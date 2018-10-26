Алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе

Сегодня

Анжелика Мавриду (Angelika Mavridou), родившаяся в Швейцарии, переехала в Салоники (Греция) со своей семьей только для того, чтобы создать свою собственную компанию JEWELLS GALLERY LTD, которая позднее была преобразована в акционерное общество (S. A.).

До того, как заняться своим собственным бизнесом, она обучалась геммологии и оценке бриллиантов в Германии и получила образование в Немецкой геммологической ассоциации (Deutsche Gemmologische Gesellschaft) и Геммологической ассоциации Великобритании (Gemological Association of Great Britain).

Анжелика известна тем, что читает лекции по алмазам и бриллиантам и геммологии, а также пишет статьи, которые опубликованы в нескольких экономических журналах и газетах. Регулярно выступая на ТВ каналах и по радио в дискуссиях по оценке драгоценных камней и бриллиантов, Анжелика является в своем роде знаменитостью.

В настоящее время Анжелика, являясь основателем, президентом и главным исполнительным директором компании, не только осуществляет общее руководство бизнесом, но и находит время для организации частных выставок неоправленных бриллиантов в Греции и безвозмездно передает часть своих средств в благотворительные организации.

Сейчас в интервью агентству Rough&Polished Анжелика Мавриду рассказывает о своем пути в бриллиантовой ювелирной отрасли, но сначала выразила свое мнение о состоянии алмазной отрасли в Греции и в мире.

Ниже приводятся выдержки из беседы:

Давайте начнем с начала … расскажите нам о себе до вступления в этот бизнес. И страстное ли увлечение привело вас в ювелирный бизнес или это был семейный бизнес, руководство которым вы приняли на себя? Можете ли вы рассказать нам, как это все началось?

Все началось случайно. Звучит забавно, но моей мечтой было стать летчиком в коммерческой авиакомпании. Но мой дедушка был золотых дел мастером и часовщиком. Он посоветовал мне идти в ювелирную отрасль и особенно в бриллиантовый сектор. Вот так все началось. Чем больше я входила в область бриллиантов и драгоценных камней, тем больше росло мое страстное увлечение ювелирными изделиями. В настоящее время, я твердо верю, что если хочешь выполнять эту работу должным образом, нужно относиться к ней с увлечением, потому что результаты вдохновения ювелира и стремления созидать – это то, что в конечном итоге получит конечный покупатель. Я изучала геммологию, оценку бриллиантов и маркетинг ювелирных изделий в Германии в Немецкой геммологической ассоциации (German Gemological Association) в Идар- Оберштайне, а затем я также закончила курс FGA и получила Диплом Геммологической ассоциации Великобритании (Gemological Association of Great Britain). Я прошла практику геммологом в компании Ruppenthal GmBh Gems в Идар-Оберштайне. В 1986 году я создала свою собственную фирму JEWELLS GALLERY LTD, которая в 1995 году была преобразована в акционерное общество. Я являюсь основателем, президентом и главным исполнительным директором компании. В 1999 году в алмазный мир вступает GALLERY DIAMOND, алмазы становятся ее основной деятельностью. В течение 10 лет мы организовывали выставки бриллиантов только для частных покупателей, поддерживающих благотворительные организации.

Сегодня GALLERY DIAMOND специализируется на торговле бриллиантами, проверке качества бриллиантов, дизайне и создании коллекций эксклюзивных драгоценных ювелирных изделий, которые продвигаются на рынок в формате «взаимодействие бизнеса с потребителями» (b2c) с помощью брендирования.











Можете ли вы подробнее рассказать о вашем ювелирном бизнесе? Занимаетесь ли вы только дорогостоящими ювелирными изделиями или также и недорогими повседневными ювелирными украшениями? Являетесь ли вы производителем или получаете ювелирные изделия от других производителей? Если вы производите, откуда вы получаете бриллианты? Насколько важное значение имеют для вашей компании легитимные источники поставок?

Как я уже упоминала, я являюсь президентом и главным исполнительным директором своей собственной компании GALLERY DIAMOND. GALLERY DIAMOND специализируется на дизайне и создании дорогостоящих ювелирных изделий. Наши ювелирные изделия подразделяются следующим образом: бриллиантовые ювелирные изделия GD - коллекции классических бриллиантовых ювелирных изделий, например, кольца с бриллиантом–солитером, обручальные кольца Eternity (Вечность), теннисные браслеты и т. д.; созданные GD изделия - коллекции изысканных эксклюзивных дорогостоящих ювелирных изделий; тренды GD - легкие эксклюзивные подарочные коллекции ювелирных изделий класса «люкс»; неоправленные бриллианты GD. Мы действительно изготавливаем свои дизайны ювелирных изделий в сотрудничестве с фабриками по производству драгоценных ювелирных изделий, расположенными по всему миру. Наши ювелирные изделия выполняются самыми лучшими золотых дел мастерами, отвечают тем же жестким требованиям, как и те, что предъявляются к нашим бриллиантам. Нашим основным приоритетом является строгая проверка, мы следим за выбором бриллиантов и драгоценных камней для своих ювелирных изделий. Хорошо известно, что бриллианты GD отвечают требованиям высокого качества, что касается показателей «4С» (веса, цвета, огранки, чистоты). Мы импортируем свои бриллианты в основном из Антверпена, но у нас есть доступ к рынкам в Лондоне, Гонконге, Индии, США, и вообще, у нас есть доступ к очень крупным глобальным складским запасам. Для GALLERY DIAMOND существует только один путь торговли своими бриллиантами – это следовать закону Кимберлийского процесса. Я на самом деле считаю, что буквально каждый диамантер, уважающий бизнес, не знает другого пути торговли, и обязанностью каждого из нас является следование политике Кимберлийского процесса с целью защитить алмазно-бриллиантовую торговлю в последующие годы и поддерживать престиж бриллиантов в глазах столь требовательных потребителей и покупателей.

Продаются ли ваши ювелирные изделия под вашим собственным «брендом»? принимаете ли вы заявки от покупателей на заказные ювелирные изделия? Ваша компания обслуживает только внутренний рынок или вы также и экспортируете? Если так, в какие страны вы экспортируете?

GALLERY DIAMOND ведет рекламу и продажу своих бриллиантов и ювелирной продукции с помощью брендирования. У нас действительно есть большой опыт в производстве ювелирных изделий на заказ, в дизайне и разработке ювелирных изделий, изготавливаемых по специальному заказу для частных покупателей, которые хотят носить единственное в своем роде ювелирное украшение. Поэтому мы заявляем, что GALLERY DIAMOND осуществляет вашу мечту. Кроме того, есть новая услуга, предоставляемая компанией, которая называется «вписаться в ваш бюджет» (fit in your budget), это означает, что мы на самом деле создаем выполненные на заказ ювелирные изделия, но мы сотрудничаем с нашими покупателями, чтобы исполнить их ожидания иметь дорогую вещь в рамках своего бюджета.

Мы понимаем, что наши покупателям все это нравится, они становятся помощниками GD все время с момента появления идеи до конечной реализации уникального драгоценного изделия. С 2015 года мы усилили свою работу по распространению бренда в UK GALLERY DIAMOND London Ltd, а в 2017 году мы запустили свой электронный магазин в Великобритании.

Мы продаем за границу в основном напрямую частным покупателям, целевой группе покупателей в формате «взаимодействие бизнеса с потребителями». Наша компания в Великобритании была расширена с целью распространения бренда в Великобритании, а затем по всему миру.

Как насчет электронной торговли… присутствуете ли вы на онлайновой платформе? Как в целом идет онлайновый бизнес? Какие виды ювелирных изделий продаются быстрее… дешевые или дорогие ювелирные изделия?

Мы много инвестируем в интернет- и цифровой маркетинг, и мы собираемся инвестировать еще больше. В последующие годы бизнес драгоценных ювелирных изделий и бриллиантов будет в большей степени осуществляться в онлайновом пространстве, чем физически присутствовать в ритейле. Я считаю, что физическое присутствие отрасли драгоценных ювелирных изделий и бриллиантов в будущем будет использоваться только для поддержки онлайновых продаж. Совсем не так, как мы наблюдаем сейчас. Есть много оснований для движения отрасли в этом направлении. GALLERY DIAMOND находится в процессе отказа ото всех ювелирных бутиков, которые у нас были в свое время в Греции, и вхождения в цифровой мир электронной торговли. Даже наше глобальное распространение бренда в основном базируется на нашем присутствии в электронной торговле, поддерживаемой демонстрационными залами. Бриллиантовые кольца с солитерами, обручальные ювелирные украшения продаются быстрее в настоящее время, по меньшей мере у компании GD, которая специализируется в основном в этой области, а драгоценные ювелирные изделия имеют свою собственную целевую группу, которая состоит из элитных покупателей с высокими запросами, которым нравится дизайн и эксклюзивность. Можно сказать, что классические бриллиантовые ювелирные украшения являются необходимостью, вам необходимо бриллиантовое кольцо с солитером для помолвки, и наоборот, драгоценные ювелирные украшения относятся к роскошному стилю и предназначены для более узкого круга покупателей ювелирных изделий. Конечно, тренды GD, наши коллекции легких ювелирных изделий тоже хорошо раскупаются массовым покупателем, принимая во внимание брендовые люксовые подарки для особых случаев по более низкой цене, что делает их более привлекательными для потребителей, особенно если эти модные коллекции включают бриллианты и драгоценные камни по низкой цене.

Какие преобразования вы видели в спросе на ювелирные изделия в Греции в течение нескольких лет? какова нынешняя картина с точки зрения спроса на ювелирные изделия сами по себе? Каково ваше мнение?

Греция, как хорошо известно, уже десять лет страдает от экономического спада, который год за годом вызывает снижение потребительской способности по многим причинам. Например, мы можем упомянуть чрезвычайно высокие налоги на такие предметы роскоши, как драгоценные ювелирные изделия и бриллианты, снижение зарплат, иммиграцию греков за границу в поисках лучшей работы, хотя вообще, на мой взгляд, все правительства, хотя они и рекламируют достижения с целью привлечения инвесторов в Грецию, действуют они наоборот и создают неблагоприятную обстановку для бизнеса вообще, и еще в большей степени – для предметов роскоши. Принимая во внимание то, что 400 000 молодых образованных греков покинули страну в поисках лучшего будущего, дорогостоящие ювелирные изделия потеряли бόльшую часть своей будущей целевой группы покупателей, и на самом деле остается загадкой – кто будет следующими потребителями предметов класса «люкс» в Греции. Конечно, туристическая отрасль обеспечивает значительную часть потребления ювелирных изделий, но в последние годы качественные характеристики туристов, посещающих Грецию, упали, и всего лишь несколько мест посещаются туристами с высокими запросами в отношении ювелирных изделий, например, Миконос, Санторини и еще немного островов.

В итоге, 10%-й налог на предметы роскоши на золотые ювелирные изделия, а потом добавьте к этому еще 24%-й НДС, это нельзя считать благоприятной средой для нашей отрасли, наоборот, можно сказать, что это неблагоприятное место для ювелира. Ювелирные изделия в Греции становятся все более коммерческими товарами массового производства, появляющимися на рынке.

Что касается конкретно бриллиантов, каков тренд спроса в отношении качества и размера бриллиантов в ювелирных изделиях на нынешнем греческом рынке? Каков в настоящее время спрос на ювелирные изделия с цветными бриллиантами, учитывая то, что цены идут с надбавкой?

Спрос на бриллианты в Греции снизился во время экономического спада, что касается расходов на эти цели и, конечно, размера изделий в каратах. Говоря о большинстве, можно сказать, что они тем не менее покупают кольца с солитерами не выше 0,50 карата, а украшения с камнями размером 0,20-0,40 карата стали действительно популярными. Есть также небольшой спрос на камни большего размера. Природные бриллианты фантазийных цветов не преобладают в греческой ювелирной розничной торговле. Иногда, время от времени может проявляться интерес со стороны частных покупателей к камням размером свыше 1,00 карата и природным бриллиантам фантазийных цветов. С другой стороны, черные или коричневые бриллианты небольших размеров продаются очень хорошо в секторе ювелирных изделий, предлагая более привлекательные цены и дизайнерские решения. Избыточное предложение является серьезным фактором, снижающим спрос на бриллианты в последние годы. На рынке продаются в основном камни небольшого размера, как я сказала, и у большинства сейчас высокий спрос на сертифицированные бриллианты.











Какую лабораторию вы используете для сертификации ваших камней? Должны ли лаборатории быть более решительными и думать о совершенствовании способов предоставления услуг без лазеек, чтобы их не использовали в корыстных целях? Каковы ваши предложения?

GD работает с GIA, HRD и IGI. С природными бриллиантами фантазийных цветов обращаемся в GIA. Конкуренция между лабораториями с целью доказать, какая из них является более надежной для потребителя, а также огромные складские запасы в электронной торговле, которые рекламируют сертифицированные бриллианты даже для камней размером 0,10 карат, привели и потребителей, и ювелиров в некоторое замешательство. Хотя сертификация природного бриллианта, на мой взгляд, является единственным способом покупки бриллианта, особенно если вы частное лицо, мы считаем, что сегодня покупатели больше заинтересованы в сертификате, чем в самом бриллианте. В настоящее время бриллиантовые ювелирные изделия сталкиваются со множеством вызовов. Одним из них можно считать синтетические бриллианты, которые, как говорят, появились на рынке и отнимут значительную часть перспективного ювелирного пирога, поэтому лаборатории и алмазные дилеры должны быть еще строже и точнее определять, насколько ценнее природный камень по сравнению с синтетическим. В конечном счете, это заставит потребителей идти за природными бриллиантами и защищать их устойчивость на глобальном рынке.

Подводя итог, каково ваше мнение о текущем состоянии алмазной отрасли в мире, особенно сейчас, когда она сталкивается с множеством вызовов? Есть ли какие-то планы на будущее по дальнейшему росту вашей компании в перспективе?

Я бы сказала, что алмазный рынок в настоящее время проявляет осторожность, особенно в Европе. Как указано в недавнем отчете, составленном Rapaport, отрасль ожидает, что хорошее состояние фондового рынка США подстегнет рост объемов покупок в праздничный сезон. С другой стороны, индийцы опасаются, что более высокие налоги, введенные в виде импортных пошлин, понизят спрос на бриллианты. Серьезные опасения по поводу экономики еврозоны подорвали стоки предметов роскоши после того, как Италия повысила свой показатель дефицита бюджета. Спрос растет, но бюджетные расходы на бриллиантовые кольца упали. Потребительская способность в настоящее время значительно снизилась. Нельзя не упомянуть то, что потребительский менталитет молодежи изменился по сравнению с предыдущими поколениями. Они больше устремлены на покупку технологичных товаров, и меньше на покупку бриллиантов. Согласно данным statista.com по алмазной отрасли, мировой объем производства алмазов в 2016 году оценивается примерно в 128 млн каратов. Мировые запасы оцениваются порядка 750 млн каратов. В глобальной алмазодобывающей отрасли в основном преобладает небольшое число компаний, контролирующих рынок. Если сравнить алмазы с золотом или каким-то другим драгоценным металлом, цены на алмазы управляются синдикатами, а не правительствами стран, этот факт делает бриллианты популярными у потребителей. Цены на бриллианты в мире увеличились в геометрической прогрессии с 1960 года, если посмотреть на их нынешние цены. Стоимость мирового рынка бриллиантовых ювелирных изделий в 2016 году оценивалась примерно в 80,1 млрд долларов США. Около половины мирового спроса на бриллианты поступает со стороны Соединенных Штатов.

Алмазный рынок традиционно ориентирован на новых появляющихся состоятельных молодых людей, и в настоящее время это трудно, поскольку мы переживаем огромные геологические и политические преобразования на нашей планете. Алмазы вступают в трудную эпоху, и я считаю, что они в конечном счете докажут, что они могут существовать, как существовали всегда. GALLERY DIAMOND уже преобразует все свое присутствие, становясь более цифровой компанией брендированных бриллиантов и драгоценных ювелирных изделий, стремящейся расширять свои горизонты в направлении глобального формата «взаимодействие бизнеса с потребителями». Поэтому мы расширяем свое присутствие в Великобритании и запустили свой магазин электронной торговли в Великобритании www.gallerydiamond.co.uk.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished