Индия готовится стать крупным рынком высококачественных ювелирных украшений - Прамод Агравал, Председатель GJEPC

24 сентября 2018

Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), нынешний Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, является еще и успешным предпринимателем. Несмотря на принадлежность к ведущей ювелирный бизнес семье во главе с его отцом, Прамод Агравал всегда стремился к самостоятельности и созданию собственного бизнеса.

В 1986 году Прамод Агравал основал небольшое предприятие по производству серебряных украшений, в котором работал единственный мастер и которое обслуживало ... единственного клиента. Но это было для него только начало, и далее он продвигался, никогда уже не оглядываясь назад. По прошествии некоторого времени небольшая фирма под руководством Прамода Агравала выросла и превратилась в многопрофильную компанию.

Ныне Прамод Агравал возглавляет компанию Derewala Industries Limited, базирующийся в Джайпуре конгломерат, в котором работают 1 500 человек в четырех его подразделениях, производящих ювелирные изделия из золота и серебра и поставляющих эти украшения торговым предприятиям в Индии и за рубежом.

Прамод Агравал являлся членом Комитета по административным вопросам GJEPC на протяжении многих лет и был региональным председателем GJEPC в индийском штате Раджастан, прежде чем быть избранным на пост Председателя GJEPC на национальном уровне. В течение почти пяти лет он также руководил созданным под эгидой GJEPC Индийским институтом драгоценных камней и ювелирных изделий (Indian Institute of Gem and Jewellery, IIGJ) в Джайпуре. Во время своего пребывания на посту руководителя IIGJ он добился поддержки правительства в строительстве здания институтского общежития. Сегодня кампус IIGJ в Джайпуре является крупнейшим кампусом этого института в стране.

Помимо этого, он сотрудничал с другими торговыми организациями, такими как Всеиндийский совет по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem Jewellery Domestic Council, GJC) и Ассоциация ювелиров Джайпура (Jewellers Association, Jaipur). Его работа в качестве организатора Выставки ассоциации ювелиров (Jewellers Association Show, JAS) помогла этому мероприятию достичь многих поставленных целей.

Будучи твердым сторонником здоровых отношений между промышленностью и правительством, Прамод Агравал верит в то, что индийское правительство способно выработать политику, благоприятную для ювелирной промышленности в стране.

В интервью агентству Rough & Polished Прамод Агравал говорит о проблемах и задачах индийской ювелирной индустрии, не упустив перед этим возможности с гордостью рассказать о ее росте и свойственной ей устойчивости.

Индийская международная выставка ювелирных изделий (India International Jewellery Show, IIJS) прошла с бо́льшим успехом, нежели ожидалось. Экспоненты, как и посетители, единодушно выразили свое удовлетворение мировым уровнем ее организации, а также результатом с точки зрения объема бизнеса. Можно ли в будущем ждать новых идей или изменений в рамках данного мероприятия?

В этом году открытие Зала 7A само по себе стало большим достижением, так как мы смогли разместить там еще 200 экспонентов, которые значились в списке участников. Каждый год придавая новые функции этому мероприятию и предоставляя участникам возможности мирового класса, мы прилагали усилия к тому, чтобы наши экспоненты и посетители могли максимально свободно общаться и вести бизнес в удобной и приятной атмосфере. В дальнейшем наши усилия будут заключаться в том, чтобы размещать больше участников и всякий раз улучшать условия для наших посетителей, не нарушая удобства и комфорта, которые предлагает IIJS. Мы рады, что на протяжении многих лет IIJS предоставляла равные возможности для малых и крупных игроков в плане вывода их бизнеса на новый уровень.

В последнее время показатели экспорта индийской ювелирной промышленности (включая экспорт бриллиантов, ювелирных изделий из золота, а также ювелирных изделий с бриллиантами) демонстировали взлеты и падения. Вы рассчитываете на возвращение хороших времен для индийской промышленности в связи с благоприятными результатами выставки IIJS 2018?

Определенно. Принимая во внимание то, что на IIJS 2018 побывало более 41 тысячи посетителей и, по оценкам, было заключено сделок на сумму 80 млрд рупий, что на 20% больше, чем в прошлом году, мы видим позитивные перспективы для розничных торговцев перед предстоящим брачным и праздничным сезонами. На протяжении многих лет IIJS всегда играла решающую роль в развитии индийской индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий. И в этом году я также считаю, что IIJS помогла оживить отрасль благодаря новому и инновационному предложению наших экспонентов.

Из-за подмешивания синтетики в партии природных бриллиантов, свидетелем чего стала индустрия, потребительское доверие пошатнулось и спрос на бриллианты пострадал. Считаете ли вы, что это должно вызывать беспокойство, особенно в категории мелких камней, где обнаружение синтетики затруднено? Ведь конечные потребители с осторожностью относятся к покупке бриллиантов. Что вы думаете по этому поводу?

Смешивание искусственных камней с природными бриллиантами всегда вызывало озабоченность в отрасли. Тем не менее Комитет по мониторингу природных бриллиантов (Natural Diamond Monitoring Committee, NDMC) предпринимает инициативы по решению проблемы необъявленного подмешивания искусственных бриллиантов и стремится к тому, чтобы отрасль была осведомлена об этом явлении.

NDMC организует Выставку распознающего оборудования и симпозиум (Diamond Detection Expo and Symposium, DDES) с целью распространения знаний об искусственных бриллиантах и их распознаванию с использованием различных технологий.

Более того, при поддержке NDMC, Геммологический институт Индии (Gemmological Institute of India, GII) разработал усовершенствованный прибор для обнаружения искусственных бриллиантов под названием Quick-Check («Быстрая проверка»). Этому прибору нужно всего несколько секунд, чтобы просканировать бриллианты, и он также способен выявить синтетику как среди неоправленных бриллиантов, так в ювелирных украшениях. Quick-Check также помогает в отделении синтетики от бриллиантов в категории «меле», в которую входят камни размером до 0,005 карата (или ситового размера -2). Он прост в использовании и не нуждается в квалифицированном персонале для работы. GJEPC разместил этот прибор во всех своих дочерних лабораториях по всей Индии, и он доступен для любой компании или организации по весьма низким ценам.

С учетом того, что на карту поставлено доверие потребителей, на ком лежит «долг» поддержания чистоты природных бриллиантов в алмазопроводе? На производителях бриллиантов, на производителях ювелирных изделий, на оптовиках или розничных торговцах? Будет ли считаться достоверной сертификация сторонних производителей? Как, по вашему мнению, можно здесь добиться полной надежности?

Этот долг лежит на всех заинтересованных сторонах, будь то трейдеры, производители, оптовики или розничные торговцы. Речь идет не только об одном продукте, к которому потребители теряют доверие, но и обо всей отрасли, поскольку мы продаем продукт доверия. Мы должны делать все, чтобы природный алмазопровод был надежным. В любом случае, независимо от того, используется ли для этих целей сторонняя сертификация или технология блокчейн, мы будем принимать все возможные меры для защиты доверия потребителей.

Широко известно, что индийская алмазная промышленность не против синтетических или лабораторных бриллиантов как таковых, а предлагает ставить всех в известность о синтетических материалах с тем, чтобы бизнес природных бриллиантов и бизнес синтетических камней нормально развивались отдельно друг от друга. Ведь похоже, что выращенные в лаборатории бриллианты останутся на рынке. Ваши комментарии, пожалуйста.

Выращенные в лаборатории бриллианты останутся. Как мы всегда говорили, у обоих продуктов будет свой собственный рынок и клиенты. Исходя из этого, настало время наметить различные маркетинговые стратегии для обоих продуктов. Они могут быть конкурентами в своем собственном праве. Однако такая конкуренция, на мой взгляд, будет только способствовать росту рынка, если мы сможем сохранить идентичность этих продуктов и их производства, заключающуюся в том, что они различны.

Какие планы у Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) и у GJEPC в отношении видового маркетинга в Индии? Какова в настоящее время ситуация со спросом в Индии на бриллианты? В средствах массовой информации появляются противоречивые сообщения об отношении миллениалов к бриллиантам. Как вы думаете, отношение индийских миллениалов к бриллиантам отличается от отношения зарубежных миллениалов к этим камням?

Рынок потребителей бриллиантов в Индии по-прежнему недостаточно развит, и его доля в мировом потреблении составляет 7%. Только 10% индийских женщин владеют бриллиантами, против 20% в Китае и 70% в США. По мере роста индийского среднего класса мы уверены, что спрос на ювелирные изделия с бриллиантами будет расти очень сильно и что Индия станет крупным рынком ювелирных изделий с бриллиантами в течение следующего десятилетия.

GJEPC и DPA стремятся наладить связи с розничной торговлей, чтобы воспользоваться предоставляемой ею возможностью. DPA запустила свою многоканальную кампанию с рекламой «Подлинное – редко» (Real is rare) по телевидению, в которой рассказывается об истории любви реальной пары. Благодаря глубокому погружению в потребительский менталитет обнаружилось, что пары в Индии часто переживают богатые, но порой сложные эмоциональные ощущения, поскольку они идут от брака к реальной близости и любви, от того, чтобы быть парой на бумаге, к тому, чтобы стать настоящей парой в жизни. Кампания получила мощную реакцию аудитории, поскольку это связано с тем посылом, который DPA стремится до нее донести.

Согласно недавнему исследованию Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC), в США 89% женщин в возрасте миллениалов выступают за подлинность в качестве ключевой ценности, когда они рассматривают возможность покупки таких предметов роскоши, как бриллианты. Точно так же в Индии в ходе исследования, в котором опрашивались респонденты в возрасте 25-40 лет, выяснилось, что в нынешнем мире ложных новостей подлинность является важным аспектом - будь то их отношения между собой или отношение к бриллиантам, которые они хотят купить.

Финансирование алмазной промышленности всегда было особой проблемой для малых предприятий в Индии. Но говорят, что ситуация ухудшилась после мошенничества с Пенджабским национальным банком. Какова ситуация с банками в настоящее время? Как GJEPC помогает отраслевым игрокам справляться со многими проблемами, с которыми они сталкиваются, помимо низкой рентабельности, банковского финансирования и т. д.?

Отмечено по меньшей мере 10-процентное снижение банковского финансирования в секторе драгоценных камней и ювелирных изделий, что негативно скажется на экспорте из страны. Это также подразумевает, что экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий в 2018-2019 финансовом году испытает резкое падение тоже на 10%.

После этого недавнего инцидента банки и другие финансовые учреждения стали строже и настаивают на гораздо более высоких залоговых гарантиях банковского финансирования.

Помимо внедрения системы «Знай своего клиента» в банковской среде, GJEPC работает с банкирами с тем, чтобы создать институциональный интерфейс между банкирами и отраслью, что, как мы надеемся, исправит данную ситуацию.

Мы также ведем переговоры с Корпорацией по гарантиям экспортных кредитов (Export Credit Guarantee Corporation, ECGC) о признании хорошей работы, проделанной в связи с внедрением системы «Знай своего клиента», с тем, чтобы возобновить распространение общей политики покрытия оборота экспортерам из ювелирной промышленности.

В число многих инициатив GJEPC входит и создание Ювелирного парка в окрестностях Мумбая, чего с нетерпением ждет индийская промышленность. Каков текущий статус проекта? Сколько будет производителей ювелирных изделий в этом парке? Когда парк начнет функционировать?

В настоящее время продолжается процесс покупки земли Корпорацией промышленного развития Махараштры (Maharashtra Industrial Development Corporation, MIDC). В парке будут размещены приблизительно 5 000 предприятий, как больших, так и малых. Для завершения работы над созданием Ювелирного парка потребуется примерно три с половиной года с даты начала строительства.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





