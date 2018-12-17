Кимберлийский процесс задумался над расширением определения «конфликтных алмазов»

17 декабря 2018

Участники недавнего пленарного заседания Кимберлийского процесса (КП), организованного Европейским союзом в Брюсселе, довели свою работу до завершения 16 ноября 2018 года, но у них на руках осталось домашнее задание, которое нужно выполнить к следующему заседанию под председательством Индии. Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC), голос алмазной промышленности в трехсторонней коалиции Кимберлийского процесса, выразил обеспокоенность тем, что не было достигнуто большего прогресса в реформировании сферы деятельности КП на этом пленарном заседании путем расширения определения «конфликтных алмазов», что было предложено Всемирным алмазным советом и его коллегами из Коалиции гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC), являющейся наблюдателем в КП.

В интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished Стефан Фишлер (Stephane Fischler), президент Всемирного алмазного совета, высказывает свое мнение о необходимости действий для решения проблем алмазных старателей и малых алмазодобывающих предприятий, особенно уязвимых как с социальной, так и с экономической точек зрения, что повышает роль Кимберлийского процесса в деле защиты их интересов.

Пленарному заседанию Кимберлийского процесса в ноябре этого года не удалось изменить определение «конфликтных алмазов». Что является основным камнем преткновения для расширения этого определения?

На пленарном заседании в ноябре не ожидалось достижения договоренности в отношении нового определения.

Официальное предложение Канады, совместно поддержанное Всемирным алмазным советом и Коалицией гражданского общества, было официально зарегистрировано в ходе пленарного заседания. Теперь оно станет основой, если, конечно, не поступит иное предложение и оно не будет направлено для обсуждения во время председательства Индии.

Перед пленарным заседанием КП в Брюсселе Джоан Леберт (Joanne Lebert), исполнительный директор IMPACT, сказала, что алмазная индустрия «продолжает быть запятнанной нарушениями прав человека, такими как детский труд и принудительный труд, а также конфликтами, экологическим ущербом и коррупцией». Ваши комментарии.

Коалиция гражданского общества, в настоящее время состоящая исключительно из африканских неправительственных организаций и поддерживаемая базирующейся в Бельгии Международной миротворческой информационной службой (International Peace Information Service, IPIS), ясно дала понять во время наших многочисленных обменов мнениями, что их основной областью внимания являются сообщества, действующие в районах добычи алмазов и вокруг них.

Основные проблемы, связанные с поиском алмазов:

1. Серьезное и систематическое насилие.

2. Злоупотребления со стороны государственных и частных сил безопасности.

Окружающая среда также является проблемой, особенно когда она влияет на основные средства существования этих общин.

Данные обмены мнениями привели к нашему совместному предложению о новом определении «конфликтных алмазов».

Сообщалось, что некоторые африканские страны выступают против расширения определения «конфликтных алмазов», опасаясь, что это может повлиять на поставки алмазов с африканского континента, учитывая, что некоторые правительства имеют подпорченную репутацию в деле соблюдения прав человека в горнодобывающем секторе. Как вы думаете, такие опасения беспочвенны?

Главный аргумент, к которому мы присоединились, заключается в том, что любое расширенное определение должно содержать четкие гарантии беспристрастности. Это означает, что любые действия, предпринятые КП в связи с каким-либо нарушением в рамках этого определения, должны осуществляться нейтральным и объективным образом. Должно быть гарантировано равное игровое поле для всех. И WDC, и CSC с этим не спорят и понимают выраженные опасения. Они должны стать неотъемлемой частью дискуссий, ведущих к новому определению.

Другие аргументы справедливо сконцентрированы на вопросе об ограниченных возможностях действующего секретариата КП, которые связаны не только с обеспечением применения нового и расширенного определения, но в большей степени с процессами обзора и мониторинга, осуществляемыми КП. По этой причине WDC выступил с предложением о создании постоянного секретариата с усиленным потенциалом. Соответствующие принципы были официально согласованы в ноябре на Брюссельском пленарном заседании.

Я не исключаю, что будут выдвинуты новые аргументы для противодействия расширению определения. Мы можем только надеяться, что все участники КП поймут, что на карту поставлено будущее доверие к КП.

В чем заключается суть реформ, начатых Всемирным алмазным советом для улучшения Системы гарантий (System of Warranties, SoW)? Будут ли продвигаться права человека и трудовые права в рамках этих реформ с тем, чтобы охватить также производство бриллиантов и розничную торговлю?

Целью является повышение осведомленности и напоминание каждому участнику отрасли о его обязанности заботиться и уважать принципы «не навреди».

Действительно, принципы, упомянутые в вашем вопросе, теперь специально включены в обсуждение.

В Руководящих принципах Системы гарантий подчеркивается, что участники отрасли должны соблюдать правила Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (ССКП), Базового документа ССКП, Административных решений КП и Руководящих документов КП; они также должны понимать и добровольно применять общепринятые принципы в отношении прав человека и трудовых прав, отмывания денег и борьбы с коррупцией, что отражено в следующих международных документах: Руководящих принципах ООН по предпринимательской деятельности в аспекте прав человека; Декларации МОТ об основных принципах и правах в сфере труда; Конвенции ООН против коррупции; Руководстве по борьбе с отмыванием денег в рамках национальных законов в соответствии с 40 рекомендациями FATF по борьбе с отмыванием денег для торговцев драгоценными металлами и камнями.

Всемирный алмазный совет провозгласил, что привлечение большего числа африканских стран и голосов в Кимберлийский процесс является одной из насущных потребностей. Что было сделано для достижения этой цели и что еще предстоит сделать?

Действительно, мы считаем, что существует серьезная нехватка дипломатического взаимодействия главным образом - но не только - со стороны африканских стран.

Мы уже связались с несколькими региональными организациями, чтобы привлечь их внимание к необходимости более активного и постоянного участия. В большинстве стран есть то, что я бы назвал «техническим представительством», и очень немногие вовлечены в дипломатическое взаимодействие. Будучи процессом ООН, мы считаем, что это должно измениться.

Кимберлийский процесс играет более активную роль в защите интересов старателей и малых предприятий, добывающих алмазы, и намерен содействовать их законному доступу на мировой алмазный рынок. Каким образом это может быть сделано? Будет ли этот процесс привлекать и крупные алмазодобывающие компании?

Кимберлийский процесс действительно сейчас более сосредоточен, нежели в прошлом, на старательском секторе. Но здесь мы должны подчеркнуть, что речь идет о 18% годового объема производства алмазов и о 5% объема их производства по стоимости.

К сожалению, без нового определения не произойдет каких-либо значительных изменений в отношении предотвращения дестабилизирующего насилия. Таким образом, существует «добрая воля», специальная рабочая группа, но пока что достигнуто мало прогресса.

Решение существует и может быть применено: следует сделать этот сектор официальным и применить стандарты Менделео (Maendaleo), разработанные Инициативой развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), во всем секторе старательской алмазодобычи.

Каким образом Всемирный алмазный совет намерен усовершенствовать механизм экспертной оценки, помогающий членам КП оценивать соответствие друг друга Сертификационной схеме Кимберлийского процесса?

Это очень просто: одинаково применять эти стандарты по отношению к каждому участнику и каждым участником.

К сожалению, дело сегодня так не обстоит. Вот почему мы очень поддерживаем более точный язык, который позволил бы избежать каких-либо «лазеек» или возможного «бездействия».

Пленарное заседание КП приняло решение использовать единую номенклатуру и терминологию по алмазам в качестве наилучшей практики. Не могли бы вы подробнее остановиться на этом?

Этот документ был разработан и подписан девятью представительными отраслевыми организациями, включая Всемирный алмазный совет. Для всех нас очевидно и важно, что язык, используемый для описания алмазов, синтетических алмазов, имитаторов и драгоценных камней, должен быть универсальным и понятным для потребителей во всем мире.

Ясный язык - первая линия защиты, чтобы нейтрализовать злоупотребления в отношении потребителей.

Потребители должны иметь четкое и понятное представление о продукте, в покупке которого они заинтересованы.

Что вы думаете по поводу шага De Beers, направленного на то, чтобы дифференцировать природные и синтетические алмазы по ценам? Какой стороне это в конечном счете поможет в происходящем перетягивании каната?

Я полностью понимаю ценовую часть стратегии, но, как вы знаете, я официально поставил под сомнение этот шаг со стороны De Beers. Конечно, «modus operandi», то, каким образом эта стратегия будет осуществляться с течением времени, и будет определять ее воздействие. В игре также присутствует очень сильный культурный элемент. Кроме того, стратегия «Сделано в США», на мой взгляд, станет сильным дифференцирующим фактором в крупнейшем и на сегодняшний день почти единственном потребительском рынке синтетики, каким являются США.

Как я уже говорил, мне бы очень хотелось оказаться неправым, но я по-прежнему придерживаюсь мнения, что стратегия De Beers окажет серьезное влияние на алмазную отрасль и тем более на ассортимент камней самого низкого качества.

Скорее всего, это окажет свое влияние и на африканских производителей с большими секторами старательской добычи, которые сегодня сталкиваются с проблемой этических норм.

При условии, что уникальное ценностное предложение алмазов и синтетики будет постоянно и достоверно распространяться через образование и постоянный долгосрочный видовой маркетинг, я считаю, что алмазы не потеряют ничего из своего уникального блеска в качестве самого редкого и любимого минерала, которым природа поделилась с нами.

Позвольте мне закончить, пожелав вам и всему коллективу rough-polished.com здорового, мирного и успешного 2019 года.

Владимир Малахов, Rough&Polished