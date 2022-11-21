Не слишком ли рано ювелирным компаниям исследовать метавселенную и NFT?

Популярность метавселенных, NFT и блокчейна всё ещё высока, несмотря на недавний обвал крипторынка, а крупные компании в сфере ювелирной промышленности и предметов роскоши стремятся попробовать свои силы в новой технологической нише, чтобы получить доступ к выгодным возможностям, которые она способна (потенциально) открыть. Один из недавних примеров – компания Tiffany & Co., которая в августе объявила о решении превратить NFT-коллекцию "КриптоПанки" (CryptoPunks) в индивидуально изготовленные подвески стоимостью $50 000. На момент написания этой статьи лимитированная 250 изделиями ювелирная коллекция NFTiff была полностью распродана.

Если читатель не знаком с понятием "Невзаимозаменяемый токен" (Non-Fungible Token, NFT), то это такой вид цифрового актива, который, как и криптовалюта, хранится на блокчейне, однако обладает несколько другими свойствами в отличие от последней. К NFT может относиться целый ряд цифровых продуктов – от изделий цифрового искусства и предметов из видеоигр до документов и подписок на сервисы. Целью NFT является создание "истинных цифровых объектов", которые, с одной стороны, имеют уникальность, а с другой, их можно продавать и обменивать при помощи блокчейна. Принципиально эти активы являются носителем цифровых данных: программного кода, исполняемого файла или другой информации.

Тем не менее NFT стали ассоциироваться в основном с коллекциями цифрового искусства, а ряд работ из этих коллекций продаются за значительные суммы, привлекая при этом повышенное внимание мировой прессы. NFT-коллекция CryptoPunks была впервые записана на блокчейн и продана в июне 2017 года, став одной из первых на новом рынке цифровых коллекционных предметов. С тех пор спрос на отдельные предметы из этой коллекции значительно вырос, и недавно один из них (под номером #9476) был продан за $483 000.

Решение Tiffany о партнёрстве с проектом CryptoPunks кажется объяснимым с учётом редкости и высокой стоимости этих цифровых предметов. Даже вице-президент ювелирного бренда по продуктам и коммуникации Александр Арно владеет NFT из этой коллекции под номером #3167, причём это изображение он использует и в качестве своего аватара в соцсети Twitter. Там же он регулярно пишет посты с 3D-рендерами будущих подвесок в разработке.

Кажется, всё больше и больше ювелирных компаний желают идти к новым цифровым горизонтам. Но здесь есть некоторые проблемы.



Фото: opensea.io

Далёкая метавселенная

В данной статье мы не будем рассматривать художественную ценность проекта CryptoPunks и других NFT, поскольку объективно определить её практически невозможно. Однако мы попробуем понять, что цифровые коллекционные предметы и метавселенные могут привнести в ювелирную отрасль, а также смогут ли они повысить потенциал рынка в краткосрочной или долгосрочной перспективе.

Начало NFT-проектам положила горстка энтузиастов криптоиндустрии, целью которых было сделать цифровые коллекционные предметы ближе к художественным объектам реального мира. Это позволило бы цифровым художникам больше зарабатывать благодаря прямому взаимодействию с коллекционерами, ценящими уникальность и право владения единственными в своём роде произведениями искусства. Всё это может стать частью метавселенной, которая предполагает создание цифровой копии нашей физической реальности, и которую некоторые считают будущим социальных сетей. Если объединить эти две концепции, будущее выглядит весьма привлекательным, в том числе с точки зрения выручки. В этом прекрасном будущем все - от небольших художников до многомиллиардных корпораций - смогут создавать цифровые коллекционные товары, которые будут передаваться и торговаться в сети без границ и без нужды в физическом продукте.

Однако проблема в том, что метавселенная сейчас – не особенно приятное место, и, очевидно, что это технология находится на весьма ранней ступени своего развития. Даже с учётом быстрого прогресса современных технологий, создание продукта, который будет доступен широкому кругу пользователей и востребован массами, может занять многие годы. На текущий момент есть ощущение, что метавселенная предоставляет пусть и интересный, но экспериментальный и одноразовый опыт.

Тем не менее крупные ювелирные компании активно исследуют метавселенные и их возможности для продаж цифровых товаров. В июне Bulgari представила свой новейший цифровой мир на выставке VivaTech, дав посетителям шанс попасть в метафизическую имитацию Рима и посетить виртуальный магазин бренда. Пользователи смогли "примерить" цифровые ювелирные NFT-украшения из высокой коллекции Beyond Wonder. Однако возникает вопрос: сможет ли корпорация люксовых брендов LVMH (частью которой является Bulgari) разработать собственную полноценную метавселенную, если технологическому гиганту Facebook с трудом удаётся разрабатывать свою? С учётом серьёзной конкуренции между различными метавселенными в будущем, пока неясно, какую из них предпочтут пользователи.

Возможно, ювелирные бренды смогут разрешить эти вопросы в том случае, если инвестиции в новые технологии будут оправданны в текущих рыночных условиях. Выручка цифрового медиа-рынка (в который входят цифровые музыкальные платформы, интернет-публикации, видеоигры и стриминговые сервисы наподобие Netflix), как ожидается, достигнет $331,80 млрд в 2022 году. Эта тенденция, по прогнозу, может продолжиться до 2027 года за счёт повышения доступа к мобильному интернету и росту скорости соединения с сетью, что приведёт к стабильному увеличению спроса во всех областях медиа-рынка. Хотя основными потребителями контента в Сети остаются США, спрос на знания, культуру и развлечения в азиатских странах повысится благодаря росту достатка. Согласно прогнозу, самым крупным сегментом медиа-рынка являются видеоигры. Его объём достигнет $197,00 млрд в 2022 году.

Основными пользователями метавселенных могут стать миллениалы и более молодые поколения геймеров, знакомые с современными технологическими тенденциями. Но до тех пор, пока метавселенная не станет знакомой и функциональной технологией, которая ежедневно используется значительным количеством людей, её роль для ювелирной отрасли может свестись лишь к цифровой примерочной.

Провальные NFT

Рынок NFT активно освещался в СМИ благодаря своему резкому росту в конце 2021 года, а в январе 2022 года объём торговли достиг впечатляющего пика в $17 млрд. Новости о коллекциях цифрового искусства постоянно мелькали в статьях мировых изданий, на страницах знаменитостей в соцсетях и в рекламе. Однако тренд оказался непродолжительным, и к сентябрю 2022 года рынок NFT рухнул на 97% до сравнительно небольших $466 млн. Этому есть несколько причин.

Первые NFT-проекты создавались энтузиастами крипторынка и компьютерными фанатами как тестовый полигон новых технологий, либо были посвящены благородной цели повышения конкурентоспособности цифровых художников. Однако с тех пор рынок сильно изменился. Некоторые NFT-коллекции добились популярности, а стоимость подобных работ, ставших олицетворением высокого социального статуса владельцев, достигает сотен тысяч долларов. При этом подавляющее большинство коллекций на рынке не стоят ни гроша. Значительная доля проектов оказалась связана с невыполненными обещаниями, а некоторые персоны из этой сферы даже преследуются за мошенничество. В то же самое время цифровые художники, которым NFT-рынок должен был помочь получить доступ к новым возможностям, сообщали о краже своих работ и их продаже под чужими именами.

Всё это не помешало Tiffany & Co. увлечься трендом, сконцентрировавшись при этом исключительно на люксовой составляющей NFT-рынка. Каждая из 250 подвесок, созданных по мотивам коллекции CryptoPunks дизайнерами и ювелирами Tiffany, будет выполнена в 18-каратном жёлтом или белом золоте и будет инкрустирована как минимум 30 драгоценными камнями и\или бриллиантами. Лишь обладателям NFT из коллекции CryptoPunks было дано право приобрести эти украшения. В соответствии с природой проекта NFTiff, цена каждой подвески равнялась 30 единицам криптовалюты Ether. В августе стоимость такого объёма данной криптовалюты составляла порядка $50 000, однако на момент написания статьи она упала до $35 000.

Первое упоминание о проекте сделал Александр Арно в своём Твиттере в апреле. Он выложил пост с изображением принадлежащего ему NFT от CryptoPunk под номером #3167, выполненным в розовом золоте, эмали и драгоценных камнях. Сложно не отметить личную причастность Арно к задумке проекта NFTiff. Однако проблема здесь не в том, что Tiffany сотрудничает именно с CryptoPunks. Компания могла создать и подвески со "скучающими обезьянами" из Bored Ape Yacht Club, будь у Арно во владении один из этих NFT. Проблема в логике и глубинной мотивации такого решения.

У дорогостоящих цифровых товаров можно проследить те же психологические взаимосвязи с сознанием людей, что и у любых других предметов роскоши: они обеспечивают подтверждение социального и финансового статуса владельца в том или ином публичном пространстве. В реальном мире можно относительно легко подтвердить свой социальный статус покупкой знакомых люксовых предметов: ювелирных изделий, часов, автомобилей и других, тогда как в метавселенной практически нет функционирующих механизмов для демонстрации, к примеру, дорогостоящего изображения из коллекции CryptoPunk, которым владеет тот или иной человек. Конечно, можно превратить редкий NFT в аватар в Твиттере, но любой другой человек в Сети может сделать то же самое с тем же самым изображением из-за свойств текущих цифровых технологий. NFT – это лишь "коробка" с данными, хранящаяся на блокчейне, однако именно художественное изображение в этой "коробке" ассоциируется у нас с самим NFT.

И тут у Tiffany нашлось гениальное решение: теперь можно носить редкий NFT на цепочке в реальном мире! Как можно заметить, в этом есть противоречие: вместо того, чтобы быть частью метавселенной, нового социального мира, цифровые коллекционные предметы вдруг требуют манифестации в реальности для подтверждения их ценности.



Фото: twitter.com

Избыточный блокчейн

Блокчейн – это технология, лежащая как в основе криптовалют, так и NFT. Предполагается, что она произведёт революцию во многих сферах экономики и повседневной жизни, и сделает контракты и проверку подлинности в Сети более надёжной и практически неуязвимой к несанкционированному вмешательству извне.

К примеру, De Beers Group запустила собственный блокчейн Tracr для отслеживания цепочек поставок алмазов. Согласно заявлению компании, платформа сведёт воедино ряд современных технологий, таких как блокчейн, искусственный интеллект (ИИ), интернет вещей, продвинутые решения в сфере безопасности и приватности, для отслеживания пути каждого камня через цепочку поставок. Ряд крупных компаний ювелирной отрасли, таких, как упомянутая ранее LVMH, запустили схожие продукты.

Несомненно, блокчейн практически неуязвим к несанкционированному вмешательству, однако и у него есть слабые места. Как предотвратить попадание нежелательной продукции в самое начало цепочки поставок и её запись на блокчейн? К примеру, алмазы добываются в разных странах мира, сортируются, собираются в лоты и продаются партиями. Для предотвращения попадания нежелательных "конфликтных" алмазов в цепочку поставок ответственно добытых камней уже существует Сертификационная схема Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPSC). Конечно, комбинация блокчейна, ИИ, а также существующих процедур сделает вмешательство в алмазные лоты извне фактически невозможным, однако это видится избыточной системой. Не стоит забывать и о таких проблемах, как фишинг (получение хакерами конфиденциальной информации и паролей при помощи социальной инженерии) и хакерские атаки.

В избыточных подсистемах нет ничего плохого, ведь они существуют, чтобы снизить шанс отказа всей системы. Но правда в том, что не всё следует записывать на блокчейн. То, что применимо в одной сфере, может оказаться излишним в другой.

В своей коллекции NFTiff компания Tiffany уделила внимание не только физическим изделиям. В дополнение к подвескам на 18-каратных золотых цепях в комплект финальной поставки (планируемой в начале 2023 года) входит сертификат подлинности на украшение, фирменная упаковка Tiffany & Co., а также запись NFTiff на блокчейн Ethereum. В NFT от Tiffany содержится цифровой 3D-рендер готового ювелирного изделия.

Это означает, что помимо оригинальных художественных изображений CryptoPunks, на рынке появятся собственные NFT от Tiffany по мотивам подвесок, а также сами подвески (выполненные по мотивам оригиналов от CryptoPunks). И не забудьте о физических сертификатах подлинности на эти ювелирные украшения. Как можно заметить, со всем этим есть множество проблем.

Для начала рассмотрим права собственности. Как отмечают в Tiffany, владельцы NFT из коллекции CryptoPunks должны хранить как оригинальную работу, так и NFTiff в своём криптокошельке до тех пор, пока готовые ювелирные изделия не отправятся владельцу. Но, как только ювелирное изделие будет отправлено, что помешает владельцам продать каждый из этих активов – оригинал от CryptoPunks, NFT от Tiffany или подвеску – по отдельности? Если в мире существует несколько отдельных друг от друга цифровых и физических воплощений одной и той же художественной работы, то есть ли здесь уникальность? Зачем нужен блокчейн, если подвеска поставляется с физическим сертификатом подлинности, не подключённым к Сети? Такой подход позволителен для небольшого любительского проекта, но не для крупной ювелирной компании. Несмотря на это, в своём посте в Твиттере от 15 ноября Арно недоумевал, почему кто-то предложил купить его первый по счёту NFTiff за 0,152 Ether ($1221) на NFT-площадке OpenSea.

Также каждый из этих активов может быть украден. Популярный криптокошелёк Metamask может быть подвержен кибератаке, а пользователь может стать жертвой фишинга. Это само по себе является проблемой, однако в случае кражи подвески у пользователя останется лишь цифровой NFTiff, ценность которого ниже, чем у подвески, и тем более, чем у оригинала от CryptoPunks. Полагаю, это хотя бы станет утешительным призом, когда наконец наступит рассвет метавселенной. Но тогда зачем вам NFTiff, когда у вас уже есть оригинальный CryptoPunk?

Это подводит нас к последнему и самому главному вопросу: ценности разобщённых активов, которые являются воплощением одной и той же уникальной сущности. И ответ не выглядит позитивным для подвесок и цифровых активов проекта NFTiff. Они – лишь копия, вдохновлённая оригиналом от CryptoPunks. В них нет уникальности. В них нет идентичности бренда.

Уникальность во главе угла

Технология NFT сама по себе не порочна, если применять её правильно. Она может изменить то, как мы отслеживаем происхождение ювелирных изделий и других произведений искусства – как цифровых, так и физических. Более того, у рынков NFT и ювелирных изделий много общего, ведь коллекционеры и простые покупатели охотятся за уникальными вещами, и потенциал обоих рынков весьма высок. Однако потенциал не означает сиюминутную прибыль.

До тех пор, пока метавселенная не станет более дружелюбной средой, роль, отведённая NFT, может сводиться лишь к спекулятивным активам и забавным цифровым безделушкам. При этом неопределённость на рынке NFT лишь усугубляется его стремительным падением и огромным количеством неудачных проектов. Однако благодаря этому у рынка NFT появляется шанс вернуться к истокам, когда энтузиасты исследовали новые технологии ради поддержки цифрового сообщества.

Возможно, ювелирной промышленности следует избрать такой подход к метавселенной, при котором во главу угла будет ставиться уникальность и идентичность бренда, а технологии будут лишь помогать в достижении этих целей. Среди примеров подобного подхода можно привести механические часы, которые Bulgari представила в марте. На каждом из циферблатов 10 лимитированных копий этих часов выгравирован уникальный QR-код, который ведёт на страницу с NFT и также служит для аутентификации изделия. Благодаря этому клиенты также могут ознакомиться с историей создания часов, концептами, дизайном и процессом их производства. Hublot разработала решение с использованием ИИ, которое призвано распознавать и подтверждать подлинность их часов высокой категории на блокчейне Aura от LVMH.

NFT и метавселенные могут стать мощными инструментами по повышению ценности в ювелирной промышленности, но для того, чтобы это произошло, им требуется либо значительно улучшать пользовательский опыт, либо поддерживать уникальность, а лучше всего и то, и другое. Пока неясно, когда такие инструменты станут легкодоступными, и смогут ли ювелирные компании с уверенностью использовать их в своих интересах.

А до тех пор увлечение трендами метавселенной может не стоить связанного с этим риска.

Фёдор Лисовой для Rough&Polished