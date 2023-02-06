Проблемы и перспективы: роль золота в экологически устойчивых инвестициях в «чистую» энергетику





Майкл Штайнберг (Michael Steinberg )

Прошли те времена, когда инвестициями занимались только представители элиты, имеющие большие запасы денежных средств. По мере повышения доступности инвестиций все больше людей ищут инвестиционные возможности с целью увеличения своего дохода, создания пенсионного «убежища» и роста своего состояния. Разумное вложение денег может принести огромные выгоды в долгосрочной перспективе, когда вы не сможете работать или вам потребуется доступ к большему количеству средств. Ваши инвестиции могут также избавить вас от необходимости брать быстрые кредиты на консолидацию задолженности для управления своей задолженностью.

Инвестирование стало более инклюзивным, но вид выбираемого инвестиционного инструмента имеет значение. Учитывая глобальное внимание к экологической устойчивости и «чистым» инвестициям, многие инвесторы внимательно относятся к тому, во что они вкладывают свои деньги. Одной из инвестиций, которая считается экологически «чистой» или устойчивой, является золото. Возможно, инвестиция в золото, являясь одной из старейших инвестиций, до сих пор считается надежной и сегодня имеется почти во всех портфелях.

Золото играет несколько ролей в инвестициях в устойчивую «чистую» энергию.

Золото играет роль в социально-экономическом развитии

Добыча золота играет важную роль в развивающихся экономиках и создает рабочие места как напрямую, так и опосредованно для людей, живущих в районах, где расположены рудники, и для людей, вовлеченных во все аспекты мировой торговли золотом. Помимо рабочих мест, связанных с золотодобывающей промышленностью, создаются другие рабочие места для оказания услуг местным жителям и тем, кто приезжает из-за границы для работы в горнодобывающей промышленности.

Золотодобывающая отрасль строго регулируется, и когда золото добывается ответственным способом, в соответствии с прозрачными процессами, это привлекает иностранные инвестиции, увеличивает налоговые поступления и стимулирует экономический рост в глобальном масштабе, поскольку золото обычно продается за границу.

Золотодобывающие компании часто базируются в странах, не связанных с местом добычи, а это означает, что иностранные инвестиции осуществляются в стране, где находится рудник. Помимо рудника, иностранные инвесторы могут также инвестировать в развитие инфраструктуры, которая будет полезна для местных жителей, например, в улучшение дорог, коммунальных предприятий и в ресурсы.





Том Фиск (Tom Fisk )

Золото долговечно, может подвергаться вторичной переработке и может передаваться из поколения в поколение

Золото является экологически чистым и, вероятно, является элементом, который подвергается вторичной переработке чаще, чем большинство других материалов во всем мире. Из-за его высокой стоимости можно учесть почти все когда-либо добытое золото, и большой процент золота, находящегося в обращении сегодня, будь то в виде ювелирных изделий, слитков или монет, был добыт много лет назад.

Золото не тускнеет и не вступает в реакцию при контакте с другими элементами, при этом оно устойчиво к коррозии. Его также можно многократно плавить и подвергать формовке без потери каких-либо ценных свойств, оно не становится менее прочным и не повреждается.

Учитывая его устойчивость, неудивительно, что люди на востоке, особенно на азиатском субконтиненте, считают золотые ювелирные изделия инвестицией. Многие люди покупают золото в качестве инвестиции для того, чтобы передать его своим детям, зная, что оно не обесценится.

Поскольку золото никогда не подвергается коррозии, люди могут быть спокойны, зная, что их инвестиции безопасные, и им не нужно вкладывать время или деньги в их поддержание. Они также знают, что их потомкам, которые унаследуют его, не нужно будет его улучшать, поскольку оно сохранит свою ценность независимо от того, сколько ему лет.

В общем, как только вы покупаете золото, вам не нужно предпринимать никаких шагов, которые будут стоить вам времени или денег, и оно не оказывает влияния на окружающую среду, что делает его экологически устойчивой инвестицией.





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Золото устойчиво к инфляции

Золото неизменно рассматривается как устойчивая инвестиция, поскольку является одной из инвестиций, которая защищает от инфляции. Когда экономика нестабильна, стоимость жизни растет, а инфляция повышается, стоимость многих акций и облигаций может упасть. Стоимость золота не уменьшается и, как правило, сохраняет свой уровень или растет, а это означает, что люди, инвестирующие в золото, не теряют на своих инвестициях. Кроме того, цена на золото обычно увеличивается, когда фиатные валюты начинают терять в цене, что делает его хорошей и устойчивой инвестицией в долгосрочной перспективе.

Вам не нужно покупать физическое золото, чтобы инвестировать в отрасль, связанную с золотом

Хотя вы можете инвестировать в золото, покупая золотые ювелирные изделия, монеты или слитки, существуют и другие способы инвестирования в этот драгоценный металл, не владея им физически. Если вы предпочитаете, чтобы ваши активы были ликвидными, и не хотите покупать физический кусок золота, вы можете приобрести акции или доли в золотодобывающей компании. Таким образом, вы можете торговать ими так же, как вы торгуете акциями любой другой зарегистрированной на бирже компании. Если вы выберете этот путь, помните, что это более рискованно, чем покупка золота, поскольку любая золотодобывающая компания может столкнуться с трудностями, не зависящими от нее.

Другим вариантом является инвестирование в EFT (биржевые инвестиционные фонды) или золотые взаимные фонды. Покупка этих инвестиций дает вам более широкий охват всей отрасли, поскольку они, по сути, представляют собой корзины, включающие ряд акций различных золотодобывающих компаний.

Заключение

Золото считалось безопасной инвестицией в течение сотен лет, и оно никуда не денется. Инвестируйте в золото, если вы хотите создать богатство для поколений или накопить на пенсию. Купите физическое золото, будь то ювелирное украшение, монета или слиток, поскольку оно не требует обслуживания или последующего ухода, кроме обеспечения безопасного хранения. Если вы предпочитаете не владеть физическим золотом, инвестируйте в золотодобывающую промышленность, покупая акции золотодобывающей компании.



Кирстен Томас (Kirsten Thomas), для Rough&Polished





Библиография:

● Gold.org: Gold’s Contribution to Society

● Incrementum: Gold as a Sustainable Investment

● Investopedia: 8 Good Reasons to Own Gold

● Responsiblemines: Is Recycled Gold an Ethical Choice?

● Capitalmonitor: Is Gold a Responsible Investment?

● Gold.org: How gold can be a major player for socially responsible investing

● Mdpi: Identifying the Role of Gold on Sustainable Investment in Indonesia: The DCC-GARCH Approach

● https://blueandgreentomorrow.com/invest/gold-as-green-investment-things-to-know/



