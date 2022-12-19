Делегендирование алмазной отрасли СССР как пример решения контрразведывательной задачи

Мои скромные опыты в исследовании истории алмазного рынка, опубликованные на Rough-Polished и отдельными изданиями, вызвали живой интерес не только в узкопрофессиональных кругах, но и в академической среде, что, признаться, было довольно неожиданно. Так, академик В.М. Розин (Институт философии РАН) создал весьма объемный цикл статей, в которых подверг тщательному анализу и критике сформулированные мною положения и даже мой психологический портрет (что было весьма лестно и доставило мне немало веселых минут)1. Внимание к моим усилиям было проявлено также сотрудниками Института Африки РАН, Института экономических стратегий РАН (ИНЭС), Института системно-стратегического анализа (ИСАН) и нескольких университетов. Подавляющее большинство отзывов, рецензий и аналитики со стороны академических политологов, историков и экономистов сводились к тезису: «Такой анализ алмазного рынка есть не что иное как махровая конспирология». Которую, разумеется, необходимо подвергнуть научному разоблачению самыми изощренными методами. Здесь уместно процитировать академика Розина: «При этом была реализована следующая методология: сравнительный анализ, методологическая проблематизация, ситуационный анализ, реконструкция и интерпретация заявленных Горяиновым положений. Что позволило подвергнуть критике конспирологическую теорию Горяинова и выделить причины неудовлетворительности подобных концепций. Как правило, их авторы истолковывают факты в духе своей концепции, не учитывают критику и другие исследования, не выполняют основные требования научного обоснования».

Вступать в полемику с академическими исследователями на страницах отраслевого издания вряд ли целесообразно, к тому же я и мои оппоненты пользуемся разным понятийным аппаратом (я вот даже не знаю, что такое – «методологическая проблематизация»). Кроме того, никакой «конспирологической теории Горяинова» никогда не было. Эта «теория» - всего лишь экстраполяция результатов решения задачи по «вскрытию» легенды. Задачи такого типа входили в круг моих профессиональных обязанностей во времена СССР, и, хотя тематика была далека от алмазного рынка, методическая основа остается неизменной. Поэтому я считаю полезным просто рассказать историю этого делегендирования, а читатель вправе рассудить – что является конспирологией, а что нет. Специальных терминов по возможности постараюсь избегать для упрощения понимания контекста.

Алмазная отрасль СССР подвергалась легендированию – это аксиома. На основании «Положения о легендировании предприятий и работ оборонного значения», устанавливающего единый на территории СССР порядок легендирования, этой процедуре подлежали все работы, которым присваивался соответствующий гриф секретности. А гриф «совершенно секретно» и даже «особо важно» был постоянным атрибутом документов по алмазной тематике всего спектра: от геологоразведки и добычи до хранения и торговли. Поэтому то, что мы имеем дело с легендой, было понятно с самого начала наших исследований. Вопрос был в том, что именно легендировалось, на какую глубину и на какой срок.

«Вскрытие» легенды всегда начинается с селекции открытых источников информации. В данном случае селектирующим признаком стала аудитория, на которую был рассчитан тот или иной источник. По этому признаку все открытые источники по алмазной отрасли, как зарубежные, так и отечественные (до 1991 года), были разбиты на пять групп: a) неспециализированные СМИ; b) популярные издания, написанные непрофессионалами; c) популярные издания (включая мемуары), написанные профессионалами алмазной отрасли или смежных отраслей; d) научные и узкоспециализированные издания; e) нормативная документация с грифом не выше ДСП. Следует заметить, что на данном этапе рассекреченные опубликованные документы (в нашем случае их практически и не было) в анализ включаться не должны – предметом интереса пока является конструкция легенды, а не ее опровержение.

После селекции источников наступает самая творческая и сложная часть решения задачи: необходимо выделить информационные константы – идентичные по содержанию (по форме подачи могут быть существенные различия) блоки информации, присутствующие во всех без исключения группах. Эти константы и есть «реперные точки» исследуемой легенды. Кроме присутствия во всех группах источников, у них должно быть еще одно важное свойство – чрезвычайная сложность (а лучше - невозможность) проверки без применения специальных средств и закрытых источников. Проблема в количестве таких констант: чем их больше, тем сложнее, дольше и дороже будет дальнейшее исследование, зависимость здесь экспоненциальная. Но если их слишком мало, вероятность успешного делегендирования снижается: во-первых, единичная константа может и не быть атрибутом легенды, и вся дальнейшая работа пойдет вхолостую, а во-вторых, минимизация объектов исследования в данном случае существенно ограничивает доступный инструментарий проверки.

Нами были выделены три информационные константы, характерные для всех групп открытых источников (до 1991 года) по алмазной тематике: A)главным мотивом для создания алмазной промышленности СССР было желание избавиться от необходимости импортировать технические алмазы, поскольку такой импорт ставил под угрозу развитие промышленности, прежде всего оборонной; B) В 1950 году Запад ввел эмбарго на поставки технических алмазов в СССР, что активизировало работу по поиску собственных месторождений; C) по крайней мере до начала освоения якутских месторождений СССР преодолевал эмбарго за счет контрабанды африканских алмазов, используя в том числе каналы дипломатической почты.

Вот эти три константы и являются «реперными точками» (не единственными, но наиболее существенными) отраслевой алмазной легенды СССР – в том или ином виде они присутствуют во всех без исключения группах источников, они очевидны и в то же время практически не поддаются верификации.

Действительно, пункт A) вполне убедителен – такой мотив, несомненно, имел место, а был ли он главным драйвером создания алмазной отрасли СССР – как проверишь? С пунктом B) тоже на первый взгляд все в порядке – в 1949 году страны Запада создали CoCom (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls) и технические алмазы были включены в списки товаров, запрещенных к поставкам в Советский Блок. Тут даже и доказывать ничего не нужно, верно? Ну а пункт C) вообще проще простого – где эмбарго, там и контрабанда, как же иначе? Любопытных просят не беспокоиться – все прозрачно, что тут проверять, да и невозможно это сделать по открытым источникам. Все в полном соответствии с указанным выше «Положением о легендировании…»: «Легенды должны быть правдоподобными, убедительными и непрерывными, а их вымышленная часть - трудно поддаваться проверке. Изложенные в легендах сведения не должны допускать двоякого толкования и вызывать дополнительный интерес к защищаемым предприятиям (работам)». И ни один историк, экономист или политолог, отечественный и зарубежный, «дополнительного интереса» не проявил.

Последний этап «вскрытия» легенды – опровержение установленных информационных констант. Поскольку мы работаем исключительно в правовом поле, единственным инструментарием, который можно в данном случае использовать, являются архивные фонды. Задача была поставлена так: «Документально доказать, что СССР регулярно и по официальным каналам импортировал технические алмазы в период с 1950 по 1957 годы в количестве достаточном для функционирования промышленности». Таким образом, главной мишенью становилась константа B), очевидно, что в случае ее опровержения A) и C) разрушались автоматически. Но, несмотря на четко очерченный временной интервал, работа выглядела просто неподъемной. Искомые документы могли находиться в четырех федеральных архивах и не факт, что не в спецхране. К сожалению, российские архивы очень слабо оцифрованы и поиск в электронных каталогах малоэффективен. А перелопачивать тысячи архивных дел – на это нужны годы и нечеловеческое терпение.

Пришлось прибегнуть к некоторой уловке. В декабре 2013 года Rough&Polished опубликовал мою статью «Легенда об «алмазном эмбарго», в которой категорично утверждалось, что эмбарго 1950 г. на поставки в СССР технических алмазов – это фикция, элемент отраслевого легендирования. В статье приводился ряд косвенных доказательств, которые могли послужить предметом дискуссии. Но прямых доказательств не было, более того, в тот момент я даже не знал, существуют ли они вообще и где их нужно искать. Статья была классическим активным мероприятием, «прощупыванием» информационного пространства в надежде на адекватный отклик. Зондаж сработал. Весьма преклонного возраста бывший работник Министерства внешней торговли СССР (ныне, увы, покойный) вышел на контакт и любезно подсказал дальнейшее направление поиска.

Первое дело, которое я нашел в ГАРФ, благодаря подсказке внешторговца, было озаглавлено: «О закупке в Англии специального инструмента и аналитических весов, необходимых для приемки технических алмазов». Не откажу себе в удовольствии процитировать центральный документ этого досье: «Министерство внешней торговли. 22 июля 1952 г. Секретно. Заместителю председателя Совета министров СССР товарищу Микояну А.И. В связи с предстоящими значительными закупками технических алмазов в Англии для приемки, проверки их качества, сортировки и взвешивания на месте Торгпредству СССР в Лондоне необходимы специальные инструменты и аналитические весы. Прошу разрешить закупку. Ориентировочная стоимость составит 1,6 тыс. рублей. Проект распоряжения Совета министров прилагается. Заместитель министра внешней торговли С. Борисов»2.

От этого дела клубок покатился быстро. Через несколько недель на моем столе лежали копии десятков рассекреченных документов о рекордных, фантастических по объему поставках технических алмазов из Англии в СССР в 1951 – 1953 годах. Только в 1952 году СССР закупил алмазов на сумму свыше 20 млн золотых рублей. Это в 10 раз (!) превышало экспорт 1939 г. и существенно превосходило поставки алмазов по ленд-лизу за все годы войны! Немногим меньше были поставки 1951 и 1953 годов, а с 1954 до 1957 ежегодные поставки превышали довоенные в 2 с лишним раза! Особую пикантность ситуации придавало то обстоятельство, что эти поставки шли с сумасшедшим дисконтом к рынку – до 17%3. В результате в Гохране был накоплен гигантский сток технических алмазов, которых хватало на 15 лет вперед4. И это называется «алмазное эмбарго»!?

Итак, константа B) лопнула как мыльный пузырь, а вслед за ней посыпались A) и C). Действительно, могло ли быть главным мотивом развития алмазной отрасли СССР желание избавится от зависимости от зарубежного поставщика технических алмазов? Чем так плох этот поставщик, который заваливает вас горами алмазов по беспрецедентно низким ценам? Разве есть угроза дефицита этого сырья для промышленности? При пятнадцатилетнем запасе? И зачем нужна контрабанда при таких поставках? Все, отраслевая легенда, продержавшаяся в информационном поле более 70 лет, приказала долго жить.

Ни малейших упоминаний о рассматриваемых алмазных сделках 1951 – 1953 годов в открытых источниках нет. Ни в англоязычных, ни в русскоязычных, ни в каких-либо еще. Причины этого явления сегодня абсолютно понятны: это годы Корейской войны, войска ООН, в состав которых входит британский контингент (включая доминионы – Австралию, Новую Зеландию, Канаду, Южную Африку) сошлись в смертельной схватке с 64-м истребительным корпусом Советской Армии. Горят самолеты, гибнут люди – граждане СССР, Британии и союзников. И бурно идет взаимовыгодная торговля алмазами. Рекордные сделки за всю историю алмазного рынка! Под грифом «совершенно секретно» с обеих сторон. Прикрываясь легендой об алмазном эмбарго и контрабанде. Похоже, мы имеем дело с заговором, не так ли? А где заговор, там и конспирология. Ну что же, самое время поговорить о конспирологии.

С 1950-х годов и до наших дней о приключениях СССР на рынке алмазов и бриллиантов написаны горы статей, книг и диссертаций. И во всех этих трудах присутствует «алмазное эмбарго», «советская алмазная контрабанда» и «главный мотив – обеспечить промышленность отечественными алмазами». Единственным доказательством «истинности» этих тезисов служат взаимные перекрестные ссылки без какой-либо опоры на документальный материал, которого по понятным причинам, в природе просто не существует. Можно ли считать труды, использующие константы отраслевой легенды «выполняющими основные требования научного обоснования», говоря словами академика Розина? Очевидно, нет. Легенда, даже повторенная и растиражированная тысячи раз, не становится ни истиной, ни наукой. Это всего лишь «специально подготовленный комплекс соответствующих действительности и вымышленных сведений, имеющих сходство с информацией, получаемой в результате анализа проявляющихся вовне признаков объекта (работы), и предназначенных для введения противника в заблуждение и сокрытия от посторонних лиц истинного характера и назначения защищаемого объекта (работы)». Делегендирование алмазной отрасли СССР имеет серьезные последствия. Основным мотивом создания советской алмазной промышленности становится не стремление избавиться от зависимости от зарубежного поставщика, а желание получить надежный источник конвертируемой валюты. А место вымышленных «алмазного эмбарго» и «алмазной контрабанды» занимают весьма любопытные аспекты взаимодействия СССР и «Де Бирс», ведущие свое начало еще с тех времен, когда «крупный бриллиантщик Оппенгеймер» развлекался в московском «Национале» с элитными проститутками, любезно предоставленными в его распоряжение ведомством Генриха Ягоды5.

Термин «конспирология» обычно имеет негативную коннотацию. Не хорошо, «не научно» объяснять секретными договоренностями историю развития алмазного рынка… Но вот проблема – в научный оборот вводятся десятки документов, подтверждающие эти самые секретные договоренности. И что теперь делать с монографиями и диссертациями, в основе которых лежит всего лишь легенда?

Сергей Горяинов, Rough&Polished

1 См., например, Розин В.М. Управление глобальными рынками и мировыми событиями англо-американской надправительственной элитой (конспирологический дискурс; по книге Сергея Горяинова «Битвы алмазных баронов»). // Политика и Общество. - 2015. - № 7. - C. 952-963.

2 ГАРФ. Ф.5446. О.86а. Д.1244. Л.2.

3 ГАРФ. Ф.5446. О.86а. Д.1442. Л.6.

4 ГАРФ. Ф.5446. О.86а. Д.1113. Л.2.

5 ЦА ФСБ. Ф. Н-13614, Т.2, Л. 40-56.