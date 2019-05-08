De Beers расширяет платформу Tracr перед ее официальным запуском

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В мае прошлого года De Beers впервые отследила 100 дорогостоящих алмазов и бриллиантов по цепочке стоимости во время пилотного использования Tracr™, своей отраслевой платформы блокчейн.

Бьянка Руакере (Bianca Ruakere), представитель De Beers, рассказала агентству Rough&Polished в эксклюзивном интервью, что компания довольна продвижением и успехом пилотной программы.

Она сказала, что платформа, которая дает потребителям уверенность в том, что зарегистрированные бриллианты являются природными и бесконфликтными, будет расширена перед официальным запуском «в положенное время».

Ниже приводятся выдержки из беседы:

De Beers в сотрудничестве с участниками отрасли разрабатывает Tracr, платформу отслеживаемости алмазов и бриллиантов от начала до конца. Насколько успешной является эта пилотная программа?

Мы очень довольны ходом пилотной программы и ее успехом до сих пор. Работая в тесном сотрудничестве с ведущими участниками отрасли, мы успешно провели пилотное применение концепции и в настоящее время расширяем применение этого решения для обеспечения того, чтобы платформа удовлетворяла потребности всех потенциальных пользователей, при этом и в дальнейшем оказывая ценные услуги отрасли.

Когда вы ожидаете окончание пилотной программы?

Мы довольны ходом пилотной программы на сегодня и ожидаем официального запуска в положенное время.

Алмазы на сумму свыше $100 млн, как говорят, были зарегистрированы на этой платформе в августе 2018 года со времени запуска пилотной программы в январе 2018 года. Какова стоимость алмазов, зарегистрированных на платформе на сегодняшний день?

Мы не публиковали подробности о стоимости алмазов по мере продолжения работы в пилотной фазе; мы работаем с ведущими участниками по всему сектору и довольны достигнутым на сегодня прогрессом. Мы приглашаем дополнительных участников по мере продвижения пилотной программы с целью достижения конечной цели – отслеживаемости от начала до конца – для отрасли с помощью стандартов, установленных отраслью.

Кроме АЛРОСА, которая присоединилась к пилотной программе платформы в октябре прошлого года, какие другие алмазные компании подписались на Tracr?

Наряду с АЛРОСА ряд ведущих производителей бриллиантов и ритейлеров присоединились к пилотной программе, включая Diacore, Diarough, KGK Group, Rosy Blue, Venus Jewel, Signet Jewelers и ювелирную группу Chow Tai Fook.

Как Tracr дополняет и поддерживает существующие инициативы и правила алмазной отрасли с целью обеспечения потребительского доверия к алмазам и бриллиантам?

Tracr создана для отрасли и отраслью, чтобы гарантировать, что она рассчитана на всю алмазную отрасль. Установив базовую линию доверия через отслеживаемость алмазов и бриллиантов, их происхождение и подлинность, Tracr в очень значительной мере повысит доверие потребителей к характеристикам бриллиантов.

Tracr является платформой B2B (бизнес-бизнес), соединяющей компании в отрасли, где, как мы ожидаем, будут созданы приложения B2C (бизнес-потребители) на основании платформы для удовлетворения потребностей потребителей.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро, Rough&Polished



