Через полвека будет другая система оценки ценностей, и все природное - в том числе и бриллианты - резко пойдет вверх в цене

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В рамках Года культуры Катара в России 2018 в Москве 11 июля отрылась выставка Музеев Катара «Жемчуг: Сокровища морей и рек». В своем интервью Алекс Попов, руководитель Всемирного Алмазного Музея, организатора выставки, рассказывает об этом событии информационному агентству Rough&Polished.

В начале прошлого века с появлением культивированного жемчуга природный с рынка был практически вытеснен. Культивированный жемчуг делится на две большие категории - морской и речной. Какая между ними разница - между природным, культивированным морским и культивированным речным, - включая цены?

Сегодня очень трудно измерить разницу в цене, поскольку она постоянно меняется. Но я бы поспорил с мнением, что культивированный жемчуг вытеснил природный. Я бы сказал, что цивилизация и совершенно нещадная эксплуатация морей привели к тому, что природный жемчуг в тех количествах, в которых он был раньше, просто исчез и его промысел стал невыгоден. Плюс к этому исследования показали, что популяция моллюсков в тех морях, где всегда было много жемчуга, резко уменьшилась. Так что уход природного жемчуга с рынка объясняется не только конкуренцией, но и объективными, природными причинами. Это во-первых.

Во-вторых, следует отметить, что даже сейчас, учитывая широкое распространение производства культивированного жемчуга по всему миру, его стоимость не такая уж низкая. Сегодня, если вы захотите купить хорошую нитку жемчуга, даже культивированного, то ее цена может выразиться шестизначной цифрой. То есть не так все просто, как может показаться. Первый технологический прорыв в производстве культивированного жемчуга был совершен в Японии предпринимателем Кокити Микимото (Kōkichi Mikimoto), который начал производство морского жемчуга. Несколько десятков лет назад наступил второй технологический прорыв - с речным жемчугом, который намного дешевле морского. Речной жемчуг дешевле морского в три-четыре раза. Это очень значимая разница, и, безусловно этот вид жемчуга начинает сейчас набирать очень большие обороты. При этом в плане цены натуральный жемчуг является ныне аукционным товаром. Это все равно что спрашивать какая сегодня цена на полотна Рембрандта - ее можно определить только на аукционе.









Тиара эрцгерцогини Марии Валерии. Изготовлена из крупного жемчуга тихоокеанских устриц-жемчужниц для эрцгерцогини Марии Валерии (1868 -1924), дочери Императрицы Елизаветы Австрийской, известной в домашнем кругу как Сиси, которая была супругой Франца Иосифа I, императора Австрии. Вена, Австрия, 1913 г. Золото, серебро, бриллианты и жемчуг.





Не будет ли хорошим бизнесом возродить добычу дикого природного жемчуга, учитывая такие высокие на него цены?

Я не слышал о попытках возродить такую добычу, но слышал о попытках начать культивирование жемчуга в Персидском заливе по японской технологии. Хотя мне кажется, что есть люди, которые думают об этом. И именно в Катаре.

Сейчас мы являемся свидетелями состязания между набирающими силу искусственными бриллиантами и природными бриллиантами. Для рынка жемчуга такое состязание уже позади. Как Вы думаете, что алмазный рынок может позаимствовать у жемчужного?

Когда компания De Beers вышла со своей инициативой Lightbox, то я в этом увидел две вещи. Во-первых, я увидел то, что они думают о судьбе компании через двадцать лет. Во-вторых, я увидел, что в рамках своего пятилетнего плана они стремятся консолидировать свои активы, дабы сохранить свое глобальное господство. Поясню, что за этим стоит. Не секрет, что 60% продукции АЛРОСА - это так называемый «индийский товар», то есть это мелкие камни, которые в принципе до войны вообще никто не гранил и никого это не интересовало. Но эти алмазы в Индии начали гранить и зарабатывать на этом деньги. Однако бриллианты, которые из них получаются - это в основном камни непонятного цвета, с различными включениями, которые стоят на рынке по сто долларов за карат.

На американском рынке, важнейшем для алмазной промышленности, сейчас происходят изменения. И эти мелкие природные камни низких цветовых характеристик с включениями заменяются искусственными бриллиантами хорошего качества тоже по сто долларов за карат. Зачем покупать невзрачные природные камни такой ценовой категории, когда за те же деньги можно купить искусственные с более высокими характеристиками? Поставьте себя на место скромно живущей домохозяйки, которая хочет купить кольцо, и у нее нет больше денег, у нее только тысяча долларов. Если искусственные бриллианты заменят на рынке природные камни этой категории, эксплуатация многих месторождений алмазов - которые в основном выдают такого рода товар - станет убыточной. А индийцам все равно что гранить - они перейдут на огранку синтетических алмазов.







Ожерелье из семи нитей жемчуга из Персидского залива, созданное королем жемчуга - Хусейном Альфарданом. Ожерелье выполнено из идеально подобранных жемчужин. На подбор жемчуга и создание такого творения могут уходить годы. Частная коллекция.



При этом еще следует сказать, что себестоимость выращивания полукаратного алмаза составляет сегодня примерно сто долларов. То есть, продав его за пятьсот, вы получите очень высокую прибыль. Это очень хорошая, это прекрасная модель бизнеса! Люди мечтают о такой модели. И даже если прибыль упадет на 50%, это все равно хорошая прибыль, потому что затраты на производство окупаются за полтора-два года при нужных количествах. То есть De Beers сейчас вложит 90 млн долларов в фабрику в Орегоне, и это будет работать. Иными словами, установленные там машины им достанутся бесплатно через два года. Они свое отобьют. Ну, через три года максимум. Они сразу стали монополистами, потому что ни у кого нет таких денег, чтобы их вложить в такое количество машин. Другими словами, игроки на этом рынке, у которых от двух до десяти машин, в принципе обречены. Они никогда не смогут конкурировать по цене. В De Beers просто взяли и убрали всех с рынка. После выставки в Лас-Вегасе цена на лабораторные бриллианты уже упала на 21% - на мелочь. На большие камни еще нет, а на мелочь уже упала.

Хорошо, допустим, что De Beers удастся разделить алмазный рынок на синтетический и природный. Но, если новых крупных месторождений алмазов открыто не будет, что произойдет через 50 лет?

Тогда для обладателей крупных природных бриллиантов наступит рай - их камни подорожают в три раза. (Смеётся.)

Этим шагом De Beers убивает сразу трех зайцев. Во-первых, компания зарабатывает колоссальные деньги для своих акционеров. Во-вторых, она устраняет всю конкуренцию на рынке синтетики, становясь монополистом в этой сфере. И, в-третьих, она наносит урон всем тем, кто добывает мелкие камни, включая АЛРОСА. Следует отметить, что у Намибии, Ботсваны и Анголы выход крупных камней без включений выше, так что первой жертвой здесь станет АЛРОСА. А что если в результате всех этих перемен на рынке клиенты АЛРОСА откажутся от мелочи и захотят покупать лишь камни по полкарата и выше? Компания тогда поднимет цены. De Beers тут же последует примеру.







Старые лодки ловцов жемчуга на фоне Музея Исламского искусства в Дохе. Лодки использовались для ныряния за жемчугом. Последний раз за жемчугом ныряли в 1970-х годах.





Давайте теперь вернемся к этой замечательной выставке жемчуга, одним из организаторов которой является Всемирный Алмазный Музей. На какие ее экспонаты, по Вашему мнению, следует обратить особое внимание ее посетителям?

Прежде всего хотелось бы, чтобы посетители этой выставки поняли самое главное, что скрывает в себе природный жемчуг, прекрасные и известнейшие образцы которого на ней представлены, включая ожерелье из частной коллекции Хуссейна Альфардана (Hussain Alfardan), крупнейшего жемчужного торговца Катара; ювелирные изделия дома Cartier, жемчужные серьги Элизабет Тейлор от Bulgari; брошь по эскизу Сальвадора Дали и старинные драгоценности монарших домов Европы, в том числе великолепную тиару эрцгерцогини Марии Валерии Австрийской. Это главное состоит в трудоемкости его добычи. Вы только представьте, сколько ныряльщиков должно быть и сколько раз они должны погрузиться в воду, сколько раковин они должны поднять на поверхность и вскрыть, чтобы появилась возможность собрать представленное на выставке жемчужное ожерелье из семи ниток из коллекции Хуссейна Альфардана. На это уходят годы и труд сотен ныряльщиков, рисковавших жизнью. Это неслыханный труд.

Я знаю людей, которые, выставив доставшиеся в наследство жемчужные украшения на аукцион, получают за них большие деньги, и для них это становится приятной неожиданностью. Такова природа жемчуга. Я думаю, что через полвека будет другая система оценки ценностей, и мне кажется, что все природное – в том числе и бриллианты - резко пойдет вверх в цене. Это то же самое, что происходит с живописью, которая тоже сильно подорожала. Никто не ожидал, что картины каждый год будут устанавливать на аукционах ценовые рекорды.







Жемчужины из мидии, выловленной в реке Миссиссиппи в Северной Америке. Колекция Музеев Катара.





Расскажите вкратце, какую роль сыграл Всемирный Алмазный Музей в организации этой выставки, и является ли это шагом к претворению в жизнь объявленной Вами программы выставок в разных странах?

Всемирный Алмазный Музей договорился еще в 2017 году, что привезет в ГИМ ювелирно-алмазную выставку. С объявлением перекрестного года культуры Катар-Россия, представилась возможность показать российскому зрителю великолепную коллекцию Музеев Катара, что мы и сделали. Эта выставка является первым значительным проектом нашего музея.

Одновременно с этим мы работаем над интернет и мультимедийным проектом, который будет показан и начнет путешествовать по миру во второй половине 2019 года. Наши фотографы, дизайнеры и редакторы работают над красочным альбомом Diamonds - Facets of Mankind, в котором связь человечества с алмазами будет рассказана и показана в совершенно новом свете. Книга выходит в свет в начале 2019 года. Редактор этого престижного издания - д-р Уша Балакришнан (Usha Balakrishnan,), которая руководит коллективом авторов и исследователей из разных стран.

Владимир Малахов, Rough&Polished