DLX-Jewellery сосредоточится на дизайнерских изделиях с цветными камнями и на наборах украшений с бриллиантами - Джек Чень, генеральный директор DLX-Jewellery

25 февраля 2019

После окончания факультета международного бизнеса в Институте в Сиднее, Австралия, в 2015 году Джек Чень (Jack Chen) вернулся в Китай, чтобы начать управлять своим семейным ювелирным бизнесом. Помимо получения сертификата по практическому курсу по бриллиантам в Геммологическом институте Австралии (Gemological Institute of Australia), Джек Чень также окончил курс и получил сертификат по оценке и маркетингу в Азиатском геммологическом институте и лаборатории (Asian Gemmological Institute and Laboratory, Limited). В 2018 году он также прошел курс по введению в сортировку и планированию алмазов по программе HRD Antwerp Education.

Во время своего пребывания в Сиднее Джек Чень также в течение 3 лет работал в местном магазине розничной сети в качестве менеджера по обслуживанию для приобретения опыта по обслуживанию покупателей и управлению магазином.

В настоящее время Джек Чень, как генеральный директор компании DLX-Jewellery, полностью поглощен расширением и диверсификацией своего семейного бизнеса.

В интервью отраслевому информационному агентству ROUGH&POLISHED Джек Чень раскрывает все имеющиеся планы компании по расширению и диверсификации своего семейного бизнеса.

Ниже приводятся выдержки из беседы:

Пожалуйста, расскажите нам о своей компании DLX-Jewellery с самого начала ее существования до настоящего времени. Какое вы получили образование и опыт в производстве ювелирных изделий и т. д. до того, как присоединились к своему семейному бизнесу? Пожалуйста, расскажите подробнее.

DLX-Jewellery была основана в 2008 году как семейный бизнес. В период с 1996 по 2008 годы DLX-jewellery называлась XuHuiJewellery и в основном была сосредоточена на розничной торговле бриллиантами. Благодаря росту числа покупателей, спроса, а также для того, чтобы удовлетворять разнообразные требования потребителей, была официально зарегистрирована DLX-jewellery, и она из ювелирного ритейлера превратилась в производителя на условиях партнерства.

Основным видом деятельности компании DLX-Jewellery является розничная торговля драгоценными ювелирными изделиями, куда входят жадеит, бриллианты, жемчуг из южных морей и драгоценные камни, а также производство предметов мебели, которой жадеит придает новый вид. Миссия DLX-Jewellery заключается в использовании высочайшего качества природного материала в сочетании с инновационным дизайном и исключительным мастерством для того, чтобы представить уникальный шедевр нашим разборчивым покупателям, обладающим несравненным вкусом.





DLX-Jewellery полностью использует свое преимущество за счет обладания уникальными навыками в производстве мебели и богатого опыта в получении жадеита, запустив уникальную линию производства «мебель с жадеитом» - мебель династии Мин (MING DYNASTY FURNITURE).

В настоящее время я являюсь генеральным директором компании DLX-jewellery. До того, как я стал работать в ювелирной отрасли, я окончил практический курс по бриллиантам в Геммологическом институте Австралии. После того, как вошел в ювелирную отрасль, я также окончил курс и получил сертификат по оценке и маркетингу в Азиатском геммологическом институте и лаборатории. В 2018 году я также прошел курс по введению в сортировку и планированию алмазов по программе HRD Antwerp Education.

Каков размер DLX-Jewellery и сколько человек работают в DLX-Jewellery, каков объем производства и т. д.? Какой вид ювелирных изделий производит ваша компания?

DLX в настоящее время насчитывает 10 работников и имеет 1 розничный магазин в Чжуншане. Бόльшую часть бизнеса DLX составляют выполненные на заказ ювелирные изделия. Но DLX постоянно представляет от 10 до 20 созданных драгоценностей каждые з месяца.

Начиная с приобретения сырья, дизайна и до производства, DLX строго соблюдает правила и требования, установленные г-ном Юн Гуй Ченем (YONG GUI CHEN), директором DLX, направленные на предоставление самых высококачественных и модных драгоценностей нашим покупателям. DLX сосредоточивает свое внимание на производстве ювелирных изделий из жадеита, бриллиантов, жемчуга из южных морей и драгоценных камней.

С 2012 года DLX обновила новое сочетание китайского жадеита и красного дерева для создания мебели в китайском стиле, например, ширм, стульев и столов.

Ваша компания поставляет только на местный рынок или также и на экспорт? Занимаетесь ли вы электронной торговлей и присутствуете ли также и на онлайновой платформе? Считаете ли вы, что это будущее ювелирной розничной торговли? Каково ваше мнение?

DLX-jewellery занимается обслуживанием местных покупателей более 2 десятилетий. Учитывая характер компании, рынок электронной торговли еще не освоен в полной мере. Но по мере роста компании мы собираемся представлять больше информации через каналы электронной торговли в ближайшем будущем. В настоящее время DLX использует местные социальные сети, например, WECHAT, для связи со своими местными и иностранными покупателями.





Какова сейчас ситуация со спросом в Китае на ювелирные изделия с бриллиантами и цветными камнями по сравнению с золотыми ювелирными изделиями? Рассматривают ли золотые ювелирные изделия больше как инвестиции даже и сейчас, как было в прошлом? Ваши комментарии?

Цветные камни и бриллианты являются универсальными для дизайна ювелирных изделий. Таким образом, они пользуются бόльшим спросом по сравнению с золотыми ювелирными изделиями в Китае. Поэтому DLX-jewellery в будущем сосредоточится больше на дизайнерских изделиях с цветными камнями, а также на наборах бриллиантовых ювелирных изделий.

Но золотые ювелирные украшения всегда будут занимать особое место в китайской культуре, поскольку они отражают богатство и благосостояние на свадебной церемонии.

С точки зрения инвестирования, китайские покупатели, конечно, больше знакомы с идеей инвестирования в золото, поскольку оно более эффективно превращается в денежные средства в финансовом секторе, например, в банке.

Производит ли ваша компания ювелирные изделия с цветными бриллиантами? Какова ситуация в Китае со спросом на бриллиантовые ювелирные изделия вообще и на ювелирные изделия с цветными бриллиантами в частности?

DLX-jewellery в настоящее время делает упор только на ювелирные изделия с белыми бриллиантами и драгоценными камнями. Но DLX привлечет для изготовления ювелирных изделий с цветными бриллиантами стороннюю партнерскую компанию, специализирующуюся на производстве цветных бриллиантов.

Спрос на ювелирные изделия с цветными бриллиантами растет, и они станут более популярными на китайском рынке. Согласно индексу продаж в третьем квартале в компании DLX-jewellery, процент товаров с цветными бриллиантами резко повысился. Поэтому DLX-jewellery планирует увеличить выпуск дизайнерских товаров с бриллиантами, перейдя на использование большего процента цветных бриллиантов, чем белых.

Проявляют ли китайские миллениалы больший интерес к предметам и услугам класса «люкс», например, путешествиям за границу, дорогостоящим автомобилям, произведениям искусства и т. д.? Повлиял ли этот тренд на спрос и объемы продажи золота, ювелирных изделий с бриллиантами и цветными камнями в стране? Каково ваше мнение?

Спрос на люксовые товары и услуги определенно высокий среди китайских миллениалов. Со времени экономического роста в Китае, особенно бума в недвижимости, миллениалы стремятся тратить свои деньги на мировые люксовые бренды во всех сферах. Это помогло только мировым брендам класса «люкс», но для таких местных ювелирных ритейлеров, как DLX, труднее привлекать этих миллениалов в число покупателей. Они охотнее потратят больше денег на покупку брендового дизайна, а не будут сосредоточивать свое внимание на качестве и ценности самих драгоценностей.





Каково ваше мнение о компании Lightbox Jewelry по производству бижутерии с выращенными в лаборатории бриллиантами (ВЛБ), которая принадлежит группе De Beers? Считаете ли вы, что это нанесет удар по спросу на ювелирные изделия с «природными бриллиантами», когда они будут запущены в Китае? Каково ваше мнение?

С тех пор, как De Beers объявила о своей новой продуктовой линии с выращенными в лаборатории бриллиантами, много говорят о влиянии ВЛБ и природных бриллиантов. На мой личный взгляд, я считаю, что ВЛБ станут новым трендом в ювелирной отрасли. Ввиду более доступных цен, потребители, вероятнее всего, будут покупать больше ювелирных изделий по гораздо более привлекательным ценам.

Но, хотя ВЛБ имеют свои преимущества в цене, все-таки потребуется время на то, чтобы китайские покупатели узнали о технологии производства ВЛБ. Но в представлении китайских покупателей природный бриллиант будет незаменимым по ценности, поскольку каждый бриллиант является уникальным и драгоценным из-за процесса своего формирования.

Каково ваше мнение о нынешней бриллиантовой и ювелирной отрасли в мире? Как, на ваш взгляд, торговая война между США и Китаем скажется на ювелирной отрасли Китая? Как вы считаете?

В нынешней ситуации глобальная бриллиантовая и ювелирная отрасль будет испытывать большое давление из-за глобальной экономической рецессии. Кроме того, торговая война между США и Китаем оказала значительное воздействие на покупателей бриллиантов из Китая. Неустойчивый обменный курс и низкая покупательская способность – это те два основных фактора, которые непосредственно ослабляют бриллиантовую и ювелирную отрасль.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished