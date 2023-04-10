Природные бриллианты vs синтетические: границы компромисса

Экологический потенциал синтетических бриллиантов, о котором столь часто говорят, на поверку оказывается не столь однозначным.

Лозунг «Бриллиант – это навсегда», придуманный в 1947 году компанией De Beers, уже не является мантрой для современных женщин.

Что было немыслимым еще недавно, сегодня становится реальностью. При выборе ювелирного изделия с символом вечной любви – природным бриллиантом, вполне вероятно, вам предложат приобрести драгоценность с синтетическим камнем.

ДОСТУПНЫЙ ЛЮКС

Синтетический алмаз с момента создания в 1954 году американским химиком Трейси Холлом становится потенциальным конкурентом природного минерала.

Открывшаяся при этом перспектива оказалась настолько заманчивой, что не устояла сама De Beers. После долгих лет пренебрежительного отношения к искусственным камням, которые заклеймили лейблом «Для промышленности», в 2018 году компания сама начала выращивать бриллианты для украшений, объявив о запуске розничного бренда цветных синтетических камней для молодой аудитории «Lightbox Jewelry».

БРАТЬЯ-БЛИЗНЕЦЫ?

Химически природный алмаз, как и синтетический, образуется в результате кристаллизации углерода под воздействием экстремально высоких температур и давления. Отличается только само место, где происходит этот процесс.

Как известно, природный алмаз зародился в недрах Земли 2,5 миллиарда лет назад. Его же соперник, выращенный в лабораторный условиях всего за несколько недель, является чистым артефактом.

Если природный бриллиант ассоциируется с исключительностью и вечностью, то синтетический скорее воспринимается как продукт алхимии.

На чем же зиждется успех выращенного бриллианта?

Во-первых, он не воспринимается как товар, зарезервированный для элиты, и продается на 30-40% дешевле.

Во-вторых, синтетический алмаз не связан с производством, сопряженным с экологическими скандалами. Для того, чтобы получить несколько каратов природных алмазов, необходимо добыть миллионы тонн руды в экологически уязвимых районах, восстановление природных экосистем которых занимает десятилетия.

В отличие от своего старшего «брата», выращенный бриллиант никак не связан с Кимберлийским процессом, международным переговорным форумом, объединяющем представителей государств, промышленности и гражданского общества, который был создан около двадцати лет назад для контроля за прозрачностью алмазной отрасли.

Как следствие, лабораторному бриллианту не грозит негативный имидж, в то время как природный в этом плане определенно уязвим. А ведь казалось, что Мэрилин Монро, исполнившая в 1953 году песню «Бриллианты - лучший друг девушек», навсегда закрепила за натуральными камнями славу непреходящей ценности.

Но времена изменились. В 2006 году фильм "Кровавые бриллианты" показал ужасающие условия труда на алмазных рудниках. Впечатленный своей ролью, Леонардо Ди Каприо становится яростным противником природных бриллиантов, а с 2014 года - акционером Diamond Foundry, крупного производителя синтетических алмазов в Соединенных Штатах.

ОТВЕТНЫЙ УДАР

На глобальном уровне Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council) демонстрирует свои амбиции по доминированию на рынке лозунгом: «Только натуральные бриллианты» («Only natural diamonds»).

Со своей стороны Diamond Collective, объединяющая отраслевые организации, публикует исследование компании Trucost, мирового лидера в области оценки экологических рисков.

Как отмечает издание latribune.fr, результаты этого исследования призваны привлечь внимание общественного мнения к «обратной» стороне синтетического бриллианта.

В частности, указывается на то, что процесс его производства не соответствует экологическим стандартам. Так, выбросы CO2 при выращивании синтетических алмазов методом температурного градиента HPHT, как оказывается, почти в три раза выше, чем при добыче природных.

Критики лабораторного производства отмечают также, что оно является слабо регламентированным. Большинство производственных центров расположены в Китае и Индии, и по этой причине невозможно проконтролировать то, как там налажена работа как с экологической, так и с этической точек зрения.

Кроме того, качество синтетических бриллиантов ограничено по размеру и цвету. Самый крупный синтетический бриллиант весит всего 9 каратов, в то время как вес самого крупного необработанного алмаза, добытого руднике в Ботсване в 2021 году, достигает 1174 карата.

Натуральные бриллианты также предлагают гораздо более широкую палитру оттенков.

Наконец, конкурент природного алмаза дает работу лишь ограниченному числу людей в то время, как алмазно-бриллиантовая промышленность также обеспечивает занятостью коренных жителей районов, где ведется алмазодобыча, будь то страны Африки, Канада, Россия или Австралия.

Таким образом, природный бриллиант пока успешно выдерживает конкуренцию со своим синтетическим собратом.

Так, о том, что они хотели бы купить натуральный бриллиант «хотя бы раз в своей жизни», заявили 65% опрошенных французов в возрасте 25-34 лет.

Рыночная же доля синтетических бриллиантов, согласно данным исследования, проведенного изданием National Jeweler, по-прежнему составляет менее 10%. При этом за пять лет она увеличилась в пять раз, превысив 6 млрд долларов США.

Однако, принимая во внимание тот факт, что выращенные бриллианты тоже стали предметом споров, их положение вполне может пошатнуться.

Поэтому мировой алмазно-бриллиантовой индустрии, по всей видимости, предстоит найти консенсусный вариант, позволяющий соблазнять будущие поколения влюбленных, не упирая на этические и экологические аспекты, которые рискуют дискредитировать как природные, так и синтетические бриллианты.

Алекс Шишло для Rough&Polished