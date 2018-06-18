Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи

18 июня 2018

Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов для индийских и иностранных трейдеров. С самого начала этот проект, завершение которого сейчас запланировано в 2020 году, почти разделил индийскую алмазную отрасль вертикально на две части.

SDB является «некоммерческой» организацией, поддерживаемой SDB Diamond Bourse, компанией, зарегистрированной согласно разделу 8 Закона о компаниях от 2013 года.

Этот проект в качестве председателя правления возглавляет Валлабхай Патель (Vallabhbhai Patel), который также является председателем правления Kiran Gems, одной из крупнейших алмазных компаний в Индии.

В беседе с Rough&Polished Валлабхай Патель рассказывает о проекте, строительство которого идет согласно графику.

Первое, что приходит на ум, зачем нужна еще одна алмазная биржа, если в отрасли есть огромная биржа в Мумбаи, хорошо оснащенная всем необходимым для алмазной отрасли, включая Специальную таможенную зону (SNZ)? Кто инициировал это, и когда и почему появилась идея создания еще одной биржи в Сурате?

Идея о создании алмазной биржи в Сурате появилась у многих ведущих диамантеров, а также у меня в 2014 году.

Сурат является крупнейшим в мире центром производства бриллиантов. Поэтому будет экономически выгоднее и удобнее, если биржа будет расположена в Сурате.

Появление Суратской алмазной биржи с такими службами, как самостоятельная таможня, международные банковские учреждения, страховая компания, хранилища депонированных ценностей, лаборатории по проверке алмазов и бриллиантов, онлайновая торговля и Специальная таможенная зона (SNZ), приведут к росту алмазной отрасли.

Пожалуйста, расскажите нашим читателям об этом проекте (Суратской алмазной биржи). Как продвинулось строительство к настоящему времени? И примерно сколько лет потребуется на то, чтобы завершить строительство этой биржи и ее сделать ее готовой к работе?

После того, как в 2014 году появилась идея о строительстве SDB, в конце 2015 года началась работа над проектом, а после приобретения земельного участка и получения всех разрешительных документов от правительства 25 октября 2017 года начались строительные работы.

Проект SDB был поручен компании PSP Projects Ltd, и была поставлена задача завершения строительных работ за 30 - 36 месяцев.

К концу 2020 года строительство будет на завершающей стадии, а в 2021 году SDB будет полностью в рабочем состоянии.





Фото: Суратская алмазная биржа

Многих, проявляющих интерес к проекту, больше всего беспокоит безопасность, какие меры приняты на SDB для использования новейших технологий, с точки зрения безопасности, наблюдения и т. д.?

SDB привлекла эксклюзивных консультантов по вопросам обеспечения безопасности для соблюдения требований по безопасности. Мы установим наблюдение и камеры наблюдения замкнутого цикла, отвечающие международным стандартам.

Подписаны ли контракты на «офисы» полностью для этого проекта или уже выкуплены? И разрешается ли иностранным участникам алмазной отрасли приобретать и владеть собственностью на SDB? Каков порядок для этого?

Иностранные компании тоже забронировали себе офисы в SDB.

По этому проекту уже полностью подписаны контракты, и забронировано свыше 4200 офисов. Бронирование уже закрыто.

После завершения строительства Суратской алмазной биржи (SDB) будет ли она действовать как независимая международная биржа подобно существующим биржам в Антверпене, Дубае и т. д., или у нее будет какое-то рабочее соглашение с Индийской алмазной биржей (Bharat Diamond Bourse, BDB), находящейся в Мумбаи, поскольку та успешно работает уже несколько лет?

SDB будет работать самостоятельно. Нет никакого рабочего соглашения с Индийской алмазной биржей.

Наблюдаете ли вы, что много алмазных компаний из Мумбаи на самом деле переезжали бы на SDB с BDB, поскольку у них предприятия по огранке и полировке находятся в Сурате и было бы разумнее, чтобы все было организовано в одном центре?

Да! Если все организовано в одном центре, то это будет удобнее и экономически выгоднее для всех, и бизнес достигнет новых высот.

Налоговая и таможенная система в нашей алмазной торговле, похоже, будет препятствием для осуществления прямых продаж алмазов от алмазодобывающих компаний внутри Индии? Говорят, что удобнее получать алмазы из Антверпена или Дубая. Если предположить, что SDB тоже будет иметь Специальную таможенную зону, поможет ли это правительству перестроить налоговую систему, а не только иметь возможности для проведения «показов» в SNZ? Каково ваше мнение?

SNZ – Специальная таможенная зона – будет выгодна, и Суратская алмазная биржа будет добиваться от правительства реорганизации налоговой системы?

В завершение, каков ваш прогноз, как руководителя отрасли, в отношении индийской алмазной отрасли примерно на следующее десятилетие в контексте разных вызовов, с которыми она сталкивается в настоящее время, начиная с синтетических бриллиантов, низкого уровня финансирования и кончая низким потребительским доверием, наносящим удар по спросу после мошенничества с Пенджабским национальным банком (PNB)? Как отрасль преодолевает препятствия и консолидируется на пути в будущее? Каково ваше мнение?

Индийская алмазная отрасль движется вперед, и бизнес растет. Кроме того, в частности мошенничество одной отдельной компании не окажет негативного воздействия на весь рынок.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished