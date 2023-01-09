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05 декабря 2022

Что будет с NDC после ухода АЛРОСА?

Сегодня
Аналитика

Первого января 2023 года Стивен Люсье (Stephen Lussier), бывший вице-президент De Beers, один из самых старейших и уважаемых членов алмазной корпорации, покинул пост председателя совета директоров Natural Diamond Council (NDC). Его место занял David Prager, член исполнительного комитета De Beers, ныне отвечающий за маркетинг группы De Beers и ее брендов. Напомним, что NDC возник в середине 2020 года в результате ребрендинга Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), созданной в 2015 году с целью воссоздать видовой маркетинг бриллиантов, прекратившийся одновременно с отказом De Beers от монопольной регуляции алмазного рынка.

Уходу Stephen Lussier предшествовал выход АЛРОСА из NDC, сопровождавшийся драматическими заявлениями о возможном резком (до 50%) сокращении финансирования этой организации в 2023 году. Действительно, АЛРОСА была крупнейшим спонсором NDC, и теперь основное бремя финансирования видового маркетинга ложится, очевидно, на De Beers, прямо как в старые добрые времена.

Членские взносы алмазодобывающих компаний - основа бюджета NDC, составляли в 2020 году $69 515 760, а в 2021 году - $74 874 571, отчет за 2022 год пока не опубликован1. Суммы не маленькие, сравнимые с бюджетом среднего голливудского блокбастера. Производство «Кровавого алмаза» с Ди Каприо, например, стоило $100 млн, а «Оружейный барон» с Николасом Кейджем обошелся всего в $50 млн. Насколько эффективно распоряжается NDC спонсорскими деньгами?

Декларация на сайте NDC гласит: «Миссия Natural Diamond Council состоит в том, чтобы укреплять целостность современной индустрии ювелирных изделий с бриллиантами, а также вдохновлять, обучать и защищать потребителей»2. Разумеется, решать эти благородные задачи можно и нужно, используя потенциал социальных сетей, видеохостингов и коммуникационных платформ, что специально подчеркнул CEO NDC David Kellie в своем выступлении на сентябрьской конференции «Facets 2022»3.

NDC представлен в Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn, Pinterest, Facebook. Начнем с Youtube, эта платформа самая посещаемая из перечисленных – почти 23 млрд уникальных посетителей в год. Канал NDC (https://www.youtube.com/@onlynaturaldiamonds) имеет всего 18000 подписчиков и что самое любопытное – это число с годами не меняется: начиная с июля 2020 года (старт NDC) и до января 2023 года, все те же 18000 поклонников природных бриллиантов, не больше и не меньше. Если бы канал был интересен – число подписчиков должно расти с момента старта, если неинтересен – убывать. А такое железобетонное постоянство аудитории с большой вероятностью заставляет предположить ее искусственное происхождение.

Программный ролик «Treasure Now And Forever with Lily James | Only Natural Diamonds» (Lily James – амбассадор NDC) набирает 6,6 млн просмотров, но при этом только 5 (пять) комментариев и 51 лайк! Какая молчаливая и скупая на комплименты армия поклонников натуральных бриллиантов… Или, что гораздо вероятнее, трафик безбожно накручен. Действительно, проверка с помощью сервиса SEO-анализа SpyFu показывает, что Youtube канал NDC имеет только 1% (один процент) органического трафика (заинтересованные пользователи, которые зашли на сайт по прямой ссылке или с помощью обычных запросов в поисковых системах), а 99% трафика проплачены. Это обстоятельство объясняет странный парадокс: программный ролик с Lily James набирает 6,6 млн просмотров, а выложенный одновременно ролик «Lily's Natural Diamond Jewelry | Eternity Band» только… 218 просмотров (4 лайка, 0 комментариев). Надо же, 6,6 миллионов фанатов Lily James совершенно не интересуются ее бриллиантами! Или же трафик на этом ролике не проплачен. Но зато эти 218 просмотров – органический трафик, честная аудитория канала, щедро спонсируемого крупнейшими мировыми алмазодобывающими компаниями. Для сравнения – ролик с интригующим названием «Why lab-grown diamonds are better than mined diamonds» (Почему выращенные в лаборатории алмазы лучше, чем добываемые), выложенный на канале DW Planet A, набрал 1 млн просмотров при 1931 комментарии и 31000 лайков, органический трафик канала – 99%.

Органический трафик Twitter NDC – 3%, Facebook NDC – 3%, LinkedIn NDC – 1%, Pinterest NDC – 1%, Instagram NDC – 1%. Проще говоря, реальной аудитории в социальных сетях у NDC нет. Несколько лучше обстоят дела с сайтом NDC (https://www.naturaldiamonds.com/). Он набирает около 130 000 ежемесячных посетителей (около 1,5 млн в год) при соотношении органического трафика к платному 45% \ 55%. На этом фоне заявление David Kellie о том, что «сейчас платформу NDC Only Natural Diamonds ежегодно посещают 130 миллионов потребителей, что в 100 раз больше, чем до ее перезапуска» выглядит более чем странным.

Итак, перед нами картина маркетингового провала. Реальная аудитория мизерная и влияния на рынок нет – платить десятки миллионов долларов за такую «работу» просто бессмысленно.

Почему видовой маркетинг натуральных бриллиантов в очередной раз оказался неэффективным? Причин несколько, но мы остановимся на двух, наиболее важных. Первая заключается в том, что стратегия NDC (а ранее – DPA) построена на желании разделить рынки природных и синтетических бриллиантов, собственно, сам слоган «Only Natural Diamonds» - яркое тому подтверждение. Мы давно и неоднократно писали, что стремление разделить рынки – это принципиальная методическая ошибка4. Время подтвердило наши ожидания. Попытка низвести синтетические бриллианты в класс бижутерии провалилась. Зайдите на Blue Nile и посмотрите на изобилие обручальных колец с синтетическими бриллиантами в диапазоне $500 - $50 000. Обручальное кольцо не может быть бижутерией по определению. Очевидно, что конкурент с хрустом откусывает самую лакомую часть бриллиантового пирога, какое уж тут «разделение рынков».

Правильной стратегией видового маркетинга было бы не деление рынков, а их синергия, достигаемая за счет придания натуральному бриллианту статуса «подлинника», а синтетическому – статуса «копии». Рынок един, но ценообразование на товар с атрибутом «подлинник» отличается от такового на товар с атрибутом «копия» хотя бы потому, что число подлинников конечно, а копии могут производиться в произвольном количестве. При внедрении в сознание потребителя этого концепта проблема конкуренции между природными и синтетическими бриллиантами была бы в принципе снята, и видовой маркетинг должен был бы работать на единое понятие «бриллиант», к удовольствию всех участников рынка. Но вместо этого мы имеем Only Natural Diamonds - объективно приглашение к торговой войне с производителями алмазной синтетики.

Вторая причина провала NDC заключается в пренебрежении единственным маркетинговым преимуществом природного бриллианта над синтетическим – его Историей. Исторический контент на площадках NDC присутствует, но он крайне беден, а подача примитивна – ни яркого сюжета, ни интриги, ни развития. Ингредиенты были великолепны, но повар подкачал, и роскошный стейк с кровью превратился в котлету из фастфуда.

Вполне возможно, что в дело вступили, как выражались левацкие философы, законы диалектики. Когда-то кучка авантюристов создали мировую алмазную монополию, которая прекрасно работала и в Южной Африки с её весьма странными на тот момент представлениями о человеке и человечности, Советским Союзом, у которого не было даже дипломатических отношений с той ЮАР. Эта монополия тратила огромные деньги в США на создание бриллиантовой мечты как у тихих жителей Среднего Запада, так и у богемы побережья, при том, что само руководство монополии, как и корпорация в целом находились под санкциями США, собственно, за то, что она монополия.

Теперь так по-крупному не работают, в алмазном мире, по крайне мере. Теперь, как и синтетические бриллианты, всё это всего лишь сплошная имитация, серая бюрократия вместо инициативы, лицемерие потребительской чистоты вместо человеческих страстей и желаний, что бриллиант и символизировал когда-то.

Как говорил герой Пола Хогана из блокбастера «Данди по прозвищу «Крокодил» (бюджет $10 млн): «Есть можно, но на вкус –дерьмо».

Сергей Горяинов, Rough&Polished

1 NDC Limited. Company registration number 09608626. Report and group financial statements for the year ended 31/12/2021.
2 https://www.naturaldiamonds.com/about/
3 https://www.jckonline.com/editorial-article/natural-diamond-council-funding/
4 https://www.rough-polished.com/ru/analytics/117585.html


 


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