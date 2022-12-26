Рынок платины столкнётся с дефицитом предложения, но спроса в зелёной энергетике ждать не приходится

На пороге 2023 года на рынке платины, как ожидается, произойдут существенные перемены: избыток предложения сменится его дефицитом. Согласно последнему исследованию, опубликованному Всемирным советом по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC), спрос на платину может показать двузначный рост в 2023 году, а её производство вырастет лишь незначительно. Это приведёт к сильному изменению баланса рынка.

В то же время, крупные добывающие компании сократили прогнозы производства платины в этом году на фоне ряда факторов. Значительные объёмы платины с европейских рынков перетекают в Китай, а мир постепенно переходит к "зелёной" энергетике. Поскольку платина повсеместно используется в установках электролиза для производства водорода, данный фактор, как считается, может оказать значительную поддержку рынку.

Однако для того, чтобы достичь нулевых выбросов углекислого газа с платиной на первых ролях, нашей планете требуется претерпеть фундаментальные, невиданные доселе изменения, что может быть делом достаточно отдалённого будущего. При этом более "приземлённые" применения платины могут оказать рынку поддержку в более краткосрочной перспективе.

Благоприятные фундаментальные факторы

Согласно недавнему исследованию, проведённому исследовательской консалтинговой компанией Metals Focus и опубликованному WPIC, спрос и предложение на рынке платины в 2023 году выглядят благоприятными. Прогнозируется, что рынок будет испытывать дефицит предложения в размере 303 000 тройских унций. Мировой спрос на платину, как ожидается, увеличится на 19% до 7,770 млн унций, в то время как предложение повысится всего на 2% до 7,466 млн унций. В качестве причин изменения баланса рынка WPIC указывает ограничение предложения в сочетании с повышенным спросом на платиновые слитки и монеты. Предыдущий прогноз WPIC об избытке предложения был пересмотрен и понижен на 17%, в результате чего он оказался на территории дефицита.

В интервью Kitco News Тревор Рэймонд (Trevor Raymond), генеральный директор WPIC, сказал, что за последние два года объём предложения платины почти не изменился, но всё же он оставался на 7% ниже уровня 2019 года, когда началась эпидемия Covid-19. Ранее спрос также снижался из-за значительного оттока средств из ETF и запасов с бирж. Однако в последнее время спрос как в промышленности, так и в автомобильном сегменте вырос, поскольку автопроизводители наращивают производство для удовлетворения потребностей рынка, который значительно сократился за время пандемии. Дефицит полупроводниковых чипов, который негативно сказывался на производителях автомобилей в последние пару лет, постепенно сократится в 2023 году.

К позитивным факторам спроса на рынке платины добавляется то, что в 2022 году Китай импортировал почти на 1,2 млн унций больше, чем необходимо стране для покрытия потребления. Это свидетельствует о том, что отток из ETF с западных рынков обернулся притоком платины на Восток, отмечает Рэймонд. Он утверждает, что частично это связано с развитием бизнеса по производству электромобилей на топливных элементах в КНР, а частично с использованием платины в промышленности.

WPIC прогнозирует, что в 2022 году мировая добыча платины сократится на 9% до 5,637 млн унций. Проблемы с поставками, вероятно, сохранятся и в 2023 году, при этом прогнозируется скромный рост на 2% в годовом исчислении до 5,726 млн унций. Некоторые из крупных компаний по добыче платины уже снизили свои прогнозы производства, в основном из-за проблем с техническим обслуживанием и электроснабжением в Южной Африке, которая является крупнейшим в мире производителем платины.

Компания Anglo American Platinum (Amplats) снизила свой прогноз производства на 2023 и 2024 годы из-за более низкого качества руды на своём предприятии Могалаквена (Mogalakwena) и меньших объёмов добычи на руднике Амандельбульт (Amandelbult), хотя планы по объёму производства на 2022 год остаются неизменными. В настоящее время ожидается, что производство рафинированных МПГ в 2023 и 2024 годах составит от 3,6 млн до 4 млн унций, что ниже первоначального ориентировочного диапазона от 3,8 млн до 4,2 млн унций в 2023 году и от 4,1 млн до 4,5 млн унций в 2024 году.

Impala Platinum Holdings (Implats) заявила, что производство рафинированной платины снизилось на 4% в квартале, закончившемся 30 сентября. Эта разница была напрямую связана с более продолжительным процессом очистки и влиянием программы технического обслуживания в течение отчётного периода.

По данным Sibanye-Stillwater, объём производства концентрата МПГ из 4 элементов (в основном платина, палладий, родий и золото) на предприятиях компании в Южной Африке упал до 432 143 унций за три месяца, закончившихся 30 сентября, с 500 073 унций за тот же период 2021 года.

Однако российский Норникель прогнозирует, что в 2022 году на рынке платины наступит баланс спроса и предложения, а затем в 2023 году он вернётся к умеренному избытку предложения в 0,3 млн унций.

Фундаментальные факторы рынка платины в настоящий момент выглядят многообещающе, а применение этого металла при производстве водорода часто ассоциируется с его блестящими перспективами в будущем. Тем не менее, поддержка рынка может исходить от секторов, которые обычно не находятся в центре внимания, поскольку стремление к нулевым выбросам углекислого газа до сих пор остаётся отдаленной, хотя и благородной целью.

Недооценённые факторы спроса

В более краткосрочной перспективе рынок платины может получить поддержку от менее очевидных сегментов, таких, как промышленность (в частности, стекольная), инвестиции в монеты и слитки в Японии и на Западе, а также политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По данным WPIC, промышленный спрос на платину вырастет на 10% в 2023 году до 2,316 млн унций, что станет вторым самым высоким показателем за год за всю историю наблюдений. Заметный рост связан с производством стекла, которое, как ожидается, подскочит на 52% до 481 000 унций, что обусловлено планируемым увеличением мощностей и сохраняющимся высоким спросом в Китае, а также вводом в эксплуатацию заводов по производству стекловолокна в Египте.

Стекольная промышленность в основном использует платину, сплавы платины и родия, и, в последнее время, иридий. Эти металлы и сплавы обладают стойкостью к высоким температурам и окислению, защищая компоненты оборудования и керамические субстраты в стекольной отрасли от разрушения при контакте с расплавленным стеклом. Это позволяет производителям сократить время простоя оборудования, продлить срок его службы, сохранить форму керамических деталей, уменьшить количество дефектов в конечном продукте и сделать стекло более чистым за счёт меньшего загрязнения посторонними примесями. Платина используется в высокотемпературных, устойчивых к окислению стеклоформах, особенно для производства стекловолокна и оптоволокна, а также тиглей для других методик производства стекла.

Объём мирового рынка стекла оценивался в $106,44 млрд в 2021 году. Ожидается, что совокупный годовой темп его роста составит 5,2% в период с 2022 по 2030 год. Поддержку рынку могут оказать новые инвестиции в жилую и коммерческую недвижимость, а также рост использования перерабатываемых упаковочных материалов. Кроме того, в настоящее время ускоряется распространение сетей 5G, которым требуется высококачественное оптоволокно для обеспечения быстрого доступа в интернет.

Прогнозируется, что в следующем году спрос на платиновые слитки и монеты вырастет на 49% до 507 000 унций, что является трехлетним максимумом. Аффинажные предприятия в Северной Америке и Европе выделяют больше мощностей на платину из-за более слабого спроса на золото и серебро, а инвестиции в Японии, ранее сократившиеся, вновь повысятся.

"Наиболее зрелым рынком для [инвестиций в] платиновые слитки и монеты на самом деле является Япония, - говорит Рэймонд. - В последние несколько лет мы наблюдаем значительный рост этого спроса [также] на Западе". По его словам, на инвесторов в Японии начинает влиять инфляция, которая побуждает их к покупкам платины, несмотря на более высокие цены и более слабую иену. WPIC также работает со швейцарскими аффинажными заводами, чтобы поставлять больше платины на рынки Северной Америки.

Политика ФРС исторически является важным фактором для рынков драгоценных металлов. Когда центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией, активы-убежища, такие как драгоценные металлы, обесцениваются по сравнению с более рискованными активами, которые могут принести инвесторам больше прибыли. Согласно недавнему исследованию, потребители ожидают снижения инфляции в ближайшие месяцы. Таким образом, платина может вырасти на фоне ослабления доллара, если позиция ФРС смягчится в 2023 году.

Топливные ячейки не питают рынок платины

Перспективы рынка платины зачастую обуславливаются "зелёным переходом" к возобновляемой энергетике, который тесно связан с производством водорода. Благодаря своей устойчивости к высоким температурам платина используется в мембранах протонного обмена для топливных элементов при электролитическом методе производства водорода. Это ключевая технология для достижения нулевых выбросов углекислого газа, которая, в перспективе, может заменить ископаемое топливо, такое, как природный газ и нефть, в промышленности и транспорте, и разрешить текущий энергетический кризис. Однако на пути у зелёного перехода есть множество препятствий к повсеместному внедрению.

Во-первых, электролиз водорода – это чрезвычайно энергоёмкий процесс, который в планетарном масштабе теряет смысл при использовании обычных источников электроэнергии. Для достижения нулевых выбросов и прекращения изменения климата необходимо производить водород при помощи возобновляемых источников энергии, таких, как ветрогенераторы, солнечные панели, атомные электростанции, и более экзотических, например, приливных электростанций, солнечных электростанций башенного типа и других. К сожалению, как отмечают некоторые аналитики, совокупные инвестиции в возобновляемые источники энергии должны составить порядка $5 трлн для достижения нулевых выбросов. При этом именно развитым странам придётся взять на себя эти расходы и заплатить за зелёный переход в развивающихся государствах – если им удастся достичь консенсуса по этому вопросу.

Сейчас, однако, консенсус выглядит весьма отдалённым. Недавнюю конференцию ООН по изменению климата (U.N. Climate Change Conference, COP27) можно с полной уверенностью назвать провальной. Вместо перечня конкретных шагов по борьбе с изменением климата страны-участницы спорили о том, кто должен заплатить за убытки, вызванные повышением глобальной температуры и участившимися природными катаклизмами. Растущий урон от изменения климата углубил пропасть между богатыми и развивающимися странами вместо того, чтобы объединить их в решительном порыве к действию. "Не было реальных усилий по достижению консенсуса", - отметил один из европейских переговорщиков.

Между тем, электромобили на топливных ячейках (fuel cell electric vehicles, FCEV) — это ещё один сектор потребления водорода и, следовательно, спроса на платину. Однако, чем больше FCEV представлено на рынке, тем меньше платины будет использоваться для каталитических нейтрализаторов выхлопных газов в бензиновых и дизельных автомобилях, и в то же время она будет больше использоваться как в водородных топливных элементах, так и в производстве водорода. На самом деле это и не проблема, и не существенный фактор для рынка платины по одной-единственной причине.

Мировой рынок FCEV оценивался в $1,19 млрд в 2021 году, и ожидается, что к 2030 году его объём достигнет примерно $36,92 млрд. Для сравнения, мировой рынок производства автомобилей в 2021 году оценивался примерно в $2,86 трлн. Как можно догадаться из этих цифр, водородным транспортным средствам потребуется долгое время, чтобы занять значительную долю авторынка. С другой стороны, спрос на платину для каталитических нейтрализаторов в автомобильной промышленности, по прогнозам, в этом году составит около 3 млн унций.

Наконец, электромобили на батареях уже становятся серьезными конкурентами FCEV, а рыночная доля такого транспорта прогнозируется на уровне $388,90 млрд в 2022 году и $846,70 млрд к 2027 году.

Таким образом, маловероятно, что производство водорода и зелёный переход окажут поддержку рынку платины в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Вместо этого именно общепринятые и традиционные применения платины могут сыграть на руку этому рынку.

Фёдор Лисовой для Rough&Polished