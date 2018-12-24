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De Beers о приглашении Зимбабве снова вести разведку на алмазы

24 декабря 2018
Эксклюзив

david_johnson_xx.pngГеологоразведочная экспедиция De Beers прибыла в Зимбабве в 1993 году и покинула эту страну в 2006 году. В конце 1990-х компания впервые начала добычу алмазов в Маранге. Власти Хараре под руководством тогдашнего президента Роберта Мугабе в свое время заявили, что De Beers занималась хищением алмазов под видом разведки. Однако De Beers отклонила эти обвинения как надуманные.

Мугабе ушел в историю, и новая администрация президента Эммерсона Мнангагвы стала ухаживать за международными инвесторами. Вдобавок она недавно разработала новую политику в отношении алмазов, которая открыла пространство для двух новых алмазодобывающих компаний и иностранной собственности.

Эти две компании не были названы, и было интересно услышать сообщение Reuters о том, как министр горнодобывающей промышленности Зимбабве Уинстон Читандо (Winston Chitando) сказал, что Хараре позволит De Beers и Vast Resources искать алмазы в этой южноафриканской стране. Vast, объединившаяся с Botswana Diamonds, имела эксклюзивный доступ к основным алмазным концессиям в Маранге по соглашению с местной общинной организацией.

Однако представитель De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) сказал корреспонденту агентства Rough&Polished Мэтью Няунгуа, что эта промышленная группа никогда не обсуждала с Хараре возможность своего возвращения в страну для разведки алмазов. Он также прокомментировал вопросы, связанные с отслеживанием происхождения алмазов и бриллиантов и поставками продукции из ответственных источников.

Ниже приводятся выдержки из интервью.

Как недавно сообщило агентство Reuters, министр горнодобывающей промышленности Зимбабве заявил, что De Beers будет разрешено вести разведку алмазов в этой южноафриканской стране. Что вы думаете об этом?

Нам известны эти сообщения, но мы не обсуждали с правительством в Зимбабве вопрос о возвращении на поиски алмазов.

Власти Хараре приглашали De Beers для работы в стране?

Нет, мы не обсуждали работу там с правительством в Зимбабве.

Что вы думаете о потенциале запасов полезных ископаемых в Зимбабве?

В настоящее время у нас нет особого взгляда на потенциал полезных ископаемых Зимбабве, поскольку мы не работаем в этой стране.

Зимбабвийское правительство под руководством тогдашнего президента Роберта Мугабе однажды обвинило De Beers в хищении алмазов из Маранге. De Beers это отрицает. Что, между De Beers и Хараре пробежала кошка?

Как мы неоднократно заявляли ранее, обвинения в хищении являются необоснованными и полностью ложными.

Когда De Beers занималась поиском алмазов в Зимбабве и что заставило вас покинуть страну?

Геологоразведочная экспедиция De Beers прибыла в Зимбабве в 1993 году и уехала оттуда в 2006 году, а первая разведка в районе Маранге была проведена в конце 1990-х годов. Среди причин возврата лицензий на Маранге правительству было то, что после проведения отбора проб по всему району мы пришли к выводу, что месторождение не соответствует профилю нашей прочей деятельности в других частях юга Африки. Основными направлениями деятельности De Beers Group являются первичные месторождения, и мы полагали, что нам лучше инвестировать ресурсы в другие перспективные области, более подходящие для наших коммерческих целей. Кроме того, правительство создало обстановку неопределенности в отношении статуса и будущего данной концессии, и к 2006 году этот район обрабатывался неуправляемыми старателями. Все это привело к неприемлемому уровню риска для De Beers Group в плане сохранения своего присутствия.

De Beers в Анголе с 2014 года и поддерживает там остаточное присутствие, а вас недавно пригласили добывать в этой стране алмазы. Вы приняли приглашение?

Брюс Кливер (Bruce Cleaver), генеральный директор De Beers Group, был приглашен на встречу с президентом Лоуренсу в Анголе для обсуждения алмазного сектора страны. Хотя на данном этапе сообщить больше нечего, мы с нетерпением ждем продолжения этого позитивного диалога.

Ангольская Endiama не выделяла концессий на разведку алмазов. Ожидаете ли вы, что это изменится при новой администрации президента Жоау Лоуренсу?

Вопросы, касающиеся подхода к концессиям на разведку, выделяемым компанией Endiama, следует задавать соответствующим лицам в Анголе.

Министерство минеральных ресурсов Южной Африки одобрило 23 заявки на получение поисковых лицензий в провинциях Фри Стейт, Лимпопо и Северный Кейп. Можете ли вы предоставить обновленную информацию по остальным 31 заявке на получение лицензии?

С января следующего года мы будем взаимодействовать с Министерством минеральных ресурсов в отношении оставшихся поисковых лицензий.

В сообщениях СМИ также упоминалось о том, что De Beers намерена частично ослабить свои ограничения для сайтхолдеров по раскрытию информации о происхождении источников получения алмазов, поскольку призывы к прозрачности набирают силу. Почему вы не можете полностью снять запрет?

De Beers Group долгое время была в авангарде усилий отрасли по раскрытию источников происхождения алмазов и получению сырья из ответственных источников (благодаря, например, той ключевой роли, которую в этом играют Кимберлийский процессе, Совет по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC), а также благодаря разработке принципов передовой практики и акценту на финансовую прозрачность и чистоту). В настоящее время мы также вкладываем значительные средства в Tracr™, блокчейн-платформу отслеживания активов от исходного до конечного пункта, разработанную алмазной отраслью для алмазной отрасли. Tracr станет гарантией обеспечения отслеживания происхождения продукции в долгосрочной перспективе.

De Beers Group всегда разрешала своим сайтхолдерам предоставлять покупателям гарантию о происхождении из ответственного источника алмазов, приобретенных на сайтах De Beers, указывая в инвойсах страну или страны происхождения (из которых Ботсвана, Намибия, Южная Африка и Канада являются странами, соблюдающими требования Кимберлийского процесса), а также включая в инвойс заявление, подтверждающее, что отгружаемые алмазы соответствуют принципам наилучшей практики.

Однако некоторые сайтхолдеры также выразили желание указывать корпоративный источник происхождения. Поскольку De Beers является как поставщиком необработанных алмазов, так и широко признанным потребительским брендом на уровне розничной торговли, мы находимся в уникальном положении, сталкиваясь с явной проблемой. Если сайтхолдеры будут позиционировать купленные у De Beers Group необработанные алмазы ниже по цепочке как «алмазы или бриллианты De Beers», это может создать путаницу среди потребителей в отношении продукции, продаваемой компанией De Beers Jewellers. Кроме того, позиционирование алмазов и бриллиантов ниже по цепочке в качестве «алмазов или бриллиантов De Beers» без какого-либо нашего влияния на то, что с ними происходит после того, как мы их продали, подвергает наш бренд неприемлемому риску.

В связи с этим мы консультируемся с сайтхолдерами по поводу предложения использовать компанию DTC в качестве источника происхождения алмазов, приобретенных непосредственно на сайтах De Beers, поскольку название данной компании имеет широкое признание и понимание в торговле, но позволяет избежать проблем, связанных с торговой маркой De Beers. Однако мы пойдем дальше, чем многие другие компании - мы не только предоставим DTC в качестве корпоративного источника происхождения алмазного сырья, но и предоставим дополнительную информацию с данными об устойчивом развитии шахт, поставляющих алмазы для этого источника, на обновленном сайте www.dtc.com.

Благодаря такому подходу в сочетании с переходом к проверке происхождения совершенно новым способом через блокчейн-платформу Tracr De Beers Group продолжит играть ведущую роль в этой важной области.

И в завершение: как вы оцениваете положение алмазной отрасли в следующем году?

Для алмазного сектора остается много возможностей, но использование этих возможностей потребует от всех частей сектора сосредоточения усилий на удовлетворении растущих ожиданий потребителей, реагировании на изменяющийся ландшафт розничной торговли и использовании возможностей технологий. Сектор может смотреть в будущее с позитивом, но нам необходимо следить за макроэкономическими изменениями и политическими проблемами, поскольку они могут оказать существенное влияние на перспективы сектора.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
 

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