Я мечтаю увидеть Индию в роли мирового лидера в производстве элитных ювелирных изделий - Санджай Котхари

03 декабря 2018

Санджай Котхари (Sanjay Kothari) является руководителем отраслевого уровня, который не нуждается в представлении в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий … Бывший председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Индии занимал разные посты в этом Совете, включая должность руководителя по организации выставок в течение многих лет до того, как стал руководителем по продвижению и маркетингу; был представителем в Комиссии по мониторингу натуральных бриллиантов (Natural Diamond Monitoring Committee, NDMC) и т. д.

Под руководством Котхари GJEPC инициировала программу продвижения алмазов ANANT, а также Индийскую международную ювелирную неделю (India International Jewellery Week) – самую первую ювелирную неделю в Индии. Он возглавлял делегации, а также был членом различных делегаций отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий, организованных Советом, в страны Латинской Америки, Ближнего Востока и т. д.

Котхари является дальновидным мыслителем и филантропом. Он член Национального фонда помощи индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery National Relief Foundation, GJNRF) и Траста Jagat Maitri. Он также является одним из директоров компании Diatrends Jewellery Pvt. Ltd.

В интервью агентству Rough&Polished Санджай Котхари рассказывает о планах Совета по профессиональной подготовке в области производства драгоценных камней и ювелирных изделий (GJSCI) и выражает надежду на то, что Индия достигнет еще бόльших высот в производстве ювелирных изделий.

Ниже приводятся выдержки из интервью:

Сэр, поздравляю Вас с назначением председателем Совета по профессиональной подготовке в области производства драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJSCI). Мы уверены в том, что Вы будете вести эту организацию в нужном направлении, как Вы делали во время своего пребывания на посту председателя GJEPC в течение 2 сроков подряд. Для начала, какую новую инициативу предпринимаете Вы и как Вы планируете осуществлять Ваши идеи?

Большое спасибо. Это большая ответственность, и я надеюсь нести ее при активной поддержке со стороны моих коллег-членов правления, вышестоящих организаций, в системе которых находится GJSCI, в частности GJEPC, со стороны Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (GJC), Ассоциации производителей драгоценных камней SEEPZ (SGJMA), Ассоциации ювелиров Джайпура (JAJ) и всех других участников нашей отрасли. Моей первоочередной целью является установление контакта со всеми этими участниками и информирование их о деятельности GJSCI, а также достижение их активного сотрудничества. Существует много государственных схем, например, Национальная схема по содействию производственному обучению (National Apprenticeship Promotion Scheme, NAPS) и Обучение по сокращенной программе – Лучший работодатель (Recognition of Prior Learning – Best in Class Employer, RPL-4), которые очень полезны для нашей отрасли, но большинство из нас об этом не знают. Обратившись к ним, я хочу взаимодействовать с ними и привлечь их к участию в различных полезных схемах. Для этого GJSCI собирается принимать активное участие в разных мероприятиях по всей Индии, организовывать встречи с прессой, как та, что состоялась недавно в Мумбаи, просить отраслевые журналы широко освещать нашу деятельность и стимулировать отраслевые органы сотрудничать с GJSCI по разным видам деятельности.

Насколько важно для отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий в Индии совершенствование путем освоения новых и самых сложных передовых технологий, а также привлечение аттестованной квалифицированной рабочей силы, чтобы стать наравне с отраслями во всем мире?

Нашей отрасли необходимо понять, что крайне важно заниматься и совершенствованием, и освоением новых технологий, а также привлечением аттестованной квалифицированной рабочей силы. Это не только сделает нашу отрасль более однородной и организованной, но и подготовит почву для конкуренции с лучшими в мире странами, например, Италией, Гонконгом и т. д. Я мечтаю, что Индия станет мировым лидером в производстве дорогостоящих ювелирных изделий, и сейчас самое подходящее время для нашей отрасли заняться осуществлением этой перспективы.

Обладает ли Индия достаточным числом образовательных институтов для удовлетворения нужд быстрорастущей отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий? Какие шаги следует предпринять правительству в этом вопросе? Проявляют ли интерес частные заведения в организации соответствующих курсов по драгоценным камням и ювелирным изделиям и т. д.? Назовите эти заведения, пожалуйста.

Число существующих институтов очень небольшое, особенно в области производства ювелирных изделий. Есть зарекомендовавшие себя институты в области оценки бриллиантов и ассортимента, ручного дизайна, подготовки операторов CAD, геммологов и т. д., но очень мало заведений, что касается обучения кандидатов для получения квалификации производителей. Правительство должно поддерживать инициативу профессиональной подготовки, оказывая помощь отраслевым органам, например, GJEPC, GJC и т. д., создавать такие центры подготовки производителей, оснащенные передовым оборудованием и станками. GJEPC проводит обучение по развитию кластеров (Cluster Development) через Национальный совет экономических исследований (National Council of Applied Economic Research, NCAER), и эти кластеры также должны служить подготовительными центрами. Еще одним очень важным требованием является создание академий и институтов для подготовки преподавателей в каждом из кластеров, поскольку только хорошо подготовленные преподаватели могут готовить надлежащим образом обученных и профессионально пригодных работников. Есть несколько заведений, работающих в области подготовки специалистов для отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий, например, отделения Индийского института драгоценных камней и ювелирных изделий (IIGJ) (по инициативе GJEPC), Геммологический институт Америки (GIA), Геммологический институт Индии (GII) и др.

Считаете ли Вы, что институты по подготовке и отраслевые органы смогут объединить усилия как партнеры и развивать отрасль? Можете сказать Ваше мнение, пожалуйста?

Институты по подготовке и отраслевые органы должны играть очень важную роль для того, чтобы эта вся инициатива по подготовке кадров увенчалась успехом. Нам нужны специалисты по обучению и оценке, имеющие опыт работы в отрасли и знания для объединения усилий с GJSCI не только для эффективной подготовки, но и для своевременных предложений по совершенствованию программы обучения, чтобы сделать их подходящими для отрасли. Их активное участие также поможет в заполнении существующего дефицита в специальностях, которые уже выявлены и учтены GJSCI для целей подготовки. Ведущие отраслевые органы могут на самом деле проложить путь к созданию образовательной инфраструктуры для отрасли.

Кроме того, известно, что индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий предпочитает нанимать известный или рекомендованный персонал из аналогичных предприятий, что в своем роде является законным делом, принимая во внимание бизнес-структуру в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий. Можно ли вообще изменить такой образ мышления владельцев компаний? Как Вы думаете?

Я твердо убежден, что изменение этого образа мышления и возможно, и требуется, если наша отрасль хочет конкурировать на мировой арене. Есть также много компаний в нашей отрасли, которые используют полностью профессиональный подход к обучению и подбору новых работников, и они чрезвычайно успешные. Это лишь вопрос времени, когда отрасль должна будет не ограничиваться только рассмотрением известного или предложенного для рассмотрения состава людей для приема. Кроме того, все мы несем общую ответственность за то, чтобы сделать отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий мотивирующей, и официальное обучение, а также стандартизированная аттестация и возможности трудоустройства должны иметь важное значение для этого.

В интересах наших читателей можете ли Вы кратко рассказать об инициативах GJSCI, например, о проекте Vanika, проекте Rupaantar и проекте Hupari, что может оказаться полезным для студентов, заинтересованных в получении образования?

Проекты Vanika и Rupaantar - это два проекта с разной целевой аудиторией. С помощью проекта Vanika мы пытаемся обучить и предоставить возможность местным женщинам в определенных намеченных общинах иметь регулярный источник дохода без полной занятости на весь рабочий день. Проект Rupaantar сосредоточен на обучении лиц, содержащихся в тюрьме, особенно осужденных в первый раз, чтобы они имели специальность и могли работать не только во время отбывания срока, но также и после своего освобождения.

Хупари (Hupari) – это несколько деревень - кластер - в районе Кольхапур в штате Махараштра, известные своими ножными браслетами. В этой местности работает свыше 30 000 ремесленников, использующих старинные, непродуктивные и отчасти опасные процессы в своих микропредприятиях. GJSCI работает над тем, чтобы создать Общий технический центр (Common Facility Centre, CFC) с Образовательным институтом в Хупари не только для модернизации технологии и повышения производительности работы ремесленников, находящихся в Хупари, но и для обеспечения современной подготовки для новых людей, стремящихся прийти в отрасль, и для оказания помощи им во внедрении новых дизайнов для обновления также и своей продуктовой линейки.

К настоящему времени в каких областях отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий был полезен GJSCI по предоставлению обучения для людей? Пожалуйста, расскажите подробнее.

GJSCI работает для всех подсекторов отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий, а именно, по обработке алмазов, драгоценных камней, производству ювелирных изделий, в области оптовой торговли, ритейла и экспорта, включая бижутерию. К настоящему времени обучение проводилось во всех этих подсекторах. Некоторые из ведущих специальностей – это ручной дизайн, оператор CAD, помощник продавца в ювелирном розничном магазине, изготовитель оправы, изготовитель компонентов, полировщик и мастер по чистке, эксперт и оценщик и т. д. Как вам известно, GJSCI не занимается непосредственно обучением. Обучение проводят аффилированные партнеры, занимающиеся подготовкой, через Национальную корпорацию развития профессиональных навыков (NSDC).

Каковы результаты выездной презентации GJSCI, проведенной в Специальной мультитоварной экономической зоне в Мумбаи (SEEPZ) 26 октября 2018 года совместно с Национальной корпорацией развития профессиональных навыков? Была ли положительной реакция производственных предприятий? Прокомментируйте, пожалуйста.

Выездная презентация, состоявшаяся 26 октября, была в основном сосредоточена на Национальной схеме по содействию производственному обучению (NAPS). Идея заключалась в том, чтобы поделиться мнением о новых положениях закона и NAPS и насколько они полезны для отрасли вообще и для ювелирной отрасли в частности.

Производственные предприятия, находящиеся как в Специальной мультитоварной экономической зоне в Мумбаи, так и за ее пределами, приняли участие в этом мероприятии, и мы получили крайне положительную ответную реакцию.

Как отрасль, драгоценные камни и ювелирные изделия занимают второе место после розничной торговли с точки зрения принятия и использования новой Схемы по содействию производственному обучению.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished