Палладий хочет запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда водородной энергетики

Цена палладия после достижения исторического максимума $3117 за унцию в начале марта прошлого года к марту 2023 г опустилась в район $1500. Несмотря на то, что крупные производители в Южной Африке и Америке сталкиваются все с большими операционными сложностями, а риск санкций над поставками «Норникеля» отнюдь не рассеялся, со стороны спроса ситуация выглядит еще более тревожной. Прежний основной драйвер, которым было ужесточение стандартов выбросов, нивелируется на фоне экспансии электромобилей и снижения доли автомобилей с бензиновым двигателем (ДВС), в результате чего потребность в палладии будет ограничена. «Вероятно, это станет началом падения доли рынка палладия», - к такому неутешительному выводу пришла директор по исследованиям в сфере драгоценных металлов Standard Chartered Сьюки Купер (Suki Cooper).

Крупнейший производитель палладия с долей рынка более 40% «Норильский никель» считает, что переломить негативную тенденцию может расширение сферы применения этого металла. Если угроза для палладия пришла из одной сферы «зеленой экономики», которой является электрификация, то спасение может принести другая – водородная энергетика. Этот формирующийся рынок может решить проблему изменения климата, предложив один из способов радикального сокращения выбросов углекислого газа. Одним из основных бенефициаров этого тренда является близкая по свойствам палладию платина, используемая в топливных элементах (fuel cells). Впрочем, детальные исследования на тему перспектив палладия в этой сфере являются пока уделом будущего, о чем можно судить и по динамике цены этого драгметалла.

НАДЕЖДЫ И СТРАХИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПАЛЛАДИЯ

«Смотреть на цену металла надо за последние 7 лет. Цена палладия действительно снизилась, но она снизилась с абсолютных исторических максимумов. Перед тем как упасть с $2500 до $1500 за унцию, цена выросла в 5 раз», - отмечает директор департамента по работе с инвестиционным сообществом компании "Норильский никель" Михаил Боровиков.

В начале прошлого года участники рынка стали делать запасы палладия на фоне опасения санкций в отношении «Норникеля». Но когда выяснилось, что санкций нет, а восстановление автомобильной индустрии затягивается - уровень 2019 г по производству автомобилей с ДВС так пока и не достигнут и не ожидается в 2023 г - произошло естественное снижение спроса и цены, пояснил Боровиков.

Так как выпуск палладия в прошлом году все же был меньше потребления, накопленные под ожидаемое восстановления автопрома запасы сыграли роль балансирующего фактора, но сейчас производители катализаторов оказались без запасов, подчеркнул Боровиков. Поэтому если ожидания по восстановлению автопрома в этом году начнут оправдываться, то рано или поздно производителям нужно будет делать restocking.

«Поэтому мы ожидаем, что этот год пройдет достаточно неплохо», - говорит Боровиков. Поддержкой могут послужить очередные операционные проблемы, с которыми сталкиваются южноафриканские производители.

Энергетический монополист Eskom уже который год ограничивает поставки энергии, чтобы избежать разрушения стареющей сетевой инфраструктуры. Из-за перебоев в электроснабжении в прошлом году производство платиноидов в Южной Африке оказалось на 6% ниже изначального ориентира производителей, что стало худшим результатом за последние два десятилетия, передавало агентство Bloomberg со ссылкой на отчет UBS. По словам представителя Sibanye-Stillwater Джеймса Уэллстеда (James Wellsted), усиление отключений электроэнергии может привести к досрочному закрытию некоторых не самых рентабельных шахт. Нехватка электроэнергии также может подорвать желание инвестировать в развитие производства.

Из-за снижения квоты мощностей (loadshedding) для Anglo American Platinum (Amplats) производство этого крупнейшего поставщика платиноидов может пострадать в этом году на 5%, заявила компания. В прошлом году на фоне проблемы с электроэнергией, задержки реконструкции фабрики Polokwane и падения содержаний металла в руде выпуск рафинированных платиноидов Amplats сократился на 25%, составив 3,83 млн унций. Операционные сложности второй год подряд испытывает и Sibanye-Stillwater, еще один крупный производитель платины и палладия. В прошлом году внезапное наводнение на американском предприятии Stillwater привело к остановке добычи на месяц, в итоге производство платиноидов упало до 421 тыс. унций с первоначально запланированных 550-580 тыс. унций. В марте этого года ущерб, нанесенный шахтной инфраструктуре в результате несчастного случая без смертельного исхода на руднике в Монтане, обернется снижением добычи на 25 – 30 тыс. унций МПГ (при действующем прогнозе от 500 до 535 тыс. унций).

БАЛАНС РЫНКА

«Норникель» в начале февраля опубликовал новые ожидания по состоянию рынка в 2023 г, сократив прогноз по дефициту с 800 тыс. унций до 300 тыс. унций. Прошлый год закончился с дефицитом около 500 тыс. унций. При этом дефицит был в основном статистическим, а не физическим, отметила компания. Потребление металла находилось под давлением ввиду замедленного восстановления автопрома после пандемии; низкий спрос побуждал крупных потребителей сокращать запасы, а не покупать металл на рынке, пояснил «Норникель».





«Норникель» ожидает, что уверенное восстановление автомобильной промышленности в 2023 г приведет к росту спроса на палладий на 4%, до 9,8 млн унций. Мировое производство легковых автомобилей восстановится до более чем 86 млн единиц (рост на 6%) с уровня 81 млн единиц в 2022 г.

Мировое первичное производство рафинированного палладия незначительно увеличится на 1% до 6,4 млн унций в 2023 г, на фоне сокращения поставок из России, которое будет компенсировано восстановлением производства в Южной Африке после временных отключений электроэнергии в стране в 2022 г. Хотя риски, связанные с перебоями в подаче электроэнергии, останутся высокими, считает «Норникель».





Amplats ожидает в 2023 г еще более резкого сужения дефицита – до приблизительно 80 тыс. унций. После этого рынок перейдет в состояние профицита, в связи с более слабым производством автомобилей с бензиновым двигателем в среднесрочной перспективе.

По оценке Sibanye-Stillwater, дефицит палладия в текущем году сократится до минимума за последние 5 лет, а с 2024 г металл войдет в долгосрочный цикл избыточного предложения.





Помимо прочего, палладий будет лидировать среди всех платиноидов в темпах роста вторичного производства, что отражает тренды спроса автопроизводителей в середине 2000х, отмечает Amplats. С другой стороны, по мере улучшения производства автомобилей будут расти и общие объемы recycling, так как поступающие в утилизацию автомобили имеют более высокие нагрузки металлов.

«Норникель» также отмечает, что в этом году благодаря сокращению сбоев в цепочке поставок произойдет значительный рост переработки платиноидов из автокатализаторов. Увеличение доступности новых автомобилей будет стимулировать утилизацию подержанных автомобилей. В итоге утилизация палладия из автокатализаторов и металлолома в этом году вырастет на 19%, до 3,1 млн унций. Однако, «Норникель» полагает, что рост поставок вторичного сырья полностью будет компенсирован увеличением спроса на фоне восстановления автомобильного сектора.

Рост объемов вторичной переработки металла в этом году способствует незначительному увеличению предложения, в то время как спрос на палладий в этом году будет довольно стабильным, считает Эдвард Гарднер (Edward Gardner) из Capital Economics. В результате дефицит на мировом рынке сократится с примерно до примерно 320 тыс. унций. Тот факт, что производство автомобилей во многих развитых странах по-прежнему ниже допандемийного уровня, говорит о том, что неудовлетворенный спрос остается, считает Гарднер.

Даже при постепенном замещении палладия и увеличении объемов производства в Южной Африке и Северной Америке в 2023 г на рынке сохранится дефицит, так как наблюдается значительная неопределенность в отношении объемов продаж металла из России, считает Marcus Garvey из Macquarie Bank Ltd. Тем не менее, структурные проблемы, связанные с ростом проникновения электромобилей и ростом предложения металлолома, становятся все более значительными, отмечает он.

ЗАМЕЩЕНИЕ ПАЛЛАДИЯ ПЛАТИНОЙ

Другой структурной проблемой является растущее замещение палладия платиной. Его объем в 2022 г оценивается в 340 тыс. унций, в 2023 г он возрастет до более чем 500 тыс. унций, что более чем в 2 раза больше результата 2021 г (240 тыс. унций).

Пока это сравнительно небольшие темпы, говорит Боровиков из «Норникеля», поясняя, что у замещения есть определенные пределы физико-химического свойства. Примерно ¾ всех металлов сосредоточены в close-coupled catalyst, расположенных в непосредственной близости к двигателю. Там заменить палладий сложно из-за того, что он лучше переносит высокие температуры, в отличие от платины, которая будет спекаться и перестанет выполнять функцию нейтрализации выхлопных газов. В другой части катализатора, расположенной около выхлопной трубы, на которую распределяется оставшаяся ¼ доля металлов, замещение возможно, поясняет представитель «Норникеля».

«Замена палладия платиной как в легковых, так и в большегрузных транспортных средствах угрожает доле палладия в автомобильной промышленности, но еще более сложным вызовом является угроза абсолютного разрушения спроса из-за растущей доли рынка аккумуляторных электромобилей и отсутствия каких-либо значительных новых областей спроса на палладий», - предупреждает Джонатан Батлер (Jonathan Butler) из Mitsubishi Corporation.

УГРОЗА СО СТОРОНЫ EV

Рынок электромобилей (EV) остается наиболее динамично развивающимся звеном в отрасли чистой энергии, констатирует в своем исследовании IEA. В 2021 г продажи EV удвоились и достигли нового рекорда в 6,6 млн единиц, таким образом, почти 10% мировых продаж автомобилей приходилось на электромобили, а общее количество электромобилей на дорогах мира достигло примерно 16,5 млн, что в три раза больше, чем в 2018 г.

Примерно половина этого роста пришлась на лидирующий в мире по темпам электрификации транспорта Китай, где в 2020-22 гг важным драйвером роста были государственные субсидии на этот тип машин. В 2023 г субсидии закончились, в связи с этим ожидания по росту доли EV умеренные, что отражается в некотором снижении цен на литий, и уже заставило производителей, включая Tesla, Ford и Xpeng, снизить цену на некоторые модели. В итоге, с учетом прекращения действия субсидий доля EV вырастет лишь незначительно с 26% всех легковых автомобилей в прошлом году до 27,5% в 2023 г. При этом ING прогнозирует, что доля электромобилей (PHEV + BEV) в Китае превысит долю традиционных автомобилей до 2030 г, опережая цель китайского руководства на 5 лет.

В стратегической перспективе электромобили несут серьезную угрозу для палладия, признает представитель «Норникеля». «В перспективе 5 лет особых проблем мы не видим. Даже если произойдет самый агрессивный рост EV, общее количество автомобилей с ДВС остается довольно большим, а нормы по выхлопам будут только ужесточаться. Но в перспективе 10-15 лет EV - это серьезная угроза», - говорит Боровиков.

Ситуация вынуждает крупнейшего производителя палладия искать новые приложения для этого металла. «Мы сейчас внутри компании создаем компетенции, чтобы сотрудничать с какими-то научными площадками [в поиске того], где можно палладий еще использовать», - уточнил представитель «Норникель».

Наиболее очевидной сферой применения «Норникель» считает водородную энергетику, в которой пока традиционно используется платина вместо палладия.

РОЛЬ В ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

«Норникель» исследует перспективы использования палладия для катализаторов растущего рынка водородной энергетики, сообщила компания в марте. Совместно с научным сообществом компания создала прототип палладийсодержащего катализатора — наноразмерного металлического материала для мембранно-электродных блоков, которые используются для генерации электролизного водорода.

«Рынок водородной энергетики еще только формируется, но уже очевидно, что водород рано или поздно займет свою технологическую нишу, в которой станет выгодной альтернативой традиционным источникам энергии. У нас есть хорошая возможность стать одним из ключевых игроков в этой отрасли, которая сейчас открыта для вывода новых инновационных продуктов — как раз таких, над созданием которых мы работаем», - прокомментировал вице-президент по инновациям «Норникеля» Виталий Бусько.

Сегодня на рынке водородной энергетики есть катализаторы на основе платины и иридия. «Норникель» рассматривает возможность повысить эффективность катализаторов, частично заменив эти металлы родственным палладием. Благодаря экстремально высокой химической стойкости палладий более эффективен в катализаторах, чем другие металлы платиновой группы, поясняет компания.

Свойства катализатора не уступают коммерческим аналогам, оценивает компания. «Норникель» планирует протестировать прототипы на китайском рынке, чтобы взвесить перспективы коммерческого производства.

«Норникель» видит перспективы развития не только катализаторов, но и других сегментов водородной энергетики — технологий мембранного получения высокочистого водорода, его хранения и транспортировки. Специалисты «Норникеля» изучают перспективы использования палладия на аноде и катоде водородно-воздушного топливного элемента и электролизера с протонообменной мембраной.

Палладий обладает рядом исключительных свойств, которые позволяют использовать его во многих технологиях, связанных с водородом, говорится в исследовании, опубликованном в издании Science direct. Этот металл поглощает большие объема водорода при комнатной температуре и атмосферном давлении и впоследствии образует гидрид палладия.

Палладий, вероятно, также будет играть роль в топливных элементах, но пока неизвестно, насколько она может быть значительной, следует из разъяснений на сайте International Platinum Group Metals Association (IPA). Палладий можно использовать для производства, очистки, хранения водорода. В качестве тонкой мембраны палладий позволяет водороду проникать через мембрану, но блокирует все другие газы. Разработка стабильных палладий-серебряных сплавов и мембран из них сделала возможной очистку водорода с использованием палладий-серебряных мембран, уточняет IPA.

ПРОГНОЗЫ ПО ЦЕНАМ

Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозируют среднюю цену палладия в $1,828 тыс. за унцию в 2023 г и $1,733 тыс. в 2024 г, следует из опубликованного агентством в конце января материала. Тремя месяцами ранее аналитики ожидали среднюю цену в $2,037 тыс. за унцию.

Большинство аналитиков считает, что предложение палладия остается недостаточным. Как палладий, так и платина могут испытать всплеск спроса со стороны автомобильной промышленности по мере восстановления глобальной экономики в этом году.

Между тем, как полагают аналитики RBC, с 2024 г рынок палладия начнет возвращаться к профициту, в результате чего цена может опуститься к рубежу $1 тыс. за унцию.

Опрос LBMA Annual Precious Metals Forecast Survey предполагает среднюю цену палладия в $1,810 тыс. за унцию, что на 14,3% ниже средней цены 2022 г ($2,112 тыс.). При этом даже наиболее пессимистичный прогноз ($1,55 тыс.) на 10% ниже текущей цены.

В отличие от платины, «палладий не играет роли в наступающей водородной экономике», — говорит Рене Хохрайтер из NOAH Capital Markets и Sieberana Research, прогнозируя цену около $1700 за унцию. Он полагает, что цена на палладий в этом году «смягчится», потому что запасы продолжают расти благодаря тому, что российские поставки остаются на «нормальном уровне», несмотря на западные санкции. В итоге на рынке «фактически возникнет избыточное предложение, несмотря на сокращение поставок южноафриканскими поставщиками». В то же время, замещение платиной замедляет спрос на палладий для бензиновых автокатализаторов.

К такому же выводу пришла специалист по PGM Вилма Суортс из Metals Focus, которая говорит о «растущем осознании того, что с 2024 года возникнут условия для профицита» в рыночном балансе спроса и предложения. «После десятилетия попутных ветров в этом году палладий столкнется с усилением встречных ветров», — говорит Суортс из Metals Focus, прогнозируя годовую цену в $1810 на 2023 год. В то же время более медленное, чем ожидалось, восстановление спроса будет усугубляться за счет дальнейшей экономии палладия автопроизводителями, стремящимися уменьшить количество палладия, необходимого для каждого применения.

Игорь Лейкин для Rough&Polished