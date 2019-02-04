Индийская ювелирная отрасль двигалась вперед в прошлом и будет двигаться вперед в будущем

04 февраля 2019

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) штата Гуджарат в Индии, также является представителем гуджаратского сектора драгоценных камней и ювелирных изделий в разных организациях, а также в правительственных органах (в таможне, правительстве штата Гуджарат и других).

Кроме того, что Навадия является членом Совета высшего руководства и главным патроном управляющего комитета Южногуджаратской торгово-промышленной палаты (Southern Gujarat Chamber of Commerce & Industry) в Сурате, он также в течение 7 лет был президентом Суратской алмазной ассоциации (Surat Diamond Association), представляя интересы отрасли в правительственных органах в поддержку микро-, малых и средних предприятий.

Навадия, принимая активное участие в социальной жизни, под эгидой Суратской алмазной ассоциации инициировал строительство и работу госпиталя в районе дороги Варачха роуд в Сурате для старателей и других рабочих, которые не имеют возможности обратиться в хорошее медицинское заведение.

В этом интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished Навадия рассказывает о подлинном состоянии центров огранки алмазов в Индии, но выражает полную уверенность в оживлении жизнестойкой индийской отрасли, которая пережила много трудностей в прошлом.

Ниже приводятся выдержки из беседы.

Можете ли вы рассказать о подлинном состоянии сектора огранки и полировки в Сурате и других центров? Работают ли они на полную мощность сейчас в отличие от периода перед праздником Дивали?

Ситуация в секторе огранки и полировки остается прежней, и предприятия все еще работают не на полную мощность в Сурате и других центрах, насколько я знаю. В отличие от сайтхолдеров DTC или немногих других предприятий – от средних до крупных - большинство малых предприятий, может, работают не на полную мощность, и спад в работе в сельской местности составляет от 25% до 30%, а в городах от 10% до 15%.

Какова сейчас ситуация с поставками алмазов в центрах огранки, особенно на малых и средних предприятиях? Есть ли сейчас какое-то улучшение в их работе после попыток поставок сырья малым предприятиям напрямую от трейдеров?

Ситуация с поставками алмазов в гранильных центрах сейчас остается без изменений. GJEPC находится в процессе предоставления сетевой платформы для поставщиков алмазов и малых и средних предприятий в отдаленных районах Гуджарата, и ожидается, что первый показ образцов и сделка состоятся в феврале.

По вашему мнению, какие еще шаги можно предпринять, чтобы несколько облегчить ситуацию для малых и средних предприятий, которые сталкиваются с нехваткой алмазов для поддержания работы своих предприятий и защиты своих работников?

При поддержке правительства может быть создан орган с тем, чтобы периодически собирать продавцов и покупателей алмазов на одной платформе, например, раз в полмесяца или раз в месяц. Кроме того, правительству необходимо принять меры по оказанию финансовой поддержки покупателям алмазов до Rs. 20 млн через какую-либо созданную схему или другой источник, чтобы они могли закупать сырье. В настоящее время банки не предоставляют финансовую поддержку этому сектору. Правительству нужно разобраться с этим.

Банковское финансирование становится все более трудным для малых и средних предприятий, несмотря на усилия GJEPC. Считаете ли вы, что частные кредиторы или даже финансовые учреждения принесут облегчение?

Что касается существующей ситуации, малые и средние предприятия вынуждены полагаться на частных кредиторов и другие финансовые учреждения в вопросах удовлетворения финансовых потребностей. Эти предприятия оказывают положительное воздействие на отрасль, но процентная ставка гораздо выше, чем при банковском финансировании, что приводит к росту общих затрат на продукт.

В интересах наших читателей, можете ли вы кратко объяснить нынешние проблемы, связанные с налогом на товары и услуги в размере 3% на алмазы и бриллианты? Применялся ли он раньше? Почему его стали применять год назад?

В настоящее время применяется ставка налога на товары и услуги в размере 0,25%, а не 3%. Раньше она была 3%, но в январе 2017 года была снижена до 0,25%. Проблему представляет не ставка налога на товары и услуги в применении к алмазам и бриллиантам, а накопление налоговых льгот из-за того, что налог на товары и услуги, применяемый в отношении сдельной работы с бриллиантами, составляет 5%, а в отношении других услуг, включая сертификацию, ежегодные контракты на обслуживание, капитальные затраты на оборудование и т. д., составляет 18%. Из-за такой перевернутой структуры налога накапливается налог на товары и услуги и блокируются налоговые льготы в десятки миллионов рупий. Эти деньги полностью блокированы и в настоящее время не используются, и нет механизма в режиме налога на товары и услуги для возврата сумм налога, выплаченных за входящие производственные услуги. Это привело к дефициту оборотного капитала у участников отрасли.

По мнению некоторых участников отрасли, взимание правительством налога на товары и услуги в применении к алмазам, поступающим из Суратского офиса в Мумбайский офис, является громоздким и делает их бизнес неприбыльным. Обращался ли GJEPC по поводу этой проблемы в правительство, и каков результат?

Отрасль предпочла другую модель для своих внутренних отправок продукции между Суратом и Мумбаем. Кроме того, на бриллианты применяется единая ставка налога на товары и услуги в 0,25%. Так что в настоящее время мы не получали никаких жалоб или заявлений от наших членов, что касается вопросов по сделкам между филиалами, связанных со ставкой налога на товары и услуги.

Ввиду того, что выращенные в лаборатории бриллианты становятся популярными, ожидается ли, что это сильно ударит по спросу, а также по ценам на мелкие природные бриллианты. Как вы считаете?

Есть отдельная группа людей, разбирающихся в стоимости и ценности природных бриллиантов, которые нельзя чем-то заменить. На мой взгляд, это не повлияет на спрос на природные бриллианты.

В заключение, какое будущее ожидает отрасль природных бриллиантов в целом? Принимая во внимание множество проблем, нависших над отраслью, каков ваш прогноз на будущее?

Отрасль двигалась вперед в последние десятилетия, несмотря на вызовы, и, конечно, будет продолжать развиваться таким же образом и в будущем. В настоящее время она переживает довольно трудные времена, но все равно движется вперед, и мы надеемся на лучшее будущее этой отрасли.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

