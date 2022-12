Рынок меди: структурная переоценка неизбежна, но пока в фокусе макроэкономический негатив

Цена на медь после достижения нового максимума в начале марта снизилась к декабрю на 25% и пока находится около уровня $8 тыс./т. Поддержкой цене служат риски в сфере предложения – перебои с производством в Латинской Америке. Часть экспертов полагает, что цены на медь могут снизиться еще сильнее, являясь заложниками укрепления доллара на фоне борьбы с инфляцией и потенциальной рецессии. Более частным, но не менее существенным элементом этой картины является замедление экономики Китая, крупнейшего потребителя металла, в связи с политикой «нулевой терпимости» к COVID-19. Производители металла, в свою очередь, уповают на то, что цене предстоит «структурная переоценка» (этот термин использовал, в частности, представитель Trafigura) по мере того, как опасения рецессии утихнут и в повестку дня вернется тема ускорения энергоперехода. Тот факт, что медь является одним из основных бенефициаров этого процесса, неоспорим, но краткосрочная картина для меди, как и других промышленных металлов, отягощена негативными макроэкономическими факторами.

РЫНОК МЕДИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2022 Г. И ПРОГНОЗЫ НА 2022 И 2023 ГГ.

Мировой спрос на медь в течение первого полугодия 2022 г, по оценке «Норникеля», был довольно неравномерным, поскольку высокие цены на энергоносители в Европе и антиковидные ограничения в Китае негативно сказались как на настроениях потребителей, так и на инвестициях. В апреле и мае спрос был особенно слабым.

«Что касается предложения, то в Чили и Перу, двух крупнейших странах-производителях меди, произошел ряд инцидентов и остановок на производстве, в то время как производство в остальном мире осталось на прежнем уровне из-за слабого спроса на черновую медь в Китае», - говорится в пресс-релизе «Норникеля».

Несмотря на то, что мировая добыча меди с начала года снижалась, по итогам полугодия она примерно на 3% выше данных годичной давности, отмечает Concord Resources. По итогам года, как ожидается, производство будет выше уровня 2021 г на 5%, а в будущем году ожидается сильный рост выпуска металла за счет ввода в строй новых проектов.

Согласно опубликованным в конце октября оценкам Международной исследовательской группы по меди (International Copper Study Group, ICSG), рынок меди в 2022 г столкнется с дефицитом в размере около 325 тыс. т. Прогноз ICSG резко поменялся – в мае группа прогнозировала профицит в 142 тыс. т в этом году.

«Продолжающиеся ограничения, связанные с COVID-19, и невыходы на работу персонала; эксплуатационные и геотехнические проблемы; забастовки; ограничения на воду в Чили; более низкие, чем ожидалось, содержания меди в руде; конфликты горнодобывающих компаний с местными сообществами в Перу – все это ограничило добычу на ряде активов в этом году», — поясняет ICSG.

По прогнозам ICSG, мировое производство рафинированной меди вырастет примерно на 2,8% в 2022 г (до 25,49 млн т) и на 3,3% в 2023 г (до 26,34 млн т). Прежний прогноз предполагал более значительный рост (в 2022 г на 4,3%, а в 2023 г-на 3,6%) и был основан на улучшении ситуации с коронавирусом, стабильной работе действующих проектов и вкладе новых мощностей, в частности в Китае и ДР Конго.

В будущем году, по оценке ICSG, рынок меди будет профицитным в размере 155 тыс. т (майский прогноз предполагал профицит в 352 тыс. т).

Потребление рафинированной меди в мире увеличится примерно на 2,2% в 2022 г и на 1,4% в 2023 г, считает ICSG. «Ухудшение перспектив мировой экономики, главным образом вследствие повышенных цен на энергоносители и высокой инфляции, привело к пересмотру в сторону понижения показателей роста потребления рафинированной меди как в 2022 г, так и в 2023 г», — говорится в сообщении ICSG.

International Wrought Copper Council (IWCC) также в октябре скорректировал свои прогнозы по спросу на медь, так как появились значительные факторы неопределенности, включающие ситуацию с энергообеспечением в Европе, а также опасения экономического спада и рецессии.

По прогнозу «Норникеля», на рынке меди в 2022 г будет незначительный дефицит в размере 187 тыс. т (менее 1% мирового потребления).

Несмотря на недавние проблемы и ухудшение прогнозов для мировой экономики, спрос на медь в 2022 г вырастет на 2%, до 25 млн т, считает «Норникель». В частности, спрос в Китае вырастет на 2%, до 13,6 млн тонн после снятия ковидных ограничений, а Европа и Америка увеличат потребление меди на 1% и 3% соответственно.

Глобальное предложение как добываемой, так и рафинированной меди в 2022 г увеличится, считает «Норникель». Горная добыча меди подрастет на 3% г/г, до 22 млн тонн, а производство рафинированной меди – на 2%, до 25 млн т по мере восстановления производства после коронавирусных ограничений.

В Южной и Центральной Америке в совокупности ожидается производство 2,9 млн т (рост на 6%), в Африке - рост на 11%, до 1,7 млн т, а в Азии – рост на 1%, до 14,7 млн т, в том числе в Китае - рост на 2% до 10,5 млн т, а в Японии - на 3% до 1,5 млн т. Однако остановки добычи на нескольких рудниках в Латинской Америке, вызванные забастовками и засухой, могут привести к тому, что уровень перебоев в поставках сырья в 2022 году составит 5-5,5% от общего объема добычи, отмечает «Норникель».

IWCC ожидает роста горной добычи в 2022 г на 3,4%, до 21,6 млн тонн, выпуска рафинированной меди – на 2,5%, до 24,82 млн тонн. В 2023 г, по оценкам IWCC, производство рафинированной меди вырастет на 2,5%, до 25,44 млн тонн.

Маркус Гарви (Marcus Garvey), глава отдела товарной стратегии Macquarie, ожидает профицита на рынке меди в 2023 г в размере 600 тыс. т, на фоне роста предложения из Латинской Америки и других стран. «Все промышленные металлы перейдут в состояние профицита в следующем году», — считает, ссылаясь на влияние глобального макроэкономического спада.

ПРИЧИНЫ СЛАБОСТИ ЦЕН

Биржевые запасы меди остаются на исторически низком уровне, предупредила Trafigura в конце октября: их достаточно, чтобы обеспечить мировое потребление всего на 4,9 дня, а закончат этот год на уровне 2,7 дня. Обычно этот показатель исчисляется неделями. И хотя публичные данные о запасах на LME и других торговых площадках не дают полного представления о состоянии цепочки поставок, ограниченные запасы повышают риск внезапного скачка цен в случае стремления трейдеров обеспечить будущие поставки.

Тем не менее, трехмесячный фьючерс на медь на LME в конце ноября продавался более чем на 25% дешевле рекордного уровня $10 845/т, достигнутого в марте. По мнению главы Freeport McMoRan Ричарда Адкерсона (Richard Adkerson), низкие цены не отражают ограниченность физического рынка.

Давление на цены на медь из-за роста операционных расходов оказывает укрепление доллара вследствие роста процентных ставок в США, который вызван самым высоким за 40 лет уровнем инфляции, отмечает Дункан Хоббс (Duncan Hobbs), глава отдела исследований Concord Resources.

Еще одним макроэкономическим фактором, влияющим на медь, является энергетический кризис в Европе. Растущие цены на энергоносители и ожидание холодной зимы из-за российско-украинского конфликта повышают риски потенциальной рецессии. «Сейчас мы наблюдаем, как европейские правительства готовятся оказать некоторую поддержку потребителям и промышленности, формулируя существенные ответные меры налогово-бюджетной политики», — говорит Хоббс.

Хотя эти факторы могут повлиять на потребление меди в Европе, более значительным событием для рынка меди является новый всплеск COVID-19 в Китае, который является крупнейшим потребителем меди. Меры по сдерживанию распространения вируса во втором квартале замедлили наметившееся в начале этого года восстановление рынка, говорит Хоббс. В итоге спрос со стороны Китая тормозит.

Карен Нортон (Karen Nortonne) из Refinitiv не ожидает, что спрос в Китае значительно возрастет в последнем квартале. «Новый энергетический сектор является ярким пятном, но на него пока приходится гораздо меньшая доля спроса, чем на сектор недвижимости, который остается слабым и вызывает постоянную озабоченность», — сказала она. В итоге, по мнению Нортон, на фоне пессимистичных ожиданий по спросу в этом году, растущих опасений рецессии и мер по борьбе с безудержной инфляцией, цены на медь могут продолжить снижение.

Перспективы роста на следующий год также выглядят ненадежными, особенно в Европе, считает Нортон. «Энергетический кризис угрожает отодвинуть энергетический переход, который, как ожидается, окажет эффект домино для спроса на ключевые металлы, такие как медь», — говорит Нортон.

В то же время, представители добывающих компаний обращают внимание на то, что настроения на рынке меди оторваны от реальной ситуации с доступностью металла и не учитывают будущего развития спроса. Такой точки зрения придерживается, например, глава канадской компании Teck Resources Джонатан Прайс (Jonathan Price), который считает, что «макропредставление совершенно не связано с основными физическими принципами рынка меди».

«Хотя так много внимания уделяется слабости сектора недвижимости в Китае, спрос на медь для инфраструктуры и электромобилей более чем компенсирует это», — утверждает Костас Бинтас (Kostas Bintas), соруководитель отдела торговли металлами и минералами Trafigura.

Бинтас отдельно касается ситуации в Европе, которая ускоряет переход на возобновляемые источники энергии, пытаясь отказаться от российского газа, что приводит к увеличению спроса на медь. «Не случайно ЕС решил выдвинуть цель по удвоению мощностей по солнечной генерации в период с 2030 по 2025 годы. Все это требует много меди. Посмотрите на электромобили повсюду, [их количество на дорогах] удивительно. Это тоже много меди. В результате запасы сократились в течение этого очень трудного года», - говорит Бинтас.

Поддержать цены могли бы сложности с поставками металла. В этом году добыча меди в Чили и Перу, которые являются крупнейшими производителями, столкнулась с препятствиями, связанными с угрозой забастовок горняков (Escondida и Antofagasta в Чили) и протестами местных сообществ, которые блокировали работу предприятий Glencore (Antapaccay), MMG (Las Bambas) и Hudbay Minerals (Constancia). Тем не менее, пока этого не происходит. «Несмотря на продолжающиеся перебои с поставками, опасения по поводу встречных макроэкономических факторов и опасений рецессии на данный момент доминируют в настроениях и ценах на медь», — констатирует Ева Манти (Eva Manthey) из ING.

«Постоянные проблемы с поставками из Латинской Америки предотвратят дальнейшее падение цен, и мы ожидаем, что цены на медь останутся высокими по историческим стандартам, в среднем около $7500 за тонну в четвертом квартале 2022 года», — сообщает исследовательское агентство Fitch Solutions.

Аналитики Fitch Solutions прогнозируют, что в 2023 г медь будет стоить $8400/т. «Мы прогнозируем небольшой профицит в 2022 г, но в 2023 г рынок вернется к дефициту по мере роста спроса. Дефицит увеличится к середине десятилетия, поскольку спрос ускорится, в основном за счет потребления, связанного с переходом к «зеленым» технологиям», — считают они.

«Норникель» также полагает, что в долгосрочной перспективе ускоряющаяся электрификация транспорта и более широкое использование экологически чистых технологий производства будут стимулировать спрос на металл.

ПОТРЕБНОСТЬ В МЕДИ ДЛЯ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА

По данным Международной исследовательской группы по меди, в электромобилях используется примерно в четыре раза больше меди, чем в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Если обычный автомобиль может использовать около 23 кг меди, аккумуляторный электромобиль (BEV) может использовать до 83 кг, а электрические автобусы с батарейным питанием потребляют от 224 до 369 кг. Помимо этого, медь используется в зарядных станциях для электромобилей и системах хранения энергии.

Использование металлов в электромобилях:





Источник: IEA Report The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, октябрь 2022

«С сегодняшнего дня по 2035 год достижение цели по нулевым выбросам к 2050 год приведет к росту спроса на медь более чем на 82% в период с 2021 по 2035 год. Этот рост в значительной степени обусловлен необходимым переходом на экологически чистые транспортные средства и электрификацией экономики», — считают аналитики S&P Global.

Ежегодно спрос на медь для зеленой энергетики будет увеличиваться более чем на 3 млн тонн в течение десятилетия, считает IEA.

«Мы по-прежнему считаем, что потребуются значительные инвестиции в новые проекты по производству меди, чтобы удовлетворять растущий спрос со стороны инвестиций в инфраструктуру и переход к низкоуглеродной экономике», - говорится в пресс-релизе «Норникеля».

По оценке IEA, согласованные усилия по достижению целей Парижского соглашения по стабилизации климата приведут к четырёхкратному росту спроса на полезные ископаемые, востребованные в чистых энергетических технологиях к 2040 г. В частности, расширение электрических сетей означает, что спрос на медь для них за тот период более чем удвоится. Медь, наряду с алюминием, являются краеугольным камнем для всех связанных с электричеством технологиях.

Рост спроса на металлы для чистых энергетических технологий:





Источник: IEA Report The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, октябрь 2022

Энергетический сектор, который до середины 2010-х гг. формировал небольшую часть общего спроса на большинство полезных ископаемых, по мере углубления преобразований в этой сфере станет самым быстрорастущим сегментом спроса. В сценарии, который соответствует целям Парижского соглашения, доля чистых энергетических технологий в общем спросе на медь возрастет до более чем 40%, считает IEA.

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПОСТАВОК

Если в краткосрочной перспективе медь выглядит уязвимо, более долгосрочно очевиден дефицит предложения, считают участники рынка.

Сегодняшние объемы поставок полезных ископаемых и инвестиции в новые проекты не соответствуют уровню, необходимому для преобразования энергетического сектора, что повышает риск отложенного или более дорогого перехода на энергию, предупреждает IEA. Что касается меди, то ожидаемые поставки от действующих рудников и строящихся проектов, по оценкам, удовлетворят только 80% прогнозируемых потребностей в этом металле к 2030 году. Ограниченное предложение подтолкнет цены, что может оказать серьезное влияние на уровень инвестиций в энергосистему, с учетом того, что на медь и алюминий в настоящее время приходится около 20% общих затрат на энергетические сети.

Несмотря на то, что в мире в разных стадиях разработки находится несколько проектов по разработке металлов, существует множество уязвимостей, которые увеличивают вероятность дефицита рынка и большей волатильности цен, отмечает IEA. Применительно к меди это падение качества мировых запасов: среднее содержание меди в руде в Чили за последние 15 лет снизилось на 30%. Извлечение металла из руды с более низким содержанием требует больше энергии, что оказывает повышающее давление на производственные затраты, выбросы парниковых газов и объемы отходов. Кроме того, так сложилось, что более 50% сегодняшнего производства лития и меди сосредоточено в регионах, которые подвержены экстремальной жаре или наводнениям, что создает большие проблемы с обеспечением надежных и устойчивых поставок, говорится в исследовании IEA. На запуск нового рудника в среднем сейчас уходит 16 лет.

Нынешние ценовые уровни недостаточны для развития новых проектов, констатирует Freeport-McMoRan.





Источник: Freeport-McMoRan Third-Quarter and Nine-Month 2022 Results

«Текущие экономические потрясения только усугубляют проблему, — говорит глава этой компании Ричард Адкерсон - Компании не хотят инвестировать в сегодняшнем мире».

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДОИНВЕСТИРОВАНИЯ

Слабость цен на медь в период с 2012 по 2020 год привела к серьезному недостатку инвестиций в новые рудники, говорит старший рыночный аналитик ERG Петр Ортоновски. Пока качество действующих месторождений падает, разработка новых проектов становится все более сложной даже в таких традиционных горнодобывающих юрисдикциях, как Чили или Перу, встречая серьезные препятствия из-за ужесточения законодательства, нехватки воды и жесткой социальной оппозиции, сетует он.

«Мы попали в ситуацию ускоренного роста спроса на медь, подкрепленного переходом на экологически чистую энергию...Медь жизненно важна для энергетического перехода», — говорит Ортоновски. По его оценке, через 10 лет для восполнения дефицита предложения потребуются новые добывающие мощности в размере от 7,6 до 11,3 млн тонн, но горнодобывающие компании крайне вяло реагируют на этот вызов, и недавнее падение цен на металл явно не стимулирует производителей.

Отсутствие инвестиций в новые медные проекты может привести к тому, что сектор войдет в период дефицита как раз в то время, когда металл будет нужен больше всего. S&P Global описывает сценарий, при котором добыча в основном остается на текущем уровне, - и в этом случае ежегодный дефицит предложения меди достигнет почти 10 млн тонн в 2035 году. В более оптимистичном сценарии, при котором рудники увеличивают загрузку и наращивают переработку, рынок по-прежнему будет испытывать дефицит в течение большей части следующего десятилетия.

По данным Wood Mackenzie, в течение 10 лет потребуется 9,7 млн ​​тонн меди из проектов, реализация которых еще не подтверждена, если отрасль хочет достичь целей Парижского соглашения по климату, что эквивалентно почти трети текущего потребления рафинированной меди.

«Это сектор нуждается в постоянных инвестициях, и темпы этих инвестиций должны быть ускорены довольно быстро», — сказал руководитель отдела анализа металлов и минералов Trafigura Грэм Трейн (Graeme Train). По оценкам этой компании, в настоящее время средний проект по добычи меди приносит примерно на 30% меньше, его вывод на рынок занимает примерно на три с половиной года больше, он примерно на 40% дороже с точки зрения капитальных затрат и примерно на 25% дороже с точки зрения операционных расходов.

Повторное использование металлов (recycling), который снижается нагрузку на первичное снабжение, по оценкам IEA, пока незначительно влияет на ситуацию и не снимает необходимости в постоянных инвестициях в добывающие мощности. По крайней мере, пока не появился значительный поток отходов от экологически чистых энергетических технологий (например, аккумуляторов и ветряных турбин). Тем не менее, к 2040 году переработанное количество меди, лития, никеля и кобальта из отработанных аккумуляторов может снизить совокупную потребность в первичных поставках этих металлов примерно на 10%.

Игорь Лейкин для Rough&Polished