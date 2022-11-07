Рынок никеля в 2022 году: пока без санкций и ОПЕК

Цены на никель, как и другие металлы, во втором полугодии этого года находились под давлением «медвежьего» тренда, вызванного последствиями новой вспышки COVID-19 в Китае, ужесточением денежно-кредитной политики центральными банками и ожиданиями рецессии. Эти факторы привели к слабости в сталелитейной индустрии, которая пока является определяющей для спроса на никель. Между тем, важная роль, которую играет никель в секторе электромобилей (EV), позволяют позитивно смотреть на долгосрочные перспективы металла. Большинство участников рынка прогнозирует профицит рынка в 2022 и 2023 годах, хотя он коснется преимущественно низкосортного металла, а рынок высококачественного никеля, который используется в аккумуляторах, будет сбалансирован или испытает умеренный дефицит.

Долгосрочный прогноз развития событий на рынке никеля могут нарушить два возможных, хотя и не очевидных, обстоятельства: ограничения на экспорт никеля из России и создание «никелевого ОПЕК», о котором задумался крупнейший производитель металла Индонезия.

КОРОТКО О НИКЕЛЕ

На нержавеющую сталь, при выпуске которой невысоки требования к качеству никеля, приходится около 70% мирового спроса на этот металл. Около 13% мирового никеля потребляется в аккумуляторном секторе, где никель выступает как важный элемент для литий-ионных батарей.

Никелевая руда добывается из месторождений двух типов: латеритных и сульфидных. Согласно данным US Geological Survey, разведанные наземные ресурсы руды, содержащие в среднем 0,5% никеля, насчитывают не менее 300 млн тонн. Из них 60% приходится на латеритные месторождения, 40% - на сульфидные. Залежи сульфидов труднее разрабатывать из-за глубины залегания и сложного состава руды; латеритные месторождения более доступны и обладают стабильными содержаниями, но добыча такой руды предполагает выщелачивание кислотами при высоких температурах.

Для производства аккумуляторных катодов обычно требуется продукт класса 1, содержащий не менее 99,8% никеля. Такой продукт, как правило, производится из сульфидной руды, в отличие от никеля класса 2, задействованного в производстве стали и добываемого в основном из латеритных руд.

Крупнейшими производителями никеля являются Индонезия, Филиппины, Россия, Новая Каледония, Австралия и Канада.

Индонезия является крупнейшим мировым производителем никеля, обеспечивая 38% мировых поставок, свидетельствуют данные консалтинговой компании CRU. Страна, на которую приходится четверть мировых запасов этого металла, является основным источником роста его выпуска в ближайшие годы. Производство в Индонезии, составлявшее 345 тыс. тонн в 2017 году, возросло до 1 млн тонн к 2021 году.

Индонезия богата в первую очередь латеритными рудами и возможности страны по выпуску аккумуляторного никеля пока довольно незначительны. Большая часть индонезийской продукции представляет собой материал более низкой чистоты, используемый в нержавеющей стали, и стране необходимы дополнительные перерабатывающие мощности для превращения его в материал, подходящий для аккумуляторов.

Первый завод по переработке никеля для использования в аккумуляторах был открыт в мае 2021 года. Сейчас, по данным Center for Strategic and International Studies (CSIS), в стадии разработки еще семь таких проектов. Эти предприятия будут применять метод кислотного выщелачивания под высоким давлением (High Pressure Acid Leaching, HPAL), с помощью которого продукт очищается до уровня класса 1.

Чтобы простимулировать развитие перерабатывающих предприятий внутри страны, Индонезия запретила экспорт никелевой руды в 2020 году, а теперь планирует ввести налог на экспорт промежуточных продуктов металлургии никеля, стремясь поддержать развитие полной цепочки поставок компонентов для электромобилей. Этому способствует близость к Китаю, который лидирует в выпуске EV. Будучи страной с самыми большими запасами никеля, Индонезия все больше ориентируется на привлечение инвестиций в производственные мощности по всей цепочке поставок электромобилей, отмечает CSIS.

Филиппины произвели 370 тыс. тонн никеля в 2021 году. По мнению S&P Global Market Intelligence, добыча никеля на Филиппинах может к 2025 году достичь примерно 500 тыс. тонн.

На Россию, которая занимает третье место по объему добычи металла, приходится 20% высокосортного никеля, используемого в аккумуляторах. Производство металла в стране сокращается. В 2018 году выпуск никеля в стране составил 272 тыс. тонн, но в 2021 году он упал до 250 тыс. тонн. Основная причина – временная приостановка добычи руды на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» в феврале 2021 года из-за подтопления грунтовыми водами, а также произошедшая в это же время авария на Норильской обогатительной фабрике.

При этом «Норильский никель» по-прежнему планирует инвестировать $35 млрд в модернизацию обрабатывающий и развитие добывающий мощностей, а также в экологию и энергетическую инфраструктуру, чтобы увеличить производство металлов, в частности никеля и меди на 20-30% к 2030 году. Впрочем, эти планы – как по срокам, так и по содержанию – могут быть скорректированы в связи с ограничениями западных стран на поставки в Россию комплектующих и оборудования.

БАЛАНС РЫНКА И ПРОГНОЗЫ

По оценке World Bureau of Metal Statistics (WBMS), в январе-августе этого года спрос на никель превысил производство и на рынке наблюдался дефицит в размере 75,5 тыс. тонн. Производство рафинированного никеля за 8 месяцев составило 1,85 млн тонн при спросе на уровне 1,97 млн тонн. Запасы металла на Лондонской бирже металлов (LME) к концу августа были ниже на 45,3 тыс. тонн по сравнению с уровнями конца 2021 года. Тем не менее, дефицит сократился по сравнению с данными годовой давности, так как прирост производства за 8 месяцев опережает рост спроса - 256 тыс. тонн и 76,8 тыс. тонн соответственно.

В итоге, как ожидает «Норникель», 2022 год закончится с профицитом в размере 75 тыс. тонн никеля (после дефицита 170 тыс. тонн годом ранее). В 2023 году профицит возрастет до 150 тыс. никеля. Однако профицит будет сформирован в основном за счет низкокачественного никеля, чему способствует наращивание производства чернового ферроникеля (ЧФН) в Индонезии наряду с растущим производством никелевых солей.

Спрос на первичный никель увеличится на 8% и 12% в 2022 и 2023 годах соответственно, в первую очередь за счет расширения производства нержавеющей стали в Китае и Индонезии на фоне восстановления после пандемии коронавируса, а также устойчивого роста в секторе аккумуляторных батарей, считает «Норникель».

Поставки металла возрастут на 18% и 14% в 2022 и 2023 годах соответственно, благодаря вводу в эксплуатацию ЧФН-мощностей в Индонезии и росту производства никелевых химикатов за счет конвертации ферроникеля и напрямую из латеритных руд по технологии HPAL для сектора электромобилей.

Однако, как считает «Норникель», профицит может быть и более значительным. Риски связаны с тем, что энергетические проблемы в Европе и замедление темпов роста в Китае могут поставить под угрозу восстановление спроса в основных отраслях, потребляющих никель.

The International Nickel Study Group (INGS) прогнозирует рост производства никеля в 2022 году на 16%, до 3,036 млн тонн, и до 3,387 млн тонн в 2023 году. Рост выпуска обеспечат Индонезия и Китай. Эти ожидания не учитывают возможные перебои с производством и поставками. Потребление никеля вырастет в 2022 году на 4%, до 2,892 млн тонн, а к 2023 году достигнет 3,216 млн тонн. Как следствие, профицит никеля, по оценкам INGS, в этом году составит 144 тыс. тонн, в будущем году – 171 тыс. тонн.

По оценке StoneX, рынок никеля должен показать умеренный профицит в 2022 году из-за резкого сокращения в самом крупном сегменте потребления (нержавеющая сталь), несмотря на рост спроса со стороны быстрорастущего рынка электромобилей.

Адриан Гарднер из Wood Mackenzie считает, что профицитным рынок станет либо в конце 2022 года, либо в первом квартале 2023 года. При этом он не ожидает структурного профицита, то есть превышения спроса над предложением в течение нескольких лет. Избыток продуктов 2 класса будет устранен, как только экономики Китая и других ведущих развитых стран преодолеют текущие проблемы, считает Гарднер.

S&P Global повысил оценку избытка на рынке никеля в 2022 году до 46 тыс. тонн (с 34 тыс. тонн), в связи с негативным влиянием конфликта России и Украины на спрос. Эта оценка не предполагает влияние возможного сокращения доступа к никелю из России. Российский металл будет перенаправлен в Китай из Европы и США, куда, в свою очередь, будут направлены поставки из Австралии, считает S&P Global.

Японская Sumitomo Metal, напротив, считает, что глобальный рынок никеля в 2023 году будет дефицитным, хотя недостаток металла снизится (до 63 тыс. тонн с 108 тыс. тонн в 2022 году). Спрос в будущем году вырастет на 7,1%, до 3,14 млн тонн, на фоне устойчивой потребности в аккумуляторах, оборудовании для полупроводников и нефтяных скважин. При этом значительно – с 410 тыс. тонн до 500 тыс. тонн - подрастет спрос на никель для батарей. Поставки никеля в 2023 году увеличатся на 9%, до 3,08 млн тонн, в основном за счет повышения добычи низкосортного чернового ферроникеля (nickel pig iron) в Индонезии, считает Sumitomo.

СЛАБОСТЬ В СТАЛИ, ПОТЕНЦИАЛ В АККУМУЛЯТОРАХ

The International Nickel Study Group (INGS) констатирует, что в 2022 году произойдет спад потребления никеля в секторе нержавеющей стали и рост использования металла в батареях электромобилей.

Производство нержавеющей стали в первой половине года было значительно ограничено вспышкой коронавируса в Китае и снижением конечного спроса в других регионах, пояснял «Норникель». В результате потребление первичного никеля в секторе нержавеющей стали сократилось за январь-июнь на 2%, в том числе в Китае оно упало на 5%.

По данным Wood Mackenzie, с апреля ослабление спроса со стороны сталелитейного сектора негативно повлияло на потребление первичного никеля. «Эта слабость, вероятно, сохранится и в четвертом квартале 2022 года, а также поставит под сомнение профили роста в первом квартале 2023 года», - считает Адриан Гарднер из Wood Mackenzie. Спрос в индустрии нержавеющей стали будет довольно сдержанным, согласна старший аналитик StoneX по металлам Натали Скотт-Грей.

Как отмечает Wood Mackenzie, предложение готового никеля класса 2, в частности никелевого чугуна (NPI), растет, возможно, слишком быстро, чтобы быть полностью поглощенным сталелитейной промышленностью. К концу этого года или в первом квартале 2023 года Wood Mackenzie ожидает некоторое накопление NPI, а также промежуточных продуктов, таких как никелевый штейн. По оценке Скотт-Грей из StoneX, производство установит рекорд в 2022 году благодаря увеличению мощностей NPI в Индонезии и развитию альтернативных способов получения никеля класса 1 путем выщелачивания NPI.

Никель также является ключевым элементом, используемым в аккумуляторах электромобилей, и по оценке многих экспертов, спрос в этом секторе значительно возрастет в ближайшие десятилетия. «Спрос на первичный никель со стороны аккумуляторного сектора, особенно в Китае, который контролирует от 80 до 85% спроса на никель в прекурсорах для аккумуляторов, оказался намного выше, чем ожидалось, и в четвертом квартале 2022 года, похоже, динамика будет такой же», — говорит Гарднер.

По оценке «Норникеля», за первое полугодие спрос на первичный никель увеличился на 3% г/г, в первую очередь благодаря высокому потреблению сектора аккумуляторов на фоне высоких продаж электромобилей, которые в январе-мае выросли на 78% к уровню аналогичного периода 2021 года. В других сегментах, не связанных с нержавеющей сталью, - нефтегазовой и аэрокосмической отраслях, - спрос вырос умеренно.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Никель станет долгосрочным бенефициаром сектора электромобилей, быстрая экспансия которого объясняется глобальными тенденциями декарбонизации и переходом к низкоуглеродной энергетике, активно поддерживаемыми госсубсидиями во всем мире, считает «Норникель».

Если в среднесрочной перспективе у «Норникеля» осторожный прогноз, то в долгосрочной перспективе он более позитивен. Помимо значительного повышения темпов роста рынка электромобилей, этот прогноз опирается на то, что наращивание индонезийских мощностей и других проектов по всему миру может снова оказаться ниже ожиданий.

«Норникель» прогнозирует, что к 2030 году потребление никеля в батарейной отрасли превысит 1 млн тонн, что составит 30% всего производства. «Цели по достижению углеродной нейтральности становятся все более амбициозными, в то время как меры поддержки электрификации транспорта и оптимизация себестоимости батарей могут ускорить глобальный энергопереход. Более того, батарейная отрасль будет нуждаться в низкоуглеродных никелевых единицах, которые, по нашему мнению, вероятно, будут в дефиците, учитывая ожидаемые агрессивные темпы электрификации автомобилей», - отмечает компания.

Аналогичный прогноз по расширению спроса со стороны аккумуляторной отрасли у Center for Strategic and International Studies (CSIS), который считает, что примерно треть всего никеля будет потребляться в этом секторе к 2030 году. По прогнозу CRU, спрос со стороны аккумуляторной отрасли достигнет 32% в общей структуре спроса на никель к 2040 году.

Долгосрочный прогноз S&P Global предполагает профицит никеля до 2025 года. В 2023 году избыток металла составит 57 тыс. тонн (ранее прогнозировалось 48 тыс. тонн), в 2024 году – 69 тыс. тонн и в 2025 г – 8 тыс. тонн. В 2026 году рынок впервые после 2021 года будет дефицитным (в размере 77 тыс. тонн), считает S&P Global.

НИКЕЛЕВЫЙ ОПЕК

Крупнейший игрок на рынке никеля Индонезия, помимо бурной добычи и инвестиций в разные этапы передела, стремится также контролировать цены на металл. Индонезия изучает возможность создания структуры, подобной ОПЕК, которая объединит производителей никеля и других металлов, используемых для производства аккумуляторов, сообщил в октябре министр по инвестициям Индонезии Бахлил Лахадалия в интервью Financial Times.

Страна изучает применяемые нефтяным картелем механизмы, которые можно было бы задействовать на рынке металлов, играющих важную роль для энергоперехода, сказал он. "Я вижу преимущества создания ОПЕК для управления нефтяной торговлей и обеспечения большей предсказуемости для инвесторов и потребителей, - заявил министр. - Индонезия рассматривает возможность создания аналогичной структуры управления для рынка минералов, которые у нас есть, включая никель, кобальт и марганец".

Отвечая на вопрос о том, обсуждала ли Индонезия эту идею с другими крупными производителями никеля, Лахадалия заявил, что его министерство на данном этапе формулирует структуру, которую могло бы предложить остальным.

Помимо географически пестрого состава возможных участников картеля, который должен был бы объединить Россию и Канаду с Австралией, препятствием для него выступает и превалирующая негосударственная форма собственности. В отличие от ОПЕК, где доминируют национальные госкомпании, внутри самой Индонезии в добыче никеля основную роль играют иностранные производители, такие как китайская Tsingshan, крупнейший в мире производитель нержавеющей стали, и лидер по производству никеля бразильская Vale.

В этом году в стране начнется производство двух моделей электромобилей - южнокорейской Hyundai Motor и китайской Wuling Motors.

ПРОГНОЗЫ ПО ЦЕНАМ

После того как цены на никель достигли беспрецедентного уровня в $100 тыс. в начале марта, поднявшись более чем на 250% всего за пару дней (как считается, в результате масштабного сокращения коротких позиций китайской Tsingshan), металл в третьем квартале опустился до уровня около $21 тыс. На самой низкой отметке - $19,5 тыс. за тонну - никель был в середине июля.

«Ужесточение денежно-кредитной политики во всем мире, последствия конфликта в Украине, шаткая ситуация в секторе недвижимости в Китае и новая вспышка Covid-19 в Шэньчжэне, - все это нанесло ущерб активности», — говорится в сентябрьском отчете аналитиков FocusEconomics. Тем не менее, снижение запасов никеля на складах LME поддержало цены. По оценке «Норникеля», если в декабре 2021 года объем биржевых запасов был эквивалентен 40 дням потребления, то к июню 2022 года он упал на 40 тыс. тонн, что сравнимо с 8 днями потребления.

StoneX прогнозирует, что в этом году цены в среднем составят $25206/т, а в 2023 году снизятся в среднем до $19000 – 22000. По мнению Скотт-Грей, учитывая незначительную ликвидность, цены зависят скорее от макроэкономических новостей, которые, вероятно, не сильно поменяются до конца года. «Любой оптимизм в отношении спроса будет вызван восстановлением в Китае», - считает Скотт-Грей.

Гарднер из Wood Mackenzie ожидает сохранения узкого ценового диапазона между $21 000 и $22 000 до конца года.

Ключевым фактором риска для никеля являются возможные санкции в отношении металла российского происхождения, отмечают аналитики.

ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРЕБОИ В ПОСТАВКАХ ИЗ РОССИИ

С началом между Россией и Украиной вопрос доступа на рынок российских экспортных товаров, включая никель, усложнился. Основные объемы цветных металлов реализуются по долгосрочным контрактам, которые, как правило, перезаключаются на будущий год в октябре-ноябре. В течение года клиенты «Норникеля», с учетом значительности доли компании на рынках металлов, в целом выполняли свои обязанности по контрактам, хотя нарушение логистических цепочек привело к накоплению запасов нереализованной продукции, отмечала компания в пресс-релизе по итогам отчетности за январь-июнь этого года. Физический объем реализации рафинированного никеля, произведенного «Норникелем» в первом полугодии 2022 года, остался на уровне аналогичного периода прошлого года (83 тыс. тонн), хотя должен был вырасти на фоне восстановления производства.

Ближе к концу года ситуация стала более напряженной несмотря на то, что «Норникель» и его продукция не являются объектами санкций США и ЕС.

"Пользуясь ситуацией, некоторые наши партнеры пытаются пересматривать в свою пользу условия существующих контрактов, пытаются сокращать объем закупок на будущий период, накладывая на себя такие своеобразные самосанкции, максимально уходя от товаров российского происхождения. Получается, что такая альтернатива: либо идти на довольно серьезные уступки, либо переориентировать наши поставки на другие рынки", - говорил в середине сентября глава «Норникеля» Владимир Потанин. Компания работает над переориентацией экспорта на Восток, организуя альтернативную схему поставок через порт Танжер (Марокко), хотя предпочитает сохранить позиции на рынках ЕС и Америки, так как дружественные России страны, пользуясь ситуацией, приобретают продукцию с дисконтом.



Игорь Лейкин для Rough&Polished