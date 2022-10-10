Золотодобывающая промышленность России





Авторы: Ричард Коннолли (Richard Connolly) и Род Маккензи (Rhod Mackenzie), Rusmininfo

Краткое резюме

На рубеже веков в России была многообещающая золотодобывающая промышленность, но непродуктивная по мировым меркам. С тех пор она стала третьей в мире по объему производства с потенциалом дальнейшего роста.

Рост этой отрасли отражает более общее стремление российского государства сделать природные ресурсы основой экономического роста. Российская «Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года (далее именуемая «Стратегией»), опубликованная в 2018 году, призывает удвоить добычу ресурсов для того, чтобы Россия оставалась крупным производителем и экспортером сырьевых товаров.

Как и в других сырьевых отраслях, доминирующую роль играет одна компания Полюс, получившая доступ к самому важному неосвоенному месторождению страны Сухой Лог и имеющая значительную государственную поддержку. В свою очередь, она должна внести значительный вклад в достижение целей по увеличению объемов производства. Вполне вероятно, что ее роль и роль российских производителей второго эшелона приобретут еще более важное значение после военной операции на Украине.

Однако золотые ресурсы России находятся в самых отдаленных регионах с суровыми климатическими условиями. Это исторически придавало важное значение роли мелких производителей, особенно в отношении разведки и добычи на аллювиальных участках, которые составляют весомую долю от общего объема добычи.

Иностранные компании играли важную, но в конечном итоге ограниченную роль в золотодобывающей промышленности России с советского периода. Крупнейшие резервы страны имеют федеральное значение и доступны только для российский компаний. Российская деловая среда, климатические и геологические трудности, а также потребность в долгосрочных инвестициях также сдерживают иностранных инвесторов. Однако Россия полагалась на иностранное оборудование, и теперь все производители сталкиваются с перспективой снижения производительности, поскольку поставщики уходят с рынка. Это основной риск для отрасли в краткосрочной перспективе.

Хотя Россия является ведущим производителем золота, она также является крупным покупателем собственного золота. С 2006 года Россия увеличивала свои золотые запасы более быстрыми темпами, чем любая другая страна, и Центральный банк России (ЦБР) имеет право преимущественной покупки всего произведенного золота. Более того, до недавнего времени компаниям приходилось продавать свое золото через российские банки, которые выступали посредниками между производителями, ЦБ России и экспортными рынками.

Роль России как крупного производителя ресурсов будет оставаться центральной для ее ответной реакции на давление Запада и ее взаимодействия с остальным миром. Стратегическая и денежная стоимость ее золотых запасов увеличилась с тех пор, как ее валютные резервы были заморожены, поэтому происходящее в этой отрасли, как и в любой другой, сейчас представляет значительный международный интерес.







Австралия и Россия обладают самыми крупными подземными запасами (Таблица 2 и Рисунок 2), хотя Россия еще не освоила некоторые из своих самых значительных месторождений, таких как Сухой Лог, которое является крупнейшим в мире. Учитывая, что новые крупные месторождения такого рода сейчас открываются все реже, роль России как крупного производителя золота будет иметь долгосрочное значение для мирового рынка.

Таблица 2. Страны с наибольшими подземными запасами золота (в тоннах, округлено)

Рисунок 2. Страны с наибольшими подземными запасами золота (округлено), 2021 год





Источник: Служба геологии, геодезии и картографии США (United States Geological Survey)

Золото в золотовалютных резервах России

Помимо того, что Россия является крупным производителем золота, обладающим значительными подземными запасами, она также является источником спроса на золото, поскольку государство является особо важным покупателем. За последние два десятилетия Россия добавила в национальные резервы больше тонн золота, чем любая другая страна. Действительно, до начала военной операции на Украине казалось вероятным, что Россия станет третьим по величине держателем золотых резервов, обогнав Францию и Италию, запасы которых уменьшились и остались неизменными за двадцатилетний период, как показано на Рисунке 4. Масштабы внутренних закупок золота Россией отличают ее от других крупных золотодобывающих стран, включая Китай и Австралию, ориентированных на производство и экспорт.

Таблица 3. Изменение резервов в странах с наибольшими запасами золота, 2002-2022 гг. (тонн)







Рисунок 3. Чистый прирост запасов золота в странах с наибольшими золотыми резервами, 2002-2022 годы.





Net increase - Чистый прирост. Total gold reserves (May’22) - Общие резервы золота (Май 2022 года).

В то время, когда российские силовики (правоохранительные органы) попадают в заголовки газет, полезно вспомнить, что Путин постоянно поддерживал «экономический блок» высокопоставленных чиновников, включая Антона Силуанова и Эльвиру Набиуллину, которые обеспечили относительную финансовую стабильность во время нескольких экономических кризисов. В самом деле, несмотря на то, что уровень самостоятельных закупок золота в России был самым высоким в мире, они представляют собой лишь часть более широкой политики накопления резервов, которая началась в 2006 году, когда российское государство погасило свой внешний долг, что было главным приоритетом для путинской экономической команды, и стало накапливать резервы. В том же году Россия также добилась конвертируемости валюты, и по мере увеличения притока капитала правительство начало накапливать валютные резервы, отчасти для сдерживания инфляции, часть которых была помещена в суверенный стабилизационный фонд страны. Позже закупка иностранной валюты осуществлялась в соответствии с так называемым «фискальным правилом» ЦБ РФ, созданным для защиты экономики от волатильности цен на нефть. Как показано на Рисунке 2, до начала военной операции на Украине российское золото составляло пятую часть ее общих резервов в разнообразном портфеле активов. Как заявила Набиуллина в Государственной Думе на презентации годового отчета ЦБ РФ в прошлом году, «для нашей экономики очень важно иметь разноплановые резервы».

После введения западных санкций в 2014 году Россия более четко представила накопление своих резервов как выверенную защиту от «внешних угроз» и «санкционных рисков». На практике это означало дедолларизацию. По словам Набиуллиной, в период с 2013 по 2021 год ЦБ России в четыре раза сократил долю долларов США, увеличил свою долю в золоте с 8 до более 20 процентов, а в юанях - с нуля до 17 процентов. Однако к февралю этого года его резервы в целом все еще оставались диверсифицированными, и его хеджирование против доллара в пользу золота и юаня не предназначалось для подготовки страны к широкомасштабной изоляции от западных экономик, с которой она сталкивается сегодня. Сейчас ситуация явно изменилась. Как обсуждалось в последнем разделе, ЦБ России в настоящее время активно увеличивает свои резервы в золоте и юанях в условиях давления Запада на свои золотовалютные резервы.

Таблица 4. Международные резервы России до февраля 2022 года (30 июня 2021 года). Золотовалютные активы по классам активов







Рисунок 4. Доля мирового производства в странах, производящих не менее 100 тонн, 2021 год.





Источник: Служба геологии, геодезии и картографии США

Euro - Евро. Gold - Золото. US dollar - Доллар США. Yuan - Юань. Pound sterling - Фунт стерлингов. Others - Другие.

Решимость России наращивать свои золотые запасы определила развитие и структуру внутреннего рынка золота, а также его взаимодействие с зарубежными рынками. До 2020 года государство имело право преимущественной покупки всего золота, добытого в стране, и покупало золото у отечественных производителей (правда, по мировым ценам, чтобы не сдерживать инвестиции)3. Даже если государство отказывалось покупать золото, производители все равно были обязаны предоставлять договоры купли-продажи как в Министерство экономики, так и в Министерство экономического развития, что теоретически позволяло государству видеть, где продается все российское золото. Кроме того, российское горнорудное законодательство включает понятие «месторождение федерального значения», под которым в плане золота понимается жильное месторождение с запасом в размере 50 тонн. Это ограничивает доступность таких месторождений для иностранных владельцев и производителей.

Влияние государства на отрасль также подчеркивалось тем фактом, что до 2020 года лицензии на торговлю золотом имело ограниченное число привилегированных банков.

Оглядываясь назад, контроль компании Полюс над Сухим Логом и его доля в отрасли выглядят предопределенными. Более того, основные игроки в этом процессе - Ростех, ВТБ и, в конечном счете, Сбербанк, который стал крупным финансистом развития, - являются государственными структурами.

Тот факт, что месторождение Сухой Лог было, по сути, передано компании Полюс, является общим примером, а не единичным случаем. Компания USM получила сравнимую поддержку от Сбербанка, Газпромбанка и ВЭБ, российской организации по финансированию развития, для поддержки строительства вспомогательной инфраструктуры Удокана, а промышленная зона была определена как «Территория ускоренного развития» (ТОР), что дает компании право на ряд льгот и налоговых каникул. Как уже говорилось, официальные сторонники государства не являются лидерами металлургической промышленности, но государство неофициально сотрудничает с компаниями Полюс, USM и другими, чтобы укрепить их относительное положение за счет предпочтительного доступа к стратегически важным ресурсам и возможностям. Взамен эти предприятия достигают масштабов, необходимых для реализации стратегических производственных амбиций государства. Как показано на диаграмме ниже, компания Полюс смогла использовать эти преимущества, чтобы стать золотодобытчиком с самыми низкими затратами в мире, основываясь на показателе совокупных затрат на поддержание производства (AISC).

Рисунок 12. Самые дешевые производители золота в мире.



Источник: На основе расчетов Kitco.

Q3 - Третий квартал. $/оz - Доллар США за унцию. AISC - Совокупные затраты на поддержание производства.

Роль малых и средних предприятий

Изучение крупнейших компаний может, хотя это и важно, отвлечь внимание от более крупной отрасли, в которой присутствует немало мелких и средних производителей (МСП), что необычно для металлургического и горнодобывающего сектора России. В целом в этом секторе работает около 500 компаний, что указывает на отрасль с достаточными возможностями для поддержки большого числа компаний, производящих небольшое количество золота. Только 12 компаний постоянно производят более четырех тонн золота в год, но отрасль, очевидно, поддерживает гораздо большее число компаний, производящих менее двух тонн в год.

Действительно, помимо производственных целей, в «Стратегии» установлено очень немного конкретных задач для золотодобывающей отрасли в целом. Например, роль месторождения Сухой Лог или иностранных инвесторов прямо не упоминается. Удивительно, но одно из направлений сосредоточено на более мелких производителях, во-первых, подчеркивая их важность как геологоразведчиков, а во-вторых, призывая улучшить доступ к праву пользования недрами с помощью заявительного принципа и установления упрощенного порядка добычи россыпного золота индивидуальными предпринимателями. Эти положения представляют интерес из-за своего масштаба - ниже среднего - по сравнению с крупнейшими российскими производителями и их проектами мирового масштаба.

Тем не менее, МСП исторически достигают больших успехов в этой отрасли, особенно на удаленных аллювиальных участках. Хотя предприниматели и группы золотоискателей не составляют основную часть добычи, в некоторые годы на россыпные участки приходилась почти треть от общего объема добычи, что выше, чем в других крупных странах-производителях. Россыпные месторождения представляют меньший интерес для крупных компаний, они менее однородны, а добыча часто носит сезонный характер. В регионах, где добыча на россыпях играет важную роль, таких как Магадан, небольшие предприятия могут внести свой вклад в региональное экономическое развитие, по крайней мере, так считают российские политики.

Имеются некоторые свидетельства наличия новых ресурсов для поддержки МСП в этом секторе. Согласно одному отчету, либерализация заявительного принципа увеличила объем инвестиций на российском Дальнем Востоке в четыре раза, до 8,6 млрд рублей, в период с 2019 по 2020 год и почти в два раза, до 14,9 млрд рублей, в период с 2020 по 2021 год. С февраля 2022 года правительство планирует распространить эту либерализацию на Сибирский федеральный округ. В регионе возникли и другие инициативы по поддержке МСП, такие как недавняя пилотная схема по привлечению «юниорных» горнодобывающих компаний в Чукотский автономный округ при поддержке регионального правительства.

В целом, государство имеет плачевный опыт поддержки малого и среднего бизнеса, и раньше только крупнейшие производители смогли самостоятельно финансировать свое развитие, в то время как компаниям, производящим одну тонну золота в год, было очень трудно получить доступ к финансированию. Поэтому россыпные месторождения будут по-прежнему привлекать золотоискателей - у них ниже капиталоемкость, чем у коренных месторождений, и они могут указывать на более крупные локальные месторождения, а в силу своей значимости для общего производства страны продолжают иметь определенную ценность для государства. Но еще неизвестно, получат ли малые и средние предприятия, выполняющие эту работу, поддержку для своего роста.

Роль иностранных инвесторов

Если ситуация для МСП с точки зрения их общего вклада выглядит стабильной, то ситуация для иностранных инвесторов никогда еще не выглядела хуже. В 2018 году в отчете аудиторской компании EY Russia говорилось, что эта отрасль является одной из самых прозрачных в России и, несмотря на страновой риск, тесно интегрировалась с международными потоками капитала. Можно было бы возразить, что на самом деле список иностранных инвесторов был довольно ничем не примечательным по сравнению с доминирующими пакетами акций, принадлежащими компаниям Полюс и Полиметалл.

Рисунок 14. Карта России, показывающая основные регионы, где работают десять ведущих горнодобывающих компаний.





Chelyabinsk oblast’ - Челябинская область. Sverdlovsk oblast’ - Свердловская область. Krasnoyarsk krai - Красноярский край. Irkutsk oblast’ - Иркутская область. Republic of Buryatia - Республика Бурятия. Sakha (Yakutia) - Саха (Якутия). Trans-Baikal krai - Забайкальский край. Amur oblast’ - Амурская область. Chukhotka Autonomous Okrug - Чукотский автономный округ. Magadan oblast’ - Магаданская область. Khabarovsk krai - Хабаровский край.

Основные выводы

1. Россия является крупнейшим производителем золота

Всего за 20 с лишним лет Россия вошла в тройку крупнейших мировых производителей золота и сохраняет амбиции. Для Москвы добыча золота имеет как экономически, так и стратегически важное значение. Российские месторождения золота расположены в самых отдаленных регионах мира с очень суровым климатом, а добыча россыпного золота остается необычайно значительной. Наиболее важные шахты, как правило, контролируются несколькими крупными компаниями, которые получают значительную государственную поддержку и финансирование для обеспечения своего развития. Многочисленные более мелкие российские производители играют важную роль в разведке и разработке менее значимых аллювиальных месторождений в еще более отдаленных регионах.

2. Россия - крупный покупатель собственного золота

С 2006 года Россия также более быстрыми темпами добавляла золото в свои национальные резервы, чем любая другая экономика. ЦБ России был основным покупателем страны до пандемии, и он снова стал играть эту роль с февраля 2022 года, хотя производители развиваются также как и самостоятельные экспортеры.

Пока неизвестно, сколько золота покупает ЦБ РФ, но он пополняет и меняет баланс национальных резервов государства в пользу золота после замораживания своих резервов в долларах и евро. В ходе закупок он также предлагает производителям гарантированную цену (хотя и несколько ниже мировой) в период кризиса.

3. Устойчивая иерархия российских производителей

В этом году только три золотых магната избавились от своих контрольных пакетов акций из-за санкций. Они отреагировали логично, передав свои доли союзникам или членам семьи. Самый важный производитель в России, компания Полюс, заняла, по-видимому, недосягаемую позицию фактического национального лидера. Компания получила значительную поддержку на высшем уровне от Кремля и государственных банков, особенно ВТБ, который также играет особую роль в отрасли.

В то же время существует разумный уровень конкуренции за контроль между производителями второго эшелона, что подчеркивает возможности отрасли. Будет интересно наблюдать за цифрами, полученными в результате текущей перестановки собственников в масштабах всей отрасли, и за их отношениями с государственными банками, но вряд ли это изменит общий промышленный профиль сектора. Отрасль с более чем 500 компаниями, занятыми в производстве, большинство из которых составляют малые и средние предприятия, является относительно открытой и конкурентоспособной, что отличает ее от других металлургических и горнодобывающих секторов.

4. Иностранная собственность в золотодобывающей промышленности была ограничена, но иностранные поставщики приобрели критически важное значение

Только одной западной компании, Kinross, удалось масштабно войти в российскую промышленность. Другие, такие как Полиметалл и Петропавловск, зарегистрированы на биржах за рубежом, но контролируются россиянами. Иностранных горнодобывающих компаний отпугивает тот факт, что лучшие месторождения, как правило, оказываются в руках России, а также сложность и стоимость их разработки в бизнес-среде с высоким риском.

Однако золотодобывающая промышленность росла при высокой степени зависимости от иностранного оборудования и материалов. Их замена представляет собой беспрецедентную проблему для всей отрасли. В меньшей степени ясно то, как отрасль отреагирует на дефицит оборудования. Государство вряд ли сможет решить этот дефицит за счет активизации импортозамещения или схемы параллельного импорта (в принципе эти две политики противоречат друг другу). Пока далеко до осуществления более практических идей, таких как активизация промышленного сотрудничества, скажем, с Китаем или Турцией.

Наиболее интересные и эффективные ответы, вероятно, будут на уровне компаний. Российские компании (включая банки), большие или малые, как правило, проявляют наибольшую изобретательность, когда обходят препятствия (если не развивают свои продукты). Это относится и к обеспечению новых экспортных рынков.

5. План на данный момент: накапливать золото, но не делать привязку к нему

Стремление российского государства к накоплению золота было высоким на протяжении более пятнадцати лет, и военная операция на Украине только усилила спрос, в обеспечении которого российские производители золота играют решающую роль. Однако идея о том, что Россия планирует привязать рубль к золоту, кажется скорее теоретической, чем вероятной. Это ограничило бы ее способность проводить контрциклическую денежно-кредитную политику, которая уже много лет является отличительной чертой политики ЦБ России, и ранее Набиуллина отвергала эту идею. Тем не менее, наличие большого запаса золота всегда предоставит государству дополнительные возможности.

В любом случае приоритеты России носят практический характер. Ее роль крупного экспортера сырьевых товаров, скорее всего, сохранится, как и в предыдущие кризисы, но государству необходимо найти новых посредников, если оно собирается торговать своим национальным золотом, и теперь на производителях золота лежит бремя поиска новых поставщиков и экспортных рынков.

3 В закупках золота государство представлено Центральным банком России (ЦБР) и Гохраном (Государственным фондом драгоценных металлов и драгоценных камней, отвечающим за их хранение, выпуск и использование). ЦБ России заявил, что это золото находится «исключительно в хранилищах Банка России внутри страны».



