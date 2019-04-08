Украшения с бриллиантами, даже маленькими, продаются лучше, чем без них

08 апреля 2019

Якутская ювелирная фирма «Киэргэ» была создана 25 лет назад на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», основанного, в свою очередь, еще в 1970-х годах. За годы своего существования «Киэргэ» превратилась в уважаемую компанию, успешно развивающую свой бренд и получающую ювелирные призы и награды за благотворительность.

В последние годы компания входила в «Топ 100» лучших ювелирных брендов России, становилась победителем в городском конкурсе «Лучший предприниматель (предприятие) города Якутска» и во Всероссийском конкурсе «Лучший ювелирный магазин», лидером экономического развития Всероссийской ассоциации бизнеса и предпринимательства, получала Grand Prix Международной недели ювелирной моды Estet Fashion Week (2016, 2017, 2018 гг). Только в прошлом году “Киэргэ” становилась Лауреатом Всемирного конкурса ювелиров имени Карла Фаберже и национальной премии «Надежный бизнес-партнер» Общественной программы «Во благо России», призером международных выставок ювелирных и часовых брендов «JUNWEX» в Москве и Петербурге (в номинациях “Этнические мотивы” и “Этностиль”).

Генеральный директор «Киэргэ» Галина Павлова рассказала R&P о том, как во времена стагнаций и кризисов оставаться на плаву.

Кризисы приходят и уходят, ювелирные фирмы и бренды закрываются, а вы существуете уже более 25 лет. Что меняется: производство, технологии, ассортимент, антикризисные программы?

Конечно, приходится все время меняться, пробовать новые возможности. Иногда даже слишком спонтанно: так, в прошлом году мы сделали попытку открыть магазин во Владивостоке – «перспективный регион» и так далее. Довольно скоро стало понятно, что расходы на аренду превышают наши ожидания, и мы вовремя свернули проект. Несмотря на трудности, мы не опускаем руки, много работаем.

В прошедшем году «Киэргэ» отметила юбилей открытием нового ювелирного дома?

Да, новое здание торгового центра открылось рядом с нашим главным офисом в самом центре города. У нас в коллективе трудится более 60 человек, в том числе 28 мастеров-ювелиров, и мы по-прежнему предоставляем нашим клиентам все виды ювелирных услуг. В год фирма выполняет до 9 тысяч эксклюзивных заказов.

В новом здании торгового дома мы, прежде всего, занимаемся продажей ювелирных изделий - как собственного производства, так и других, лучших производителей России. В национальном и классическом стиле, на любой вкус и карман. На первом этаже продаются изделия из золота и драгоценных камней, на втором представлен широкий выбор изделий из серебра, которые сейчас продаются лучше всего – в том числе, с небольшими бриллиантами.

У нас имеется обменный фонд, где можно обменять лом золота и серебра на новые изделия. Проводятся экскурсии: гости могут посетить ювелирную мастерскую на 4-м этаже - по ремонту и изготовлению ювелирных изделий на заказ из золота и серебра, с использованием драгоценных и полудрагоценных камней, в том числе и бриллиантов. Каждый может попробовать сам изготовить ювелирное изделие – многим интересно попробовать свои силы в новой области. У нас есть возможность воспользоваться услугами лазерной, ручной и художественной гравировки: сделать на золотой или серебряной пластине любую надпись или даже портрет. Кстати, в нашей мастерской проходят практику студенты Северо-Восточного федерального университета и Якутского художественного училища - на нашей производственной базе повышают квалификацию и проводят лекции преподаватели.

В шестиэтажном здании нашего ювелирного дома открыт cалон красоты, имеется небольшой (до 60 человек) конференц-зал, который можно использовать как банкетный, а на самом верхнем 6-м этаже - кафе.

Вы решили использовать все смежные или близкие возможности, чтобы фирма процветала? Это лучше, чем сосредоточиться на одной – чисто ювелирной сфере?

Да, мы стараемся использовать все возможности, чтобы заинтересовать людей и увеличить поток посетителей. Недавно наша компания вошла в туристический кластер «Северная мозаика» - нам всегда хотелось участвовать в организации и продвижении ювелирного туризма на территории Республики Саха. За четверть века мы достигли определенных успехов в ювелирной отрасли не только у нас, но и в России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Но ведь и сюда приезжает множество людей - Якутия ведь очень интересный регион, привлекающий туристов, путешественников, знаменитостей. А поскольку республика известна своими алмазами, «бриллианты Якутии» стали брендом, люди покупают якутские украшения в качестве сувениров и подарков – разве можно упускать такую возможность?

Выгодно ли сейчас производить и продавать украшения с бриллиантами?

Выгодно всегда. Причем, как в высоком сегменте, так и в бюджетном. Украшения с бриллиантами, даже маленькими, продаются лучше, чем без них. Любой камень в бриллиантовом обрамлении смотрится лучше. И статус украшения повышается, и стоимость его возрастает.

Известно, что в вашем новом торговом доме открылась галерея. Она задумана как достопримечательность города?

Да, именно так: это постоянно действующая галерея «Симфония вечной мерзлоты», открытая год назад в рамках благотворительной программы «Бизнес и культура». В ней представлены костюмы персонажей якутской мифологии от модельера Августины Филипповой из коллекции, получившей Grand Prix Международной Fashion Week, а также коллекция нагрудных женских украшений разных народов мира.

Кстати, что означает название вашей фирмы?

«Киэргэ» по-якутски - это наряд, убранство - в широком смысле, не одно украшение, а скорее ювелирный гарнитур. Якутские украшения имели целью не просто украсить женщин, подчеркнуть их красоту, статус или отметить торжественность момента, но несли сакральный смысл и служили им оберегами - храни меня, мой талисман! Как и камни, которые подходят одному человеку и не подходят другому, могут усилить одни качества и ослабить другие, придать силу или уберечь от болезней и пагубных поступков.

Бриллиант тоже является оберегом? Или это только символ статуса и миф: «A diamond is forever», «лучшие друзья девушек», и «любишь - докажи»…

Алмаз, как и любой другой камень, имеет еще более сильную магию как самый древний и крепкий из минералов. Издревле считалось, что он ограждает от недугов, защищает и помогает побеждать врагов.

Сейчас закрываются ювелирные фирмы – в Костроме, в Якутии… Более крепкие производители связывают надежды с возможностью выхода на внешние рынки.

Мы тоже надеемся на это. Ювелирам и так приходится нелегко, да и недавнее повышение НДС ощутимо повлияло на всех. Население в Якутии небольшое, а если исключить пенсионеров и малоимущих, потенциальных потребителей ювелирных изделий останется не так много. При том, что в республике и во всей России рынок перенасыщен, столько талантливых дизайнеров и мастеров, создающих прекрасные украшения, и никакой возможности вывезти их туда, где есть спрос - в Болгарию, Сербию, Казахстан; от нас недалеко Монголия, Китай, Корея, где имеется спрос на рынке и покупательские способности. В прошлом году мы подписали экспортные соглашения с болгарским предприятием «Славянская артель», с Хэйлунцзянской торговой компанией по минеральным ресурсам «Я Цзуань», готовой предоставить якутским производителям ювелирных изделий магазины в четырех крупных городах Китая: в Пекине, Шанхае, Шэньчжене и Гонконге. У нас договор с Харбинской компанией «ХуаНаньЧэн» по созданию ювелирного магазина. Только что вернулись из Саудовской Аравии – там тоже имеются перспективы для сотрудничества. Но все это продвигается тяжело и медленно, с огромной затратой времени и средств.

Основатель и владелец «Киэргэ» Александр Павлов недавно выступал в Минфине и в Торгово-Промышленной палате в числе других членов Гильдии ювелиров о необходимости открытия границ и упрощения таможенных процедур; в феврале мы участвовали в Российском инвестиционном форуме 2019. Все надеются, что в июне будут приняты соответствующие законы, облегчающие выход наших ювелиров на внешние рынки. А пока мы продолжаем работать, развиваться, создавать новые коллекции в национальном стиле.

Ваш муж Александр Павлов является почетным меценатом Якутска, создает и ставит коновязи сэргэ (символы Якутии) в разных странах, поддерживает маас-рестлинг, делает наградные медали для победителей… Вы с мужем занимаетесь множеством культурных и благотворительных проектов, помогая тяжело больным детям. Не мешает ли это бизнесу?

Знаете, не только не мешает, но и помогает. Когда думаешь только о бизнесе, ограничивается кругозор и мировосприятие, не видишь многих новых возможностей. Общение с широким кругом людей никак не мешает в нашей сфере. Есть еще северная привычка ко взаимопомощи: фирма «Киэргэ» поддерживает мастеров-ювелиров - индивидуальных предпринимателей, организует показы и продажи ювелирных украшений от наших партнеров. И все это способствует продвижению бизнеса. Не говоря о том, что помощь другим рождает чувство самоуважения – а это очень важно для успешного развития.

Галина Семенова для Rough&Polished