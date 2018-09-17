Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования

17 сентября 2018

В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты.

В 2003 году Эйал открыл свою собственную компанию Luxury Diamonds Inc, которая обслуживает оптовых ювелиров, инвесторов, частных лиц и розничные ювелирные магазины.

Эйал специализируется на работе с неоправленными бриллиантами и ювелирными изделиями с этими камнями. В его украшениях ручной работы представлены бесцветные, а также редкие и уникальные природные цветные бриллианты.

В публикуемом ниже интервью Эйал Коэн рассказывает о раннем периоде своей работы в отрасли и о созданных им бриллиантах и ювелирных украшениях.

Как высококлассный ювелир вы работаете только из Нью-Йорка или имеете магазины в других частях США? Как Вы пришли в этот бизнес? Это семейный бизнес или это ваша собственная инициатива? Расскажите, пожалуйста, об этом нашим читателям поподробнее.

Я работаю из столицы мира - Нью-Йорка! Я часто путешествую, посещаю торговые центры и выставки - именно там я нахожу свои товары и узнаю о текущих тенденциях и запросах. Я начал свою карьеру в роли огранщика, сидя подле отца в роли ученика. Он был огранщиком с 13 лет, и в этом году ему исполнилось 80 лет, так что у него было чему поучиться! Я знал, однако, что не хочу оставаться огранщиком и, будучи молодым человеком, начинающим работу в алмазном бизнесе, решил обратиться в три компании за советом. В первой же компании беседовавший со мной сотрудник предложил мне продолжать гранить бриллианты, но я сказал, что не буду этим заниматься и хочу быть продавцом, и тогда он предложили мне работу. Через несколько лет я был его правой рукой, и по сей день зарабатываю себе на жизнь благодаря знаниям и связям, которые он мне дал.

Откуда ваша компания получает свои бриллианты, учитывая, что это в основном крупные и дорогие камни? И откуда вы также получаете высококачественные цветные бриллианты, которые считаются более редкими? Насколько важно для вашей компании получать их из легитимного источника? Какие лаборатории вы используете для сертификации своих камней?

Легитимность - это все! Бриллианты, которые я получаю, должны быть произведены из алмазов, сертифицированных Кимберлийским процессом, и затем сертифицированы GIA, чтобы я знал, что поставщики честны и действуют в соответствии со стандартами ООН. В большинстве случаев со мной напрямую контактируют производители или шахты, поэтому я первый занимаюсь огранкой или продажей цветных камней. Я часто ищу плохо ограненные или недооцененные цветные бриллианты, когда посещаю выставки. Поскольку я знаю, как правильно их гранить, я могу экстраполировать правильный цвет и максимизировать стоимость драгоценного камня.

Что такое фирменный стиль вашей компании? Может ли ювелирный знаток распознать изделие Luxury Diamonds по его уникальным характеристикам? Вы делаете украшения по заказам от своих эксклюзивных клиентов? Расскажите подробнее о дизайнах, которые стали известными.

Я рано узнал, что мой вкус – это мой вкус, поэтому я обычно позволяю бриллиантам говорить самим за себя и предлагаю их без оправы. У меня есть большой опыт в производстве ювелирных изделий, и в прошлом я сделал их немало, но сегодня я сосредоточен на извлечении максимального блеска из бриллианта и на консультировании своих клиентов по изготовлению ювелирных изделий.

Ваши клиенты воспринимают ваши редкие цветные бриллианты и коллекции ювелирных изделий как инвестиционный инструмент или как произведения искусства, которыми можно наслаждаться? Ваш маркетинг, естественно, нацелен на богатых людей. Какова ваша маркетинговая стратегия?

Мои клиенты понимают, что драгоценные камни, которые они покупают у меня, редки и уникальны, и их нужно носить и ими наслаждаться, а не хранить где-то в сейфе. Поскольку я торгую редкими розовыми, голубыми, зелеными и иногда фиолетовыми бриллиантами, они уже как часть искусства, поэтому я помогаю своим клиентам создавать украшения, используя драгоценные камни, и советую им демонстрировать эти украшения!

Каково ваше мнение о бриллиантах, выращиваемых в лаборатории? С учетом того, что этот сектор продвигает свою продукцию как не нарушающую земной покров, экологически чистую (что может соответствовать взглядам миллениалов), как вы думаете, не поставлено ли под угрозу будущее природных алмазов?

В отличие от моих коллег, я думаю, что потребность в лабораторных бриллиантах растет, и новая инициатива De Beers - идеальный промоутер для этих бриллиантов. Тем не менее нельзя честно сравнивать ювелирные изделия стоимостью 200 долларов с обручальным кольцом за 20 000 долларов. Они предназначены для двух разных покупателей. Это не повлияет на мой бизнес, так как мой богатый покупатель ищет редкие и исключительные изделия, а не те, которые были созданы в лаборатории. Есть покупатели на автомобили «КИА», и есть покупатели на автомобили «Феррари».

Каков сейчас спрос на цветные бриллианты в США, учитывая, что цены идут с премией? Как вы смотрите на бесцветные и цветные бриллианты в роли инвестиционных инструментов? Аналитики указывают, что цветные камни выигрывает по сравнению с бесцветными в инвестиционном плане. Или все-таки безупречные бесцветные бриллианты все еще в фаворитах, за которыми следуют цветные бриллианты?

Если вы изучаете данные аукционных торгов и следите за тенденциями цветных бриллиантов по сравнению с бесцветными, то цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования. Самая большая проблема, с которой я столкнулся - это поиск источников, так как с рудников поступает мало новых [цветных] алмазов. По моему мнению, ежегодно на рынок выходит примерно 6 новых голубых бриллиантов весом более 1 карата. Шесть для всего мира! Спрос на них впечатляет, учитывая, что на рынок поступает так мало заметных драгоценных камней. Таким образом, они автоматически претендуют на хорошие инвестиции. Если бы Пикассо был жив сегодня, он продолжал бы рисовать и создавать удивительные произведения искусства, но они не были бы столь же ценными. Принимая во внимание, что на алмазном руднике Аргайл (Argyle) в Австралии каждый год производится только 50 известных драгоценных камней и теперь объявлено, что он через несколько лет закроется, надо понимать, что каждый из этих камней будет расти в цене. К счастью, я посещаю эти ежегодные тендерные продажи более 20 лет и купил там некоторые удивительные розовые алмазы.

Каков спрос на ювелирные украшения начального уровня в США в настоящее время? В течение последних нескольких лет какие изменения вы наблюдали в предпочтениях клиентов с точки зрения присутствия в украшениях бриллиантов, золота, дизайна и так далее? Будут ли коллекции бриллиантов Lightbox компании De Beers негативно влиять на бизнес ювелирных изделий с бриллиантами начального уровня?

Я не могу понять, почему покупатели бриллиантов начального уровня покупают белый бриллиант вместо желтого бриллианта. Желтые бриллианты бесконечно реже белых бриллиантов, и можно купить довольно крупных желтый бриллиант за долю стоимости белого бриллианта! На мой взгляд, они намного приятнее, и их можно сочетать с белыми бриллиантами, используя последние для акцента.

Потенциальный инвестор не вполне понимает роль бриллианта в качестве инвестиционного инструмента, особенно из-за множества характеристик, ценового аспекта и так далее. Каковы решающие факторы, которые нужно учитывать при инвестировании в бриллианты, цветные или бесцветные?

Цвет является важнейшей характеристикой для цветных бриллиантов, и такие камни должны сопровождаться сертификатом GIA. У них почти всегда будет больше недостатков, чем у их белых собратьев, но насыщенность цвета – тот самый волшебный ингредиент. Я ищу камни, которые хорошо показывают свой цвет, то есть ... если я покажу такой камень ребенку и спрошу его мнение о цвете, он должен сказать мне, что он розовый или голубой, оранжевый или желтый. Большинство цветных алмазов имеют дополнительные цвета, например, розовато-оранжевые или коричневато-розовые, но чистые цвета являются самыми редкими и, следовательно, самыми дорогими.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

