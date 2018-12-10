Алмазный рудник им. Гриба: геология, экология и промышленная безопасность

10 декабря 2018

Геннадий Пивень, первый заместитель генерального директора АО «АГД Даймондс», рассказывает о своей работе на алмазных месторождениях Якутии и Архангельской области.



Геннадий Федорович, Вы возглавляли ПАО «Севералмаз», трудились первым вице-президентом в компании «АЛРОСА». Под Вашим руководством в Якутии были построены и начали функционировать несколько крупных рудников. Сопоставимы ли геологическое строение и гидрогеологические условия алмазных месторождений Якутии и Архангельской области?

Существенных различий много. Отмечу только, что оба месторождения алмазов Архангельской области относятся к типу либо полностью перекрытых осадочным чехлом (трубка им. В. Гриба), либо перекрытых частично (месторождение им. М. В. Ломоносова). Это значительно затрудняет поиск подобных месторождений и начало их отработки. В Якутии ситуация кардинально другая. Первоначально там за очень короткий срок (10-15 лет) было открыто большинство месторождений, не перекрытых осадочным чехлом, а затем поиски шли на закрытых чехлом территориях, и новые месторождения открывались один раз в 15-20 лет. Последние открытия: трубка Юбилейная – 1975 год, трубки Нюрбинская и Мархинская – 1995 год, россыпь Нюрбинская и трубка Майская – 2010 год. Помимо этого, в Якутии основной объем месторождений локализован в среде довольно однородных по разрезу, крепких и устойчивых карбонатных пород, что дает возможности для ведения открытых горных работ до большой глубины с максимальными углами наклона откосов карьеров. В Архангельской области вмещающими породами месторождений в верхних частях разреза являются контрастные песчано-глинистые толщи, довольно неустойчивые к механическому воздействию, а наличие глинистых водоупоров предопределяет появление многочисленных водоносных горизонтов.

«АГД Даймондс» очень серьезно относится к природоохранной деятельности. Насколько, по Вашему мнению, АГД соответствует современным нормам экологической и промышленной безопасности?

Объективно, сегодня наша компания – одно из лучших горнорудных предприятий в стране и в полной мере соответствует всем самым высоким требованиям экологической и промышленной безопасности. Хочу отметить, что начиная с проектных решений, со строительства ГОКа им. В. Гриба и начального этапа разработки месторождения, в АГД всё делалось максимально эффективно и продуманно. В свое время Группа компаний «Русская Платина» активно сотрудничала с компанией Bateman – ведущим мировым проектировщиком фабрик и комбинатов для разработки платино-палладиевых руд и других твердых полезных ископаемых, включая алмазы. Являясь первым вице-президентом «Русской Платины», я приезжал на месторождение им. В. Гриба, наблюдал за строительством обогатительной фабрики, поэтому об уровне проекта АГД знаю не понаслышке. В этом году, после смены руководства предприятия, нам не пришлось ничего кардинально менять. Мы только уточнили, откорректировали и усилили отдельные направления деятельности. Состоялся перевод энергокомплекса в структуру компании, что позволило повысить энергобезопасность предприятия, началось применение в карьере технологии фрезерования и масштабная модернизация обогатительной фабрики.

Хотелось бы узнать оценку степени воздействия на окружающую среду от разработки алмазного месторождения в сопоставлении с месторождениями других полезных ископаемых, на которых Вам приходилось работать.

На фоне большинства других месторождений полезных ископаемых, алмазные месторождения – очень щадящие по отношению к природе. Серьезного ущерба экологии Поморья разработка месторождения им. В. Гриба не нанесёт. Все необходимые для работы ГОКа экологические экспертизы утверждены на региональном, федеральном и международном уровнях, независимые мониторинги на нашей территории ведутся регулярно.



Владимир Малахов, Rough&Polished





