Всемирный совет по золоту: переломный момент на пути глобальной экономики к 2023 году

Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) в своем отчете «Золотой прогноз 2023» (Gold Outlook 2023) представляет картину мировой экономики и игру золота «в кошки-мышки» с учетом неопределенной ситуации, которая может возникнуть в наступающем году.

В настоящее время наблюдается переломный момент в мировой экономике, пережившей за последний год различные потрясения. Нужно подождать и посмотреть, куда она движется.

Инициаторами борьбы с инфляцией и обуздания тенденции выступили центральные банки, предпринявшие все меры для настойчивой борьбы с инфляцией. То, как это в конечном итоге определит «Прогноз на 2023 год и показатели золота» (Outlook of Year 2023 and gold’s performance), зависит от взаимного влияния центральных банков и инфляции.

Согласно отчету, для экономического консенсуса требуется более слабый глобальный рост, аналогичный кратковременной, возможно, локальной рецессии, и снижающейся, но все еще повышенной инфляции, и прекращение повышения ставок на большинстве развитых рынков.

Таким образом, в этой обстановке могут быть как благоприятные, так и неблагоприятные факторы для золота, и можно сделать следующие выводы: умеренная рецессия и более слабые доходы исторически были положительными для золота; дальнейшее ослабление доллара по мере снижения инфляции может оказать поддержку золоту; геополитические обострения должны и дальше превращать золото в ценную страховку от рисков экстремального изменения; экономический рост Китая должен усилиться в следующем году, что повысит потребительский спрос на золото; доходность по долгосрочным облигациям, вероятно, останется высокой, но на уровнях, которые исторически не препятствовали золоту; давление на сырьевые товары из-за замедления экономики, вероятно, создаст трудности для золота в первом полугодии; в целом, этот смешанный набор влияний подразумевает стабильную, но положительную динамику золота.

Неудивительно, что существует необычно высокий уровень неопределенности в отношении согласованных ожиданий на 2023 год. Например, если центральные банки ужесточат политику в большей степени, чем необходимо, это может привести к более серьезному и масштабному экономическому спаду. Кроме того, резкое изменение курса центральными банками и прекращение или уменьшение повышения до того, как инфляция будет взята под контроль, может привести к тому, что мировая экономика окажется на грани стагфляции. Золото раньше положительно реагировало на эти условия. С другой стороны, менее вероятное плавное снижение, позволяющее избежать рецессии, может нанести ущерб золоту и активам, характеризующимся отношением «риск/польза».

Принимая во внимание «ухабистую дорогу» впереди и кратковременные трудности для экономического роста, в отчете говорится, что в настоящее время есть много признаков снижения объемов производства из-за скорости и агрессивности действий центральных банков. Между тем, предвидя углубляющийся спад в разных регионах, экономисты предупреждают о возможности существенной рецессии.

С учетом прогноза о снижении инфляции в следующем году, поскольку дальнейшее снижение цен на сырьевые товары и базовые эффекты влекут за собой инфляцию цен на энергоносители и продовольствие, в отчете указывается, что инфляция показывает последовательную историю умеренности, что имеет последствия для денежно-кредитной политики. Политический компромисс почти для каждого центрального банка сейчас особенно сложен, поскольку перспектива замедления роста сталкивается с повышенной, хотя и снижающейся инфляцией.

Естественно, ни один центральный банк не захочет потерять контроль над инфляционными ожиданиями, что приведет к сильному уклону в сторону инфляции в борьбе с чрезмерным ростом. Таким образом, можно ожидать, что денежно-кредитная политика останется жесткой как минимум до середины года. В отчете говорится, что в США рынки ожидают, что ФРС начнет снижать ставки во втором полугодии 2023 года. На других рынках учетные ставки могут снижаться медленнее, чем в США. Но к 2024 году ожидается, что большинство крупных центральных банков перейдут в режим смягчения.

Анализ, проведенный Всемирным советом по золоту, показывает, что макроэкономические последствия для золота заключаются в том, что золото является одновременно потребительским товаром и инвестиционным активом. Таким образом, наш анализ показывает, что его эффективность определяется четырьмя ключевыми факторами и их взаимодействием: во-первых, вероятность рецессии на основных рынках угрожает продлить слабую динамику акций и корпоративных облигаций, наблюдаемую в 2022 году. Золото показывает хорошие результаты во время рецессии.

Динамика золота до, во время и после рецессий, определенных «Национальным бюро экономических исследований» (National Bureau of Economic Research, NBER), указывает на то, что золото может обеспечить защиту, поскольку оно обычно показывает хорошие результаты во время рецессий, обеспечивая положительную доходность в пяти из семи последних рецессий.

Но рецессия не является обязательным условием для роста цен на золото. Резкого замедления роста достаточно, чтобы золото имело высокие показатели, особенно если инфляция также высокая или растет. Хотя инфляция действительно может снизиться в следующем году, есть несколько важных соображений, влияющих на рынок золота.

Во-первых, у центральных банков есть цели по инфляции, и хотя более низкий уровень инфляции необходим, центральным банкам этого недостаточно, чтобы отказаться от своей хищнической политики. Для этого инфляция должна достичь целевого уровня или ниже.

Во-вторых, анализ, проведенный WGC, показывает, что сегмент розничных инвесторов больше заботится об инфляции, чем институциональные инвесторы, учитывая более низкий уровень доступа к инфляционной страховке (Рисунок 2). Им важен также и уровень цен. Даже при нулевой инфляции в 2023 году цены останутся высокими и, вероятно, повлияют на принятие решений на уровне домохозяйств. Наконец, институциональные инвесторы часто оценивают свой уровень защиты от инфляции через призму реальной доходности. Она росла в течение 2022 года, создавая проблемы для золота.

В отчете WGC указывается, что в 2023 году можно будет увидеть некоторое изменение динамики в 2022 году, которая будет заключаться в повышении розничного инвестиционного спроса, но ослаблении институционального спроса. В самом деле, любой признак снижения доходности может стимулировать рост институционального интереса к золоту. Однако в целом более низкая инфляция должна означать потенциальное снижение интереса к золоту с точки зрения хеджирования инфляции.

В следующем году мы увидим более сложную динамику доллара США. Во-первых, стабилизация энергетических потребностей в Европе в ближайшем будущем продолжит снижать давление на евро. Во-вторых, поскольку центральные банки в Европе, Великобритании и Японии продолжают применять более инициативный подход к своим соответствующим валютным рынкам и рынкам облигаций, давление на внутренние обменные курсы может несколько снизиться.

Учитывая все эти обстоятельства, доллар, вероятно, будет испытывать давление, особенно в связи с падением инфляции и замедлением роста. Если последние пять лет нас чему-то и научили, так это тому, что потрясения - торговая война, COVID-19, военная операция на Украине и так далее - могут появиться неожиданно и опрокинуть даже самые обоснованные экономические прогнозы.

И хотя макроэкономические факторы формируют основу для большей части воздействия на золото, геополитические обострения могут оказать поддержку инвестициям в золото, как мы видели в первом квартале 2022 года, поскольку инвесторы стремятся защитить себя от любых дальнейших потрясений. Более того, мы считаем значительную долю устойчивости золота в 2022 году премией за геополитический риск, при этом доходность золота не полностью объясняется его исторически важными движущими силами.

После сложного 2022 года ожидается, что потребительский спрос на золото в Китае вернется к уровню 2021 года благодаря меньшему количеству сбоев, связанных с COVID-19, осторожному восстановлению экономики и постепенному повышению доверия потребителей.

В следующем году, вероятно, повысится экономический рост Китая. Признаки того, что ограничения, связанные с COVID-19, ослабевают после того, как местные власти в ноябре оптимизировали свою политику нулевой терпимости к COVID-19, должны повысить доверие потребителей и стимулировать экономическую активность.

Европейские инвестиции в золотые слитки и монеты, вероятно, останутся высокими в 2023 году, поскольку розничные инвесторы, особенно на немецких рынках, стремятся защитить свое богатство. Даже снижение инфляции вряд ли будет способствовать снижению спроса, учитывая сопутствующие риски. Европа (и Великобритания) переживает серьезный энергетический кризис, вызванный сокращением поставок природного газа из России.

Поскольку золото имеет более сильную корреляцию с 10-летней доходностью, чем с краткосрочной доходностью, мы видим уменьшение выгоды от ставок для золота в 2023 году. Хотя более высокая доходность облигаций связана с более низкой доходностью золота и теперь может считаться привлекательной для некоторых инвесторов, текущие уровни доходности исторически не являются препятствием для улучшения ситуации с золотом, особенно с учетом ослабления доллара США.

Если 2023 год должен принести нам умеренную рецессию, акции будут сохранять волатильность. Более того, текущие согласованные оценки прибыли на акцию кажутся необыкновенно устойчивыми на фоне ухудшающегося макроэкономического фона и того, что обычно происходит с прибылью в периоды рецессии.

Несмотря на сильно ограниченные перспективы предложения многих сырьевых товаров, замедление экономики, вероятно, будет доминировать в ценовой динамике, по крайней мере, в первом полугодии, поскольку они попадут под перекрестный огонь жилищного строительства и ослабления производства. В результате золото может пострадать из-за существенной средней корреляции 0,44 за последние 20 лет.

В целом, доходность золота в условиях консенсуса, ожидаемого в 2023 году, вероятно, будет стабильной, но положительной, поскольку она сталкивается с конкурирующими трудностями со стороны своих движущих сил. Но есть много сигналов о том, что экономика может пойти не по намеченному пути. Поскольку воздействие денежного шока все еще сказывается на мировой экономике, любые прогнозы на 2023 год подвержены большей неопределенности, чем обычно.

В этом сценарии инфляционное давление сохраняется по мере роста геополитической напряженности. Сверхосторожные центральные банки рискуют переусердствовать, учитывая запаздывание воздействия политики на экономику. Это приводит к более серьезным экономическим последствиям и стагфляции, о чем мы говорили в прошлом году. Удар по деловой уверенности и прибыльности приведет к увольнениям, что породит существенный рост безработицы. Это был бы довольно сложный сценарий для акций, доходность которых сильно пострадала, а спрос на золото и доллар как «убежище» увеличился.

Для золота также существуют риски снижения цен благодаря сценарию плавного снижения, при котором восстанавливается деловая уверенность и восстанавливаются расходы. Рискованные активы, скорее всего, выиграют, а доходность облигаций останется высокой, что создаст трудности для золота.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished