Зимниски о розовых бриллиантах, о Lightbox компании De Beers

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Независимый аналитик и консультант алмазной отрасли заявил, что, хотя и трудно оценивать исключительные и «уникальные» бриллианты, Pink Legacy (Розовое достояние), вероятно, принесет $2,64 млн за карат, когда уйдет с молотка в следующем месяце в Женеве.

Пол Зимниски (Paul Zimnisky), финансовый аналитик, сказал корреспонденту Rough&Polished Мэтью Няунгуа (Mathew Nyaungwa), что камень весом 18,96 карата является одним из самых необычайных бриллиантов благодаря качественным характеристикам своего цвета.

Его комментарий точно совпадает с ожиданиями аукциона Christie’s, по прогнозам которого камень фантазийного ярко розового цвета принесет от $30 млн до $50 млн.

Кроме того, Зимниски сказал, что Lightbox компании De Beers зарегистрировала начальный спрос на камни более высокого веса, чем ожидалось.

В настоящее время пополняются товарные запасы подвесок с солитерами весом 1 карат, выпускаемых этой компанией, а также запасы сережек-гвоздиков со вставками общим весом 1 карат, которые были распроданы за несколько дней после их выпуска на рынок.

Примечание: Пол Зимниски выпускает ежемесячный отраслевой отчет под названием «Состояние алмазного рынка» (State of the Diamond Market): http://www.paulzimnisky.com/products.

Ниже приводятся выдержки из интервью:

Christie’s дала прогноз, что Pink Legacy принесет от $30 млн до $50 млн. Считаете ли вы это достижимым?

Это один из самых необычайных бриллиантов в мире благодаря качеству цвета. Почти невозможно определить фактическую стоимость этих поистине исключительных, «единственных в своем роде» бриллиантов. много случаев, когда окончательная цена устанавливается исходя из того, как в тот момент настроены покупатели. При этом, конечно, будет достигнут верхний уровень диапазона цены, что составляет $2,64 млн за карат. Для сравнения, в 2010 году Graff Pink (Розовый бриллиант Граффа) был продан по $1,86 млн за карат, что составляет $2,15 млн в долларах 2018 года, а в прошлом году бриллиант Pink Promise (Розовый обет) был продан по $2,14 млн за карат. Надеемся, что этот бриллиант не самоуничтожится, как произведение Бэнкси (Banksy) на торгах Sotheby’s несколько недель назад!

Цены на высококачественные крупные розовые бриллианты, говорят, существенно повышаются с годами под действием спроса со стороны коллекционеров. Как появляется этот спрос?

Покупателями этих бриллиантов обычно являются люди или компании, имеющие сотни миллионов или миллиарды долларов, поэтому хотя эти бриллианты стоят миллионы долларов, они составляют сравнительно небольшую долю от общего состояния покупателя. Такие бриллианты могут обеспечить некоторую диверсификацию портфелей активов, которые уже содержат все другое, что можно себе представить.

Считаете ли вы бриллианты видом инвестиций?

На самом деле нет, в частности не для большинства людей. Минимальный ценовой уровень бриллианта «инвестиционного качества», на мой взгляд, составляет сотни тысяч или миллионы долларов. Кроме того, затраты на проведение сделки очень высокие, ликвидность низкая, а период владения обязательно должен быть довольно долгим.

Что вы рекомендуете, если человек решит инвестировать в бриллиант?

Я бы сказал, что, если вы собираетесь инвестировать в бриллиант, вероятно, для этого подходит красивый розовый камень. Просто похоже, что спрос на красивые розовые бриллианты будет существовать всегда и, собственно говоря, их очень мало. Как указано выше, основной источник розовых алмазов в мире - рудник Аргайл в Австралии – прекратит производство через несколько лет, потому что экономический ресурс этого месторождения исчерпан. Поэтому предложение будет ограниченным. Хорошо обстоят дела с голубыми бриллиантами, как и с красными, но красные бриллианты чрезвычайно редкие.

Есть ли какие-то перспективы появления новых рудников, производящих алмазы фантазийного розового цвета, когда рудник Аргайл (Argyle) компании Rio Tinto в Австралии, являющийся основным производителем алмазов фантазийного розового цвета, будет закрыт к 2020 году?

На руднике Аргайл производится бόльшая часть розовых алмазов ювелирного качества в мире с точки зрения объема и по стоимости, и довольно большая часть всех красных алмазов в мире, которые встречаются гораздо реже, чем розовые алмазы. Но на Земле есть и другие рудники, где добываются розовые алмазы. В последние годы на руднике Алмазы Анабара (Almazy Anabara) компании АЛРОСА в России, руднике Луло (Lulo) компании Lucapa в Анголе и на руднике Уильямсон (Williamson) компании Petra Diamond в Танзании – на всех них производятся розовые алмазы.

Lightbox компании De Beers начала торговлю в прошлом месяце, и некоторые изделия уже распроданы. Каково ваше мнение об этом?

Ну, если быть точнее, изделия, которые были распроданы, это подвески из солитеров весом 1 карат и некоторые из пар серег-гвоздиков со вставками общим весом 1 карат (по ½ карата каждая). По состоянию на вторую неделю октября пополнены стоки некоторых из этих изделий. я недавно разговаривал с представителем Lightbox и понял, что начальный спрос на изделия с бриллиантами большего веса оказался выше, чем ожидалось, но сейчас, когда мы разговариваем, их производится еще больше, и запасы большинства изделий должны быть полностью пополнены в течение нескольких недель.

Скептики полагают, что «распроданные» изделия не обязательно отражают спрос, так как это был маркетинговый ход, предпринятый Lightbox. Согласны ли вы с такой точкой зрения?

Понятно, что некоторые будут так считать, принимая во внимание то, насколько резким было снижение цены на линейку Lightbox по сравнению с другими созданными в лаборатории бриллиантами на рынке, но я не считаю, что дело обстоит таким образом. Представитель Lightbox, с которым я разговаривал, назвал компанию сравнительно небольшим «стартапом электронной торговли», в котором всего несколько работников, и несмотря на то, что компания принадлежит De Beers, она работает как самостоятельная единица, поэтому потребуется какое-то время на то, чтобы полностью наладить работу. Еще бриллианты в настоящее время производятся также на фабрике в Эскоте, Англия, и производство будет расширено за счет новой фабрики в западной части Соединенных Штатов, когда будет завершено ее строительство.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро, Rough&Polished