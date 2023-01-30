Бриллианты навсегда? Скорее, бриллианты для всех и каждого

Давайте признаем: выращенные в лаборатории бриллианты получают всё большее распространение на рынке с каждым годом, и эта тенденция, вероятно, будет сохраняться. Производители таких камней наращивают объёмы, несмотря на некоторые признаки избытка предложения, а потребление синтетических бриллиантов и не думает снижаться. В то же время категория свадебных украшений, в которой ранее доминировали природные бриллианты, постепенно переходит под влияние созданных человеком драгоценных камней.

Я сам, будучи представителем поколения миллениалов, находился в поиске идеального обручального кольца (что оказалось как нельзя кстати в контексте освещения темы этой статьи), и поэтому постараюсь рассмотреть проблему не только с аналитической, но и с потребительской точки зрения. Неудивительно, что я столкнулся с дилеммой: выбрать ли кольцо с природным или с выращенным бриллиантом? Этот вопрос сложнее, чем может показаться на первый взгляд в текущих условиях алмазного рынка и мировой экономики в целом, а также учитывая то, как сильно развилось производство синтетических бриллиантов за последние несколько лет.

В последние пару месяцев аналитики алмазной отрасли предупреждали об избытке предложения на рынке синтетических бриллиантов. Между тем, согласно недавним отчётам, спрос на них не демонстрирует признаков замедления, а, напротив, растёт. Эта ситуация весьма интересна с точки зрения того, к каким последствиям для рынков синтетических и природных камней она может привести. Есть ощущение, что бриллианты медленно, но верно становятся более недорогой и доступной разновидностью драгоценных камней, чем они были ранее.

Однако вначале я предлагаю взглянуть на текущее состояние и глубинные тенденции рынков выращенных и природных бриллиантов для того, чтобы лучше оценить их перспективы.

Историческая справка

Пожалуй, следует взглянуть на недавние события алмазного рынка в целом и оценить то, как рыночные тенденции проявились в сегментах природных и синтетических камней.

На протяжении 2019 года цены на бриллианты в основном оставались стабильными, однако в 2020 году на фоне пандемии Covid-19 они сильно упали. Опасения потребителей резко подскочили, ювелирные магазины закрылись, а мировая экономика столкнулась с молниеносной дестабилизацией. Тем не менее после того, как кризис миновал, цены на бриллианты не только выросли, но и достигли нового пика в первой половине 2022 года. Потребительские расходы, вынужденно простаивавшие больше года из-за пандемии, восстановились и выросли. Увы, эта тенденция оказалась довольно краткосрочной, и в январе 2023 года индекс цен на бриллианты упал к уровням конца 2021 года.

Конечно, заслугу в этом падении можно с высокой долей вероятности приписать сезонности рынка бриллиантов, однако есть и ряд других факторов. Среди них - экономическая неопределённость и страхи надвигающейся рецессии, а также опасения по поводу инфляции и новых случаев коронавируса в Китае, способных замедлить экономической рост в стране. Если сложить эти факторы с угрозой, которую синтетические бриллианты несут рынку природных камней, картина выглядит неутешительной. Эти настроения уже привели к массовому сокращению рабочих мест в ограночном сегменте в индийском Сурате.

В то же самое время в индустрии выращенных бриллиантов наблюдались неоднозначные тенденции, хотя общая картина выглядит весьма позитивной. С одной стороны, на данном рынке есть явные признаки избытка предложения, а синтетические камни торгуются как минимум на 90%-95% ниже аналогичной цены для природных бриллиантов на RapNet. Яркий пример тому – недавняя "рекламная кампания", которая подразумевала продажу синтетики со 100%-ной скидкой на отраслевой выставке в Лас-Вегасе. С другой стороны, согласно последним данным, выращенные бриллианты пользуются как большим рыночным признанием, так и популярностью среди потребителей.

Некоторые аналитики алмазной отрасли полагают, что синтетические бриллианты играют всё большую роль и в перспективе могут занять заметную долю рынка ювелирных украшений с бриллиантами.

На то есть несколько причин.

Созданные дешёвыми

Неудивительно, что лабораторные бриллианты получили повсеместное распространение, ведь порог входа на этот рынок весьма низок. К примеру, быстрый поиск в интернете приводит на один известный китайский оптовый маркетплейс, который предлагает купить "Горячая Распродажа, профессиональная искусственная Бриллиантовая машина CVD" (орфография встроенного на сайте автоматического переводчика сохранена) всего за $130 000. Похожая установка для выращивания искусственных алмазов в Сурате, Индия, обойдётся ещё дешевле – лишь в $86 000 (7 млн рупий). Китай является мировым лидером по выращиванию синтетических камней с долей рынка более чем в 50%, а Индия следует за ним по пятам и быстро наращивает производственные мощности.

Один из продавцов на китайском маркетплейсе предлагает выращенные методом HPHT 1,5-каратные бриллианты, сертифицированные Международным геммологическим институтом (International Gemological Institute, IGI) чистоты VVS цвета D по $650 за штуку. Отмечается, что эта китайская фирма может производить до 500 подобных камней в месяц, и это лишь одна из множества компаний в одной лишь провинции Учжоу, известной своими мощностями по созданию различных искусственных драгоценных камней.

Индия же может использовать свой потенциал как центра огранки алмазов, чтобы извлечь выгоду из производства синтетических бриллиантов. Индийский экспорт такой продукции более чем удвоился (+105,63%) до $1,3 млрд в финансовый год с апреля 2021 по март 2022 года, по сравнению с $636,25 млн годом ранее. Несмотря на то, что результаты в следующем году могут оказаться разочаровывающими из-за снижения операционной нагрузки ограночных мастерских, тенденция предельно понятна: на рынке будет появляться всё больше выращенных бриллиантов. Согласно последним оценкам, число установок для выращивания алмазов в Индии достигло 4500, против 3000 всего лишь полугодом ранее.

Действительно, прибыль в сегменте синтетических алмазов продолжает снижаться, а конкуренция – расти, но в то же время, какая разница, если установки для выращивания камней дёшевы, операционных расходы со временем продолжат снижаться на фоне развития технологий и повышения компетенций персонала, а добыча природных алмазов будет постепенно падать, освобождая долю на рынке? Те производители синтетики, которые смогут удержаться на плаву в текущих условиях, в перспективе получат хорошую прибыль. И судя по всему, именно продавцы ювелирных изделий с бриллиантами помогут её обеспечить.

Ответ ювелирной розницы

В последнее время розничные ювелирные продавцы не просто признали, а начали активно предлагать покупателям выращенные в лаборатории бриллианты. Согласно недавнему исследованию, проведённому исследовательской и консалтинговой компанией TheMVEye по заказу Международной ассоциации выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), 72% ювелирных ритейлеров в Северной Америке, Европе и Австралии продают украшения с синтетическими камнями, при этом 87% из них выразили тот или иной уровень "удовлетворения" этой стратегией.

Хотя с точки зрения статистики невозможно проследить то, что именно вызвало чувство глубокого "удовлетворения" у респондентов, полагаю, ответ всё же кроется в прибыли. Ряд источников в ювелирной и алмазной отрасли приводят различные оценки прибыльности изделий с синтетическими бриллиантами по сравнению с изделиями со схожими природными камнями: обычно они приносят ритейлерам от 16% до 40% больше прибыли. И, в то время как розничные продавцы ювелирной продукции получают более высокую прибыль, покупатели не остаются в накладе и могут позволить себе либо более дешёвый бриллиант, либо камень большего размера – ко взаимной выгоде обеих сторон. И не забудьте про маркетинг.

Многие ритейлеры в сфере выращенных бриллиантов рекламируют свою продукцию как "неконфликтную", "этичную" или "устойчивую", что в контексте этих посылов должно контрастировать с природными бриллиантами, которым подспудно приписываются ровно противоположные характеристики. Когда среднестатистический покупатель-миллениал приходит в ювелирный магазин и стоит перед выбором: купить более дешёвый "устойчиво созданный" бриллиант хорошего качества и цвета, или более дорогой камень, выглядящий точно так же, но в его сознании связанный с фильмом "Кровавый алмаз", какой из них он выберет?

Неудивительно, что синтетические бриллианты увеличивают свою долю на рынке. Даже в категории свадебных украшений, в которой ранее доминировали природные бриллианты, наблюдается резкий рост доли синтетики, и этому есть причина. Производителям выращенных бриллиантов при текущем уровне развития технологии проще (и выгоднее) создавать крупные качественные камни, чем меле. Поскольку кольца для помолвки традиционно должны содержать крупный центральный бриллиант, ситуация идеальна для производителей лабораторных камней. Согласно последним данным, к октябрю 2022 года 10% всех проданных в США обручальных колец были с синтетическим бриллиантом, против 6% годом ранее.

США – несомненно, крупнейший рынок ювелирных изделий с синтетикой, но и не единственный. Когда я лично искал обручальное кольцо, находясь в одной из балканских стран, я удивился, обнаружив неподалёку ритейлера ювелирных изделий с выращенными бриллиантами, который, как оказалось, является дочерним предприятием одной местной ювелирной компании, занимающейся природными бриллиантами. Выращенные бриллианты там продаются по цене примерно на 40% ниже, чем сопоставимые природные камни в регионе, а веб-сайт с гордостью сообщает, что "бриллианты, выращенные в лаборатории, не ассоциируются с неэтичными практиками, характерными для добытых из шахт камней".

Выращенные бриллианты переходят в наступление

Производители синтетических бриллиантов, и, в некоторой степени, ритейлеры прикладывают максимум усилий, чтобы рассказать потребителям о невыразимых ужасах добычи алмазов. Яркий пример – компания Clean Origin, входящая в пятёрку крупнейших производителей выращенных камней. На её веб-сайте встречаются, к примеру, такие пассажи: "…большая часть алмазов на рынке добываются путём невероятных издержек со стороны сообществ и окружающей среды, в которой они проживают", и "хотя все виды добычи полезных ископаемых могут иметь негативные последствия, добыча алмазов показала себя особенно жестокой". Далее приводится целый список жестокостей, жертв и конфликтов, а также детальные описания "экологического опустошения", которые, по мнению и в нарративе этой компании, вызваны добычей "так называемых природных" алмазов.

Это – выкристаллизованная и наиболее экстремальная форма того отношения к природным бриллиантам, которое производители синтетики стараются привить потребителю в борьбе за его кошелёк. При этом они обычно скромно умалчивают о том, что за последние два десятка лет алмазный трубопровод претерпел серьёзные изменения, алмазы из зон конфликтов практически исключены из цепочки поставок, а сама алмазная промышленность обеспечивает средства к существованию для десятков миллионов людей из местных сообществ в развивающихся странах, где добываются драгоценные камни. Впрочем, негативное воздействие добычи на окружающую среду нельзя сбрасывать со счетов. Согласно оценкам той же Clean Origin (вероятно, достаточно высоким, хотя данные сильно разнятся), добыча одного карата алмазов приводит к выбросу 57 кг CO2 в атмосферу. Для сравнения: углеродный след вашего смартфона тоже оценивается в 57 кг CO2! Однако, в отличие от смартфона, вы, вероятно, не станете выбрасывать свой бриллиант через 2-3 года использования.

Конечно, производителям выращенных алмазов в начале становления этой отрасли пришлось выдержать поток негатива со стороны алмазодобывающих компаний и влиятельных персон, которые пытались описать новый продукт на рынке как "синтетический" и в целом выставить эти камни как "ненастоящие". И естественно, в ответ производители лабораторных камней выбрали самою простую стратегию возмездия, нацеленную на самую уязвимую точку рынка природных алмазов – его закрытость и недоступность для посторонних. Именно из-за этой непрозрачности производителям синтетики оказалось так легко использовать против природных камней любые негативные с точки зрения восприятия медиа-продукты, такие как популярные фильмы и расхожие заблуждения. И пока эта стратегия работает, ею будут пользоваться, несмотря на предложения некоторых экспертов искать собственную историю для синтетических бриллиантов. С точки зрения потребителя, выращенный в лаборатории бриллиант – это тот же бриллиант. Поэтому синтетические камни продолжат отнимать долю рынка у природных до тех пор, пока им это позволяется.

"Это исследование подтверждает тот факт, что дестабилизация рынка бриллиантов, связанная с выращенными в лаборатории камнями, вышла далеко за пределы США, и теперь потребительский спрос [на синтетические камни] растёт на рынках по всему миру, - отметила Лиз Четелейн (Liz Chatelain), президент и основатель TheMVEye в недавнем отчёте организации. – Также есть явные признаки того, что природные бриллианты теряют рыночную долю [в пользу синтетики]".

Впереди – напряжённая борьба

У алмазодобывающих компаний не осталось другого выбора, кроме как попытаться защититься от этого молодого и сильного врага. Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC) был создан специально для этой цели, а также для информирования потребителей об усилиях по обеспечению устойчивого развития в алмазной отрасли. Организация довольно хорошо финансируется, и её инициативы заслуживают похвалы, хотя недавний выход из неё компании АЛРОСА может негативно сказаться на её усилиях. Но одних этих усилий недостаточно.

Понимаете, как потребитель я хочу знать, за что я плачу. Если мне предлагают на выбор два одинаковых драгоценных камня и один из них на 40% дешевле, то почему я должен остановиться на более дорогом? В типичной обстановке ювелирного магазина консультант, вероятно, расскажет мне о весе бриллианта, назовёт цену, 4С и, если повезёт, страну происхождения камня. Этого просто недостаточно, чтобы оправдать на 40% более высокую цену. Современным потребителям, ищущим обручальное кольцо, необходимо узнать о конкретном сообществе в Ботсване или Нунавуте, которому они помогли, купив этот конкретный бриллиант, и еще лучше, если они узнают, насколько хорошо эти средства были использованы для помощи этим людям. И каждый отдельный продавец бриллиантов должен быть готов предоставить эту информацию потребителю наилучшим образом. Если миллениалы не осведомлены об этих вещах, они купят синтетический бриллиант дешевле и либо оставят разницу себе, либо потратят её на благотворительные программы, которые открыто говорят о своих конечных целях.

Рост процентных ставок в США и надвигающаяся рецессия также оказывают давление как на ювелиров, так и на потребителей. Как показывают недавние данные Mastercard SpendingPulse, поскольку деньги дорожают, имеет всё больший смысл экономить на предметах роскоши. Продажи ювелирных изделий упали на 5,4% в праздничный сезон 2022 года, в то время как расходы на впечатления (например, рестораны) увеличились. Праздничный сезон был отмечен большими скидками, поскольку опасения по поводу инфляции заставляли потребителей искать выгодные предложения. Это означает, что потребители будут отдавать предпочтение более дешёвым товарам, предлагаемым компаниями-производителями выращенных бриллиантов.

Как аналитик я не вижу ничего удивительного в том, что рынок синтетики набирает обороты. Рынок природных бриллиантов плохо справился с внедрением выращенных камней в качестве своего инструмента и вместо этого создал сильного и бескомпромиссного противника. Более низкие цены на искусственные бриллианты в сочетании с лучшим образом в сознании потребителя делают их серьезным конкурентом для природных камней, и чем больше времени проходит, тем труднее индустрии природных бриллиантов будет сопротивляться отъёму своей доли рынка. Единственный способ сосуществовать с синтетикой на рынке с высокой конкуренцией — приложить еще больше усилий для раскрытия информации, открытости перед потребителем и подробного рассказа о каждом отдельном бриллианте, чтобы по-настоящему отразить его уникальность и исключительность. Это то, чего нет у выращенных в лаборатории бриллиантов. А до тех пор "Бриллиант — это навсегда" медленно, но верно превращается в "Бриллиант для всех и каждого".

Если хотите знать, то я всё же купил кольцо с выращенным бриллиантом. Оно дешевле, а синтетический бриллиант – это всё тот же бриллиант.

Фёдор Лисовой для Rough&Polished