бизнесом с хорошими возможностями для тех, кто понимает отрасль. В настоящее время все больше финансирования поступает из Дубая, при этом National Bank of Fujairah (Национальный банк Фуджейры) и Emirates NBD играют все бόльшую роль в ОАЭ.

Мы в DDE видим важную роль финансирования для постоянного роста алмазной торговли. Мы работаем над созданием новых источников финансирования торговли, так как есть некоторые прекрасные возможности.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished