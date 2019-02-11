Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий имеет опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире

11 февраля 2019

Колин Шах (Colin Shah), вице-президент Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) - активный участник целого ряда отраслевых инициатив Совета, включая «Белую книгу» (White Paper), MyKYCBank и многие другие.

Будучи ювелиром в первом поколении и опытным коммерсантом, постигавшим хитросплетения алмазного бизнеса с 17 лет, Колин Шах в 1996 году создал свою собственную компанию - Kama Jewellery.

Сегодня Колин Шах является управляющим директором Kama Schachter Jewelry Pvt. Ltd. То, что он недавно начал заниматься еще и ювелирной розничной торговлей, лишний раз указывает на его страстное увлечение ювелирными изделиями с бриллиантами. Такая торговля осуществляется под именем его материнской компании - Kama Jewellery - в реальных магазинах и онлайн.

В интервью отраслевому агентству Rough&Polished Колин Шах рассказывает об инициативах GJEPC и текущих вызовах, стоящих перед индийской отраслью драгоценных камней и ювелирных изделий.

Вы взяли на себя ответственность, сопутствующую должности вице-президента GJEPC в трудное время. Как вы считаете, сможет индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий на сей раз преодолеть многочисленные препятствия и восстановиться, как это бывало в прошлом? Похоже, что объемы экспорта снижаются уже довольно долгое время…

В настоящее время перед индийской отраслью драгоценных камней и ювелирных изделий стоит много вызовов. Но она известна своей жизнестойкостью, не раз проявлявшейся в последние несколько десятилетий. В прошлом она преодолела много трудностей и возродилась как птица Феникс, показав огромный рост. Так что, как и раньше, она переживет любые трудности, с которыми вынуждена сталкиваться сейчас или столкнется в будущем, и снова станет устойчивым и быстро развивающимся сектором экономики.

GJEPC, как вышестоящая организация, предпринимает активные шаги, борясь с разными трудностями, например, со скрытым подмешиванием синтетических бриллиантов к природным. Этой проблемой отрасль теперь занимается в определенной мере, изготавливая доступные устройства для обнаружения, а также открывая центры по выявлению синтетики по всей стране. Кроме того, торговые организация выступили с предложением по созданию Комитета мониторинга природных бриллиантов (Natural Diamond Monitoring Committee, NDMC).

Сейчас уже несколько лет острой проблемой является финансирование алмазной отрасли. В последнее время финансирование сектора сократилось на 10%, что привело к падению объема экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий. GJEPC работает с правительством и банками по скорейшему решению этого вопроса. Кроме того, для укрепления отрасли в целом мы осуществляем согласование отраслевой политики, которое находится на заключительной стадии. Мы тесно работаем с Ассоциацией производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) по повышению спроса на бриллианты во всем мире.

Банковское финансирование отрасли, особенно малых и средних предприятий, сейчас снижается. При таком сценарии на помощь может прийти много частных финансовых компаний и кредиторов. Благоразумно ли со стороны игроков отрасли зависеть от них на этой стадии? Ваше мнение.

Объем индийского экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий ежегодно составляет $41 млрд. Торговля в большой степени зависит от финансирования, предлагаемого банками. Любое снижение банковского финансирования для трейдеров окажет негативное влияние на объемы экспорта. При таком сценарии, если частные финансовые компании предлагают финансирование по цене, которая доступна и прибыльна для бизнеса, нет ничего плохого в обращении к ним.

Вы были инициатором «Белой книги» GJEPC в прошлом году. Кроме того, Дубайская алмазная биржа (Dubai Diamond Exchange) и Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) подписали инициативу MyKYCBank. Считаете ли вы, что эти инициативы принесут какое-то облегчение для отрасли в конечном счете?

Да, эти меры саморегулирования определенно помогут отрасли в конечном счете. С помощью «Белой книги» мы предложили ряд рекомендаций банкам, направленных на то, чтобы дать возможность настоящим участникам продолжать получение финансирования из банков. Эти рекомендации включали в себя обязательство со стороны GJEPC проводить через регулярные интервалы времени анализ важных отраслевых данных, который позволит банкам оценить обстановку в отрасли; образование неформального арбитражного органа, состоящего из банкиров, членов GJEPC и Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse, BDB) для поиска справедливых путей разрешения вопросов, связанных с управлением безнадежными кредитами, их возвратом и спорами; настоятельное требование, чтобы все члены регистрировались в системе MyKYCBank для улучшения обеспечения информацией и достижения прозрачности для банков.

Увеличение числа торговых ассоциаций, присоединяющихся к инициативе MyKYCBank, придаст большее доверие к этой платформе. На сегодня GJEPC, Индийская алмазная биржа, Антверпенский всемирный алмазный центр и Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) присоединились к платформе MyKYC.

Были ли приняты какие-то шаги GJEPC в последнее время для того, чтобы убедить банки проявлять разумную жесткость и не требовать более высокого обеспечения при финансировании? Оказывает ли правительство помощь по облегчению положения? По сообщениям, SBI, крупнейший банк в области финансирования алмазной отрасли, затруднил получение финансов участникам отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий…

Объем бриллиантового и ювелирного бизнеса составляет свыше Rs. 5 трлн, а объем банковского финансирования составляет всего Rs. 7 млрд. По оценкам, финансирование сектора драгоценных камней и ювелирных изделий банковским сектором составляет менее 1 процента от общей суммы выданных им кредитов. Любое дальнейшее снижение банковского финансирования негативно скажется на экспорте драгоценных камней и ювелирных изделий.

С помощью «Белой книги» мы представили меры саморегулирования и другие процессы, которые отрасль использует для обеспечения того, чтобы настоящие участники получали банковское финансирование. GJEPC постоянно работает с правительством и банками по решению этого вопроса, и мы надеемся, что банки продолжат оказывать поддержку этой отрасли, как они делали в прошлом.

Каково ваше мнение о широко обсуждаемых выращенных в лаборатории бриллиантах? Хотя подмешивание является лишь одной из проблем, спрос и цены на мелкие бриллианты, говорят, в будущем упадут. Следует ли Индии проявлять обеспокоенность, являясь крупнейшим производителем мелких бриллиантов?

Я считаю, что оба вида – и природные бриллианты, и синтетические – являются двумя разными продуктами, отвечающими разным эмоциональным потребностям потребителей. Синтетические бриллианты являются продуктом технологии, и мы все знаем, что продукты, полученные за счет технологии, улучшаются день ото дня, а цены со временем падают по мере совершенствования технологии. Природные бриллианты, с другой стороны, создаются в течение миллиардов лет, существуют в ограниченном количестве и являются уникальными. Поэтому мы не понимаем, как синтетические бриллианты повлияют на спрос и цены на природные бриллианты, которые являются редкими, исчерпаемыми, уникальными и, следовательно, драгоценными.

Необъявленное смешивание синтетических бриллиантов с природными вызвало озабоченность, но отрасль успешно справляется с этим. GJEPC также установил приборы для обнаружения в крупных кластерах драгоценных камней и ювелирных изделий в Индии, предлагая услуги по обнаружению синтетических бриллиантов по доступным ценам. Мы также создали Центр по исследованию бриллиантов и ресурсам (Diamond Detection and Resource Center), расположенный на Индийской алмазной бирже в Мумбае и в Сурате, алмазном центре мира.

Мы также организуем семинары для ритейлеров и производителей, информируя их о разных имеющихся продуктах и устройствах обнаружения, существующих на рынке. Мы следим за тем, чтобы не происходило необъявленного подмешивания синтетических бриллиантов к природным. Кроме того, мы информируем правительство о любых проблемах, возникающих в отрасли. Отрасль стала более осторожной и принимает все меры саморегулирования для устойчивого развития отрасли здесь, в Индии.

Для того, чтобы отрасль природных бриллиантов могла выжить под сильным натиском выращенных в лаборатории бриллиантов, было предложено заняться производством крупных высококачественных камней. Возможно ли это для Индии при существующей производственной инфраструктуре и ограниченном финансировании отрасли? Ваши комментарии, пожалуйста.

Индия является крупнейшим производителем бриллиантов в мире. 14 из 15 бриллиантов, вставляемых в ювелирные изделия в мире, обработаны в Индии. Мы экспортируем бриллианты на $23 млрд ежегодно. Сегодня, помимо огранки и полировки мелких бриллиантов, мы также наработали опыт огранки и полировки крупных бриллиантов.

Синтетические и природные бриллианты являются совершенно разными товарами, и каждый из них будет иметь свой собственный рынок и потребителей. У нас также есть на рынке такая продукция, как кубический цирконий и поддельные ювелирные изделия, но это никогда не было угрозой природным бриллиантам. Но все наши усилия должны быть направлены на раздельное существование обоих продуктов, природных и синтетических бриллиантов.

Каково ваше мнение о состоянии индийской отрасли в настоящее время? Куда она устремляется именно сейчас? И какой вы видите отрасль в будущем?

2018 год был трудным для бизнеса, учитывая демонетизацию и введение налога на товары и услуги в каждом секторе. Вдобавок к этому, для сектора драгоценных камней и ювелирных изделий банковские и финансовые учреждения ужесточили свои правила предоставления кредитов, что негативно сказалось на объеме экспорта.

Индийские производители драгоценных камней и ювелирных изделий имеют опыт и возможности удовлетворить потребности любого рынка в мире. И за многие годы мы установили хорошие отношения с покупателями во всем мире. Внутренние вопросы, например, кризис финансирования, должен быть разрешен, чтобы мы могли удовлетворять постоянно растущий спрос со стороны международного рынка, иначе Индия уступит бизнес конкурентам.

На долю Соединенных Штатов, которые являются крупнейшим рынком для Индии, приходится половина объема экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии. Мы наблюдаем улучшение макроэкономической обстановки в США. Спрос со стороны этого рынка в будущем вырастет, и Индия будет готова удовлетворять спрос международного рынка.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



