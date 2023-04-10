Что такое «цветные драгоценные камни» на российском ювелирном рынке?

Российское отраслевое нормативно-правовое поле в сфере добычи и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней базируется на Федеральном законе №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», который вводит юридический термин «драгоценные камни»:

«драгоценные камни - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Не являются драгоценными камнями материалы искусственного происхождения, обладающие характеристиками (свойствами) драгоценных камней».

Как видно из этого перечня, помимо алмазов к драгоценным камням отнесен ряд наименований цветных камней, являющихся условно выделяемыми разновидностями определенных минералов, и даже условно выделяемые образцы органического вещества – янтаря. По логике самого наименования этих объектов («драгоценные») все они обязаны «дорого стоить». В отношение их оборота в России установлены многочисленные запреты и ограничения для физических лиц и многочисленные специфические обязательные требования, исполнение которых необходимо для лиц юридических и ИП (т.е. профессиональных участников рынка). А нарушение эти специфических запретов и требований жестко карается по административному и уголовному законодательству.

Это позиция государства в отношение драгоценных камней. А какова позиция в отношение драгоценных камней у их конечных потребителей, т.е. их покупателей (населения и ювелирной торговли, реализующей украшения с драгоценными камнями)? Востребованы ли они у покупателей? Что понимают покупатели под словосочетанием «цветной драгоценный камень»? Какие деньги готовы покупатели за них платить? Актуален ли особо жесткий контроль за их оборотом (понятно, не бесплатный для государства) с учетом отношения к таким камням со стороны потребительского сообщества и участников их рынка?

Чтобы разобраться в этих вопросах, был проведен ряд опросов руководителей ювелирных компаний, занимающихся производством и торговлей ювелирными изделиями, содержащими драгоценные камни. Ставилась задача отразить мнение покупателей, т.е. потребность реального российского рынка. В приведенных диаграммах показаны ответы малых ювелирных компаний. Мнение крупных ювелирных компаний приводится обособленно, хотя в большинстве случаев оно то же самое, что и у малого ювелирного бизнеса.

Было задано 10 вопросов, касающихся цветных ювелирных камней. Подавляющая часть покупателей понятия не имеет, что на законодательном уровне в России есть лишь некий ограниченный перечень камней, используемых в ювелирных изделиях, и относят к «драгоценным камням» любую вставку в ювелирном изделии. Любую, включая сделанную не только вставку из минералов, не относящихся к драгоценным камням, но и сделанную из синтетического материала…

Итак, опрос.







Ответы на первый же вопрос вызывают удивление наивностью подхода: разумно ли желать приобрести изделия с природными драгоценными камнями по цене изделий с камнями синтетическими? На развитом рынке такой вопрос задавать было бы неуместно, но, как оказалось, в России почти 60% покупателей вообще не ожидают особой разницы в стоимости природных драгоценных камней и их синтетических аналогов…

Аналогичное мнение покупателей по данному вопросу высказано и крупным участником рынка.





Пожалуй, неплохой результат для рынка. Доли тех, кто знает лишь самые известные цветные драгоценные камни, и тех, кто знает большое число наименований ювелирных камней, близко, что говорит о достаточной продвинутости покупательского образования в этом плане. Все-таки, Россия – страна в основном образованного населения! И исторически самоцветы были популярны в народе. И крупный ювелирный бизнес с этим тоже согласен.

Оценку двум следующим вопросам стоит давать в комплексе, и эта оценка удручает…









Что же получается? Роль наличия или отсутствия природных цветных камней в ювелирных изделиях из золота вообще ничтожна для покупателя! И лишь в украшениях из серебра наличие природных цветных камней имеет какое-то (небольшое) значение.

Это означает, что покупатели в своей массе считают природные цветные камни чем-то совсем уж недорогим, достойным, разве что, изделий из серебра! А в украшениях из золота нужны только бриллианты?

Понятно, что понятие «драгоценный», каждый покупатель оценивает исходя из своего личного дохода, а никак не из средней мировой стоимости того или иного камня с какими-то характеристиками. И все же – у 77% магазинов СЛАБЫЙ спрос на ювелирные изделия из золота с цветными ювелирными камнями. И никто из продавцов не считает, что спрос на такие изделия «сильный».

Кстати, крупные участники рынка высказались за наличие умеренного спроса на ювелирные изделия с цветными камнями как в сегменте серебряных, так и золотых украшений.

Ответы на следующий вопрос также подтверждают крайне низкую оценку ожидаемой покупателями стоимости природных цветных камней:





Сравнение реальной рыночной стоимости вставок из природных цветных драгоценных камней и их синтетических аналогов с ожиданиями российских покупателей хотя и слабо соответствует действительности, но, все же, обнадеживает. Все-таки, покупатели понимают, что природные цветные камни и их синтетические аналоги стоят по-разному. Но проблема в том, что 100% покупателей не готовы платить за природные цветные камни дороже более, чем в 5 раз, а за такие деньги вставок с хорошими характеристиками на рынке просто нет…

Мнение крупных ювелирных компаний – за природное происхождение камней покупатель готов платить не более, чем на 30% дороже.

Так, может, покупатели готовы платить за природные камни лишь ненамного дороже, прекрасно понимая, что выглядеть они будут уже не так нарядно, как синтетические? На это дает ответ следующий вопрос.





Получается, что согласиться на снижение визуального качества цветных вставок в ювелирных изделиях в пользу их природного происхождения при сохранении неизменной цены готовы лишь 16 с небольшим процентов покупателей. При этом более 8% покупателей всегда предпочтут синтетику натуре, если синтетика будет выглядеть наряднее! Однако радует, что основная масса, 75% покупателей (включая клиентов крупных игроков), все же предпочли бы посмотреть изделия и принимать решения по факту…

Следующие ответы на вопрос №7 подтверждают вышеприведенные размышления: российские покупатели ювелирных изделий в своей массе (почти 80%) никак не представляют реальной ценности цветных природных ювелирных камней. И лишь 4% покупателей ориентируется (по их мнению) в ценах, понимая, что цветные ювелирные камни могут быть дороже бриллиантов:





В целом же население на рынке драгоценных камней за «настоящий» драгоценный камень признает только бриллиант (хотя в этом сознаются устами менеджеров ювелирных компаний лишь около 17% покупателей). Какой уж там янтарь, хотя бы и уникальный, если о возможной ценности рубинов, сапфиров и изумрудов лишь как-то догадываются порядка 80% покупателей ювелирных изделий. Того же мнения и российский крупный ювелирный бизнес.

Напрашивается логичный вопрос: понимая безнадежную ситуацию на рынке, станут ли российские импортеры везти в Россию реально дорогостоящие цветные камни? Разве что единичные образцы, под заказ и с предоплатой. И ради таких возможных удивительно редких случаев государству для контроля за импортом ювелирных вставок необходимо иметь не таможенный, но и государственный контроль? Как-то уж очень сомнительна такая потребность…

Участникам рынка прекрасно известно, как фактор облагораживания и его способы влияют на цену ювелирных камней. А знает ли что-то об этом потребитель? Как показывают ответы на следующий вопрос №8, что-то об этом знает немногим более 8% российских покупателей ювелирных изделий (и с этим мнением согласен крупный российский ювелирный бизнес):





Что-то слышать о возможности облагораживания ювелирных камней, но не представлять, как оно влияет на их ценообразование – это все равно, что ничего не знать по данному вопросу. С точки зрения соблюдения защиты прав покупателей, на бирке ювелирного изделия нет смысла указывать даже сам факт наличия облагораживания у использованного камня. На нашем рынке вероятность встретить в ювелирном изделии цветной природный камень без облагораживания совершенно нереально. Никто не привезет. Ведь бизнес – это не благотворительность, а извлечение прибыли, на размер которой очень влияет наличие облагораживания камней. Тем более, что все равно никто не оценит не облагороженный камень по достоинству!

Ну, а для участников рынка учет облагораживания камней – это дополнительная, совершенно бессмысленная с точки зрения здравого смысла, но необходимая работа: по требованию нормативных документов, в учетную систему ГИИС ДМДК требуется заносить не только сведения о факторе облагораживания камней, но и указывать способ облагораживания. Но это – тема отдельной будущей статьи.

Но вернемся к номенклатуре ювелирных камней в реализуемых на российском рынке украшениях. Может быть, у покупателей есть запрос на что-то, чего рынок не предлагает?

Да нет, особого запроса нет. По экономической причине нет – хотеть-то покупатели хотят, но вот сколько это будет стоить – не представляют:





Есть небольшая часть покупателей, в той или иной степени разбирающаяся в ювелирных камнях. Если исходить из проведенного опроса, в разной степени осведомленности таких продвинутых покупателей у нас от 4 до 16 процентов рынка. Вот только вопрос: а насколько платежеспособна эта часть покупателей? Ведь интересоваться товаром и иметь реальную возможность и намерения его приобрести – это разные вещи! Тем более, что по опросу почти 80% покупателей даже не представляют цену своих «хотелок» (в чем убежден и крупный ювелирный бизнес).

И последний, заключительный вопрос, на который получены ответы.





Самые оптимистичные ответы оказались по этому вопросу №10: рынок поделился на три примерно равное части. Т.е. две трети рынка видят потенциал, хотя и понимают, что решение вопроса может не окупить усилия. И крупный российский ювелирный бизнес тоже считает, что «овчинка выделки не стоит» - радуемся тому, что есть на рынке.

ВЫВОДЫ:

1. Рынок природных цветных ювелирных камней в России развит очень слабо, прежде всего по экономическим причинам (отсутствие платежеспособного покупательского спроса), хотя небольшой потребительский интерес (в теоретическом плане) присутствует.

Для перевода теоретического покупательского спроса в практический на этом рынке необходимо одновременное выполнение трех условий:

- увеличение доходов потенциальных покупателей;

- проведение широкомасштабной просветительской рекламной кампании, разъясняющей населению возможную ценность (в том числе и инвестиционную) у природных цветных ювелирных камней;

- создание свободного вторичного рынка природных цветных драгоценных камней.

Однако даже при нынешнем благосостоянии населения емкость российского рынка ювелирных изделий с природными драгоценными камнями могла бы быть кратно выше при выполнении двух других условий.

2. Потребности российского ювелирного рынка во вставках из природных камней резко ограничены не только невысокими доходами населения, но и (и прежде всего) отсутствием понимания ценности цветных ювелирных камней у населения, не готового за них платить адекватные мировому уровню деньги.

Одной из главных причин восприятия покупателями цветных природных драгоценных камней как чего-то совсем недорогого является исторически сложившаяся (еще с советских времен) практика реализации на российском розничном рынке ювелирных изделий почти исключительно со вставками из синтетических материалов.

3. При практическом отсутствии собственной производственной базы по огранке цветных ювелирных камней весь объем требуемых ювелирной отрасли поставок идет по импорту.

Следуя за рыночным спросом, ключевым направлением развития рынка цветных ювелирных вставок в России сегодня является импорт вставок из синтетических материалов.

4. Незначительные по объемам поставки в Россию природных цветных драгоценных камней по импорту состоят преимущественно из глубоко облагороженных камней, причем часто импортеры бывают даже не в курсе об использованном способе облагораживания. Это практически всегда недорогие вставки.

5. Государственный контроль за импортируемыми вставками цветных драгоценных камней (в дополнение к таможенному контролю) является затратной для бизнеса и не бесплатной для государства операцией, не имеющей в силу вышеизложенного практического смысла.

С учетом состояния рынка бессмысленно использование каких-либо прейскурантов на импортируемые цветные драгоценные камни, а для начисления НДС и таможенных пошлин достаточно было бы применения стоимости сделки, указанной в инвойсе. Впрочем таможенные пошлины на ввозимые драгоценные камни (сырье для российской ювелирной отрасли) – это также фактор, снижающий конкурентоспособность российской ювелирной промышленности.

6. Описание характеристик и фактора облагораживания вставок из цветных драгоценных камней в ГИИС ДМДК участниками рынка в процессе оборота – это затратная для ювелирного бизнеса, но лишенная экономического смысла для государства операция. К тому же передача данных сведений – это и дополнительная бесполезная загрузка ГИИС ДМДК.

7. Внутренний рынок единственного цветного драгоценного камня, добываемого в России – изумруда (если не считать крайне малой добычи александрита) мог бы получить импульс спроса (и, как следствие, развития рынка), но для этого необходимо полное освобождение оборота изумрудов и проведение масштабной рекламной кампании.

Однако при условии освобождения цветных драгоценных камней из-под специфического контроля за их оборотом многочисленные малые участники рынка смогли бы быть способны поднять уровень популярности изумруда и без проведения дорогостоящих рекламных кампаний.

8. Решение всех вопросов развития рынка цветных драгоценных камней в России можно добиться простым выводом их из сферы юрисдикции Федерального закона №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», преобразовав его в Федеральный закон «О драгоценных металлах и алмазах».

Бриллиант – это сегодня единственный драгоценный камень из законодательного перечня, чья высокая стоимость хотя бы как-то понятна и признана российскими покупателями.

Владимир Збойков для Rough&Polished



