De Beers продает лишь рудник Элизабет Бэй в Намибии - шаг, направленный на поддержание его работы после 2019 года

22 апреля 2019

Namdeb Holdings, совместное предприятие между правительством Намибии и De Beers, имеющими в нем 50-процентные доли, не продает рудники Даберас (Daberas), Сенделингсдрифт (Sendelingsdrift) и Сазерн Коустал (Southern Coastal), расположенные в этой южноафриканской стране.

Утверждалось, что Namdeb планирует закрыть три рудника вместе с рудником Элизабет Бэй (Elizabeth Bay) и избавиться от них к 2022 году, так как Namdeb занимается поиском более ценных камней в море.

Однако старший менеджер De Beers по связям со средствами массовой информации и коммерческим коммуникациям Дэвид Джонсон (David Johnson) сообщил корреспонденту Rough & Polished Мэтью Няунгуа, что Namdeb избавляется только от рудника Элизабет Бэй, расположенного в 30 км к югу от Людерица.

Он, помимо прочего, также рассказал о решении Namdeb перейти на систему, при которой сайтхолдеры-покупатели сообщают о своем «намерении сделать предложение» (Intention To Offer, ITO) о количестве закупаемого сырья в текущем календарном году, и разрешить сайтхолдерам раскрывать происхождение алмазов, которые они приобретают у группы.

Ниже приведены выдержки из интервью.

Сообщалось, что Namdeb, совместное предприятие правительства Намибии и De Beers, собирается избавиться от рудников Элизабет Бэй, Даберас, Сенделингсдрифт и Сазерн Коустал. Можете ли вы сообщить последнюю информацию об этой ликвидации рудников в Намибии?

В 2018 году Namdeb приступила к ликвидации рудника Элизабет Бэй, расположенного вдоль юго-западного побережья Намибии. В настоящее время Namdeb работает с несколькими потенциальными покупателями и надеется завершить процесс как можно скорее. Namdeb не избавляется от других своих месторождений, и они продолжают работать.

Почему вы продаете рудник Элизабет Бэй?

Мы приняли решение искать покупателя для рудника Элизабет Бэй, чтобы обеспечить его долгосрочное будущее. По итогам анализа был сделан вывод, что лучший способ обеспечить более долгое будущее для этого рудника, превышающее прогнозируемое завершение его срока службы в 2019 году, заключается в поиске более подходящего недорогого оператора, который мог бы позволить руднику продолжать вносить свой вклад в экономику Намибии и города Людериц, обеспечивая постоянную занятость и хозяйственную деятельность. Поскольку срок жизни этого рудника близится к концу, мы сосредоточились на поиске покупателя, который сможет поддерживать там производство после 2019 года, сохранять рабочие места и вносить устойчивый вклад в экономику Намибии.

Хотя вы сказали, что рудники Даберас, Сенделингсдрифт и Сазерн Коустал не продаются, они будут закрыты к 2022 году, как сообщалось ранее?

После более чем столетней добычи многие из наземных производств в Намибии, которые составляют Namdeb Diamond Corporation, находятся в периоде своего заката, но Namdeb не установила какой-либо конкретной даты закрытия ни для одного из упомянутых производств и не избавляется от каких-либо других производств, кроме Элизабет Бэй.

В правящей партии Ботсваны возникли политические разногласия в отношении нынешнего президента и его предшественника. Вы обеспокоены такими сообщениями?

De Beers Group не участвует в политике наших партнеров-производителей - у нас есть партнерство с Ботсваной как с государством, и у нас всегда были прочные и позитивные отношения.

Центральноафриканская Республика недавно пригласила De Beers к добыче алмазов. Как вы прокомментируете данное приглашение?

Мы сосредоточены на нашем текущем производственном портфеле и не планируем никаких действий в Центральноафриканской Республике.

Можете ли вы предоставить обновленную информацию о вашей деятельности в Анголе?

Брюс Кливер был приглашен встретиться с президентом Лоуренсу в Анголе для обсуждения алмазного сектора страны в прошлом году и провел позитивные дискуссии о будущем алмазного сектора страны. Хотя на данном этапе больше сказать нечего, мы с нетерпением ожидаем продолжения этого позитивного диалога.

Можете ли вы подтвердить сообщения о том, что De Beers с четвертого цикла продаж будет сокращать количество алмазов для сайтхолдеров? Если так, то почему?

Прогноз добычи De Beers Group на 2019 год составляет 31-33 млн каратов, по сравнению с 35,3 млн каратов в 2018 году. Рудник Вурспоэд (Voorspoed) закрыт в конце 2018 года, рудник Виктор (Victor) в настоящее время истощен, а поставки с рудника Венеция (Venetia) временно сократились, так как он переводится с карьерной разработки на подземную эксплуатацию. Эти факторы привели к снижению прогнозируемого объема алмазного сырья по стоимости в предстоящий период сбора информации от сайтхолдеров о том, какое количество алмазов они намерены закупить.

Почему De Beers переходит на систему ITO, охватывающую календарный год?

Мы переходим к ITO в рамках календарного года с тем, чтобы привести закупки сырья сайтхолдерами в соответствие с циклом планирования на календарный год. Это поможет обеспечить лучшее согласование торговых сессий с периодами сбора информации об объемах закупок (ITO). Таким образом, переход к ITO в рамках календарного года упростит распределение сырья в течение привязанных к ITO торговых сессий.

Почему De Beers потребовалось много времени, чтобы разрешить сайтхолдерам раскрывать источник происхождения алмазов, которые они приобретают у компании?

De Beers Group долгое время была в авангарде усилий отрасли в области раскрытия происхождения алмазов и поиска ответственных источников их поставок (например, благодаря своей ключевой роли в Кимберлийском процессе, RJC, а также в разработке принципов передовой практики и благодаря акценту на финансовой прозрачности и надежности). В настоящее время мы также вкладываем значительные средства в Tracr ™, комплексную платформу для отслеживания активов от начала до конца, разработанную алмазной отраслью для алмазной отрасли. Tracr станет гарантией раскрытия источников происхождения алмазов в долгосрочной перспективе.

De Beers Group всегда предоставляла сайтхолдерам возможность давать гарантию об ответственных источниках происхождения алмазов, приобретенных на сайтах, путем предоставления счета-фактуры с указанием страны / стран происхождения (все из которых - Ботсвана, Намибия, Южная Африка и Канада – соблюдают правила Кимберлийского процесса), а также счета-фактуры с подтверждением того, что поставляемые алмазы соответствуют принципам наилучшей практики.

Однако некоторые сайтхолдеры также выразили желание раскрывать корпоративный источник происхождения алмазов. В связи с этим мы недавно предоставили возможность использовать формулировку «Алмазы от DTC» в качестве указания источника происхождения для алмазов, приобретенных на сайтах.

Каков уровень спроса на алмазы низкого качества в данный момент?

В течение некоторого времени существовала проблема для мелких алмазов низкого качества из-за глобальных объемов поставок этих видов алмазов за последние 18 месяцев. Хотя в этой области сохраняются некоторые проблемы, ожидается, что с течением времени в этом году такое «несварение» в этой области уменьшится.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



