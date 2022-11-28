Сможет ли рекордный дефицит предложения поддержать цены на серебро?

Этот год выдался для рынка серебра неудачным: цены в основном снижались как на рынке фьючерсов, так и на спот-рынке. Несмотря на то, что в марте стоимость этого металла достигла годового пика на фоне снятия коронавирусных ограничений и роста геополитической неопределённости, в последующие месяцы она значительно снизилась. Недавно в конце ноября фьючерсы на серебро торговались по $21 за тройскую унцию. При этом в новом отчёте Института серебра (The Silver Institute) отмечается, что дефицит предложения серебра в 2022 году достигнет нового пика, а спрос также значительно повысится. Но смогут ли эти (и другие) факторы оказать поддержку ценам?

Обзор рынка серебра в 2022 году

Серебро – это драгоценный металл, традиционно используемый как в ювелирной отрасли, так и в промышленности при производстве электроники, химикатов и медицинской продукции, поэтому цены на него зависят от ряда экономических, финансовых и политических факторов. Также наряду с золотом серебро относится к так называемым активам-убежищам, которые сохраняют свою стоимость в условиях экономической и геополитической неопределённости лучше, чем спекулятивные активы.

В 2022 году на рынке серебра наблюдалась неровная динамика. Тогда как в начале января цена фьючерсов на серебро составляла порядка $22 за унцию, в марте она достигла $26 за унцию, но затем упала приблизительно до $18 за унцию в сентябре, отскочив приблизительно к $21 за унцию в конце ноября. В целом, стоимость фьючерсов на рынке серебра снизилась примерно на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В первом квартале этого года спрос на серебро в качестве актива-убежища вырос ввиду избегания рисков со стороны инвесторов на фоне конфликта России и Украины. Вдобавок к этому инвесторы опасались, что Россия, которая является пятым по величине производителем серебра в мире, попадёт под международные санкции, что усилит дефицит предложения.

В конце 2021 и начале 2022 года спрос в промышленности после окончания пандемии COVID-19 помог ценам на многие сырьевые товары в сферах сельского хозяйства, энергетики, драгоценных и цветных металлов достичь многолетних максимумов, однако данный тренд оказал лишь краткосрочную поддержку рынку серебра. В этом году его динамика разочаровала инвесторов, и их интерес сместился в сторону других драгоценных металлов, таких как золото или платина.

Цены на золото и серебро зачастую движутся в тандеме: рынок серебра отслеживает динамику золота. Однако с середины 2020 года на рынке серебра не наблюдалось чётко обозначенной динамики, что снизило спрос на белый металл со стороны крупных инвесторов. С июля 2020 года до ноября 2022 года цены на серебро колебались в диапазоне $28 - $18 за унцию.

В текущих рыночных условиях динамика цен на серебро может зависеть от двух фундаментальных факторов – спроса и предложения, которые в настоящий момент подают позитивные сигналы. Вопрос заключается в том, смогут ли они сломить блёклый тренд рынка серебра?

Рост спроса

Согласно исследованию, проведённому исследовательской и консалтинговой компанией Metals Focus по заказу Института серебра и опубликованному в ноябре, спрос на серебро, как ожидается, достигнет в этом году рекордных значений.

Мировой спрос на серебро в 2022 году может достичь нового максимума в 1,21 млрд унций, что на 16% выше, чем в 2021 году. Среди ключевых факторов роста – потребление в промышленности, инвестиции в физическое серебро, а также производство ювелирных изделий и серебряных столовых приборов.

Как ожидают авторы исследования, спрос на серебро в промышленности вырастет в этом году на 5% до рекордных 539 млн унций на фоне продолжающегося внедрения современных технологий. Серебро широко используется при производстве полупроводников, микросхем и электронных компонентов благодаря своей высокой электропроводности даже при окислении. Также серебро незаменимо при производстве электромобилей, солнечных батарей и многих других устройств. Переход к зелёной энергетике, инвестиции в инфраструктуру сетей 5G и производство потребительской электроники являются важными факторами роста спроса на серебро.

Однако зелёная энергетика может оказать неоднозначное влияние на рынок. С одной стороны, текущий энергетический кризис в мире может побудить правительства и корпорации из разных стран нарастить инвестиции в возобновляемые источники энергии, что может поддержать цены на серебро в ближайшие месяцы. С другой стороны, надвигающийся мировой финансовый кризис может привести к резкому сокращению инвестиций в данный сектор, что приведёт к падению спроса на серебро.

В Metals Focus отмечают, что инвестиции в физическое серебро в 2022 году вырастут на 18% до 329 млн унций, что также станет новым рекордом. Инвесторы в серебряные слитки и монеты покупали металл в условиях низких цен, а также опасались инфляции, геополитических рисков и рецессии, что оказало поддержку рынку.

Не в последнюю очередь спрос получил поддержку и со стороны индийских потребителей, восстановившись после прошлогоднего падения. Инвесторы в Индии воспользовались преимуществом в виде ослабления рупии в преддверии традиционного сезона праздников и свадеб в стране, когда спрос на ювелирную продукцию значительно повышается. Серебро в Индии считается заменой золота при создании ювелирных украшений и утвари. Во всём мире спрос на серебро в категориях ювелирных изделий и столовых приборов вырастет соответственно на 29% до 235 млн унций и 72% до 73 млн унций в 2022 году.





Фото: Metals Focus

Напротив, объёмы торгующегося на бирже серебра, как ожидается, сократятся на 110 млн унций ввиду большей волатильности цен на серебро по сравнению с золотом. Фактор волатильности сделал серебро более восприимчивым к фиксации прибыли на рынке фьючерсов, побудив крупных инвесторов искать альтернативы. В Metals Focus ожидают, что цены на серебро к концу 2022 года упадут на 16% год к году в среднем до $21 за унцию. Однако спрос на активы-убежища на фоне геополитической неопределённости всё ещё может оказать рынку серебра некоторую поддержку.

Дефицит предложения

Одним из ключевых тезисов отчёта является дефицит предложения на мировом рынке серебра. Metals Focus прогнозирует, что в этом году он достигнет рекордных 194 млн унций, что является многолетним максимумом и в четыре раза превышает уровень 2021 года. В прошлом году дефицит серебра на рынке составил 48 млн унций.

Между тем ожидается, что производство серебра вырастет на 1% по сравнению с прошлым годом до 830 млн унций. Добыча в Мексике повысится наиболее значительно, так как несколько крупных новых проектов, которые были введены в эксплуатацию в последние годы, продолжают наращивать добычу до проектной мощности. Производство побочного серебра на существующих рудниках и на новых проектах в Чили также внесёт значительный вклад в рост предложения. Частично он будет компенсирован снижением производства среди таких крупных производителей серебра, как Перу, Китай и Россия. Растущая инфляция, особенно из-за более высоких цен на нефть и природный газ, оказала значительное повышательное давление на капитальные расходы горнодобывающих компаний в 2022 году.





Фото: Metals Focus

Что касается российских добывающих компаний, то санкции здесь сыграли значительную негативную роль. Полиметалл, который является одним из 10 крупнейших мировых производителей серебра, хотя напрямую и не был включён в пакеты санкций против России, всё же столкнулся с проблемами в своей операционной деятельности ввиду международного санкционного давления. Компании пришлось прекратить международные продажи золота и серебра до конца третьего квартала 2022 года, а запас готовой к реализации продукции на её складах достиг 198 000 унций обоих металлов. Тем не менее, Полиметалл ожидает полностью возобновить продажи на международном рынке до конца текущего года. В 2021 году компания добыла 20,4 млн унций серебра.

Дефицит предложения проявился и в падении физических запасов серебра на складах, аффилированных с Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA) и нью-йоркской биржей сырьевых товаров COMEX. Запасы серебра на LBMA снижались 10 месяцев подряд до рекордно низких 871,3 млн унций, а на бирже COMEX они составляли лишь 38,13 млн унций, что стало минимальным значением за пять лет. В сентябре отток серебра со складов LBMA достиг 45,166 млн унций – это больше, чем весь запас белого металла, хранящийся на COMEX.





Фото: LBMA.org

Беспокойство по поводу ФРС и Китая

Цены на серебро также оказались под давлением на фоне двух существенных факторов, а именно ужесточения фискальной политики Федеральной резервной системы США (ФРС США) и новой волны коронавирусных локдаунов в Китае.

С начала этого года центральные банки ряда стран стремились ускоренными темпами повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией. При повышении процентных ставок цены на драгоценные металлы зачастую падают, поскольку увеличивается склонность инвесторов к покупке более рискованных активов, способных принести больше прибыли.

Инвесторы убеждены, что стремление ФРС США обуздать инфляцию приведёт к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, и потому они выбирают доллар в вместо активов-убежищ, таких, как драгоценные металлы. В ноябре ФРС в четвёртый раз подряд повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов (сотая часть процента) до целевого уровня 3,75%-4%. Это самый высокий показатель доходности краткосрочных облигаций с января 2008 года. Целью ФРС является возвращение инфляции в США к уровню в 2%.

Инвесторы на рынке серебра также опасаются новостей о росте новых случаев COVID-19 в Китае. Новая волна эпидемии может привести к новым локдаунам и нивелировать тот небольшой экономический рост, который наблюдался в стране в последние несколько месяцев. Китай является одним из крупнейших производителей и потребителей серебра. В то время как производство белого металла в этой стране может несколько пострадать, любое сокращение предложения будет быстро сведено на нет из-за негативного влияния локдаунов на секторы ювелирных изделий и электроники. 28 ноября число новых случаев заражения коронавирусом в Китае превысило 29 000.

Неоднозначные перспективы рынка

Несмотря на благоприятные фундаментальные факторы спроса и предложения, рыночные цены на серебро в ближайшем будущем могут по-прежнему оставаться на низком уровне. Опасения по поводу мирового кризиса могут способствовать покупкам серебра в качестве актива-убежища, но в то же время оказаться пагубными для спроса в промышленности. Повышение процентной ставки ФРС увеличивает издержки для рынка драгоценных металлов, а продолжающееся укрепление доллара оказывает давление на цены на серебро.

Всемирный банк прогнозирует падение цены на серебро в 2022 году до $21,3 за унцию, что на 15,6% ниже, чем в 2021 году. В 2023 году ожидается еще большее снижение, до $21,0 за унцию. У Metals Focus аналогичный прогноз: цены на серебро упадут до $21,0 за унцию в 2022 году.

"Пополнение запасов [серебра] в Индии, вероятно, продолжится и в 2023 году, но со временем иссякнет, - приводит агентство Reuters слова Филиппа Ньюмана (Philip Newman), управляющего директора Metals Focus. – Если говорить более обобщённо, в 2023 году мы можем увидеть хорошие цифры, но они будут не четой показателям 2022 года".

Ньюман ожидает высокого спроса на серебро со стороны промышленности, к примеру, производителей автомобилей и солнечных панелей, а также сохранения дефицита предложения на рынке в ближайшие годы, хотя и не такого значительного, как в 2022 году. "[В мире] есть значительные запасы [серебра], - резюмировал он. – Не думаю, что об этом стоит беспокоиться".



Фёдор Лисовой для Rough&Polished