Ювелирный бизнес в России теряет привлекательность, но не санкции тому причина…

Условия для ведения ювелирного бизнеса во многих «дружественных» странах сегодня существенно лучше, чем в России. Даже в странах бывшего постсоветского пространства: в Казахстане, Киргизстане, Армении, Узбекистане, эти условия существенно комфортнее. Поэтому не удивительно, что многие действующие российские ювелирные компании или уже осуществляют релокацию в «дружественные» страны, или, как минимум, рассматривают для себя возможность такой релокации.

Почему так получилось?

Регулирование рынка ДМДК – оно с какой целью осуществляется в России?

По логике здравого смысла, государственное регулирование деятельности в любой отрасли осуществляется ради цели достижения в данной сфере баланса интересов государства и общества. Под обществом подразумеваются и конечные потребители продуктов, и бизнес-участники рынка. Их взаимоотношение также является одной из целей государственного регулирования отрасли.

Очевидно, государство должно быть заинтересовано как в развитии любой из отраслей, так и получении от ее функционирования финансового результата. Как напрямую, через налоги, сборы, пошлины, так и косвенного – через последующий гражданский оборот товаров, произведенных в отрасли, через налоги на трудовые доходы граждан, задействованных в ней.

Нет смысла обосновывать – развитие отрасли требует достаточности экономических свобод, а получение от отрасли фискального эффекта требует контроля. Вроде бы, все очевидно и понятно. Но давайте посмотрим, в какой степени эти очевидные вещи реализованы в российской государственной политике регулирования рынка ДМДК.

Правовое регулирование сферы ДМДК в Российской Федерации – одно из самых жестких в мире. Скорее всего, самое жесткое в мире.

Какая из стран может «похвастаться», что участнику ювелирного рынка нужно не только встать на у чет как юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (это есть во все мире), но и встать на специальный учет в контрольно-надзорном органе (Федеральной пробирной палате), зарегистрироваться в специальной информационной системе (ГИИС ДМДК) и даже о внутренних операциях постоянно в ходе работы предоставлять в систему детальные сведения?

Где в мире, кроме России, при экспорте-импорте ДМДК, даже в рамках Интернет-торговли ювелирными изделиями в адрес частных лиц, помимо обычного таможенного контроля, нужно проходить еще отдельный так называемый государственный контроль (будто таможенный контроль – это не государственный…)?

В какой еще стране международные требования ФАТФ имеют более жесткие национальные нормы и генерируют у ювелиров запросы на такое количество отчетов, как у нас требует Росфинмониторинг?

Какая из стран в своем уголовном праве содержит аж целых три специфических статьи, карающих за нарушения установленных правил работы с ДМДК?

Налицо резкий перекос регуляторики сферы ДМДК в контрольно-надзорную сторону. Причем этот дисбаланс между экономическими свободами и контролем на рынке с годами только увеличивается.

К этому списку «регуляторных достижений» следует добавить вступающую в силу с 1 января 2023 года дискриминацию условий работы малого бизнеса в отдельно взятой сфере ДМДК – введение запрета на применение «малыми» специальных налоговых режимов.

Есть и совсем уж удивительное. Не секрет, что ювелирные изделия из России попали под санкции у ряда стран. Так вот, нормативная база обязывает проставлять на всех изделиях, в том числе отправляющихся на экспорт, российское государственное пробирное клеймо. Это чтобы проще было наших отлавливать за попытки обхода санкций?

Кстати, про санкции. Казалось бы, в условиях санкционного давления на Россию в целом, и на сектор ДМДК особенно, бизнесу в этой сфере тем более следовало бы давать максимальные экономические свободы. Да и Президент Российской Федерации как путь преодоления санкционного давления декларировал предоставление бизнесу максимальных экономических свобод. Но это безусловно разумное решение для сферы ДМДК почему-то остается нереализуемым. Нормативная правовая база в сфере ДМДК не только остается крайне тяжелой для участников рынка, но, что самое удивительное, продолжает ужесточаться далее! И не только в части налогообложения. Это у нас называется – «совершенствоваться».

Понятно, что санкционное давление осложняет работу сектора ДМДК на внешнем рынке. Зато есть внутренний. Однако на рынке ДМДК физическим лицам в Российской Федерации разрешено так мало, что нетрудно привести сразу весь исчерпывающий список разрешенного:

- совершать сделки и владеть ювелирными изделиями (единственные объекты из ДМДК, для которых разрешен свободный гражданский оборот);

- покупать у банков слитки и монеты из драгоценных металлов, владеть ими и только банкам же их реализовывать;

- использовать в бытовых целях изделия из драгоценных металлов и реализовывать скупкам их лом (зубных протезов и т.п.);

- покупать, владеть сертифицированными ограненными драгоценными камнями и реализовывать их скупкам, либо предоставлять под залог ломбардам.

И это все. Вроде бы планируется запустить реализацию физическим лицам сертифицированных обработанных драгоценных камней без НДС. Все через банки, как и со слитками, их продажа и выкуп. Но вот в чем вопрос – а зачем они гражданам (как и слитки золота без НДС)? Ведь реализовать их будет можно только тем же банкам (если они согласятся выкупать, что даже со слитками происходит не у всех). А если и будут эти сертифицированные объекты выкупаться, то с сумасшедшими дисконтами? Ведь их нельзя вывозить за пределы России, и даже в скупку легально сдать это добро нельзя. «Чемодан без ручки», о чем не все инвесторы пока даже догадываются – инструмент-то новый.

Про возможности реализации инвестиционных слитков драгоценных металлов без НДС ювелирным производителям (основным потребителям драгоценного металла на производстве) речи и быть не может – ведь именно ради блокирования такой возможности и были приняты Статьи 2 и 3 нашумевшего Федерального закона 47-ФЗ от 9 марта 2022 года.

Зато всем понятно, что «если нельзя, но очень хочется – то можно». Инвестор же у нас понятливый, и всегда найдет способ, как решить свою проблему. Вот только зачем это государству – загонять инвестора в «серый», если не «черный» рынок? Делать всех инвесторов как минимум правонарушителями, если не преступниками?

Нетрудно заметить, что легальный доступ к драгоценным металлами драгоценным камням (кроме ювелирных изделий) россиянам доступен исключительно через банки. Даже удивительно, что государство не придумало продавать ювелирные изделия через банки… А вот драгоценные камни и драгоценные металлы не в форме ювелирных изделий, а в форме минералогических образцов для частных коллекций (культурных ценностей) нашим соотечественникам легально вообще недоступны.

Даже простое хранение физическим лицом в минералогической коллекции образца необработанного драгоценного камня или самородка драгоценного металла, либо даже обработанного, но не сертифицированного драгоценного камня, признается в России априори незаконным, за что физическому лицу по пункту 4 Статьи 191 УК РФ грозит срок до семи лет лишения свободы.

Какой внутренний спрос убит этим чудовищным подходом к коллекционным образцам, не знает никто. Ну, неинтересно это нашему государству, никто не анализировал. Драгоценные камни, по мнению российской власти, вообще не нужны россиянам – вся отрасль драгоценных камней в России всегда была заточена исключительно под экспорт. Даже бриллианты, производимые в России, в основном экспортировались, а для внутренних нужд ювелирной промышленности импортировались камни похуже, индийские…

Можно вспомнить и про добычу ДМДК. Несколько раз предпринимались попытки узаконить вольный принос или старательскую добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. Все тщетно.

Между тем экспертные оценки незаконной добычи золота составляют до 10% от добычи легальной! Такие данные были приведены в Пояснительной записке к законопроекту №01/05/02-21/00113290 от 16.02.2021 года. Данный законопроект о либерализации уголовного права в сфере ДМДК, разработанный Минвостокразвития России, шел в паре с параллельно внесенным законопроектом «О старательской деятельности». Но не дошел и до первого чтения… И это при том, что пункт 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № Пр-2196 по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока предписывал Правительству Российской Федерации представить предложения по законодательному урегулированию деятельности по добыче индивидуальными предпринимателями россыпного золота!

Но самым длительный и упорным был путь законопроекта № 429535-5 о добыче россыпного золота индивидуальными предпринимателями, аж 8 лет – с 2010 по 2018 годы. Даже второе чтение прошел законопроект! И, в итоге, был отклонен. Кстати, в R&P был опубликован материал об этом законопроекте.

Почему же все так?

Как ни грустно это звучит, традиции у нас такие российские – как можно больше всего запретить, чтобы как бы чего не вышло. Не так важно государству, какой будет оборот в сфере ДМДК, как важно, какой будет незаконный оборот. Т.е. пусть лучше рынок будет составлять 50% от своего потенциала, но зато несколько миллионов рублей не попадут в «неправильные руки». Для нас этот подход – историческая данность, со времен СССР.

К великому сожалению, когда вся экономика новой России шла по пути либерализации, испытывая при этом естественные экономические трудности переходного периода к рыночной экономике, драгоценные металлы и драгоценные камни из запасников пригодились власти для экстренных продаж. Вот и отразилось в умах высоких чиновников это понимание предназначения ДМДК, понимание своих задач – хранить и оберегать ценности от разворовывания народонаселением, в любом виде и любом месте. Причем вне зависимости от того, кому эти ценности принадлежат – государству, частной компании, или физическому лицу. Иногда такая забота «не о своем» выглядит даже забавно. Что поделаешь, «историческая память» работает!

В период запуска «регуляторной гильотины» эта печальная традиция нашла отражение даже в официальных обоснованиях целей регулирования рынка ДМДК. Как указано в документе «Целевая структура нормативного правового регулирования…», «предметом административно-правового регулирования сферы ДМДК являются охраняемые законом ключевые ценности в сфере ДМДК». А к «ключевым рискам», на минимизацию которых направлено регулирование, отнесены использование неучтенных ДМДК в производстве и перемещение контрабандной и контрафактной продукции, использование ДМДК в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, незаконное возмещения НДС, недопоступление пошлин и налогов, появление на рынке ДМДК продукции ненадлежащего качества, недобросовестная конкуренция за счет снижения качества продукции, обман потребителя».

И ни слова о цели развития сферы ДМДК, развития внутреннего и внешнего рынков! Если кратко, то все регулирования сферы ДМДК в нашей стране имеет (и всегда имело) ярко выраженный фискальный и, главное, правоохранительный уклон. Не секрет, что последнее слово в одобрении или неодобрении законопроектов, относящихся к сфере ДМДК, по факту принадлежит даже не регулятору (Минфину России), а правоохранительным органам.

Вот только нужно сегодня – развитие, особенно внутреннего рынка. А оно, как было отмечено, без экономических свобод совершенно невозможно.

Владимир Збойков для Rough&Polished