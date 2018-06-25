В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации

25 июня 2018

Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды, как Cartier или VCA, и их субподрядчиков. Находясь ежедневно в контакте с самыми дорогими ателье в мире и получая знания о качестве и драгоценных ювелирных изделиях, Арно скоро начал работать на многие бренды драгоценных ювелирных украшений. Наконец, он стал главным исполнительным директором и акционером компании Scintilla Monaco, занимающейся разработкой новых линий для азиатских и европейских рынков. Он открыл офисы в Монако, Дубае и Токио, и с тех пор не оглядывается назад. В 2007 – 2013 годах он был членом правления Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange).

Наконец, в 2010 году Арно открыл свою собственную компанию Luga Jewels по созданию только заказных изделий для знатоков драгоценных ювелирных изделий, такое желание было близко его сердцу.

Здесь отвечая на вопросы и размышляя о своем бизнесе, Арно также делится своим мнением по ряду проблем, с которыми сейчас сталкивается ювелирная отрасль во всем мире.

Ниже приводятся выдержки из беседы:

Пожалуйста, расскажите нам о деятельности вашей компании с момента ее создания и до настоящего времени. Где и когда вы создали свой бизнес? Расскажите нам, как все это начиналось в Дубае…

Я создал свою собственную компанию в ювелирном бизнесе в 2010 году после того, как поработал и был партнером в разных компаниях в этой же ювелирной области.

На самом деле я начал свою карьеру в 1993 году в одной из крупнейших золотых компаний в Европе в качестве управляющего основным счетами в ювелирном подразделении. Я управлял счетами многих известных брендов из Франции (расположенных на Вандомской площади). Мы поставляли им такую продукцию, как чистое золото, золотые сплавы, заготовки, компоненты и драгоценности, напрямую или через их субподрядчиков. Я поддерживал связь с большинством дорогих ателье в мире. я многое узнал о ювелирных изделиях, важном значении качества для драгоценных ювелирных изделий, и т. д. вскоре меня повысили до должности руководителя ювелирного подразделения по Франции, и я должен был управлять всем ювелирным бизнесом, включая один очень старый и известный французский ювелирный бренд. Именно здесь я начал проявлять интерес к ювелирному дизайну. Я приехал в Дубай в 2006 году и возглавлял бренд драгоценных ювелирных изделий из Монако в качестве главного исполнительного директора по международным операциям. Я работал на них во многих разных странах. В 2007 году меня назначили членом правления Дубайской алмазной биржи, и я помогал в развитии алмазного бизнеса в Дубае.

После создания своей собственной компании Luga Jewels в 2010 году я сосредоточил свое внимание на заказных ювелирных изделиях для частных клиентов и дорогостоящих брендов, а также для ритейлеров. Я создаю дизайны по «индивидуальным заказам» и изготавливаю драгоценные ювелирные изделия в Дубае с помощью высококвалифицированного персонала.







В настоящее время обслуживает ли ваша компания дубайских и зарубежных клиентов? Пожалуйста, расскажите подробнее о бизнес стратегиях своей компании, клиентах, обслуживаемых рынках и т. д.

В настоящее время мы сосредоточиваем свое внимание на Ближнем Востоке. Процесс изготовления индивидуальных заказов должен быть ближе к нашим клиентам. Поэтому в настоящее время мы делаем поставки во все страны Совета по сотрудничеству стран Персидского залива (GCC), используя свои возможности разрабатывать дизайны со значением и предлагать очень редкие драгоценные камни или бриллианты нашим клиентам.

Недавно у нас был особый спрос на один из трех самых редких драгоценных камней в мире, которые никто здесь не мог предложить. У нас ушло более шести месяцев, чтобы найти прекрасные алмазы, затем провести их огранку и полировку и вставить в выполненные по индивидуальному заказу серьги, в конечном счете поставить заказ нашему клиенту, который искал их в течение 7 лет. наша стратегия – не производить количество, а создавать уникальные изделия или уникальные концепции на очень высоком уровне качества.

Для повышения качества и достижения его беспрецедентного уровня мы недавно инвестировали в создание первого 3D принтера «Direct Metal», разработанного Cookson и EOS. Это новое устройство, когда оно полностью войдет в эксплуатацию, позволит нам печатать наши изделия непосредственно из золота или платины, используя порошки сплава золота или платины. Это резко повысит наше качество, устранив пористость металла, обеспечив крайне высокую чистоту проработки деталей и превратившись в уникальное средство для развития новых концепций, которые невозможны при стандартном процессе изготовления отливок.

С помощью этого оборудования мы намереваемся получать ультра-дорогостоящие ювелирные изделия из платины. Это позволит нам делать любые дизайны из платины высочайшего качества и с высочайшей точностью.

Что касается клиентов, мы нацелены на знатоков ювелирных изделий, которые ищут индивидуальные дизайны, имеющие для них какое-то значение… ювелирное изделие, имеющее за собой реальную историю.







Присутствует ли ваша компания в онлайновом бизнесе, связанном с бриллиантами и ювелирными изделиями? Если да, делает ли вы это самостоятельно или вместе с другими компаниями, занимающимися электронной торговлей, с целью продажи своих товаров? Если вы используете другие платформы, в каком соотношении с этими компаниями, которые продают ваши товары?

В настоящее время присутствие в онлайновой торговле является обязательным для любого ювелира любого уровня. Любой клиент в настоящее время проверяет свои достижения или дизайны сначала онлайн.

Поэтому да, мы используем почти ежедневно такие социальные платформы, как Instagram или Facebook, и у нас, конечно, есть веб-сайт, на котором клиент может посмотреть нашу историю, назначить время для дизайна выполняемой на заказ драгоценности, посмотреть некоторые из последних созданных нами вещей или купить какие-то изделия из нашей коллекции.

Нам трудно показать онлайн наши «секреты мастерства». Когда вы делаете драгоценные изделия на заказ, обычно проходят реальные встречи с клиентами, иногда необходимо встретиться с клиентом 4 или 5 раз, чтобы понять, о каком ювелирном изделии он или она мечтает. Но мы работаем над этим, и мы следуем за новыми интернет-трендами и средствами, чтобы приспособиться к своим клиентам.

Что касается платформ электронной торговли, они не предназначены для продажи выполненных по заказу товаров. Есть также проблемы с отгрузкой дорогостоящих товаров. Поэтому мы их не используем.

Какой лабораторией вы пользуетесь для сертификации ваших камней? На ваш взгляд, должны ли лаборатории быть более решительными и думать о лучших путях для предоставления услуг без лазеек, чтобы ими не злоупотребляли?

Что касается лабораторий, мы используем в основном GIA для бриллиантов или драгоценных камней. Мы предпочитаем сосредотачивать свое внимание на самом ведущем оценщике на рынке для того, чтобы наши клиенты получали самое точную сертификацию, и чтобы избежать любые вопросы относительно качества камней, которые мы предлагаем.

Для меня сертификация имеет крайне важное значение. Мы работаем в бизнесе, где доверие – это все. Конечный клиент должен иметь возможность покупать драгоценные камни или бриллианты вслепую, безо всякого сомнения в сертификации. Именно это и защищает стоимость приобретенных драгоценных камней, тем самым делая наш бизнес устойчивым и вызывающим доверие.

За многие годы у меня появилось убеждение, что наш бизнес должен заниматься вопросом разницы между оценками, проведенными разными лабораториями. Когда вы покупаете золотое изделие 18-й пробы, все лаборатории имеют один и тот же процесс его оценки … 75% золота, используя стандартный способ для определения этого.

Я считаю, не приемлемы различия в оценках, проведенных в разных лабораториях, и нельзя оправдывать это тем, что лаборатории являются независимыми и разными.

В настоящее время бриллиант имеет международную стоимость, основанную на показателях 4С и определяемую компанией Rapaport, поэтому конечный покупатель должен быть уверен в сертификации и, таким образом, в стоимости своей покупки.

Кроме того, вопрос о незадекларированных синтетических бриллиантах в ювелирных изделиях тоже беспокоит меня. Как и вопрос о 4С, это несет риск для конечных потребителей и их доверия к нашему бизнесу, а также к стоимости нашей продукции.







На мой взгляд, регуляторы должны действовать быстро, обязуя любого импортера подтверждать свой товар перед выводом его на рынок. Импортеры, оптовики должны нести ответственность за любые вопросы, связанные с незадекларированными синтетическими бриллиантами. в то же время оптовики и ритейлеры должны убеждать трейдеров подтверждать свои товары через лаборатории и соблюдать четкий процесс отслеживания, сосредоточенный на том, что они поставляют на рынок.

В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, я считаю, наш бизнес должен заниматься вопросом лабораторной оценки добровольно, а не быть вынужден делать это, и это также относится к вопросу бриллиантов. в нашем бизнесе нам необходимо проявлять активность, а не пассивность. Так как интернет меняет многое в мире, он окажет влияние на наш бизнес, если мы не будем действовать быстро в этих вопросах. Мы потеряем доверие наших клиентов, что будет разрушительно для всех нас.

Откуда вы получаете ваши бриллианты? Камни какого качества и размера вы в основном получаете? Откуда вы получаете ваши цветные камни? Насколько важно для вашей компании приобретать камни законным путем?

Я покупаю бриллианты главным образом в Дубае через хорошо известные компании или в Индии. Я в основном торгую камнями цвета от H дo F, чистоты VS+, качества изготовления 3x, «без изъянов». Конечно прошедшими сертификацию в GIA. Мои клиенты обычно хорошо осведомлены о показателях 4С и приходят ко мне, чтобы приобрести самые лучшие бриллианты из возможных.

Что касается драгоценных камней, все действительно зависит от типа. Но я могу сказать, что я покупаю из легальных источников, давно и хорошо известных на рынке, и всегда требую предъявить сертификат. Качество каждого камня имеет важное значение для нас, особенно потому, что каждое из наших изделий имеет свою собственную историю.

Работаете ли вы также и со цветными камням? Каков спрос на цветные бриллианты в настоящее время, принимая во внимание то, что цены на них с надбавкой? Каково ваше мнение вообще о бриллиантах (прозрачных/цветных) как об инвестиционном средстве самом по себе?

Да, я постоянно имею дело с цветными камнями, в основном, с желтыми, а недавно со всеми оттенками коричнево-оранжевых, коричнево-желтых, и т. д…

Но в этом регионе цветные камни не пользуются самым основным спросом или предпочтением клиентов. Отсутствие знаний, вероятно, является причиной этого и трудность в оценке стоимости.

Если посмотреть тренд за последние 10 лет, то цветные камни являются самым лучшим инвестиционным средством. Их редкость делает их самыми ценными сразу же, а их дефицит на рынке делает их ценными в долгосрочной перспективе.

С увеличением числа состоятельных людей в мире рост знаний клиентов о драгоценных камнях (через результаты аукционов, журналы и т. д. …), спрос на действительно редкие камни продолжит повышаться. Мы можем видеть это после недавних аукционов Sotheby’s или Christie's. Инвесторы и коллекционеры по-прежнему ищут все самые лучшие камни, и уровни цен либо устойчивые, либо растут.

Дубай является огромным рынком для драгоценных камней и ювелирных изделий, но какова стратегия о нише вашей компании в ювелирной торговле? Если это экспорт, то от каких компаний у вас самый высокий спрос?

Как я уже сказал раньше, мы нацелены на нишевый рынок ценителей, только тех, кто ищет уникальные дизайны и высокое качество изготовления.

Рынок Дубая наводнен «доступными/недорогими» товарами, а наши мастерские настроены не на это. Мы решили удовлетворять очень особые требования по качеству и креативности.

С точки зрения рынка, конечно, ОАЭ стоят у нас на первом месте, затем идет Саудовская Аравия.







Каково нынешнее положение дел в сценарии финансирования алмазов в ОАЭ? Принимая во внимание то, что Дубай превращается в крупный центр, кредитные банки могут конкурировать за обслуживание отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий в этом регионе. Но учитывая, что банки сейчас проявляют дополнительную осторожность, какова ситуация в настоящее время?

На самом деле не занимаюсь банковским финансированием своей собственной деятельности. Но ясно, что недостаточно средств финансирования для нашего бизнеса и в особенности для небольших компаний.

В Европе есть больше средств финансирования, чем здесь. Но в Европе нормы прибыли оптовиков и ритейлеров тоже гораздо выше, и поэтому больше повышение цен банков и тех, кто занимается управлением рисками.

Система отчетности тоже более развита в Европе, что позволяет банкам легче проверять счета клиентов. В этом отношении, я считаю, что введение НДС поможет, поскольку многим компаниям необходимо в настоящее время иметь ясную отчетность.

Подводя итог, что вы думаете о нынешней мировой алмазной отрасли, учитывая то, что наблюдается спад на некоторых потребительских рынках? Повлияло ли это на ваш бизнес и как?

Алмазный рынок замедляется, вероятно, из-за отсутствия настоящих маркетинговых инвестиций и стратегии. Цветные камни снова в ходу, делая ювелирные изделия более модными, уникальными и прибыльными для ритейлеров. Поэтому драгоценные камни отнимают долю рынка у бриллиантов.

Но что касается любого особого случая в жизни, клиенты возвращаются к бриллиантам. Поэтому я довольно оптимистичен в этом отношении. Если вы продаете правильное качество с правильными сертификатами и правильной стоимости, нет оснований не быть оптимистом.

Люди продолжают жениться, преподносить ювелирные изделия в подарок или покупать ювелирные украшения для себя. Новые потребители покупают много предметов роскоши по всему миру.

Единственное, что изменилось, это то, что они хотят что-то для себя, он хотят покупать законные товары. До сих пор они все больше обращаются к брендам, поскольку бренды отвечают на их запросы с точки зрения законности и внутренней ценности (источники поставок, качество и т. д.), но мы должны следовать примеру крупных участников и предлагать прозрачные товары новому поколению клиентов.

На самом деле, роскошь всегда была вопросом редкости, хорошего качества изготовления, креативности дизайнов и истории. Мы пытаемся придерживаться этих принципов, усвоенных давно. И результатом является то, что наш бизнес растет год от года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





