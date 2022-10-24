Что «не так» будет в России с малым бизнесом ювелирной сферы?

Хозяйствующие субъекты малого и среднего предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели), входящие в Единый реестр субъектов МСП (https://rmsp.nalog.ru/search.html?mode=extended#).

Еще одним фактором вхождения в перечень субъектов МСП является доля участия в капитале, которая не должна превышать, в частности, для обычных юридических лиц (в том числе иностранных) 49%.

Единый реестр субъектов МСП позволяет прослеживать число субъектов по коду ОКВЭД. К ювелирной сфере можно отнести деятельность субъектов рынка по следующим кодам ОКВЭД:

- 32.12. – Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий;

- 46.48.2 – Торговля оптовая ювелирными изделиями;

- 46.72.23 – Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами;

- 46.76.4 – Торговля оптовая драгоценными камнями;

- 47.77.2 – Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах;

- 95.25.2 - Ремонт ювелирных изделий.

Архива данных на Интернет ресурсе нет, но автор данного материала вел фиксацию статистики за последние 5,5 лет, с мая 2017 г. по октябрь 2022 г. За это время число субъектов МСП в ювелирной сфере, действующим по перечисленным кодам ОКВЭД, сократилось на 40,1%, с 18346 до 10987:







Примечательно, что за этот же период общее число субъектов МСП в РФ сократилось с 6 080 091 до 5 881 027 единиц, т.е. всего на 3,3%. Иными словами, темп сокращения числа субъектов МСП в ювелирной сфере оказался в этом периоде в 12 раз выше, чем темп сокращения субъектов МСП в экономике в целом:







Для удобства восприятия, значения общего число субъектов МСП в РФ масштабированы к числу субъектов МСП в ювелирной сфере.

Хотя тренд на снижение числа игроков на российском ювелирном рынке наблюдается уже длительный период, с началом проведения Россией специальной военной операции (СВО) наметились определенные его структурные изменения.

Данные по числу субъектов МСП, действующих в ювелирной сфере за 10 мая 2022 года, незадолго до начала СВО:

Данные по числу субъектов МСП, действующих в ювелирной сфере за 10 октября 2022 года:

Ожидаемо, число субъектов МСП, действующих в ювелирной сфере в условиях усиления тревожности в обществе как минимум не растет, как из-за сокращения потребления ювелирных изделий, так и из-за снижения уверенности игроков рынка в успехе их бизнеса в «завтрашнем дне». Причем более высокими темпами сокращается число игроков на рынке поставщиков исходных, сырьевых материалов для изготовления ювелирных изделий - драгоценные металлов и драгоценных камней (на 8,6 … 10,5 процентов). Немного меньше сокращение в сфере производства и оптовой торговли ювелирными изделиями (на 7 процентов), и наименьшие сокращения числа участников рынка наблюдается пока в сфере розничной торговли ювелирными изделиями (на 5,7 процентов).

При этом за тот же период выросло, причем очень резко, число участников рынка ремонта ювелирных изделий – сразу на 33,2 процента! Что также было ожидаемым: люди в состоянии неуверенности в завтрашнем благополучии предпочитают не спешить покупать новые товары не первой необходимости, предпочитая, при необходимости, ремонтировать имеющиеся.

Однако, у наблюдаемой динамики изменения числа участников ювелирного рынка за последние полгода, особенно отмечая резкий рост числа игроков на рынке ремонта ювелирных изделий, может быть и иное объяснение. Как минимум, может начать играть важный дополнительный фактор. Дело в том, что в пакете Федерального закона №47-ФЗ от 9 марта 2022 года помимо освобождения от НДС слитков аффинированных драгоценных металлов, реализуемых физическим лицам, присутствует широко обсуждаемая в российских ювелирных кругах норма о запрете с 1 января 2023 года применения упрощенной (УСН) и патентной (ПСН) систем налогообложения как для производителей, так и для торговли ювелирными изделиями.

Даже введение Государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК) не так сильно всколыхнуло ювелирное сообщество, как перспектива утраты права на использование УСН и ПСН!

Естественно, малый ювелирный бизнес начал искать пути законодательного восстановления утерянных прав на применение специальных налоговых режимов. Однако есть и те участники рынка, которые, особо не надеясь на изменение законодательства, начали искать «лазейки» для сохранения права на применение специальных налоговых режимов в создавшихся условиях.

Такие «лазейки» есть, но их немного. Одна из них – это перевод своей деятельности из ОКВЭД производства ювелирных изделий в ОКВЭД ремонта ювелирных изделий. Т.к. в Федеральном закон 47-ФЗ запрет на применение специальных налоговых режимов при выполнении ремонта ювелирных изделий не упоминается, то, вероятно, ими по-прежнему можно будет пользоваться. Что делает этот вид бизнеса ювелирной сферы особенно привлекательным (не потому ли за полгода здесь рост игроков сразу на 33,2 процента?).

Возможная схема продолжения на УСН производства под видом ремонта ювелирных изделий выглядит достаточно просто, т.к. выполнение ремонта действующее нормативное правовое поле позволяет (как минимум, пока) осуществлять с использованием материалов (т.е. драгоценных металлов и драгоценных камней), предоставляемых заказчиком работ по ремонту. Более того, сфера ремонта ювелирных изделий сегодня по большей части находится в сфере регулирования не Федеральной пробирной палатой, а Роспотребнадзором (основной регулирующий акт здесь – это Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 № 1514 «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения». Хотя понятно, что в любой момент регулятор может «поправить ситуацию», закрыв такое окно возможностей оставаться на УСН.

Другой возможной «лазейкой» для сохранения работы с ювелирными изделиями при применении специальных налоговых режимов можно считать использование Статьи 145 Налогового кодекса РФ. Если в течение квартала (трех месяцев) сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога не превышает в совокупности 2 миллиона рублей, то согласно Статьи 145 Налогового кодекса РФ данные субъекты имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС. Вопрос, а может ли при этом такой субъект применять УСН и ПСН, остается пока подвешенным, разъяснений по нему Минфина России еще не поступало. Хотя понятно, что для торговли ювелирными изделиями, сумма в 666 тыс. рублей в месяц слишком мала, чтобы как-то выживать… А искусственное дробление торгового бизнеса до таких значений также несет лишние издержки. Так что эта «лазейка» - скорее чисто теоретическая, даже если и будет разрешено в данном случае продолжение использования специальных налоговых режимов.

Но все перечисленное – никак не панацея от рисков необходимости перехода малого ювелирного бизнеса на ОСНО. Принципиально изменить ситуацию способна только законодательная корректировка уже принятого Федерального закона 46-ФЗ. Очевидно, что такая корректировка возможна исключительно путем нового законопроекта, вносящего изменения в Налоговый кодекс РФ. Потребность в данной корректировке есть, и, прежде всего, она даже не у ювелиров, а государства: заявленной в Технико-экономическом обосновании к тогда еще законопроекту по 47-ФЗ суммы дополнительных доходов государства в размере до 30 млрд. рублей от принятых мер по запрету применения УСН и ПСН ювелирами практически точно не будет. С высокой степенью вероятности, из-за скачкообразного кратного увеличения налоговой нагрузки, также из-за кратного роста административных издержек малого ювелирного бизнеса, следует ожидать закрытия значительной доли малых ювелирных предприятий (предположительно от 30 до 60 процентов), из-за чего государство будет иметь скорее снижение, а не рост налоговых поступлений от ювелирной отрасли.

Можно ли сохранить малому ювелирному бизнесу право на применение УСН и одновременно гарантировать бюджету дополнительные доходы от ювелиров? Точно можно. Ведь суть опасений Минфина России от применения ювелирами специальных налоговых режимов после отмены НДС на слитки аффинированных драгоценных металлов для физических лиц заключается в риске перетока золота без НДС из гражданского оборота (у физических лиц) в сферу производства ювелирных изделий. Но золото (и другие драгоценные металлы) без НДС и так есть в сфере производства ювелирных изделий. Это металл, скупленный у населения в виде лома ювелирных изделий. И согласно Федеральному закону 47-ФЗ, скупаемый у населения лом драгоценных металлов по-прежнему облагаться НДС не будет.

Логично было бы законодательно решить проблему иным образом – не лишать малый ювелирный бизнес прав на применение специальных налоговых режимов в ювелирной сфере, а ввести НДС на весь вводимый в сферу производства драгоценный металл, включая скупаемый у населения лом ювелирных изделий. Что и предлагает сегодня Правительству РФ ювелирное сообщество. Однако времени для принятия нового закона, вносящего в 47-ФЗ соответствующие изменения, практически уже не осталось. А рассчитывать ювелирам на введение моратория или отсрочку действия уже принятых норм также не приходится – государство ищет дополнительные доходы в бюджет, и такие доходы от ювелирной отрасли уже были обещаны. Вот только будут ли они? Очень большое в этом сомнение…

Владимир Збойков для Rough&Polished