Как правильно сочетать цвета украшений

В преддверии новогодних праздников женщины на всех континентах устремляются в ювелирные магазины и торговые центры, чтобы выбрать для себя эксклюзивные украшения, благодаря которым они будут выглядеть еще более неотразимо.

При этом подход к выбору драгоценных изделий у представительниц прекрасной половины человечества, понятно, чисто индивидуальный. Одни женщины любят золотые украшения, другие - серебряные, а некоторые вообще не умеют их выбирать!

К счастью, металлы разных цветов очень даже хорошо сочетаются. Своими советами на этот счет делятся французские дизайнеры ювелирных изделий, советы которых приводит интернет-ресурс tendances.orange.fr.

Принимать во внимание цвет лица

Прежде всего, следует помнить, что украшения в золотых или бронзовых тонах рекомендуются скорее темнокожим или темнокожим женщинам.

Украшения из серебристых металлов, напротив, являются союзниками светлой или розоватой кожи.

Конечно, речь не идет об абсолютных правилах или, не дай Бог, дискриминации по цвету кожи!

В любом случае, ничто не мешает тому, чтобы выбрать один или даже несколько тонов. Если кожа матовая кожа, определенно стоит украсить обе руки золотыми кольцами. При этом очень даже приемлемо надеть серебряные сережки, которые, к примеру, будут прекрасно сочетаться с каштановыми волосами.

Аккумуляция украшений

Аккумуляция - надежный способ, когда речь идет о смешивании украшений разных цветов.

Так, на красивой белой блузке с V-образным вырезом можно, например, сочетать золотое, серебряное и жемчужное колье.

Точно также не следует отказываться от применения данного подхода при выборе браслетов или колец.

При этом необходимо помнить, что аккумуляция применима, если только она не распространена повсеместно. Поэтому следует отдавать предпочтение только одной области тела: шее, рукам или запястьям, но не всем одновременно.

Ограничить количество смесей

Сочетая украшения разных цветов, важно учитывать, из какого материала они выполнены (золото, сталь, кожа, шелк, латунь…).

При этом следует помнить о стиле - ансамбле в стиле бохо, рок, шик и так далее.

Ничто не мешает сочетать в богемном стиле украшения разных цветов или два совместимых материала, таких как жемчуг и шелк.

С другой стороны, следует избегать не очень гармоничных сочетаний. Так, плохо сочетается ношение черного кожаного ремешка, медальона на шее и сережек из ацетата.

Ставка на гибридные изделия

Ювелирный рынок богат предложениями на любой вкус. Поэтому каких-либо проблем с приобретением гибридных украшений разных цветов возникнуть не должно.

В кольцах замечательно сочетаются золото и серебро, равно как и цветные вставки в ожерельях.

В дополнение к различным материалам и стилям в состав ювелирных смесей должны входить камни. Сапфир, оникс, бриллиант, изумруд... Следует помнить при этом, что не все камни сочетаются друг с другом, равно как и с цветом вашей кожи.

В любом случае правильным подходом будет следующий: прежде чем приобрести новое украшение, убедитесь при примерке, что оно действительно вам подходит. При этом не стесняйтесь спросить мнение вашего спутника или спутницы.

Следуя этим нескольким советам, в ваших ювелирных композициях обязательно воцарится гармония!

Алекс Шишло для Rough&Polished