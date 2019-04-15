Бесцветные бриллианты как класс инвестиций выходят за пределы своей традиционной способности сохранять, перемещать и передавать богатство по наследству

15 апреля 2019

Антонио Чечере (Antonio Cecere), основатель и вице-президент Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange) выполняет несколько обязанностей одновременно. В настоящее время он является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange), президентом Алмазного инвестиционного клуба (Diamond Investment Club) и главой Cecere Group.

Антонио способен давать консультации благодаря своему значительному опыту работы в секторе предметов роскоши и профессиональным коммерческим достижениям на международных рынках, включая Северную Америку, Европу, Ближний Восток, Азию, Китай и Японию.

Начиная с изменения положения ювелирной категории в Montblanc, кончая руководством команды Swarovski Group по достижению самого быстрого оборота компании из когда-либо зарегистрированного, Антонио был даже удостоен Ее Королевским Высочеством принцессой-цесаревной награды Великобритании за экспорт модных товаров UK Fashion Export Award за свои заслуги перед отраслью.

В этом интервью изданию Rough&Polished, Антонио Чечере рассказывает о своих биржах и их деятельности, но сначала дает также изрядную порцию своих советов…

Ниже приводятся выдержки из беседы:

Каков основной опыт работы в ювелирном бизнесе, который в конечном итоге побудил вас заняться деятельностью на алмазных биржах, или вы разглядели возможности в этой области?

Я считаю, что для того, чтобы лучше работать и предоставлять консультации, необходим вертикальный опыт работы в цепочке поставок. У меня есть прямая взаимосвязь с кабинетами министров по природным ресурсам, а также с владельцами старательских рудников и агрегаторами в Африке, трейдерами, огранщиками и полировщиками в Индии, Антверпене и Израиле; я предоставляю консультации институциональным инвесторам на основных финансовых рынках и обучаю студентов в университетах; я консультирую крупных ритейлеров и ювелирные бренды. Именно эта вертикальная структура работы в отрасли дает мне уникальное видение алмазного сектора; я учусь каждый день и стараюсь преобразовывать информацию по всей цепочке поставок, которая в противном случае иногда была бы очень фрагментированной.

Но, хотя бриллианты многие века считались инвестиционным средством, при нынешнем сценарии есть много других конкурирующих инвестиционных средств, не так ли? Каково ваше мнение?

Алмазы традиционно являются потребительским товаром для потребления в розничной торговле и альтернативной инвестицией, которая сохраняет и передает богатство с разумным налогообложением. Финансовый сектор попытался в прошлом десятилетии рассматривать этот товар по-разному. Банки создавали партии бриллиантов как инвестиций для вкладчиков; это оказалось безуспешным ввиду отсутствия у них знаний и опыта; с другой стороны, отдельным финансовым учреждениям пришла идея использовать бриллианты как средство обеспечения, которое можно применять, что стало правильным подходом, позволившим им защитить финансы, которые можно реинвестировать на финансовых рынках. Кроме того, я являюсь старшим консультантом-советником правления самого технологически продвинутого блокчейна в мире и четвертой крупнейшей криптовалюты - Locus Chain; мы анализируем разработку одного из ее приложений, криптовалют, с целью прогнозирования трендов на рынке. Нам стало понятно, что наличие гарантийного обеспечения цифровой валюты обеспечивает долгосрочность и завоевывает доверие инвесторов по сравнению с валютами, ориентированными на спрос. Драгоценные камни можно использовать в качестве гарантийного обеспечения для криптовалют как в виде алмазов, так и в виде бриллиантов. Если Монакская алмазная биржа или Женевская алмазная биржа будут участвовать в этом процессе, контролируя этическое происхождение алмазов и бриллиантов, это придаст инвесторам доверие к тому, что цифровая валюта, поддерживаемая алмазами и бриллиантами, в которые они инвестировали, не финансирует конфликты, не создает политическую нестабильность и не вызывает гражданских волнений.

Пожалуйста, расскажите нам кратко историю Монакской алмазной биржи, а также Женевской алмазной биржи, начиная с момента их зарождения, о предлагаемых ими услугах и т. д. Какова численность в обеих биржах в настоящее время; и каковы требования к зарубежным компаниям для того, чтобы стать членами обеих бирж?

Монакская алмазная биржа (MDB) была основана в 2016 году, а Женевская алмазная биржа (GDB) – в 2018 году. Обе действуют в качестве регуляторов рынка, нацеленных на контроль за поступлением конфликтных алмазов в среднюю часть алмазопровода. Будучи некоммерческими организациями, они предназначены для предоставления консультаций и информации своим членам по алмазам и бриллиантам и для обеспечения того, чтобы торговля велась в соответствии с требованиями Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme). Ассоциации выступают центральной точкой коммуникации для обеспечения соответствия с требованиями регуляторных и добровольных систем с целью предотвращения торговли конфликтными алмазами и коммерческих отношений со странами, против которых Организация объединенных наций вводит эмбарго.

Принимая во внимание то, что не так много сообщается о работе алмазных бирж в мире, считаете ли вы, что алмазные биржи (торговые площадки) все еще имеют значение для алмазного бизнеса? Похоже, что многие виды деятельности происходят скрытно в офисах трейдеров? Как вы считаете?

Я согласен, что традиционные биржи в алмазном секторе сталкиваются с проблемами, порождаемыми реальностью торговли за закрытыми дверями. Это причина того, почему и MDE, и GDE являются регуляторами при сделках за закрытыми дверями, а не создают торговую платформу или выдают спотовую цену на бриллианты. Мы скорее бы внимательно следили за обеспечением соответствия требованиям, а не за участием в торговле вообще. Это предназначено для устранения разрыва между финансами и алмазной торговлей путем создания доверия у инвесторов в попытке превратить этот класс активов в товар.

Пожалуйста, расскажите нам подробнее о вашем Алмазном инвестиционном клубе и о Cecere Group вообще. Можете ли вы рассказать нам о их деятельности с самого момента их появления и до сегодняшнего дня?

Единственное назначение Алмазного инвестиционного клуба – предлагать своим членам возможность финансирования спотовой торговли алмазами. Средства хранятся и управляются лицензированной, регулируемой и застрахованной европейской компанией по управлению активами, являющейся частью более крупной группы компаний и несущей ответственность за аудит всей инвестиционной деятельности, за управление банковскими счетами и комплексную проверку, что касается дебиторской задолженности, с целью обеспечения соответствия требованиям.

Экспортер, который получил инвестиции в виде займа, является лицензированной и застрахованной алмазной торговой компанией, которая покупает и перепродает актив предварительно выбранному конечному покупателю под контролем Монакской алмазной биржи или Женевской алмазной биржи.

Риск очень умеренный и тщательно управляется; средства выдаются в виде займов и защищены физическим средством обеспечения, которое страхуется во время покупки.

Cecere Group действует в разных областях алмазного, ювелирного и часового сектора; от консультационных услуг до посредничества, от перепродажи физических активов до агентской деятельности для брендов. Мы поставили наше понимание торговли и доступа к цепочке поставок на службу инвесторам, торговым компаниям, а также брендам в люксовом секторе. Хорошим примером того, как набор навыков распространяется через границу, является тот факт, что мы предоставляли консультации и Bentley, и Lamborghini по обслуживанию в розничной торговле, которое они предлагают своим клиентам.

Сами по себе бриллианты как инвестиционное средство не в полной мере понимаются потенциальным инвестором, особенно из-за многих его свойств, ценовых аспектов и т. д. Как с этим быть? Сейчас, когда на сцене отмечается всплеск использования камней фантазийного цвета в качестве инвестиционного средства, а также они превосходят бесцветные бриллианты, инвестору в бриллианты, который впервые этим занимается, становится все труднее принять решение. Каков ваш совет?

Бесцветные бриллианты в качестве инвестиционного класса развиваются помимо их традиционной способности сохранять, перемещать и передавать богатство по наследству. Это благодаря макроэкономическим показателям, увеличению расхождения спроса и предложения и эволюции сектора. Сложности, связанные с ценой, сделали этот сектор исторически недоступным для спекуляций посторонних; специалистам по бриллиантам необходимо участвовать с самого начала, чтобы иметь доступ к цепочке поставок на уровне, который делает инвестицию прибыльной; портфель может иметь как статическое, так и активное управление, когда активы могут удерживаться в течение всего срока инвестирования или торговли, исходя из спроса и повышения стоимости.

Какие меры предосторожности должен принимать инвестор и как должен он создавать свой портфель? На ваш взгляд, уступают ли бесцветные бриллианты по сравнению с более редкими цветными бриллиантами в последнее время в качестве потенциального инвестиционного средства? Или являются ли белые бриллианты «без изъяна» все еще фаворитами, а за ними идут цветные бриллианты?

Согласно увеличению стоимости в прошлом, совокупный темп годового роста (CAGR) бесцветных бриллиантов составляет порядка 3-4% за последние 70 лет. Стоимость розовых, желтых и голубых бриллиантов повысилась в среднем на 167% в период с 2005 года по 2015 год, превзойдя индексы других ведущих активов за аналогичный период, например, индекс Доу Джонса (Dow Jones) для акций промышленных компаний повысился на 58%, Standard & Poor’s 500 увеличился на 63%, а цены на Лондонской бирже выросли на 82,1%. Розовые бриллианты весом свыше 3 каратов показали самый большой рост стоимости, повысившись на 360% за этот период, а голубые бриллианты показали меньший рост, но аналогичный устойчивый рост на 161% по стоимости. Но важно то, что бриллианты не коррелируются с фондовым рынком, спрос в розничной торговле является катализатором для повышения стоимости бесцветных бриллиантов.

Поскольку волатильность цен в настоящее время вызывает основную обеспокоенность, на ваш взгляд, как вели себя алмазные цены в последнее десятилетие, и каков процент роста цен за этот период?

В период между 2000 годом и 2010 годом бесцветные бриллианты показали беспрецедентный рост и почти утроились в цене; согласно исследованию, проведенному Bain & и исследовательской фирмой, хотя было значительное сокращение с 2010 года, цена в 2015 году почти удвоилась по сравнению с 2000 годом. В последние несколько лет мы наблюдаем естественную корректировку цен на природные камни, что сделало рост стоимости почти неизменным. В будущем, в среднесрочной – долгосрочной перспективе, мы вернемся к более органичному росту, движущей силой которого будет увеличение разрыва между спросом и предложением, когда объем производства алмазов будет сокращаться почти на 1-2% в год, а рост вернется к 3-4%.

В заключение, глобальная алмазная отрасль, вероятно, находится под давлением в настоящее время, принимая во внимание множество проблем, например, уменьшение спроса, ликвидности, проявление миллениалами склонности к другим люксовым категориям товаров и впечатлений, и т. д. Принимая это во внимание, каким вы видите состояние глобальной алмазной отрасли, скажем, … через следующие 10 лет?

Конечно, отсутствие скоординированных усилий по рекламе со стороны семи алмазодобывающих компаний, на долю которых приходится свыше 72% годового объема производства алмазов, сказалось на рынке по сравнению с периодом монополии DTC, когда расходы на рекламу были гораздо выше. Недавнее создание Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), объединившей De Beers и АЛРОСА с Rio Tinto Group, Dominion Diamond Corp., Lucara Diamond Corp., Petra Diamonds Ltd. и Gem Diamonds Ltd., стремится восстановить своего рода отраслевую рекламу, как было во времена монополии.

Что касается потребительского поведения миллениалов, недавние опросы показывают, что на всех крупных рынках – США, Европы, Индии и Китая – они по-прежнему считают ювелирные изделия и часы тремя основными подарками, которые они хотели бы получать. Эти данные обнадеживают, и отрасль преодолеет нынешнее уменьшение роста, чтобы достичь новых высот в ближайшем будущем.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



