«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн

02 июля 2018

Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в 2011 году, а позднее в 2013 году стал президентом.

Молодым выпускником бизнес-школы Сачин начал свою карьеру в Monks Italia, которая только что была открыта в Нью-Дели. Затем он устроился в 1999 году в Benetton, когда она зашла на индийский рынок. Он покинул эту компанию в должности регионального управляющего, чтобы работать в Swatch Group, когда они в 2002 году запускали бренд Tissot в Индии. он проработал в Swatch Group до 2007 года и позднее 3 года проработал в Lladro, выполняя ключевую роль по общему развитию бренда.

Сачином с его 17-летней карьерой, связанной с предметами роскоши и с компаниями, занимающимися ритейлом, двигало его стремление создавать бизнесы, работать в команде и устанавливать длительные отношения, и в душе он считает себя предпринимателем.

В настоящее время в Forevermark Сачин с легкостью несет ответственность за несколько вопросов одновременно, осуществляя руководство деятельностью, связанную с брендом.

В интервью, данном Rough&Polished, Сачин подробно рассказывает о бренде Forevermark, его успешном присутствии в Индии и о других вопросах, связанных с отраслью.

Ниже приводятся выдержки из беседы:

Можете ли вы рассказать нашим читателям о пути, пройденном брендом Forevermark, когда и почему это бренд был задуман, и путь этого бренда с самого начала до настоящее времени?

Forevermark – это бриллиантовый бренд, принадлежащий De Beers Group of Companies, имеющий опыт работы с алмазами и бриллиантами на протяжении свыше 130 лет.

Если коротко сказать о бренде, бриллианты компании Forevermark Diamonds являются самыми прекрасными, редкими бриллиантами и поставлены из ответственных источников. Каждый бриллиант оценивается не менее пяти раз, чтобы он соответствовал стандарту Forevermark, который учитывает не только показатели 4С, включающие огранку, цвет, чистоту и вес в каратах, поэтому менее 1% бриллиантов мира проходят проверку службы качества Forevermark. На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который невидим невооруженным глазом и имеет глубину 1/20 микрона – это 1/5000 толщины человеческого волоса.

Этот бренд был запущен в Индии в 2011 году и с тех пор растет быстрыми темпами.

Индия является одним из самых важных рынков для Forevermark и в настоящее время является вторым крупнейшим рынком. за последние несколько лет Forevermark расширил свое присутствие в более чем 40 городах по всей Индии, продается почти в 250 розничных магазинах, и в настоящее время бренд хорошо зарекомендовал себя не только в ключевых метрополиях, но и в городах 2-го и 3-го уровня.

В 2017 году мы открыли первый эксклюзивный фирменный магазин Forevermark в мире в бангалоре, а следующий будет открыт в мае 2018 года в Калькутте. Так что, на этом пути было много вех, и мы будем продолжать стремительно развиваться на существующем рынке.

Можете ли вы подробнее рассказать о ваших маркетинговых кампаниях? В настоящее время на каких странах вы сосредоточиваете свое внимание? Ориентированы ли ваши рекламные кампании на определенную страну? Помогает ли бренду Forevermark параллельная работа с видовой рекламой, проводимой Ассоциацией производителей алмазов (DPA)? Каковы ваши планы на будущее в этом отношении? Поделитесь вашими соображениями…

Когда бренд Forevermark был запущен в Индии, мы поняли, что ювелирные изделия в Индии рассматриваются как инвестиции, но в то же время относятся к культурным традициям. Сосредоточив свое внимание на качестве бриллиантов Forevermark и понимая опасения покупателей бриллиантов, мы недавно провели Квалификационную кампанию (Credential Campaign), которая касалась опасений потенциальных покупателей и вселила уверенность в них в том, что, когда они покупают бриллиант Forevermark, это прекрасный, редкий и поставленный из ответственного источника бриллиант. Каждый потребитель стремится получить оценку при покупке бриллиантовых ювелирных изделий, и Forevermark предоставляет такую оценку, а также бренд гарантирует уникальный номер, нанесенный на каждый бриллиант. С помощью этой кампании мы укрепили доверие потребителей и добились осведомленности о бренде, подчеркивая преимущества и отличительные черты Forevermark, тем самым создавая доверие и лояльность к бренду в умах нашей аудитории. Мы также находимся в процессе разработки еще одной популярной категории в Индии, которая называется mangalsutra (брачное ожерелье).

Современная индийская женщина рассматривает покупку ювелирных украшений, которые являются простыми, но все-таки традиционными, и которые можно носить повседневно. С учетом этого, Forevermark создала уникальный продукт, предназначенный для индийской женщины, коллекцию пирсинга для носа Capricci Nose Pin. В ходе своего исследования мы установили, что после колец пирсинги для носа являются самыми популярными украшениями, которые носят женщины в стране. Эта коллекция является переосмыслением этого традиционного ювелирного изделия с привнесением современных концепций в то, как их носить в виде украшения. Мы запустили также два дополнения к этой линии – коллекции Four Seasons (Четыре сезона) и Color Therapy (Цветовая терапия), чтобы внести разнообразие в дизайны. Кроме этой разнообразной коллекции, Forevermark также вступила в партнерские отношения с такими ведущими дизайнерами, как Бибху Мохапатра (Bibhu Mohapatra) и Сабьясачи Мукхерджи (Sabyasachi Mukherjee) с целью запустить коллекции Artemis и Zanyah, соответственно, являющихся изысканными линиями бриллиантовых ювелирных изделий высокой моды. Это не просто отдельные дизайны, но они основаны на мировых трендах, изучении потребительского спроса и выглядят так, что стимулируют спрос.

Forevermark обращает внимание на качество, поэтому этот бренд будет определенно дороже других брендов. Говорят, что вообще миллениалы предпочитают недорогие повседневные бриллиантовые ювелирные изделия. Как работает Forevermark в плане стратегии формирования цены, чтобы стимулировать спрос в Индии и на других азиатских потребительских рынках?

Forevermark является брендом исключительных компонентов. Принимая во внимание тот факт, что мы занимаемся бриллиантами, они всегда попадают в категорию класса «люкс», которая имеет тенденцию быть немного дорогой. Но нам на самом деле нравится термин «доступная роскошь», так как мы изготавливаем бриллианты, более доступные для потребителей. Покупка бриллианта является не просто приобретением ювелирного изделия, а эмоционально окрашенной покупкой.

Миллениалы верят в истории и эмоции, которые предлагает продукт, но в то же самое время потребителям трудно понять показатели 4С и как покупать бриллиант. Учитывая это, мы запустили Квалификационную кампанию, которая занималась вопросами опасений потенциальных покупателей и заверяла их, что при покупке ими бриллианта Forevermark, это прекрасный, редкий и поставленный из ответственного источника бриллиант. Каждый бриллиант Forevermark является подлинным, не подвергавшимся обработке и природным, что отражает качества, присущие нынешним миллениалам. На каждый бриллиант Forevermark нанесена уникальная надпись, которая является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника. Эта надпись наносится на камни 10 пойнтов и выше, что позволяет также создавать повседневные ювелирные украшения.

Мы также смотрим на это с точки зрения товара, коллекция Twogether collection является одним из таких примеров повседневных ювелирных украшений, которая включает два сверкающих бриллианта Forevermark в середине каждого изделия. Оправленный 18-каратным золотом, белым и розовым, этот изысканный комплект, продающийся по средней цене, включает кольца, подвески и серьги, которые прекрасно подходят для работы или вечернего выхода и предназначены для более молодого поколения. Мы рассматриваем потребности нынешнего поколения как возможность предложить свои уникальные товары и повседневные ювелирные украшения.

Будучи брендом компонентов, мы не занимаемся формированием цены на изделия и оставили это на усмотрение ювелиров, которые будут оценивать их на основе разных параметров. Мы действительно тесно работаем с ювелирами и производителями по созданию изделий, которые имеют привлекательную цену.

Каковы требования к ювелирам, чтобы сотрудничать с Forevermark? Какую поддержку вы предлагаете тем ювелирам, с кем сотрудничаете, в работе по продвижению товара? В настоящее время со сколькими ювелирами вы сотрудничаете в Индии со сколькими в Азии и где? Каковы планы на расширение в будущем?

В Forevermark мы не только крайне тщательно выбираем бриллианты, но мы также занимаемся этим вместе с нашими партнерами по розничной торговле. Мы вступаем в партнерские отношения с теми ритейлерами, которые разделяют с нами одни и те же ценности и дух бренда. Существует взаимное доверие и связь с нашими партнерами-ритейлерами.

Мы всегда рассматриваем новое сотрудничество с единомышленниками, а также укрепление взаимоотношений с нашими партнерами–ритейлерами и будем делать это и в будущем. Степень доверия к ритейлеру в действительности повышается в глазах потребителей, если они находятся в партнерских отношениях с Forevermark благодаря их жесткому процессу сертификации. Мы проводим большую работу с ритейлерами по продвижению товара, например, организуем рекламные кампании, включая использование печатной продукции, ТВ, наружной и цифровой рекламы, мероприятий в магазинах с участием знаменитостей, а также сотрудничаем с ними, чтобы наши изделия появлялись на красных дорожках и на церемониях награждений по всему миру.

Бренд присутствует в Индии почти в 250 магазинах и в настоящее время работает с ритейлерами в 40 городах по стране, которые разделяют наши ценности и предоставляют модные ювелирные изделия своим потребителям. После открытия нашего первого эксклюзивного фирменного магазина в Бангалоре мы скоро откроем второй специализированный магазин Forevermark в Калькутте.

Предлагает ли Forevermark свои собственные дизайны исключительно для индийского рынка или вы оставляете это на усмотрение тех, кто получил право продажи вашей продукции на условиях франшизы? По вашему мнению, предпочитают ли индийские потребители бренда Forevermark современные, этнические дизайны или то и другое?

В Forevermark мы считаем, что постоянны только изменения. Forevermark работает на нескольких уровнях, чтобы идти в ногу с этими изменениями. С точки зрения изделий и дизайна, каждый год Центр дизайна и инноваций Forevermark в Милане проводит углубленное исследование с целью составления прогноза четырех ключевых тем, имеющих значение для трендов бриллиантовых ювелирных изделий на год вперед. Мы создаем ювелирные изделия на этой основе. Кроме этого, наши ритейлеры также разрабатывают дизайны прекрасных ювелирных изделий, создаваемых с Forevermark Diamonds. На самом деле в этом году в сотрудничестве с 19 из наших выдающихся индийских ритейлеров и доверенных партнеров со всей страны, включая Anmol Jewellers, Khurana Jewellery House, KirtilalKalidas Jewellers, Hazoorilal by Sandeep Narang и Rose, – это лишь некоторые из них - мы представили 37 уникальных ювелирных изделия, имевших успех на 90-й церемонии награждения Академии (90th Academy Awards) в Лос-Анжелесе.

Что касается предпочтений потребителей, индийский потребитель сегодня имеет доступ ко всему миру и хорошо осведомлен о международных трендах. Также растет осведомленность на рынке по вопросам покупки правильных бриллиантов. Завоевывают популярность солитеры, а что касается крупных украшений, люди тоже хотят быть уверенными, что они вложили деньги в самые блестящие и наилучшие бриллианты. Все больше и больше женщин стремятся иметь более легкие современные украшения с бриллиантами более высокого качества, так как их удобнее носить и можно надевать круглый год. Forevermark как бренд занимается потрясающими и все же простыми ювелирными изделиями. Наши коллекции отличаются утонченной элегантностью и изысканностью и создаются с учетом вкусов и ценностей наших потребителей.

После скандала с Пенджабским национальным банком (PNB) спрос на бриллиантовые ювелирные изделия упал из-за сообщений об использовании в ювелирных изделиях синтетических бриллиантов, полученных с помощью метода химического осаждения из паровой фазы (CVD). повлияло ли это на спрос на Forevermark в настоящее время?

Forevermark имеет ряд протоколов и параметров, которые мы всегда соблюдаем, по обеспечению полной прозрачности между потребителем и брендом. Мы, как бренд, не только поддерживаем доверие потребителей, обеспечивая полную прозрачность, но также и отчитываемся перед обществом и жителями тех мест, откуда поступают бриллианты. Благодаря этому на нас это не оказало большого влияния. Мы также начали разработку инициативы блокчейн, в которой De Beers является первопроходцем, чтобы потребители точно знали, где добываются их камни, и весь процесс, который проходит бриллиант.

Предстоящий праздничный сезон в Индии обещает быть очень трудным для ювелирного сектора в целом. Каковы ваши планы по смягчению влияния спада? Готовятся ли какие-то «коллекции»?

Мы как Forevermark не чувствуем спада. Мы считаем, что по-прежнему есть покупатели, которые стремятся купить высококачественные бриллианты, этически поставленные, которые имеют гарантию. У нас есть несколько предложений, которые появятся во втором полугодии. Наши трендовые коллекции появятся в осенне-зимний сезон вместе с праздничными и свадебными коллекциями.

За исключением Соединенных Штатов, Китая, мировая алмазная отрасль переживает довольно нестабильную пору. А учитывая недавно произошедший случай с Ниравом Моди (Nirav Modi) и Gitanjali, как на ваш взгляд, индийская бриллиантовая отрасль преодолеет этот период неопределенности?

Индия продолжает превосходить глобальный тренд по потреблению бриллиантов, и я не вижу какого-то спада в этом в ближайшем будущем. Индийская алмазная отрасль является хорошо связанным сообществом с широкими связями и уходящим корнями в прочный фундамент огранки, полировки, производства и розничной торговли.

Хотя это совершенно верно, что эту проблему вынесли на свет и что принимаются меры по защите от мошенничества, я считаю также важным подчеркнуть здесь, что было бы неверно делать обобщения – любая отрасль в любой стране может страдать в результате действий отдельных людей. И было бы вредно для Индии и ее экономических перспектив говорить обобщающе о текущей ситуации, как и об историческом восприятии индийской отрасли производства бриллиантов и ее явных недостатках. Методы работы немногих компаний нельзя относить к остальным. Многому можно научиться на том, что произошло, и я считаю, что алмазное сообщество, которое в любом случае является очень сильно регулируемым, продолжит оставаться таковым.

Бренд Forevermark пользуется спросом во всем мире, но является ли спрос устойчивым во всех странах? Как в настоящее время продается этот бренд на зарубежных рынках, так же, как и в Индии? В какой стране отмечается пиковый объем продаж бренда Forevermark? Каков сейчас спрос на ювелирные изделия Forevermark на «индийском рынке по сравнению с китайским»?

Дела с Forevermark обстоят исключительно хорошо по всему миру. На самом деле бренд недавно был запущен в Индонезии, это означает, что Forevermark сейчас имеется на 26 рынках по всему миру. Америка и Китай являются ведущими рынками для Forevermark, затем идет Индия. Нет противопоставления рынков Индии и Китая, что касается Forevermark, в обоих регионах дела идут чрезвычайно хорошо, так как этот товар хорошо подходит для каждого рынка.

Не могу не спросить… но каково ваше мнение об угрозе, связанной с синтетическими и природными бриллиантами? синтетические бриллианты пришли на рынок, чтобы остаться, в этой связи, какие меры должна принимать отрасль природных бриллиантов для сохранения доверия потребителей? У вас есть какие-то предложения?

В этом мире равновесия всего, что является «подлинным или природным», есть другая сторона – «искусственное или клонированное». Синтетические бриллианты являются продуктом технологии и изготавливаются человеком. Рынки для подлинных, не подвергшихся обработке бриллиантов и для синтетических бриллиантов совершенно разные. Покупки подлинных бриллиантов носят эмоциональный характер и являются ознаменованием любви, достижений, или в настоящее время делаются женщинами как выражение самооценки. Потребители, покупающие бриллианты, стремятся получить подлинность и гарантии, которые есть в природных бриллиантах. При таких гарантиях потребители будут осведомленными о своей покупке и принимать осознанные решения о том, хотят ли они иметь один из самых сверкающих подарков природы или изготовленный человеком синтетический бриллиант.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished