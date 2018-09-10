Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом

10 сентября 2018

Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom) теперь надеется использовать ценные данные, полученные на саммите и заседании Исполнительного комитета WFDB, для обеспечения дальнейшего роста алмазной промышленности.

Всемирная федерация алмазных бирж, в которую ныне входят 28 алмазных бирж по всему миру, была создана в 1947 году для защиты и поддержания устойчивого развития алмазогранильной отрасли и рынка.

В интервью информационному агентству Rough & Polished Эрни Блом выражает уверенность в мировой алмазной промышленности и вновь заявляет о своей надежде усилить роль WFDB на мировой арене.

В то время как глобальная алмазная промышленность ожидает следующего Всемирного алмазного конгресса в октябре в Мумбае, насколько Вы оптимистичны в отношении итогов обсуждений с лидерами бизнеса? Отрасль надеется найти решения для всех текущих вопросов, связанных с мировой алмазной промышленностью. Она может ждать чего-либо утешительного?

Это проводимое раз в два года совещание является очень важным международным форумом, который дает возможность президентам WFDB и их делегациям, а также другим участникам глобальной отрасли объединиться.

Дискуссия по основным вопросам, связанным с алмазным бизнесом, крайне важна. Мы все заняты нашей повседневной работой, и поэтому повестка дня Конгресса специально создана для решения всех вопросов, касающихся нашей отрасли. Речь идет не об утешении, а о том, что нам нужно проявлять инициативу, встречаясь с лидерами бизнеса, для продвижения отрасли.

Каковы были результаты недавно завершившегося Азиатского саммита и заседания Исполнительного комитета WFDB во Владивостоке? Принимая во внимание участие Минфина Российской Федерации, Гохрана и других организаций, были ли приняты какие-либо решения в отношении алмазной промышленности в целом?

Мы обсудили широкий круг вопросов, и я был в восторге от очень широкого представительства на Азиатском саммите и заседании Исполнительного комитета. Мы встретились с членами обзорной миссии Кимберлийского процесса в России, и они много рассказали в отношении работы КП и характера обзорных миссий. Мы также обсудили с ними широкий спектр отраслевых тем. Представители Гохрана и Министерства финансов также были приглашены на эти мероприятия с тем, чтобы они смогли лучше понять алмазную промышленность и ее потребности.

Исполнительный директор WFDB вновь подтвердил свою поддержку Системе гарантий и Стратегическому плану Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC), которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Мы договорились о важной резолюции, касающейся Руководства по ювелирным изделиям Федеральной торговой комиссии США и изменения номенклатуры. Мы подтвердили нашу позицию о том, что единственное определение бриллианта, которое мы поддерживаем, это то, что согласовано в прошлом году WFDB, IDMA, CIBJO, Международным советом по алмазам и Международной организацией по стандартизации. Хотя мы понимаем, что национальные юрисдикции всегда имеют приоритет, мы надеемся, что может быть достигнуто согласованное глобальное определение.

Мы также сделали большой шаг вперед, согласившись с тем, что нам необходимо обеспечить, чтобы WFDB рассматривалась как ведущий торговый орган в мире. Мы критически оценили нашу роль в качестве отраслевого органа и рассмотрели способы поддержания нашего статуса.

Можете ли Вы рассказать о сути дискуссий по вопросам, связанным, в частности, с алмазными биржами в этом регионе, учитывая присутствие на этом мероприятии президентов этих бирж? Обсуждался ли, в частности, вопрос, связанный с Кимберлийским процессом?

Мы долго и подробно обсуждали вопросы, связанные с Системой гарантий, Мировой алмазной маркой, Кимберлийским процессом и его важностью для алмазной промышленности, а обсуждали также планирование преемственности, способы поощрения молодого поколения к вступлению в отрасль и работу организации «Молодые диамантеры» (Young Diamantaires) и ее встречи.

Поскольку во владивостокской встрече участвовали члены Исполнительного комитета WFDB со всего мира, можем ли мы сделать вывод о том, что все основные вопросы были обсуждены, выверены и решены, в результате чего выработана более четкая повестка дня для обсуждения на Всемирном алмазном конгрессе в Мумбае?

Разумеется, нам удалось упорядочить наш общий взгляд на основные проблемы дня, что очень сильно поможет нам на Конгрессе в октябре. Эти проблемы будут обсуждаться на Конгрессе, и поэтому повестка дня Конгресса так важна.

Пересмотренное Руководство по ювелирным изделиям Федеральной торговой комиссии США, касающееся определения бриллиантов, создало путаницу в мировой алмазной промышленности. Будет ли WFDB предпринимать какие-либо действия для компенсации последствий, вызванных данным руководством? В случае, если оно останется неизменным, какова, по вашему мнению, будет ситуация на рынке с точки зрения конфронтации природных и синтетических бриллиантов?

Как уже упоминалось выше, мы договорились о важной резолюции по поводу Руководства по ювелирным изделиям Федеральной торговой комиссии США и изменения номенклатуры. Нам не нужен один набор определений для Соединенных Штатов, а другой - для остального мира. Федеральная торговая комиссия указала, что производители синтетических алмазов и бриллиантов должны абсолютно четко указывать на то, что они продают в описании своей продукции, и мы этим довольны. Тем не менее мы считаем, что Федеральная торговая комиссия необоснованно сделала уклон в сторону производителей лабораторных бриллиантов.

Мы постараемся обеспечить, чтобы среди потребителей не было путаницы, и мы активно взаимодействуем через отраслевые органы с Федеральной торговой комиссией, надеясь на то, что в конечном итоге будет выработан согласованный глобальный стандарт.

Каково, на ваш взгляд, будет положение отрасли природных бриллиантов, скажем, через десять лет, принимая во внимание такие проблемы, как низкий спрос; конкуренция со стороны других предметов роскоши; отсутствие новых алмазных месторождений; утрата интереса со стороны миллениалов; появление более дешевых синтетических камней; проблемы с ликвидностью; вопросы финансирования отрасли и т. д.? Должен ли сектор природных камней испытывать беспокойство по этому поводу?

Я не вижу это в столь пессимистических тонах. Как всегда, есть проблемы, но есть решения и многие другие факторы, которые влияют на общую картину.

Я не верю, что будет низкий спрос. Во-первых, мы должны иметь в виду приближающийся дефицит предложения. Из-за отсутствия больших новых рудников он обострится, но это также будет подкреплять цены на бриллианты, и это позитивный момент.

Вопросом о миллениалах занимается Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA). В этом году ее бюджет составляет 70 миллионов долларов против 57 миллионов долларов в прошлом году и 6 миллионов долларов годом ранее. DPA осуществляет чрезвычайно напряженную работу, вначале на американском рынке, затем в Индии и Китае, а потом перейдет на европейские и азиатские рынки.

Целью DPA является установление связи с миллениалами через социальные сети и другие платформы, которые они используют, и я считаю, что мы увидим отличные результаты.

Синтетические алмазы - это проблема, когда не раскрыто их происхождение. Если говорить о синтетике для ювелирных изделий с бриллиантами в более широком плане, то стоит задаться вопросом, купит ли это сегодня потребитель, зная, что такое приобретение почти не имеет внутренней ценности и что через несколько месяцев или в следующем году будут произведены уже более дешевые такие же бриллианты, которые не имеют никакой стоимости в плане перепродажи? Или покупатель предпочтет настоящую вещь, созданную матерью-природой, у которой подлинная и романтичная история происхождения, которая творит добро, предоставляя средства существования для шахтеров и их семей?

Как Вам известно, сейчас индийская алмазная и ювелирная промышленность переживает сложный период. Хотя она известна своей устойчивостью, в последнее время отрасль сталкивается с многочисленными проблемами. Что бы Вы посоветовали отрасли в эти трудные времена?

В течение всего времени, когда я был занят торговлей алмазами и бриллиантами - а это уже более 40 лет, - возникали проблемы. Они всегда присутствуют в бизнесе. Мы склонны думать, что только наша отрасль переживает их, но они затрагивают все профессии.

Случай с мошенничеством в размере двух миллиардов долларов в Индии произошел крайне некстати. Он просто показывает, насколько бдительными должны быть диамантеры, банкиры и власти. Индийский алмазный бизнес является огромным и мощным, и именно поэтому страна является ведущим алмазным центром. Я считаю, что подавляющее большинство диамантеров ведут свой бизнес очень осмотрительно. Это неудача, но индийская отрасль восстановится.

Индийская алмазная промышленность всегда должна делать то, что она делает лучше всего - и это производство бриллиантов и торговля.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



