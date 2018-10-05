Высокие технологии позволяют создать продукт, который в природных камнях можно получить только за очень большие деньги

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Андрей Жарков, уйдя с поста руководителя алмазодобывающей компании «Алроса», создал и возглавил компанию «Ультра Си», которая будет заниматься производством алмазов из реактора. В интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished он рассказывает о перспективах развития рынка искусственных бриллиантов.

Расскажите, пожалуйста, как была создана компания «Ультра Си» и почему она была так названа.

Компания «Ультра Си» была создана после того, как я покинул пост Президента ПАО «Алроса».

Идея русского «Элемента 6» осталась невоплощенной в рамках «Алросы», но осталось понимание, что выращенные алмазы - это не только бриллианты, но и прорывная технология, которая в скором времени начнет менять мир.

Развитием компании вместе со мной занимается команда, сформировавшаяся в «Алросе». С некоторыми людьми я работаю уже много лет. У нас есть понимание рынка, знания, опыт. Это позволяет нам надеяться, что у проекта есть будущее.

«Ультра Си» имеет несколько заложенных смыслов:

Элемент Ультра Си в спорте - это прорыв, элемент на грани возможного. 4 Си – система оценки качества бриллианта (Cut, Clarity, Carat, Color). Сочетание с «Ультра» говорит о том, что «All is perfect». C – химический знак углерода. Алмаз – высшее проявление углерода, его самая твердая форма.

Сейчас немало компаний, занятых производством выращиваемых в лаборатории алмазов. Какие задачи ставит перед собой ваше предприятие?

Прежде всего, нужно использовать свои сильные стороны. Действительно, сейчас немало компаний, занятых производством выращенных алмазов. Так как бриллианты для них – наиболее на сегодняшний день привлекательная продукция, «низко висящие фрукты», поставкой на рынок выращенных бриллиантов занимаются люди из мира технологий, не имевшие раньше никакого отношения к алмазному миру. А это уникальный мир, с большой историей и традициями бизнеса. Даже ценообразование на выращенные алмазы и бриллианты привязано к цене на природные бриллианты, алмазопровод такой же – кроме отправной точки – из шахты или из реактора.

То, что мы хорошо понимаем рынок, знаем многих игроков, сильные и слабые стороны продукта является нашим преимуществом.

Недавно Федеральная торговая комиссия США выпустила новую редакцию своего Руководства по ювелирным изделиям, в котором, как многие утверждают, смягчилось отношение к лабораторным бриллиантам. Что Вы можете сказать по этому поводу?

Решение Федеральной комиссии США, безусловно, очень большой шаг вперед для всех, кто имеет дело с выращенными бриллиантами. Меняется отношение к продукту. Выращенный в лабораторных условиях бриллиант является ограненным алмазом, идентичным природному по структуре, характеристикам, качеству. И называться будет алмазом. Стирается грань между природными алмазами и LG [lab-grown, выращенными в лаборатории – прим. ред.].

Как Вы считаете, рынки природных и искусственных бриллиантов должны существовать раздельно или это должен быть один рынок?

Это очень хороший вопрос, на который сегодня многие ответят противоречиво. Прежде всего, для технологических областей применения природные алмазы мало подходят – в силу того, что невозможно обеспечить стабильность характеристик. С выращенными – можно.

Рынок ограненных камней, бриллиантов – другое дело. Здесь пути идут параллельно и заканчиваются в ювелирных изделиях с бриллиантами. Трудно сейчас говорить о том, что эти рынки можно легко разделить. Сегодня они существуют в одном формате.

Думаю, произойдет каннибализация со стороны LG части спроса на природные алмазы, особенно в мелкоразмерных категориях, а также спроса на дорогие имитации бриллианта. Разделение рынков в первую очередь пойдет через создание стандартов, bench marks. Сегодня сертификация – это уже разделение рынков, так как в сертификате отображается происхождение товара. В отличие от природного рынка на рынке выращенных камней нет крупных игроков, рынок разрознен. Я ожидаю укрупнения компаний путем слияний и поглощений, появления крупных игроков. Ценообразование, по-хорошему, тоже должно будет состояться. Но это вопрос не сегодняшнего дня.

Насколько высок интерес к лабораторным бриллиантам со стороны дилеров, работающих на рынке природных алмазов?

Постепенно сознание меняется. Интерес к LG, безусловно, растет. Еще работая в «Алросе», я услышал такую точку зрения от крупного дилера: возможности роста для меня ограничены «Де Бирсом» и «Алросой», так как я достиг потолка в объеме моего сайтхолдерского контракта с обеими компаниями, а LG – это возможность роста.

По данным NPD Diamond Tracker, оборачиваемость стока LG 11 месяцев по сравнению с 18 месяцами в природных бриллиантах – то есть это возможность оперировать большим количеством камней за те же деньги с более быстрым сроком возврата на вложенные средства. Несомненно, этот факт тоже принимается во внимание дилерами.

Почему Вы считаете, что через пять-десять лет лабораторные бриллианты кардинально изменят картину ювелирного рынка?

LG создадут возможность покупать бриллианты для более широкой аудитории. Где покупатель мог позволить себе 0,5 карата природный камень, он сможет купить каратный LG. Аудитория потребителей расширится. Для ювелиров это тоже новые возможности – работа в сегменте более крупных камней, а также с цветными бриллиантами по доступной цене.

«Де Бирс», запуская линию лабораторных бриллиантов Lightbox, одновременно предлагает и новые, более низкие цены на эту продукцию. Как, по вашему мнению, это может повлиять на рынок и на работу вашей компании?

У «Де Бирса» накоплен большой опыт работы с выращенными камнями в рамках компании «Элемент Сикс». На мой взгляд, это логичное решение для компании – крупнейшего производителя выращенных алмазов для промышленного применения с учетом имеющегося у нее опыта, технологий и стремительно растущего спроса на выращенные алмазы ювелирного качества.

Запуск компанией «Де Бирс» линии Lightbox, на мой взгляд, сыграл позитивную роль для рынка LG, вызвав дополнительный интерес широкой аудитории. Ожидаемый объем невелик, и, безусловно, продукт вызовет определенный потребительский интерес. Бриллианты в изделии из серебра или золота низкой пробы с непонятными характеристиками и без сертификата – конечно, это некий вариант массового продукта. Это попытка создать бюджетный вариант бриллианта. Отчасти популяризация LG, отчасти попытка сместить LG в нишу дешевого продукта, что неизбежно приведет к каннибализации спроса на имитации. Дождемся, когда программа будет реально запущена и наберет статистику. Сегодня трудно оценить реальное влияние на рынок, кроме того, что я сказал выше. Сегодня проект Lightbox не оказывает влияния на работу нашей компании.

На кого нацелен маркетинг компании «Ультра Си»? К каким выводам пришла компания, проводя анализ рынка?

Маркетинг можно разделить на несколько направлений. Это и продвижение продукта как такового (generic), и нишевые продукты, и собственно продукция компании.

Что касается generic – это может быть очень интересная история. Высокие технологии позволяют создать продукт, который в природных камнях можно получить только за очень большие деньги. Первые цвета имеют высокую стоимость в природных бриллиантах, являясь при этом небольшой частью добытых алмазов. Розовые, синие и желтые бриллианты имеют высокую добавленную стоимость как редкость. Возможности получения таких камней в выращенных алмазах возрастают с каждым годом.

Часто в маркетинговых целях LG позиционируются как экологичные, неконфликтные, и это, безусловно, является стимулом для покупки определенной аудитории. Но в конечном счете решающую роль играет цена. Стоит задать себе вопрос, если бы цена была равна цене на добытые алмазы, а за экологичность надо было бы заплатить премию, какое количество покупок было бы совершено? Насколько повлиял бы этот фактор на принятие решения о покупке?

Каким Вам видится возможный собственный бренд ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами и его идеология?

Мы ведем изучение рынка и возможности создания бренда с лабораторными бриллиантами. Думаю, бренд ювелирных изделий должен, прежде всего, демонстрировать высочайшие достижения современных технологий выращивания. Но пока мне не хотелось бы озвучивать эту тему.

Владимир Малахов, Rough&Polished